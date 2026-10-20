ローマでは、地域によるオリーブの収穫を通じて、困窮している家庭にオリーブオイルが提供されている

ローマでは、ボランティアたちが公共の公園にある65本のオリーブの木から実を収穫し、困窮している家庭のためにエクストラバージンオリーブオイルを生産している。この拡大を続ける地域活動は、市からの支援も得ている。

ローマのトーレ・スパッカタ地区にある「パルコ・デイ・ロマニスティ」では、オリーブの収穫が進められています。この公園にある65本のオリーブの木からまもなくエクストラバージンオリーブオイルが搾られ、支援を必要とする家族や個人に配布される予定です。

現在、ローマ市（ローマ・カピターレ）の後援のもとで運営されている「オリオ・ベネ・コムーネ（Olio Bene Comune：オリーブオイルは公共の財産）」プロジェクトは、2012年にさかのぼります。当時、ボランティアのグループが、市の東部郊外にあるこの公共公園のあちこちに点在するオリーブの木の世話を始めたのがきっかけでした。

長年にわたり、公共空間でのこのような活動が、市民の社会参加の低下に歯止めをかけ、人々が地域社会でより積極的な役割を果たすよう促すことができることを、私たちは目の当たりにしてきました 。――アントニオ・カロシ（Gli Olivari）

2024年、『Olive Oil Times』はこの取り組みについて報じましたが、プロジェクトはその後も成長を続けています。昨年は新たなオリーブの木が植えられ、ローマ・カピターレは協力協定を通じてこのプロジェクトを正式に承認しました。その後、シャルルマーニュ財団からの資金提供により、オリーブ園のさらなる拡大と新しい機材の購入が可能となりました。

ローマ市環境保護局、連帯購買グループ「ガスパール8 APS」、そしてこの取り組みの当初の推進者たちによって結成された市民参加団体「グリ・オリヴァリ」が協定に署名し、グリ・オリヴァリが引き続きプロジェクトを主導している。

「これは、都市農業と極めて意義深い連帯プロジェクトを融合させた素晴らしい取り組みです」と、ローマ市（Roma Capitale）の農業・環境・廃棄物管理担当評議員であるサブリナ・アルフォンシ氏は述べた。「協力協定は、行政と地域コミュニティ団体間の水平的な補完性を実現するための極めて効果的な手段であることを、改めて証明しています。」

「都市農園がコミュニティの醸成や包摂性の促進において果たす並外れた役割に加え、『パルコ・デイ・ロマニスティ』のオリーブ園での経験は、都市農業の価値を浮き彫りにしています」とアルフォンシ氏は付け加えた。「土壌や生物多様性の保全といった環境上の利益をもたらすだけでなく、社会や連帯の構築においても強力な影響力を持っています。」

2025年、ローマ市は協力協定を通じて「オリオ・ベネ・コムーネ」プロジェクトを正式に承認した。（写真：アルフレド・ヴィットリオ）

ローマ市が定める「共有財の共同管理」に関する条例に基づき、この3年間の協定では、公園内のオリーブの木の再生と共同管理が盛り込まれている。

また、地元の学校と連携して子どもや若者向けの環境教育を推進するとともに、食文化や健康的な食生活に関する公開討論会も開催する。

「この協定は、私たちの取り組みを正式なものにするために必要な最後のステップでした。この取り組みは、地域の緑の遺産を守り、恵まれない住民を支援することを目的とした草の根活動として始まり、長年にわたり、コミュニティの結束、連帯、そして環境保全を促進するベストプラクティスとして認められるようになりました」 と、「グリ・オリヴァリ」の広報担当者アントニオ・カロシ氏は『オリーブオイル・タイムズ』に語った。

カロシ氏によると、協定締結の数ヶ月前、ローマ市が公園内にすでに生えていた35本のオリーブの木に加え、さらに13本を植樹したことで、このプロジェクトは新たな勢いを得たという。

これらの木々は、ローマ北部のヴィアーレ・マッツィーニから移植されたもので、同地では、建築家ラファエレ・デ・ヴィコの当初の設計通りに並木道を復元する再開発プロジェクトが進められていた。

今年初め、「ペリフェリア・カピターレ」プログラムを通じてこのプロジェクトを支援しているシャルルマーニュ財団が、レッチーノ、フラントイオ、モライオーロ、ペンドリーノの品種からなるオリーブの木をさらに17本植樹した。

「シャルルマーニュ財団は、既存のオリーブ園の拡張、必要不可欠な機材の購入、そして今後数ヶ月間にわたって実施を予定している一連の教育活動への支援を含む、私たちの資金援助要請を承認してくれました」とカロージ氏は述べた。

同協会が昨春、新しいオリーブの木を植樹する前に、市条例に基づき、それらをローマ・カピターレに寄贈するために必要な行政手続きを完了しなければなりませんでした。

収穫と搾油の後、「グリ・オリヴァリ」のボランティアたちはオリーブオイルを瓶詰めし、ラベルを貼った上で、地元のカリタスセンターに引き渡し、困窮している人々に配布してもらっています。（写真：アルフレド・ヴィットリオ）

「グリ・オリヴァリ」は、学校で上映される教育用映像のために、植樹やオリーブ園での年間を通じた作業を記録しており、このプロジェクトがもたらす環境的・社会的メリットを強調している。

先週末、約2ダースの地元住民が公園に集まり、オリーブの収穫を行いました。このイベントは近隣住民同士の交流の場ともなり、参加者たちは手作りの料理を持ち寄り、他のボランティアたちと分かち合いました。

新しい機材のおかげで収穫作業は順調に進み、ボランティアたちは収穫したオリーブを近くの町モンテ・コンパトリにある搾油所に速やかに運びました。

現在、「グリ・オリヴァリ」のボランティアたちは、オリーブオイルの瓶詰めとラベル貼りを行っており、その後、サン・ボナヴェントゥーラ教区およびサンタ・マリア・レジーナ・ムンディ教区にある地元のカリタスセンターに引き渡す予定です。これらのセンターが、困っている人々への配布を監督することになります。

「このプロジェクトのもう一つの重要な側面は、食品廃棄を防ぎ、オリーブを有効活用することにあると私たちは考えています」とカロシ氏は語った。「長年にわたり、公共の場で行われるこのような活動が、市民の社会参加の低下に歯止めをかけ、人々が地域社会でより積極的な役割を果たすよう促すことができることを、私たちは目の当たりにしてきました。」

同氏は、こうした取り組みが積極的な市民参加を促し、住民と地域とのつながりを強めると語った。木々の世話をし、そこから得られたオリーブオイルを生活困窮者に寄付することで、ボランティアたちは連帯の循環を生み出し、共有される公共空間の価値に対する意識を高めている。

「このプロジェクトは3つの大きな柱に支えられています」とカロシ氏は語った。「第一は『ケア』です。共有スペースを大切にすることで、安全で清潔、そして美しい環境づくりに貢献しています。美しさは人々にそれを大切にし、守ろうという気持ちを抱かせるものであり、この取り組みには強い教育的側面があると考えています」

ローマのパルコ・デイ・ロマニスティにある木々から生産されたエクストラバージンオリーブオイルは、支援を必要とする地域住民に配布されている。（写真：アルフレド・ヴィットリオ）

「2つ目の柱は連帯です。これは、最も弱い立場にある人々へのオリーブオイルの寄付という形で具現化されており、本プロジェクトの最も意義深い側面の一つです」と彼は続けた。 「3つ目はコミュニティの構築です。この活動には、非常に多様な背景を持つ人々からの献身と時間が求められますが、それによって、彼らは『共通の利益』をケアするという共通の目標の下に結集します。それは完全に無私の姿勢で行われ、この取り組み自体がもたらすプラスの影響以外に、いかなる見返りも求めないものです。」

「グリ・オリヴァリ」は現在、オリーブの木の剪定と管理に関する講習会を企画しており、今後数ヶ月以内に公園内で、専門の講師陣による指導のもと開催される予定だ。

「パルコ・デイ・ロマニスティ」の取り組みの成功は、他の地域団体からも関心を集めている。今後数週間のうちに、地元の団体が、近隣のサルバドール・アジェンデ公園、カサル・ブルノーリ地区のセルジオ・アルバーニ公園、およびスタトゥアリオ地区でオリーブの収穫イベントを開催する予定だ。