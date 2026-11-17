「10月7日以来、私は自分のオリーブ園に足を踏み入れることができていない」と、パレスチナ農民組合（PFU）の事務局長、アッバス・ミルヘム氏は『オリーブ・オイル・タイムズ』に語った。

ミルヘム氏の土地は、占領下のヨルダン川西岸地区の「エリアB」に位置している。オスロ合意に基づき、「エリアA」はパレスチナ側の民政および治安管理下にあり、「エリアB」はパレスチナ側の民政管理下にあるが、治安責任はイスラエルが担っており、「エリアC」は引き続きイスラエルによる完全な民政および治安管理下にある。

ミルヘム氏によると、彼のような経験は、ヨルダン川西岸全域のパレスチナ人オリーブ栽培者にとってますます一般的になっているという。

PFUの推計によると、約14万世帯のパレスチナ人家族が、オリーブ産業に全面的または部分的に依存しており、そのうち約10万世帯がオリーブ園を所有し、さらに4万世帯が季節的な収穫作業に頼っている。

「およそ70万人が、生計の少なくとも一部をオリーブ栽培とオリーブオイル生産に依存している」とミルヘム氏は述べた。

国連人道問題調整事務所（OCHA）によると、9月1日から10月12日までの間に、オリーブの収穫に関連した入植者による襲撃199件が記録された。これらの事件により、パレスチナ人1名が死亡、124名が負傷し、2,500本以上の木や苗木が被害を受けた。

PFUは、より広範な定義を用いて、10月中に窃盗、身体的攻撃、器物損壊を含む1,910件の攻撃および権利侵害を記録したと述べた。同団体は、パレスチナ人4名が死亡、140名以上が負傷、7,346本のオリーブの木が被害を受け、50トン以上のオリーブが盗まれたと報告した。

『Olive Oil Times』に提供された報告書の中で、PFUは身体的攻撃や財産被害だけでなく、農家が自身のオリーブ園に到達することを妨げられた事例も違反として計上した。

「ある村の入植者が道路を封鎖し、農家が自分の区画やオリーブ園にたどり着くのを妨げた場合、私たちにとっては、これは記録された違反行為となります」とミルヘム氏は述べた。

同組合によると、これらの数値はオリーブ収穫に先立って構築された現地ネットワークを通じて収集されたという。PFUは国連食糧安全保障部門や他の組織と連携し、高リスク地域を抱える178の村を特定し、そのうち104の村で支援活動を組織するとともに、農家に同行し、機材を提供し、事件を記録するために208人の現地スタッフを派遣した。

10月末時点で、PFUは、特に高リスク地域において、オリーブ収穫量の55％が依然としてアクセス不能または未収穫の状態にあると推定した。

収穫時の状況を評価した結果、同組合はパレスチナのオリーブオイル生産量を1万～1万1,000トンと予測した。これは当初の推定値である2万1,000トンの約半分にあたる。PFUは、収穫を妨げた要因として、入植者による襲撃や農地に対するイスラエル軍による規制などを挙げた。

この予測は暫定的なものであり、確定した生産総量ではなく、PFUの評価を反映したものである。

イスラエル当局は、収穫の状況や農業活動を円滑にするために講じた措置について、異なる見解を示している。

10月27日の声明で、イスラエル国防軍（IDF）は、ヨルダン川西岸地区で約22万ドゥナムの収穫が行われ、約100カ所の調整された収穫現場が治安要員の保護の下で運営されたと述べた。

IDFは、収穫を円滑に進め、同軍が「摩擦、暴力、テロ」と表現する事態を防ぐため、ヨルダン川西岸地区での部隊を増強したと述べ、治安要員はいかなる当事者による暴力や犯罪行為も深刻に受け止めていると付け加えた。

しかし、果樹園への立ち入り許可が必要な農家にとっては、立ち入りが指定された期間に限定されたり、あるいは全く立ち入ることができなくなったりする可能性がある。

OCHAが引用した「ピース・ナウ」のデータによると、2026年の収穫に先立って発令されたイスラエル軍の命令により、パレスチナ人農家が事前の調整を必要とする土地の面積は約88,300ドゥナムに拡大し、2025年比で30％近く増加した。1ドゥナムは1,000平方メートルに相当する。

新たに指定された区域の40％以上は、西岸地区北部のジェニン県にあり、同県では過去1年間に約12の入植地前哨基地が設立された。

OCHAは、許可が必ずしも農民に収穫を完了するための十分な時間や適切な条件を保証するものではないと指摘した。PFUの報告によると、10月中に54カ所以上の農地で、収穫の妨害、畑からの追放、ブルドーザーによる破壊、農地の接収などの制限が行われた。

ヨルダン川西岸地区のアブ・ファラ村で、パレスチナ人がオリーブを収穫する中、イスラエル軍の隊員がオリーブ畑に立っている。（写真：Itai Ron/picture-alliance/dpa/AP Images）

OCHAはまた、パレスチナ人の農地をめぐる事件において、イスラエル軍が入植者に同行していたという申し立ても記録した。

エルサレム北部のラマッラー県にあるディール・アブ・マシャルでは、入植者らがエリアB内のパレスチナ人所有地からオリーブを収穫した事例が複数回報告されており、その際、イスラエル軍が同行して土地所有者が自身のオリーブ園に近づくのを阻止していたという。

「差し迫った危害や経済的損失にとどまらず、こうした状況は、農民が自らの土地にアクセスし、耕作し、保護する能力を損なっている」とOCHAは述べた。

PFUは、ヨルダン川西岸地区の複数の村で、土地への立ち入りを拒否されたり、追い出されたり、収穫物が盗まれたりする同様の事件を報告した。

ヘブロン県のハラースでは、農民が土地から追い出され、オリーブの収穫物が盗まれたと報告された。トゥルカルム県のラミンでは、暴行や立ち退き、収穫物や農機具の盗難、土地への立ち入り阻止が記録された。

ロイター通信は独自に、入植者がパレスチナ人のオリーブの木から実を摘み取り、搾油のために近くの入植地前哨基地へ運ぶ事例を記録した。また、イスラエル人入植者の間で、パレスチナ人がもはや立ち入ることのできない土地からオリーブを収穫するよう促す呼びかけが広まっていることも報じた。

イスラエルの新聞『イスラエル・ハヨム』は10月、イスラエルの治安当局の高官が、こうした収穫を「作物の窃盗」と表現し、パレスチナ人農民に課された制限は、イスラエル人がオリーブを採取することを許可するものではないと強調したと報じた。

パレスチナ人農家が立ち入ることのできない土地から収穫されたオリーブの法的地位については、イスラエル当局者や宗教指導者の間でも見解が分かれている。

入植者運動と関わりの深い著名な宗教指導者であるラビ・ドヴ・リオール氏は、パレスチナ人が立ち入ることができないオリーブ園については、所有者が収穫権を放棄したとみなせるため、イスラエル人がオリーブを収穫してもよいと主張した。

ロイター通信が報じたコメントの中で、イスラエル政府の報道官も、入植者によるそれらのオリーブの木からの収穫をそれ自体が「窃盗」であると見なす見解に異議を唱えた一方で、個人が法に自ら手を下すべきではないと述べた。

2026年の収穫は、欧州やイスラエルの団体によって記録された、イスラエルの入植前哨基地の拡大や土地へのアクセス状況の変化の中で行われた。

占領下のヨルダン川西岸地区におけるイスラエルの入植地に関する欧州連合（EU）の2025年報告書によると、この1年間に86カ所の新たな前哨基地が建設された。これは過去最多であり、2023年に樹立された26カ所というこれまでの記録の3倍以上に相当する。 これらの新たな前哨基地のうち、58か所が「農業農場」に分類された。

EUは、2025年をイスラエルの入植地政策における「質的な進化」を示す年であると評し、計画、インフラ整備、土地管理、および前哨基地の合法化が、より広範な領土戦略へとますます統合されつつあると指摘した。

EUが引用したイスラエルの団体「ピース・ナウ」および「ケレム・ナヴォット」による調査では、2025年末までに農業前哨基地が実質的に107万ドゥナム以上を支配しており、これはヨルダン川西岸地区の約18％に相当すると推定されている。

2025年だけでも、入植者が農業前哨基地を通じて支配する領土に約30万ドゥナムが追加された。EUの報告書によると、これらの前哨基地はパレスチナ人の追放における主要な要因となっている。

イスラエル当局者らも、農業入植前哨基地の拡大と合法化への支持を表明している。

2026年2月、イスラエル・カッツ国防相は、ベンヤミン・ネタニヤフ首相およびベザレル・スモトリッチ財務相の支持を得て、約140カ所の無許可農業前哨基地の合法化に取り組んでいると発表した。

カッツ氏は、この取り組みがイスラエルの入植地を強化すると同時に、「この地域に定着しようとするパレスチナ人の取り組みを弱体化させる」と述べた。

PFUの報告によると、10月だけで7か所の新たな入植地前哨基地が設立された。

一方、「ピース・ナウ」と「ケレム・ナヴォット」の調査によると、入植者たちは、耕作や作付けを行い、パレスチナ人が自らの土地に立ち入ることを妨げることで、農業目的で少なくともさらに11,520ドゥナムを掌握していたことが判明した。また、ヨルダン川西岸地区全域で、数百キロメートルに及ぶ新たな未舗装道路が開通していた。

この拡大は、C地区以外の地域にも影響を及ぼしている。EUの報告書は、2025年にB地区における入植者の活動と暴力行為が著しく増加したことを記録しており、一方、「ピース・ナウ」と「ケレム・ナヴォット」は、牧畜前哨基地を通じて入植者の支配下に入った土地の約4.4％が、すでにA地区およびB地区内に位置していると推定した。

農業前哨基地の影響を受ける地域には、法的分類や所有形態が異なる土地が含まれている。

「ピース・ナウ」と「ケレム・ナヴォット」によると、農業前哨基地を通じて支配下にある地域のうち、イスラエル民政局によって国有地と定義されているのはわずか約40％に過ぎない。残りは、パレスチナ人の私有地、宗教的寄進地（ワクフ）、および地図に記載されていない土地である。

一方、EUの報告によると、イスラエルは2023年から2025年の間に、ヨルダン川西岸地区の25,959ドゥナムを国有地と宣言した。これは、1995年のヨルダン川西岸地区に関するオスロ合意以降、同分類が与えられた全土地のほぼ半分に相当する。 EUによれば、こうした指定はさらなる入植地の建設を促進する可能性がある。

イスラエル民政局は、国有地の分類と管理を、C地区に適用する法的体制の一部とみなしており、イスラエルの入植地およびパレスチナ人の住宅・農業の両方に向けた当該土地の割り当て手続きを維持している。

土地の分類、所有権、耕作や収穫の許可は別々の問題であるが、いずれも農民が農地を利用する能力に影響を及ぼし得る。

2026年の収穫について、イスラエルの報道によると、パレスチナ人は、過去数年に収穫を行ってきた地域を含め、国有地として分類された土地でのオリーブの収穫を初めて許可されないことになるという。

公認されたパレスチナ人の私有地での収穫は、敏感な地域においては事前の治安調整を条件として、引き続き行われることとなる。

イスラエルの治安当局は、この制限措置はパレスチナ人とイスラエル人入植者間の摩擦を軽減することを目的としていると述べた。

ミルヘム氏は、現在の分類はヨルダン川西岸地区における農業利用の歴史を完全に反映していないと述べた。

同氏によれば、オスマン帝国、英国、ヨルダンの支配下で歴史的に公有地または国有地として管理されてきた土地の一部であっても、何世代にもわたりパレスチナ人農民によって耕作されてきたという。

「所有権の整理という点では政府によって管理されていたが、何世紀にもわたって農民たちが耕作や農業を行い、食料を生産するために利用してきた」と同氏は述べた。

ミルヘム氏は、イスラエルが現在この分類を利用していることが、パレスチナ人が耕作している土地が最終的にイスラエルの入植地として割り当てられる経路を作り出す可能性があると主張している。彼の説明は、長年にわたる農業利用と、行政制度の下で異なる権利を伴う可能性のある正式に認められた所有権との違いを浮き彫りにしている。

パレスチナの農家にとって、当面の懸念は収穫の中断による経済的影響であることに変わりはない。

「パレスチナ人にとって残された唯一の収入源は、ほぼ農業部門のみであり、その中でもオリーブの収穫が最も重要な位置を占めている」とミルヘム氏は『Olive Oil Times』に語った。

収穫物の相当な部分が立ち入り禁止となったり未収穫のまま残されたりしている状況について、同氏は「これはパレスチナの数十万人の一般市民や農家の状況を著しく悪化させる恐れがある」と付け加えた。