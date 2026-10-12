Jordânia prevê recuperação do mercado de azeite de oliva, enquanto os moinhos se preparam para a colheita

Prevê-se que a produção de azeite da Jordânia quase duplique, chegando a 30.000 toneladas métricas, o que poderá restabelecer as exportações e amenizar os preços após a difícil colheita do ano passado.

A Jordânia se prepara para uma forte recuperação na produção de azeite de oliva, com autoridades governamentais e representantes do setor prevendo uma produção quase o dobro da da safra anterior.

Khalil Al-Amro, secretário-geral adjunto do Ministério da Agricultura responsável pela comercialização e qualidade agrícola, afirmou que estimativas preliminares de campo sugerem que a produção poderá atingir aproximadamente 30.000 toneladas métricas na safra de 2026/27, em comparação com as necessidades domésticas anuais de cerca de 27.000 toneladas. A previsão pode abrir espaço para exportações.

De acordo com o Departamento de Estatística da Jordânia, a produção de azeite de oliva caiu para 16.342 toneladas métricas na safra de 2025/26, uma queda de 54,4% em relação às 35.828 toneladas da safra anterior.

O departamento informou que a quantidade de azeitonas processadas caiu de 184.903 para 84.154 toneladas. A produção de azeite de oliva também ficou 34,4% abaixo da média histórica do país para o período de 2012 a 2024, que foi de 24.923 toneladas.

O ciclo natural de alternância de produção da oliveira e as variações nas chuvas foram identificados como fatores-chave por trás das flutuações na produção. A colheita de 2025 foi a menor registrada desde 2009.

Representantes do setor divulgaram previsões de produção amplamente semelhantes, embora suas estimativas de consumo interno sejam diferentes.

Fayad Al-Ziyoud, membro da Associação Jordana de Produtores e Exportadores de Produtos de Azeitona e do comitê consultivo do Conselho Oleícola Internacional, estimou a produção total de azeitonas para a nova safra entre 220.000 e 230.000 toneladas.

Aproximadamente 30.000 toneladas de azeitonas seriam utilizadas para a produção de azeitonas de mesa, enquanto cerca de 200.000 toneladas seriam processadas para a produção de azeite.

Al-Ziyoud previu uma produção de azeite entre 28.000 e 31.000 toneladas. Com base em sua estimativa mais baixa para o consumo interno, que ele situou entre 24.000 e 25.000 toneladas por ano, ele previu um excedente exportável de 4.000 a 5.000 toneladas.

Ele também afirmou que as importações, que haviam sido permitidas para compensar a escassez da última safra, não seriam mais necessárias. As restrições à exportação de azeitonas não processadas permaneceriam em vigor para proteger o processamento nacional.

O Ministério da Agricultura autorizou os lagares de azeite do país a iniciar as operações em 15 de outubro e instruiu as autoridades agrícolas regionais a fazerem cumprir a data de abertura. A moagem antes dessa data é proibida pelos regulamentos que regem as operações dos lagares de azeite.

De acordo com Taysir Najdawi, presidente da Associação de Proprietários e Produtores de Lagares de Azeite, 153 lagares licenciados em toda a Jordânia estão se preparando para receber as azeitonas.

O aumento das chuvas ajudou a elevar as expectativas para a nova colheita, especialmente nas regiões olivícolas do norte da Jordânia.

Em Ajloun, uma das principais áreas produtoras do país, o diretor agrícola Sitan Sarhan relatou aproximadamente 600 milímetros de chuva durante a última estação chuvosa. A província espera colher cerca de 43.000 toneladas de azeitonas em aproximadamente 8.600 hectares de olivais.

Além do clima mais favorável, as autoridades têm continuado os esforços para melhorar a proteção das culturas e a qualidade das azeitonas.

Em abril, o Ministério da Agricultura lançou seu programa nacional integrado de manejo de pragas da oliveira até 2026, distribuindo 35.000 armadilhas adesivas amarelas para monitoramento e controle e organizando 16 cursos de capacitação para agricultores.

A iniciativa segue uma campanha nacional do setor olivícola, anteriormente divulgada pelo Olive Oil Times, que se concentrou no controle da mosca-da-azeitona, na redução de resíduos de pesticidas e na melhoria das práticas agrícolas.

Somente em Ajloun, as autoridades agrícolas informaram ter distribuído mais de 3.000 armadilhas alimentares e 3.000 armadilhas coloridas como parte dos esforços de manejo integrado de pragas.

Espera-se também que o aumento da produção influencie os preços internos do azeite, embora os produtores e operadores de lagares continuem enfrentando custos operacionais elevados.

Najdawi previu preços de varejo entre 90 (€113,20) e 110 (€138,36) dinares jordanianos para uma lata tradicional de 16 litros de azeite de oliva, dependendo da qualidade e das condições de mercado.

Isso representaria uma queda em relação aos 130 a 150 dinares registrados na safra anterior, quando a queda acentuada na produção impulsionou os preços para cima.

Em uma entrevista recente à Roya News, Najdawi afirmou que as taxas de moagem aumentaram em 0,10 dinares por quilograma de azeite produzido, após permanecerem inalteradas por aproximadamente 12 anos.

Segundo Najdawi, a taxa anterior de 0,65 dinares por quilo havia sido mantida, apesar do aumento dos custos operacionais. O aumento para 0,75 dinares acrescentaria aproximadamente dois dinares ao custo de moagem de uma lata de azeite de oliva.

Najdawi atribuiu parte das pressões de custo às peças de reposição e máquinas importadas, que não são fabricadas localmente. Al-Ziyoud estimou que os agricultores enfrentam custos de produção de pelo menos 75 a 80 dinares por lata de azeite.

O impacto final sobre os preços ao consumidor dependerá dos volumes reais de produção, da qualidade das azeitonas colhidas e da demanda durante a safra.

A aproximação da colheita também reacendeu o debate sobre as práticas agrícolas tradicionais, particularmente o costume generalizado de esperar pela primeira chuva de outono antes de colher as azeitonas.

Conhecida localmente como shtwat al-zaytoun, ou “chuva da azeitona”, a prática reflete uma crença de longa data de que a chuva aumenta o teor de óleo do fruto.

No entanto, especialistas em agricultura entrevistados pela Agência de Notícias da Jordânia, Petra, incluindo Al-Ziyoud, instaram os produtores a se concentrarem, em vez disso, na maturação dos frutos. Eles explicaram que a chuva pode aumentar o teor de água dos frutos sem necessariamente aumentar seu teor de óleo.

À medida que os lagares se preparam para iniciar as operações, as autoridades jordanianas também estão intensificando os esforços para proteger os consumidores contra fraudes relacionadas ao azeite de oliva.

O Ministério da Agricultura instou os consumidores a comprarem azeite de produtores confiáveis, moinhos licenciados e varejistas estabelecidos, alertando contra ofertas suspeitamente baratas e produtos de origem incerta.

Em agosto, a Agência de Controle de Alimentos e Medicamentos e representantes do setor discutiram medidas de segurança adicionais para a próxima safra, incluindo medidas para melhorar a rastreabilidade, identificar a safra de produção nos rótulos e restringir a venda de latas de metal vazias.

Entre as recomendações está um apelo aos consumidores para que perfurem as latas vazias de azeite antes de descartá-las. A medida visa impedir que as embalagens sejam reutilizadas para vender produtos adulterados, dando aos consumidores um papel na proteção da autenticidade do azeite jordaniano.

Para os agricultores de Ajloun, a recuperação esperada tem um significado especial após a difícil colheita do ano passado.

Em outubro de 2025, quando a colheita anterior começou, o agricultor local Jamil Abu Wissam disse ao jornal jordaniano Al-Ghad que alguns moinhos ainda não haviam recebido a quantidade suficiente de azeitonas para começar a operar. Muitas árvores tinham tão poucos frutos que os produtores não conseguiam suprir nem mesmo as necessidades de suas próprias famílias.

Alguns agricultores, explicou ele, decidiram não colher as poucas azeitonas que restavam em suas árvores, temendo que o esforço pudesse danificar os galhos e comprometer a safra seguinte.

Em nova entrevista ao Al-Ghad, em setembro de 2026, Abu Wissam descreveu a renovada expectativa em torno da colheita que se aproximava, que proporciona às famílias azeite e azeitonas em conserva para consumo próprio, além de renda com a venda do excedente.

“Todos aguardam ansiosamente os benefícios de uma árvore que se mantém nas encostas de Ajloun há séculos”, disse Abu Wissam ao Al-Ghad.