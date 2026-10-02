北欧で展開されるオリーブオイル・ソムリエ養成プログラムが、スキルの向上とコミュニティの形成を促進

オランダでの5日間にわたる集中研修を終え、「オリーブオイル・タイムズ」ソムリエ認定プログラムの参加者たちは、より研ぎ澄まされた感覚と、オリーブオイルに対するより深い理解を身につけて帰路についた。

「参加者全員が目を閉じて、あの素晴らしいエクストラバージンオリーブオイルの微妙なニュアンスを味わおうとしている姿を見ました。25人全員がそうでした。それはまさに完璧な瞬間でした」と、オリーブオイル・アカデミーの事務局長、クリスチャンヌ・ノールダーメール・ファン・ルー氏は、オランダで開催された最新の『オリーブオイル・タイムズ』ソムリエ認定プログラムの最終日を振り返って語った。

「参加者全員が目を閉じて、あの素晴らしいエクストラバージンオリーブオイルのニュアンスを深く味わおうとしている姿が見えました」 ――クリスチャンヌ・ノールダーメール・ファン・ルー、オリーブオイル・アカデミー 事務局長

栽培や搾油から官能評価に至るまで、オリーブオイルの世界を探求した5日間の集中コースを終え、その金曜日、参加者たちは静かに腰を下ろし、最後のエクストラバージンオリーブオイルを評価していた。

「あれは私たちが共有した中で最高のオリーブオイル、まさに最高峰の一品でした」とノールダーメール・ファン・ルー氏は語った。

ほんの数日前までは、オリーブオイルの中にトマトのような馴染みのある香りを識別するのに苦労していた参加者もいました。しかし今や、彼らはフルーティーさ、香り、欠陥を評価し、公式なコンテストのテイスティングパネルのメンバーさながらにオリーブオイルに向き合っていました。

「私にとって、それは『わあ』と感嘆する瞬間でした」とノールダーメール・ファン・ルーは語った。「彼らは本当に多くのことを学びました。」

「本当に素晴らしいオリーブオイルでした」と、5日間のプログラムを修了したヤンは語った。「私の記憶に深く刻まれた体験です。」

ソムリエ認定プログラムの欧州版は、2025年の第1回欧州版に続き、9月に第2回が開催された。

『Olive Oil Times』と『Olive Oil Academy』は、官能評価、栽培・搾油、健康と栄養、料理への応用、品質管理を網羅したカリキュラムを通じて、北欧におけるオリーブオイルの知識と官能トレーニングを広めるためにこのプログラムを立ち上げました。

今年、ノールデルメール・ファン・ルー氏によると、講師陣には各科目の内容をより密接に結びつけるよう奨励されたという。身近な食材を用いて受講生が感覚的な語彙を身につけられるよう設計された「アロマ・テーブル」は、最も高く評価されたアクティビティの一つだった。

しかし、彼女を最も印象づけたのは、クラスの多様性だった。参加者には、ITコンサルタント、学校教師、レストラン経営者、オリーブオイル生産者、医療従事者、そしてオリーブオイル関連の新規事業やキャリアを検討している人々が含まれていた。あるアメリカ人参加者は、農業問題について公的機関に助言を行っている。

「彼らは、通常の社会生活では決して交わることはないような形でつながり合っています」とノールダーメール・ファン・ルー氏は語った。「開始から数時間のうちに、彼らは一つのグループとしてまとまりました。」

参加者によって、コースのどの部分に惹かれたかはさまざまでした。レナーテ氏は、理論と感覚的な体験の組み合わせが、その週の多くの「なるほど！」という気づきを生み出したと語りました。特に、欠陥やニュアンス、香りを識別する方法を学んだ際には、その傾向が顕著でした。

「オリーブオイル・タイムズ・ソムリエ認定プログラム」の欧州開催第2回では、多様な参加者が一堂に会し、5日間にわたる官能評価トレーニング、生産科学、健康、そしてオリーブオイルに関する教育を受けました。

また彼女は、栽培や収穫から官能評価に至るまで、オリーブオイルの生産プロセス全体を理解することの重要性を強調した。

ヤン氏は、品種、生物多様性、栽培、収穫、搾油、官能評価、コンクール、健康、ビジネスなど、バリューチェーン全体を網羅している点に焦点を当てた。

彼によると、最も価値のある学びは、農法から生産の初期段階に至るまで、高品質なオリーブオイルを生産するために何が必要かを理解できたことだった。

別の参加者にとっては、授業で学んだ記述語を、実際に嗅いだり味わったりしたものと照らし合わせ始めたときに、すべてが腑に落ちたという。

「どのオイルがどれなのか、またどれに欠陥があるのかが判別できるようになった」と彼は語った。「その瞬間、すべてが腑に落ち始めたんだ。」

ヌーダーメール・ファン・ルー氏は、その一週間を通じて、そのような「気づき」が繰り返し起こるのを目の当たりにしたと語った。当初、参加者たちは、オリーブオイルからトマトやアーティチョーク、その他の香りの特徴をどうやって嗅ぎ分けられるのかと疑問に思うこともあったという。

コースのさまざまな場面で、経験、香りの認識、味覚が結びつき始める、彼女が「ユーレカ効果」と呼ぶ瞬間を、参加者一人ひとりが体験しているようだったと彼女は語った。

金曜日までに、参加者の30％以上が、誤り一つなくテイスティング試験を完了したと彼女は語った。

また、健康や生物多様性に注目した参加者もいた。エルヴィラは、オリーブ園の生物多様性に関するセッションを「目から鱗が落ちるような体験」と表現し、サイモン・プール氏によるオリーブオイルと健康に関するプレゼンテーションが、このテーマをさらに深く探求するきっかけになったと語った。

コースの講師の一人であるプール氏は、英国を拠点とする医師兼著者であり、その研究はエクストラバージンオリーブオイルと地中海式食事法の健康科学および食事への応用を中心に据えている。

デビッド氏も同様に、プール氏の授業がポリフェノールの役割を明確にする助けとなり、エクストラバージンオリーブオイルや地中海式食事法について他者に教えることへの関心をさらに強めたと語った。

ノールダーメール・ファン・ロー氏によると、参加者の中には搾油に惹かれた人もいれば、健康、官能分析、あるいは生物多様性に関心を寄せた人もいたという。

多くの人にとって、このコースは金曜日に終わらなかった。

ある参加者は、プログラム修了以来、毎日オリーブオイルを試飲していると語った。別の参加者は、オリーブオイルを試飲したり、食事に取り入れたり、関連情報をさらに読んだりせずに過ごした日は一日もなかったと述べた。

参加者はアカデミーの卒業生ネットワークにも参加しており、ノールダーメール・ファン・ルー氏によると、今年の受講生の約70％がすでに「テイスターズ・クラブ」に登録しているという。これは、会員がテイスティングのスキルを磨き続けられるようにする取り組みである。

会員には、同じ種類のオリーブオイルが詰め合わせられたテイスティングボックスが送られ、夜に行われるオンラインセッションに参加する。そこでは、さまざまな国のテイスティング専門家がそれぞれの印象を比較し、議論を交わす。

一部の参加者は、認定証が届くのを待ちわびていました。ノールダーメール・ヴァン・ルー氏によると、ニューヨークにある『Olive Oil Times』編集部から正式な結果が届く前に、不合格ではないかと心配して彼女に連絡してきた人が数名いたとのことです。

全員が合格していた。その直後、参加者のソーシャルメディアアカウントに修了証が投稿され始めた。

ヌーダーメール・ファン・ルー氏はまた、伝統的な生産国以外でもオリーブオイル教育への関心が高まっている兆しを感じている。今年の受講生にはドイツからの参加者が3名含まれていたが、前回の開催では1名もいなかった。彼女は、デンマーク、スウェーデン、その他の北欧諸国でも、より多くの人々にプログラムを広めたいと考えている。

ソムリエ認定プログラムの欧州での第3回開催は、2027年9月に予定されている。

「この動きは止まることなく続いています」とノールダーメール・ヴァン・ルー氏は語った。「オリーブオイルに関する知識やテイスティング体験への関心が高まっていると私たちは感じています。」