A embaixadora dos EUA na Croácia, Nicole McGraw, se juntou aos produtores de azeitona na Ístria para a colheita deste ano, visitando a Agrolaguna, perto de Poreč, para conhecer a produção de azeite da região e os desafios que os produtores enfrentam após uma temporada de condições climáticas extremas.

Ver todo o processo de perto me fez valorizar de uma forma totalmente nova o cuidado, a paciência e o trabalho árduo por trás de cada gota. – Nicole McGraw, embaixadora dos EUA na Croácia

McGraw, que tem viajado extensivamente pela Croácia desde que assumiu seu cargo diplomático, participou da colheita ao lado de trabalhadores locais, usando luvas e um sacudidor mecânico de azeitonas para colher os frutos das árvores das variedades Leccino e Picholine.

“Tive o prazer de participar da colheita de azeitonas”, disse McGraw. “Colhi azeitonas e vi em primeira mão como elas são transformadas em azeite.”

Seu anfitrião foi Josip Barišić, diretor de produção e enólogo-chefe da Agrolaguna, que explicou os métodos de cultivo e processamento por trás dos azeites da empresa.

“Ver todo o processo de perto me fez valorizar de uma forma totalmente nova o cuidado, a paciência e o trabalho árduo por trás de cada gota”, disse McGraw.

A visita da embaixadora ocorreu durante uma temporada de colheita particularmente desafiadora, marcada por uma seca prolongada no verão, seguida por chuvas intensas no outono.

Da seca de verão às chuvas de outono

As temperaturas em algumas partes da região ultrapassaram os 40 °C durante o verão, enquanto as condições de seca persistiram até quase meados de setembro.

A seca prolongada pode restringir o acúmulo de óleo nas azeitonas em desenvolvimento. Sob grave estresse hídrico, as árvores podem produzir frutos menores ou perder parte de sua safra para conservar recursos.

As condições mudaram drasticamente no outono, quando chuvas persistentes saturaram os solos e interromperam as operações de colheita. O solo encharcado dificultou a entrada de máquinas em alguns olivais, forçando os produtores a trabalhar em meio a um clima cada vez mais imprevisível.

Apesar dessas dificuldades, a Agrolaguna manteve rendimentos comparáveis ou ligeiramente superiores aos registrados no ano passado, de acordo com Mia Vukdragović, do departamento de marketing da Badel.

A Agrolaguna administra mais de 68.000 oliveiras em 226 hectares no oeste da Ístria. No momento da elaboração deste relatório, a empresa havia concluído mais da metade da colheita planejada, colhendo azeitonas de aproximadamente 30.000 árvores.

A irrigação ajuda a proteger a produção

Um fator significativo no desempenho da empresa tem sido seu investimento em irrigação.

A Agrolaguna irriga cerca de 110 hectares de olivais na região de Červar, onde fica uma plantação de 130 hectares que a empresa descreve como a maior da Ístria.

A água é fornecida pelo reservatório de Mateši, um projeto de infraestrutura financiado pelo Condado da Ístria. O sistema tem ajudado a manter o desenvolvimento dos frutos durante longos períodos sem chuvas.

A empresa também relatou frutos saudáveis, com pressão limitada da mosca-da-azeitona, cuja atividade pode ser suprimida por períodos prolongados de calor extremo.

A Agrolaguna espera produzir entre 140.000 e 160.000 litros de azeite nesta safra.

Nova linha de moagem triplica a capacidade de processamento

Além da irrigação, a empresa investiu em um processamento mais rápido para ajudar a preservar a qualidade do azeite de oliva durante uma colheita interrompida pela chuva.

Este ano, a Agrolaguna introduziu uma linha de processamento totalmente automatizada em seu moinho em Poreč, aumentando a capacidade de 1,6 para cinco toneladas métricas de azeitonas por hora.

A instalação ampliada permite que as azeitonas colhidas sejam processadas dentro de oito a 12 horas após a coleta, reduzindo o tempo de espera dos frutos antes da moagem.

O processamento rápido é importante para preservar a qualidade do azeite, especialmente quando as condições úmidas da colheita aumentam o risco de deterioração dos frutos.

Os azeites resultantes são caracterizados por aromas de fruta verde, frescor e um agradável toque picante, segundo o produtor.

A Agrolaguna comercializa seus azeites extravirgens sob a marca Ol Istria, incluindo azeites monovarietais produzidos a partir das variedades Picholine, Pendolino, Leccino e das cultivares autóctones Istarska Bjelica, Rošinjola e Črnica, bem como blends de variedades selecionadas.

Os azeites da empresa receberam reconhecimento em concursos internacionais, incluindo o NYIOOC World Olive Oil Competition.

A Ol Istria também possui a certificação de Denominação de Origem Protegida (DOP) Istra, que estabelece requisitos relativos à origem geográfica, às variedades de azeitona aprovadas e aos métodos de produção, incluindo temperaturas de processamento que não excedam 27 °C.

A reputação da Ístria em termos de qualidade tem crescido internacionalmente, com a região recebendo reconhecimento repetido no guia de azeites Flos Olei.

Depois de visitar os olivais e provar os azeites recém-produzidos, McGraw agradeceu aos anfitriões por lhe apresentarem outro aspecto da vida agrícola croata.

“Obrigada aos meus maravilhosos anfitriões croatas da Agrolaguna Poreč por compartilharem essa experiência comigo”, disse ela. “Quanto mais tempo passo na Croácia, mais me apaixono por seu povo, suas tradições, sua culinária e suas belas paisagens.”