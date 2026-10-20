スペインのオリーブオイル生産者、価格安定化に向け供給規制を推進

スペインで過去最高となる可能性のあるオリーブの収穫期を控え、生産者たちは価格下落を食い止めるため、政府に対し余剰のオリーブオイルを市場から引き揚げるよう求めているが、これに対し、瓶詰め業者や輸出業者からは反対の声が上がっている。

スペイン最大の農業協同組合であるDCoopの会長は、世界最大の生産国が豊作を見込む中、下落するオリーブオイル価格を支えるための市場安定化メカニズムの導入を求める4つの主要農業団体に加わった。

10月初旬、若手農家協会（Asaja）、農家・牧場主組織調整会（COAG）、小規模農家・牧場主連合（UPA）、およびスペイン農産食品協同組合は、農業・ 漁業・食品省（MAPA）に対し、供給と需要のバランスをより適切に保つため、市場から余剰のオリーブオイルを回収するよう要請した。

スペインの独立競争当局である国家市場・競争委員会（CNMC）によると、「この措置は、初期在庫と生産量の合計が、過去6シーズンのうち最も高かった2つの販売水準の平均の少なくとも120％に達した時点で発動される。回収量は、推定生産量の20％を超えてはならない」としている。

「現在のオリーブオイル価格では、多くのオリーブ生産者が生計を立てられない状況に陥っている」 ――DCoop会長、アントニオ・ルケ氏

CNMCはその評価の中で、この措置が「競争と消費者にリスクをもたらす」と警告し、その発動決定は「包括的な市場分析」に基づくべきであると主張した。

しかし、DCoopのアントニオ・ルケ会長はAgropopularに対し、この仕組みの発動は「誰にも害を及ぼさず、すべての人に利益をもたらす」と確信していると語った。

「この仕組みの趣旨は、今シーズン余剰になると予想されるオリーブオイルの一部を、生産者自身が費用を負担して、義務的に市場から引き揚げることにあります」と彼は述べた。

「残念ながら、オリーブオイルの価格はすでに低く、下落し続けている」とルケ氏は付け加えた。「農業省がこの措置を実施していないため、価格は下落し続けている。この措置を活用すれば、その下落傾向を食い止めることができる。この価格状況によってオリーブ生産者が直面している苦境を緩和できると信じている」

Infaolivaのデータによると、産地におけるエクストラバージンオリーブオイルの価格は、過去12か月間でキログラムあたり4.90ユーロから3.19ユーロへと35％下落した。バージンオリーブオイルとランパンテオリーブオイルの価格の下落幅は比較的緩やかで、いずれも17％の下落にとどまっている。

ディーゼル燃料や人件費を含む生産コストの上昇に伴い、アサハ（Asaja）、COAG、UPA、およびスペイン農産食品協同組合は、現在の産地価格が多くの生産者にとって生産コストを下回っていることを警告した。

「現在のオリーブオイル価格では、多くのオリーブ生産者が生計を立てることができない状況に陥っている」とルケ氏は述べた。

スペイン当局は、2026/27収穫年度のオリーブオイル生産量が160万メートルトンに達し、前シーズン比で23％増加するとの見通しを示している。MAPAのデータによると、スペインは175,745メートルトンのオリーブオイル在庫を抱えて新収穫年度に入った。

生産者や農業団体は、2025/26産期に合計133万トンに達した国内消費と輸出が、追加供給を吸収するのに十分な伸びを見せられず、価格にさらなる下落圧力がかかることを懸念している。

ルケ氏は、余剰のオリーブオイルを一時的に保留しておくことは、翌年の収穫不作に備えて価格を安定させるのにも役立つと主張した。

「同時に、供給不足を防ぐことにもつながるだろう」と彼は述べた。「つまり、オリーブオイルの在庫を来年へ持ち越しておき、十分な降雨がなく収穫が芳しくない場合でも、価格の急騰を回避できる。その代わりに、生産者にとってより納得のいく価格を確保しつつ、消費者にとってはより妥当な価格を維持することができるのだ。」

しかし、瓶詰め業者協会（Anierac）と輸出業者協会（Asoliva）は、市場からのオリーブオイルの引き揚げに反対しており、提案された価格安定化措置は「十分な根拠がない」と主張している。

その代わりに、両団体は、介入の是非を決定する前に、収穫の推移を評価するよう同省に求めた。また、スペイン産オリーブオイルの国内消費と国際的な需要を拡大するための、より長期的な戦略の策定も求めた。

CNMCも同様の懸念を表明し、市場に出回るオリーブオイルの量を制限することは競争を阻害し、消費者に不利益をもたらす恐れがあると警告した。

「このような制限措置は、競争や消費者に極めて悪影響を及ぼす可能性がある」と、同監督機関は述べた。「市場に出回る製品の量を制限することになり、価格、品質、供給の多様性に影響を与えるだろう。また、バリューチェーンの競争的な機能を阻害することになるだろう。」