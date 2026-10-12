搾油所が収穫の準備を進める中、ヨルダンではオリーブオイル市場の回復が見込まれる

ヨルダンのオリーブオイル生産量は、昨年の不作を経て、ほぼ倍増して3万メートルトンに達すると予測されており、これにより輸出が回復し、価格も落ち着く可能性がある。

ヨルダンでは、オリーブオイルの生産量が急回復する見通しとなっており、政府当局者や業界関係者は、生産量が前シーズンに比べてほぼ2倍に達すると予測している。

農業省の農業マーケティング・品質担当次官補であるハリル・アル・アムロ氏は、現地の予備的な推計によると、2026/27収穫年度の生産量は約3万メートルトンに達する可能性があり、これは国内の年間需要量である約2万7000トンを上回ると述べた。 この予測によれば、輸出の余地も生まれる可能性がある。

ヨルダン統計局によると、2025/26収穫年度のオリーブオイル生産量は16,342メートルトンに落ち込み、前シーズンの35,828トンから54.4％減少した。

同局の報告によると、加工されたオリーブの量は184,903トンから84,154トンに減少した。また、オリーブオイルの生産量は、2012年から2024年までの同国の過去平均である24,923トンを34.4％下回った。

生産量の変動の主な要因として、オリーブの木にみられる自然な隔年結実のサイクルと降雨量の変動が挙げられた。2025年の収穫量は、2009年以来の最低記録となった。

業界関係者は概ね同様の生産予測を発表しているが、国内消費量の推計については見解が分かれている。

ヨルダンオリーブ製品生産者・輸出業者協会および国際オリーブ評議会の諮問委員会のメンバーであるファヤド・アル・ジユード氏は、新収穫年度のオリーブ総生産量を22万～23万トンと推計した。

このうち約3万トンが食卓用オリーブの生産に、約20万トンがオリーブオイルの製造に充てられる見込みだ。

アル・ジユード氏は、オリーブオイルの生産量を2万8,000トンから3万1,000トンと予測した。 同氏は、国内消費量を年間2万4,000～2万5,000トンと低めに推計したことに基づき、4,000～5,000トンの輸出可能な余剰が生じると見込んだ。

また、前シーズンの不足を補うために許可されていた輸入は、もはや必要なくなるだろうと述べた。国内の加工業を保護するため、未加工のオリーブの輸出制限は引き続き維持される。

農業省は、国内のオリーブ搾油所に対し、10月15日から操業を開始するよう認可し、各地域の農業当局に対してこの開始日を厳守するよう指示した。オリーブ搾油所の運営を規定する規則により、この日付以前の搾油は禁止されている。

オリーブ搾油所所有者・生産者協会のタイシル・ナジダウィ会長によると、ヨルダン全土の153カ所の認可搾油所がオリーブの受け入れ準備を進めている。

降雨量の増加により、特にヨルダン北部のオリーブ生産地域において、今シーズンの収穫への期待が高まっている。

同国有数の生産地の一つであるアジュルーンでは、農業局長のシタン・サルハン氏が、前回の雨季に約600ミリメートルの降雨があったと報告した。同県では、約8,600ヘクタールのオリーブ園から約43,000トンのオリーブが収穫される見込みである。

好天に加え、当局は作物の保護とオリーブの品質向上に向けた取り組みを継続している。

4月、農業省は「2026年国家統合オリーブ害虫管理プログラム」を開始し、監視と防除のために3万5,000枚の黄色粘着トラップを配布するとともに、農家向けに16回の研修コースを開催した。

この取り組みは、Olive Oil Timesが以前報じた、オリーブミバエの防除、農薬残留の削減、および栽培手法の改善に焦点を当てた全国的なオリーブ産業キャンペーンに続くものである。

アジュルーン地域だけでも、農業当局は総合的害虫管理の一環として、3,000個以上の餌トラップと3,000個のカラートラップを配布したと報告している。

生産量の増加は国内のオリーブオイル価格にも影響を与えると予想されるが、生産者や搾油業者は依然として高い運営コストに直面している。

ナジャダウィ氏は、品質や市場状況にもよるが、従来の16リットル缶入りオリーブオイルの小売価格が90（113.20ユーロ）から110（138.36ユーロ）ヨルダン・ディナールになると予測している。

これは、生産量の急激な減少が価格上昇を招いた前シーズンに報告された130～150ディナールから下落することになる。

ロヤ・ニュースとの最近のインタビューで、ナジャダウィ氏は、約12年間据え置かれていた搾油手数料が、生産されるオリーブオイル1キログラムあたり0.10ディナール引き上げられたと述べた。

ナジャダウィ氏によると、運営コストの上昇にもかかわらず、従来の1キログラムあたり0.65ディナールという料金は維持されていた。0.75ディナールへの引き上げにより、オリーブオイル1缶あたりの搾油コストは約2ディナール増加することになる。

ナジャダウィ氏は、コスト上昇圧力の要因の一部として、現地で製造されていない輸入の交換部品や機械を挙げた。アル・ジユード社の推計によると、農家が負担するオリーブオイル1缶あたりの生産コストは少なくとも75～80ディナールに上るという。

消費者価格への最終的な影響は、実際の生産量、収穫されたオリーブの品質、そしてシーズン中の需要次第となる。

収穫期が近づくにつれ、伝統的な農法、特に秋の最初の雨を待ってからオリーブを収穫するという広く行われている慣習についても、再び議論が活発化している。

現地で「シュトワット・アル・ザイトゥーン（オリーブの雨）」として知られるこの慣習は、降雨によって果実の油分が増加するという古くからの信念を反映している。

しかし、ヨルダン通信社「ペトラ」の取材に応じたアル・ジユード氏を含む農業専門家たちは、生産者に対し、むしろ果実の成熟度に注目するよう促した。彼らは、降雨によって果実の水分量は増加しても、必ずしも油分が増加するとは限らないと説明した。

搾油所が操業開始の準備を進める中、ヨルダン当局もオリーブオイルの不正行為から消費者を守るための取り組みを強化している。

農業省は、信頼できる生産者、認可を受けた搾油所、定評のある小売業者からオリーブオイルを購入するよう消費者に呼びかけ、不審なほど安価な商品や出所が不明な製品には注意するよう警告している。

8月、食品医薬品局（FDA）と業界代表者は、トレーサビリティの向上、ラベルへの生産シーズンの明記、空の金属缶の販売制限などの措置を含め、今シーズンに向けた追加の安全対策について協議した。

提言の中には、消費者が空のオリーブオイル缶を廃棄する前に穴を開けるよう呼びかける内容も含まれている。この措置は、容器が偽装製品の販売に再利用されるのを防ぐことを目的としており、消費者がヨルダン産オリーブオイルの真正性を守る一翼を担うことになる。

アジュルーンの農家にとって、昨年の厳しい収穫を経て予想される回復は、特に大きな意味を持つ。

2025年10月、前回の収穫が始まった頃、地元の農家ジャミル・アブ・ウィサム氏はヨルダンの新聞『アル・ガド』に対し、一部の搾油所では操業を開始するのに十分な量のオリーブがまだ届いていないと語った。多くの木の実の付きが極めて悪く、生産者たちは自家消費分さえ賄えなかった。

同氏によると、一部の農家は、残っていたわずかなオリーブを収穫しようとすると枝を傷つけ、翌シーズンの収穫に支障をきたす恐れがあるとして、収穫を見送ることを決めたという。

2026年9月に再び『アル・ガド』紙の取材に応じたアブ・ウィサム氏は、間近に迫った収穫を巡る期待感が再び高まっていると語った。この収穫により、各家庭は自家消費用のオリーブオイルやオリーブの保存食を確保できるほか、余剰分を販売して収入を得ることができる。

「何世紀にもわたりアジュルーンの丘陵地に根を下ろしてきたこの木がもたらす恩恵を、誰もが心待ちにしている」と、アブ・ウィサム氏は『アル・ガド』紙に語った。