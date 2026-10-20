Itália enfrenta safra menor de azeite em meio à queda nos preços e ao aumento dos estoques

Prevê-se que a produção de azeite da Itália caia para um volume entre 270.000 e 290.000 toneladas métricas, já que o calor do verão reduz a produtividade no sul do país, enquanto a queda nos preços e os altos estoques pressionam os produtores e os moinhos.

A produção italiana de azeite deverá cair cerca de 20% na safra de 2026/27, ficando entre 270.000 e 290.000 toneladas métricas, já que a queda na produção no sul é compensada apenas parcialmente por uma recuperação nas regiões central e norte.

Há certo receio no campo neste momento. Os produtores precisam arcar com os custos da colheita, e temos que torcer para que os preços continuem lucrativos para eles. – Massimo Ragno, Monini

“Nossa pesquisa nas regiões italianas indica que a produção nacional poderá ficar aproximadamente 20% abaixo da da safra que acaba de terminar”, disse Massimo Ragno, líder do painel e gerente de compras da Monini, ao Olive Oil Times.

“Um panorama verdadeiramente científico exigiria uma rede nacional de olivais de teste e monitoramento contínuo, mas isso não seria economicamente viável”, acrescentou ele. “As estimativas provêm de pesquisas de campo e de contatos próximos com produtores e moinhos nas diferentes regiões.”

No sul da Itália, a Apúlia, maior região produtora de azeite do país, deve produzir entre 130 mil e 140 mil toneladas. “Seu potencial é muito maior, em torno de 210.000 toneladas, mas foi um verão muito quente, que durou do final de maio até a primeira quinzena de setembro”, disse Ragno.

“Aqueles que tiveram acesso à irrigação estão em uma situação consideravelmente melhor do que os olivais de sequeiro”, acrescentou ele, citando os altos custos da água e da energia. “Como os custos são muito altos, há produtores que optaram por irrigar menos do que as condições agronômicas sugeriam.”

Também se espera que a Sicília e a Calábria produzam menos do que na safra anterior.

“No ano passado, a safra de azeitonas da Sicília — não a produção de azeite — ficou entre 400 mil e 450 mil toneladas; este ano, esperamos cerca de 350.000 toneladas, com 320.000 a 330.000 toneladas de azeitonas na Calábria”, disse Ragno.

“Não dá para ver o azeite dentro das azeitonas a olho nu”, brincou ele, observando que a tonelagem de azeitonas não se traduz diretamente na produção de azeite.

Após uma promissora época de floração nesta primavera, o calor prolongado reduziu o número e o tamanho dos frutos. No entanto, as altas temperaturas também ajudaram a manter as doenças fúngicas e a mosca-da-azeitona sob controle.

“Não estamos vendo esses problemas em quase lugar nenhum e as azeitonas estão muito saudáveis”, disse Ragno. As primeiras degustações também têm sido promissoras. “Definitivamente, há potencial para uma produção de azeite de oliva de altíssima qualidade.”

Espera-se que as regiões central e do norte se recuperem em relação à safra do ano passado. “Para a maioria dessas regiões, o ano passado foi um ano de baixa produção, e nesta temporada, ao contrário, estamos vendo muitos frutos nas árvores”, disse Ragno, referindo-se ao ciclo natural de produção alternada da oliveira.

O desempenho mais robusto deve compensar parcialmente o declínio no sul, deixando a produção abaixo do nível do ano passado, mas provavelmente acima de algumas das primeiras previsões.

A Itália está entrando na safra 2026/27 com volumes substanciais de azeite de oliva ainda em estoque. No final de julho, os estoques totalizavam cerca de 233 mil toneladas, ante 162 mil toneladas no ano anterior, um aumento de mais de 40%.

“Acho que poderíamos chegar a novembro com 70.000 a 100.000 toneladas de azeite italiano ainda em estoque, provavelmente algo em torno de 80.000 ou 90.000 toneladas”, disse Ragno. “Se a nova produção ficar entre 270.000 e 290.000 toneladas, essa ainda será uma quantidade significativa de azeite.”

Ragno atribuiu o acúmulo de estoques, em parte, à diferença de preço excepcionalmente grande que surgiu durante a safra anterior entre o azeite italiano e o produzido em outros países da União Europeia.

“Houve um momento em que o azeite europeu havia caído para cerca de € 4 a € 4,50 por quilograma, enquanto o azeite italiano ainda estava entre € 7 e € 8”, disse ele. “Essa diferença tornou-se grande demais e dificultou a venda do azeite italiano para muitos operadores.”

Ragno enfatizou que manter um preço diferenciado para o azeite italiano continua sendo essencial para recompensar a qualidade e sustentar os produtores. No entanto, ele alertou que uma diferença de preço excessiva em relação às origens concorrentes pode enfraquecer a demanda.

“Sempre apoiamos uma política baseada no valor, pois somente o valor e a qualidade podem proteger o produto”, disse ele. “Mas quando a diferença se torna excessiva em relação ao que está ocorrendo no mercado internacional, podem surgir problemas. Há algum tempo, temos observado uma contração no consumo de azeite de oliva italiano, que só recentemente começou a diminuir com a queda dos preços.”

A correção de preços foi substancial. De acordo com o Ismea, instituto italiano de serviços de mercado agrícola e alimentício, os preços médios do azeite extravirgem na origem caíram para 4,86 euros por quilograma em agosto, 49,3% abaixo do mesmo mês de 2025. Na terceira semana de setembro, o Ismea informou que os preços do azeite extravirgem espanhol estavam em € 3,67 por quilo.

A queda tem criado dificuldades crescentes para os produtores e moinhos à medida que a colheita se aproxima. “Há um certo temor no campo agora”, disse Ragno. “Os produtores precisam arcar com os custos da colheita, e temos que torcer para que os preços continuem lucrativos para eles.”

“Se as azeitonas tiverem um bom rendimento, os operadores poderão pagar mais por elas e compensar o trabalho dos produtores”, acrescentou ele. “Mas se os rendimentos forem baixos e o azeite resultante custar €7 ou €8 por quilo, enquanto o azeite europeu está sendo comercializado a preços muito mais baixos, então a situação se torna difícil.”

As associações italianas de moinhos AIFO e AFP alertaram recentemente que quantidades significativas de azeite não vendido estão imobilizando capital de giro na Apúlia, reduzindo a liquidez disponível para os moinhos à medida que a nova colheita se inicia.

As associações solicitaram às autoridades regionais que permitam que os moinhos utilizem o valor de seus estoques de azeite de oliva no âmbito da Linha de Crédito de Curto Prazo do programa Puglia Moltiplica para obter financiamento de curto prazo.

Elas alertaram que a liquidez insuficiente poderia limitar a capacidade dos moinhos de comprar azeitonas durante a colheita e pagar os agricultores em dia.

Nesse contexto, o governo italiano solicitou à Comissão Europeia que ativasse a Reserva Agrícola da UE, citando a pressão descendente persistente sobre os preços ao produtor, o aumento dos estoques e os altos custos de produção.

O governo também anunciou o Documento de Acompanhamento Eletrônico Olivícola (DAO), um novo documento de rastreamento digital projetado para se integrar ao sistema SIAN e ao Registro Telemático do Azeite de Oliva.

A medida visa fortalecer a rastreabilidade e reforçar os controles sobre a circulação de azeitonas e azeite. Ela também reduziria o prazo para o registro das operações de seis para três dias e deve entrar em vigor na safra de 2027/28.

O “Orgoglio Olivicolo”, um comitê de produtores e moinhos que luta por medidas de apoio mais robustas, acolheu a iniciativa como um passo à frente, mas afirmou que continuará com manifestações e outros esforços para garantir maior apoio público ao setor.

Com o início da colheita em várias regiões, os números finais de produção ainda podem sofrer alterações, especialmente se temperaturas mais amenas e chuvas melhorarem o tamanho dos frutos antes da colheita.

“Precisamos de um tempo mais frio e de um pouco de chuva”, disse Ragno. “Se as condições continuarem favoráveis, há a possibilidade de colher e produzir azeites de excelente qualidade.”