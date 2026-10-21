A longa busca de um produtor brasileiro pela excelência no azeite de oliva dá frutos

Após quase três décadas de experimentação, a Tenuta do Bosque conquistou quatro prêmios do NYIOOC, marcando um marco para seu fundador e para a emergente indústria de azeite de oliva do Brasil.

A produtora brasileira Tenuta do Bosque conquistou dois prêmios de ouro e dois de prata em sua estreia no Concurso Mundial de Azeite NYIOOC 2026, com três azeites monovarietais e um blend.

Para o fundador Rogério Khmayis, o sucesso marca o ápice de quase três décadas de pesquisa agrícola, experimentação, viagens à Europa e uma paixão de toda a vida pelas oliveiras.

“Nasci debaixo de uma oliveira no Oriente Médio. Minha mãe tinha medo dos bombardeios durante a guerra e buscava abrigo debaixo de uma oliveira milenar”, contou Khmayis ao Olive Oil Times. “Quando fui para a Itália estudar medicina veterinária, vi oliveiras por toda parte e sonhei em ter minha própria fazenda. Quando vim para o Brasil, me perguntei por que quase não havia oliveiras aqui.”

Os olivais se estendem pelas colinas onduladas da Tenuta do Bosque, em Guaíba, no Rio Grande do Sul, onde quase três décadas de experimentação ajudaram a estabelecer uma produção de azeite premiada.

Khmayis passou parte de sua juventude na Sicília, estudando medicina veterinária em Messina e morando perto de Milazzo, onde olivais, vinhedos e pomares de frutas cítricas compunham a paisagem agrícola.

“Havia sol, havia água, havia tudo. Havia vinhedos, assim como na Itália, mas não havia oliveiras”, lembrou ele.

“Quando perguntei às pessoas por que não cultivavam azeitonas, elas me disseram que não era possível. Mas continuei perguntando: se conseguem produzir azeitonas no Uruguai, no Chile e na Argentina, onde as condições são semelhantes, por que não poderíamos fazer isso aqui?”

No final da década de 1990, Khmayis começou a fazer experiências com o cultivo de oliveiras em sua propriedade em Guaíba, no Rio Grande do Sul, onde também criava gado e cabras.

“Todo mundo achava que eu era louco. Me chamavam de ‘o louco da oliveira’”, disse ele. “Ninguém acreditava que aquelas árvores pudessem crescer aqui. Eu não tinha nem a tecnologia nem a experiência, e quando pedi ajuda, as pessoas não me levaram a sério.”

Fileiras de videiras se estendem por uma encosta na Tenuta do Bosque, em Guaíba, no sul do Brasil, onde o cultivo de oliveiras faz parte de uma operação agrícola diversificada que também inclui vinhedos e pecuária.

Khmayis importou oliveiras jovens da Itália e do Oriente Médio e as testou em diferentes solos. Certa vez, ele trouxe cerca de 500 mudas para o Brasil e perdeu quase metade.

“Passei dez anos tentando”, disse ele. “Eu costumava perguntar às pessoas se poderia plantar algumas árvores perto de suas casas, para testar diferentes solos e entender como as plantas reagiam. Importei muitas árvores e dei muitas delas de presente.”

A Frantoio foi uma das primeiras variedades que ele experimentou, mas suas necessidades de resfriamento se mostraram um desafio. Seguindo o conselho de um especialista italiano, ele começou a fazer experiências com a Arbequina, acabando por adicionar a Picual e a variedade grega Koroneiki.

Hoje, a Tenuta do Bosque administra cerca de 50 hectares de olivais, com outros 20 hectares em cultivo. Khmayis disse que a propriedade conta com cerca de 3.000 oliveiras maduras e produtivas, além de seus vinhedos e atividades de pecuária.

Além de suas principais cultivares, a fazenda está fazendo experiências com a Nabali, uma variedade tradicional de azeitona cultivada no Levante, particularmente na Palestina e na Jordânia.

“Sua elegância e sabores soberbos são excepcionais”, disse Khmayis. A produção continua limitada, e a propriedade utiliza a maior parte do azeite resultante em suas misturas.

Os olivais são cultivados sem irrigação, contando com a precipitação da região e o terreno naturalmente inclinado, que proporciona drenagem.

Durante anos, a falta de instalações de moagem nas proximidades impediu a propriedade de controlar totalmente sua produção de azeite.

“Tínhamos que levar nossas azeitonas para um local a até 200 quilômetros de distância para que fossem processadas”, disse Khmayis. “Era uma quantidade enorme de trabalho. Às vezes, eu achava que era melhor vender as azeitonas e produzir apenas uma pequena quantidade de azeite. Até o ano passado, quem ganhava os prêmios eram as pessoas que compravam minhas azeitonas”, acrescentou.

O sol se põe sobre os olivais da Tenuta do Bosque, em Guaíba, no sul do Brasil, onde o fundador Rogério Khmayis passou quase três décadas desenvolvendo o cultivo de azeitonas.

Um ponto de virada ocorreu com o investimento em um moderno lagar na propriedade, que começou a operar em 2026. A instalação tem capacidade para processar 1.500 quilos de azeitonas por hora, permitindo que a empresa controle diretamente a extração e reduza drasticamente o tempo entre a colheita e a moagem.

“Agora colhemos as azeitonas e, em duas horas, já estamos produzindo azeite”, disse Khmayis. “Isso muda a qualidade do azeite. É por isso que ficamos tão felizes por ganhar os prêmios de ouro em Nova York. É o resultado do nosso trabalho.”

Outros produtores manifestaram interesse em utilizar os equipamentos da propriedade, e a Tenuta do Bosque planeja disponibilizar suas instalações de moagem para eles a partir da próxima colheita.

Apesar do novo moinho, os altos custos de energia, a escassez de trabalhadores sazonais para a poda e o clima imprevisível continuam sendo desafios significativos.

“O maior problema, francamente, é o clima e a água”, disse ele. “Tivemos chuva em excesso. Setembro e outubro são meses especialmente importantes por causa da floração, e chuvas excessivas podem prejudicar a produção.”

No entanto, Khmayis descreveu a safra de 2026 como uma das melhores da região na história recente, em linha com a recuperação mais ampla da produção brasileira de azeite de oliva.

Enfrentar esses desafios também exige investimento em tecnologia e conhecimento especializado. Khmayis disse que os equipamentos de colheita podem custar várias vezes mais no Brasil do que na Europa. A empresa também introduziu drones para tratamentos agrícolas.

“Com um trator, alguns tratamentos poderiam levar dez dias”, explicou ele. “Com um drone, podemos concluí-los em um ou dois dias.”

Ele também enfatizou a importância do conhecimento agronômico especializado, que era praticamente inexistente na região quando ele iniciou suas experiências.

“Azeitonas não são milho nem arroz. É preciso tecnologia, é preciso experiência”, disse Khmayis. “Não basta fazer um curso. É preciso ir aonde as azeitonas são cultivadas há séculos e aprender diretamente com essa experiência.”

Khmayis também investigou a história do cultivo de azeitonas em Guaíba.

Segundo Khmayis, as pessoas plantavam oliveiras na região já na década de 1950, e pelo menos uma ainda sobrevive. Uma pesquisa que ele conduziu com um amigo em um museu em Porto Alegre revelou registros históricos de tentativas anteriores de introduzir o cultivo da oliveira no município.

Em parceria com as autoridades locais, ele promoveu um projeto para plantar 100 oliveiras em espaços públicos em Guaíba. Ele disse que 17 já foram plantadas, enquanto outras foram doadas a escolas locais.

“Quero ensinar às crianças o que é uma oliveira”, disse ele, brincando. “Talvez assim os pais delas comecem a comprar azeite.”

Um jovem visitante examina azeitonas recém-colhidas na Tenuta do Bosque, no sul do Brasil. “Quero ensinar às crianças o que é uma oliveira”, disse o fundador Rogério Khmayis. “Talvez assim os pais delas comecem a comprar azeite de oliva.”

Apresentar aos consumidores as oliveiras e as qualidades do azeite extravirgem também é fundamental para os planos da propriedade de desenvolver o oleoturismo.

A filha de Khmayis, Yasmin Sabioni, que supervisiona o desenvolvimento dessas atividades, disse que a propriedade já organizou dias de colheita que atraíram considerável interesse dos visitantes locais.

“Acho que as pessoas estão aprendendo”, disse ela ao Olive Oil Times. “Elas não sabem exatamente as diferenças entre os azeites, mas o processo de aprendizagem já começou.”

“Quando participamos de eventos, oferecemos degustações de cada azeite porque, para muitas pessoas, tudo é apenas azeite”, acrescentou ela. “Mas quando provam tipos diferentes, sempre dizem: ‘Prefiro este, prefiro aquele’. Alguns preferem azeites frutados, outros gostam de algo mais apimentado ou picante. Então, começam a desenvolver suas próprias preferências.”

A empresa está planejando eventos adicionais com degustações de azeite, harmonizações gastronômicas e visitas às propriedades.

“Os consumidores podem, assim, descobrir o azeite extravirgem de qualidade e compreender o valor dos produtos premium produzidos localmente”, disse Sabioni.

“Eles precisam começar por algum lugar”, concluiu ela.