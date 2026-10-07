ガルダ湖畔で、放置されていたオリーブ畑が新たな命を吹き込まれる

ガルダ湖畔では、「ヴィデッレ・ビオナトゥーラ」が、地元の在来品種を保護しつつ、研究を支援し、若手労働者の育成を行う一方で、放置されていた何千本ものオリーブの木を再び実らせるよう取り組んでいます。

ヴァルテネージのなだらかなモレーン丘陵に囲まれたプエニャーゴは、ガルダ湖の南西岸からわずか数キロメートルの場所にあります。イタリア最大の淡水湖による気候の緩和効果に恵まれたこのロンバルディア地方は、1000年以上にわたり、ブドウやオリーブの栽培に適した環境を提供してきました。

この遺産を守り続けることが私たちの原動力であり、プロジェクトの当初から私たちを鼓舞してきた情熱と決意をもって、これからも前進し続けていきます。– マルコ・ペニテンティ（農学者、ヴィデッレ・ビオナトゥーラ創設者）

ここで、農学者のマルコ・ペニテンティ氏は15年前に放棄されたオリーブ園の再生に着手し、それ以来、1万6000本のオリーブの木に拡大したプロジェクトを立ち上げた。

「すべては、オリーブ栽培への情熱から始まりました」と彼は『Olive Oil Times』に語った。 「当時、私はこの地域の企業向けにコンサルタントとして働いていましたが、毎日、耕作されておらず放置されたオリーブ園を数多く目にしていました。やがて、250本の木が植えられた区画の所有者に連絡を取り、その管理を引き受けることを申し出ました。彼は承諾し、私はその再生に取り掛かりました。」

その最初の取り組みは後に本格的な事業へと発展し、ペニテンティ氏の現在の会社である「ヴィデッレ・ビオナトゥーラ」の礎を築いた。

放棄されたオリーブの木がさらに多く管理下に置かれるにつれ、この事業は拡大していった。プロジェクトに新たに加わった最新のオリーブ園は600本の木で構成されており、2～3年以内に生産を再開させることを目指した再生計画の一環として、まもなく剪定と施肥が行われる予定だ。

ペニテンティ氏によると、イタリアではオリーブ園の放棄が依然として大きな課題となっている。世代交代が進まないこと、地形が険しいこと、機械化の障壁などがコストを押し上げ、オリーブ栽培の継続をますます困難にしているという。

マルコ・ペニテンティ氏が率いる「ヴィデッレ・ビオナトゥーラ」が主導する再生プロジェクトに新たに加わったオリーブ園は600本の木で構成されており、まもなく剪定と施肥が行われ、その後生産が再開される予定だ。

「これらは確かに費用のかかる作業ですが、地域とコミュニティの発展にとって不可欠なものです」とペニテンティ氏は語った。「ここヴァルテネージでも、他の地域と同様、オリーブ栽培は単なる生産価値の問題ではありません。人間の活動によって形作られた景観において、土壌侵食を防ぐなど、重要な環境的役割も果たしているのです」

「さらに、オリーブの木は、この地域を象徴する存在として、また有名な観光地としての特徴を保つためにも保存されるべきです」と彼は付け加えた。「そして何より重要なのは、オリーブ栽培が、農家、技術者、搾油業者、サプライヤーなど、その生計をオリーブ栽培に依存している人々の社会的絆を支えていることです。」

ペニテンティ氏はまもなく、妻のマリア・クリスティーナ・プロダリ氏を会社の経営に迎え入れ、彼女は現在、顧客対応と広報を担当している。

現在、10代の子供2人（ダニエレとソフィア）の親であるこの夫婦は、チーム内のいくつかのポストを、実務経験がほとんどない、あるいは全くない若者たちに割り当てている。

ヴィデッレ・ビオナトゥーラで通年雇用されている10人のうち、4人は18歳または19歳で、初めての職業経験を積んでいる。リヴィアは瓶詰めとサプライチェーンのトレーサビリティを担当し、ステファノとクリスは、現在学校の実習を修了しつつあるパオロと共にオリーブ園で働いている。

「私たちの目標は、彼らが自立して働き、品質重視のオリーブ栽培の分野でキャリアを築くために必要な専門知識を身につけさせることです」とペニテンティ氏は語った。「これは双方にとって、まさに成長につながる経験です。私たちが彼らに研修や指導を提供する一方で、彼らは会社に新たな活力を吹き込んでくれています。」

ガルダ湖の品種を際立たせるため、マルコ・ペニテンティ氏は、修復されたオリーブ園から、在来種のカサリヴァ、ガルニャ、トレップに加え、レッチーノなど、さまざまな単一品種オリーブオイルを生産している。

「彼らは、はるかにオープンな考え方、卓越したデジタルスキル、そして独特の活力、新鮮さ、情熱を持ち合わせており、さらに、自分の存在をアピールし、野心を追求したいという強い意欲も持っています」と彼は付け加えた。「これは互いに豊かになる交流であり、私たちが彼らを支援するのと同様に、彼らも私たちを大いに奮い立たせてくれます。」

同社はブレシア大学の農業科学プログラムと協力しており、環境保全への取り組みを通じて、卒業論文の研究テーマとしてこの農園を選んだ学生たちを惹きつけている。

これまでに2つの研究が完了している。1つ目は、さまざまなオリーブの樹形管理システムにおけるカーボンフットプリントを調査・比較したものである。2つ目は、分析を生産の後工程にまで拡大し、搾油および瓶詰め作業のカーボンフットプリントを評価したものである。

現在、パドヴァ大学との共同で3つ目の研究プロジェクトが進行中だ。これは、樹木栽培手法と土壌の健全性の関係を調査するもので、オリーブ園内の養分、微小動物相、植物相、および細菌群集に焦点を当てている。

生物多様性の保全は、同社の重要な使命の一つです。地元の在来品種を際立たせるため、同社は再生されたオリーブ園から、在来種のカサリヴァをはじめ、ガルダ湖上流地域特有のガルニャやトレップ、そしてレッチーノなど、さまざまな単一品種オリーブオイルを生産しています。

その目標は、ガルダ湖産の単一品種オリーブオイルの多様性を紹介する専用の「オレオテカ（オリーブオイル専門館）」を創設することである。

ペニテンティ氏は、その豊富な専門知識を活かし、再生作業中に湖の近くで、よく知られた地元の品種とは異なると思われる数本の木を発見しました。彼はそのサンプルを国立研究評議会に提出して遺伝子検査を行ったところ、そのうち2本の木が独自の遺伝子プロファイルを持っていることが判明しました。

ヴィデッレ・ビオナチュラはブレシア大学と協力しており、環境保全への取り組みのおかげで、卒業論文の研究プロジェクトを行う学生たちの訪問先となっています。

次のステップは、新たに特定された品種を増殖させ、その生育状況、生産性、そして現在の気候変動による圧力に対する耐性を監視することです。

6,000本の木からなる中核となる区画に加え、同社は内陸部からガルダ湖の湖岸にかけて、5つの自治体にまたがる500本から1,500本の小規模な果樹園に分散するさらに10,000本の管理も行っている。

ほとんどの果樹園は、6メートル×6メートルおよび6メートル×7メートルという伝統的な植栽間隔を採用しています。1990年代に植樹された一部の果樹園では、6メートル×3メートルや5メートル×3メートルといった、より密な植栽間隔が採用されています。また、同社は評価中の異なる品種を植えた数か所の集約型果樹園も整備しており、これらは研究のための試験圃場として機能しています。

古いオリーブ園に見られる典型的な混植方式では、各単一品種オイルを生産するために、作業員が品種ごとに特定の木を特定し、収穫する必要があります。これに加え、土地の細分化や急斜面、古い段々畑が頻繁に見られるため、人員、機械、設備を調整するには綿密な計画と追加の作業が求められます。

地元のオリーブ生産者協同組合の会員として、同社は現在、組合の搾油所でオリーブを加工している。次のステップは、自社搾油所を設置し、生産サイクル全体を社内で完結させることである。

同社のもう一つの事業分野は、放棄されたブドウ畑の再生であり、そこからワインやバルサミコ酢を生産している。オリーブオイルに加え、同社はこれらの製品を、ガイド付きテイスティング、ハイキング、オリーブ畑でのピクニックなど、来訪者向けの体験型プログラムで提供している。

「当社の中心的な使命の一つは、高品質なオリーブオイルの文化を育み、それを環境への敬意と結びつけることです」とペニテンティ氏は語った。「私たちのオリーブ園は、繊細で脆弱な生態系の一部であり、それを将来の世代のために保全することが私たちの責任です。」

「ガルダ湖周辺地域から、私たちの支援を求めたり、オリーブ園の賃貸を申し出たりする土地所有者からの連絡が後を絶ちません」とペニテンティ氏は語った。 「当社には、こうした取り組みを支えるための資源と人材があります。とはいえ、現時点では、主に地形の特性や土地の細分化といった理由から、プロジェクトのさらなる拡大はますます困難になりつつあります。」

「例えば、1,000本の木がある放棄された果樹園を再生するには、多額の投資と2～3年の作業が必要です」と彼は付け加えた。「確立された企業であれば、年間予算の一部としてその費用を賄うことができますが、ゼロから始める若手農家にとっては、そのハードルははるかに高いのです。」

「したがって、私たちの目標は、初期の再生作業を実施し、最終的には、これらの果樹園の一部を、その価値を保全・向上させようとする若手農家や新規事業者に管理を移管することです」とペニテンティ氏は述べた。「この遺産を守り抜くことが私たちの原動力であり、プロジェクトの開始当初から私たちを鼓舞してきた情熱と決意をもって、これからも前進し続ける原動力となっています。」