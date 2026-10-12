サルデーニャ島で新たな「ブルーゾーン」が確認された。この地域では、女性の寿命が極めて長い。

研究者らは、サルデーニャ島中部で新たな長寿のホットスポットを特定した。この村は、女性の生存率が極めて高いという点で、同島に元々あった「ブルーゾーン」とは一線を画している。

サルデーニャ島中部のマルギーネ地方に位置するボロターナには、100歳以上の高齢者が異常に多く、その割合はサルデーニャ島の平均の10倍、米国の11倍にも達しています。特に女性の長寿が顕著で、その高齢期の生存率は、世界で最も長寿な集団に匹敵するほどです。

私たちのコミュニティの多くの人々は、今もなお、農村の伝統や田園のリズムと密接に結びついた生活様式を守り続けています 。――ジャコモ・ニエドゥ（テラクーザ）

この驚くべき長寿の背景にある人口統計学的要因を調査する研究に参加した後、研究者のダン・ビュットナーは、ヌオロ県にあるこの小さな山間の村を新たな「ブルーゾーン」として特定した。

「ブルーゾーン」とは、並外れた長寿で知られる地域を指し、住民の100歳到達率が平均を大幅に上回り、慢性疾患の罹患率も低いことが特徴であり、これは健康的な食事や生活様式を反映している可能性がある。

この用語は、サッサリ大学のジャンニ・ペスとルーヴァン大学のミシェル・プーランによる先駆的な人口統計学研究に由来する。彼らは研究の初期段階において、地図上のサルデーニャ島の長寿コミュニティを青い円でマークしていた。その後、ビュットナーはこれら2人の研究者や他の科学者たちと提携し、世界中の長寿の集積地を調査した。

研究チームはまず、サルデーニャ島中東部のバルバジアとオリアストラにまたがる14の自治体の集まりを、その並外れた長寿と健康的な生活様式から特定し、2004年にこの地域を世界初の「ブルーゾーン」に指定した。

「新たに発見されたサルデーニャのブルーゾーンであるボロターナは、20年以上前に最初に特定された地域とは異なる地域にあり、そこから約110キロメートル離れている」と、ビュットナー氏と共に本研究の共著者であるペス氏は述べた。

「今回の調査では、自治体の住民登録簿から人口統計情報を収集するとともに、データの交差検証のための独立した情報源として、歴史的な教区登録簿を活用しました」とペス氏は説明した。

「具体的には、出生登記記録を、人口統計データ、親子関係、家族関係、その他の識別情報の照合を用いて、その後の住民登録記録や（入手可能な場合は）教区記録と関連付けました。また、必要に応じて系図上の年表を再構築し、兄弟姉妹や同名の親族との混同を排除しました。」

新たに「ブルーゾーン」に指定されたボロターナは、サルデーニャ島中部の山岳地帯であるマルギーネ地方に位置している。（写真：ジャコモ・ニエドゥ、テラクーザ）

この研究は主に2021年から2025年までの期間に焦点を当てたもので、この期間、ボロターナの平均居住者数は2,266人であり、そのうち100歳以上の高齢者は10人だった。 これは住民10万人あたり約442人の100歳以上の高齢者がいることを意味し、特に女性において顕著な長寿の優位性が観察された。

研究者らはまた、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の潜在的な影響を考慮するために2020年のデータも分析し、2015年から2019年までの期間を対象とした対照比較も行った。

その結果、70歳に達した女性の残存寿命は20.85年であり、同年齢に達した女性の13.83％が100歳まで生存していることが判明した。これらの数値はいずれも、同期間におけるヌオロ県およびイタリア全体の平均値ならびに最高年間値を上回っていた。

ボロタナの女性の長寿に関する推計値は、ヒューマン・モータリティ・データベース（Human Mortality Database）の国際的なベンチマークと比較しても極めて高い水準にあり、両指標において香港に次ぐ2位となった。

全体として、ボロターナの女性は、国際的に記録されている中でも最も良好な高齢期の生存プロファイルの一つを示した。70歳から100歳まで生存する確率は、米国の女性の3倍以上であった。

研究者らは、2021年から2025年にかけてのボロターナにおける、主に女性にみられる長寿の優位性は、サルデーニャ島の最初の「ブルーゾーン」で歴史的に観察されてきたパターンとは対照的であると指摘した。同地域では、特に男性の間で並外れた長寿が顕著であり、男女間の差は比較的小さかった。

この対照的な状況は、サルデーニャにおける例外的な晩年の生存率が、地域や時代によって異なる人口動態のパターンに従っている可能性を示唆している。

「このような不均一性は、コホートの構成、環境的・社会的・行動的要因、あるいはその他の人口集団特有の特性の違いを反映している可能性がある」とペス氏は説明した。

「遺伝的背景、食習慣、身体活動、家族の支援、社会的結束、居住地の継続性、医療へのアクセスなど、いくつかのメカニズムが、観察された顕著な女性の生存優位性に寄与している可能性が考えられます。」

研究者らはまた、この地域社会の長寿に寄与している可能性のある生活習慣要因をより深く理解するため、過去の食事調査を精査し、地元の医師への聞き取り調査も行いました。

その結果、伝統的な食事は主に植物性食品が中心であり、住民の生涯を通じて肉類の摂取は月に約5回程度にとどまることが示された。食品の多くは地元産で、住民自身が生産したオリーブオイル、オリーブ、チーズ、小麦などが含まれていた。

これらの生活習慣に関する知見は、本研究の中核となる分析の一部ではなかったものの、人口統計学的結果を解釈するための背景情報を提供した。

「今回の人口統計学的分析だけでは、観察された傾向に食事や生活習慣の要因が寄与したかどうかを判断したり、それらの相対的な重要性を評価したりすることはできない」とペス氏は述べた。

「この村における並外れた長寿の潜在的な生物学的、行動的、社会的決定要因を評価するには、個人レベルでの比較研究が必要となる。我々は現在、この研究分野に注力している。」

地元住民は、ボロターナが新たな「ブルーゾーン」に指定されたという発表を歓迎した。この認定については町議会で議論が行われ、ペス氏は同自治体が世界のブルーゾーンに加わったことを認める認定証を正式に提示した。

ボロターナの住民にとって、オリーブオイルは食生活の主軸であり、彼らの食習慣は主に植物性食品が中心となっている。（写真：ジャコモ・ニエドゥ、テラクーザ）

彼と共に登壇したのは、地域とその伝統の振興に尽力する文化団体「オルミーナス」のサルヴァトーレ・ペッデ会長と、カリアリ国立公文書館の「アーカイブ学・古文書学・外交文書学研究科」に所属するヴィットリオ・ロメリオ氏だった。両名とも、この人口統計学的研究に貢献した。

「この認定は、私たちのアイデンティティ、文化、伝統を浮き彫りにするものであり、地域社会にとって重要な意味を持ちます」と、ボロターナ町のフランチェスコ・マンコーニ町長は『Olive Oil Times』に語った。

「私たちの地域社会の驚くべき長寿に寄与した要因の中でも、健康的な食生活は間違いなく重要な要素です。私たちの農業の伝統を象徴するものの一つがオリーブオイルであり、これは常に私たちの食生活の中心を占めており、現在もなお、幅広い伝統料理の材料として毎日使われ続けています。」

ボロターナのオリーブ生産者の一人に、村を取り囲む丘陵地帯にあるテラクーザ農園でエクストラバージンオリーブオイルを生産するジャコモ・ニエドゥ氏がいます。この農園は、昨年研究者たちが地域コミュニティと交流する中で訪問した場所の一つでした。

「この評価は、私たちのビジョンを裏付けるものであり、健康効果が高く広く認められている高品質なエクストラバージンオリーブオイルの生産者としての私たちの取り組みをさらに強固なものにしてくれます」と、ニエドゥ氏は『オリーブオイル・タイムズ』に語った。

彼のオリーブ園は、その多くが樹齢数世紀に及ぶもので、オリーブ栽培が「英雄的」な農業と見なされる急勾配の段々畑に点在している。ニエドゥ氏はテラクーザを通じて、この地域の放棄された果樹園を再生し、景観を保全するための復元プロジェクトを主導してきた。

同社はまた、ボサナ、マヨルカ、カリアシーナといった地元のオリーブ品種を推進しており、これらを用いて伝統的な製法でテーブルオリーブを生産している。

「オリーブオイルやバランスの取れた食事に加え、健康的なライフスタイルを維持することも極めて重要です」とニエドゥ氏は付け加えた。「私たちの地域社会では、今でも多くの人々が農村の伝統や田園のリズムと密接に結びついた生活様式を守っており、それが人々のウェルビーイングに間違いなく寄与しています。」