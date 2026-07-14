Produtores da Apúlia transformam suas raízes familiares e uma lenda antiga em azeites premiados

Na propriedade da família, perto de Giovinazzo, Savino e Luigi De Palo combinam variedades locais, agricultura sustentável e um profundo apego à paisagem da Apúlia.

Uma antiga lenda local atribui as origens da cidade apuliana de Giovinazzo ao herói grego Perseu, filho de Zeus e da princesa mortal Danaé.

Cansado de suas façanhas e longas andanças, diz-se que Perseu buscou descanso em uma faixa fértil de terra ao longo da costa do Adriático. Lá, ele fundou um pequeno povoado em homenagem ao seu pai. Segundo a lenda, o nome latino da vila, Iovis Natio, que significa “povo de Zeus”, evoluiu para o nome atual da cidade.

Hoje em dia, produzir qualidade não se resume apenas a trabalhar nos campos. Exige também uma consciência plena do que se está criando. – Savino De Palo, Azienda Agricola Depalo Luigi

“Nós realmente valorizamos este lugar, cujas origens documentadas remontam a um assentamento do século IV a.C. que se transformou em uma comunidade de pescadores e comerciantes durante a época romana”, disse Savino De Palo, que administra uma propriedade no interior, próxima à vila litorânea ao norte de Bari, junto com seu pai, Luigi.

“No entanto, nessa lenda fascinante, encontramos personagens que parecem ressoar naturalmente com a alma dos nossos azeites”, disse ele ao Olive Oil Times.

Batizada em homenagem ao fundador mitológico da cidade, a mistura Perseo da empresa combina as variedades características da região, Coratina e Ogliarola Barese.

Essas variedades também são utilizadas para produzir dois azeites monovarietais: o “Giove” — nome italiano de Zeus — e o “Danae”. O “Giove”, conhecido por seu caráter ousado e vibrante, conquistou o Prêmio de Ouro no Concurso Mundial de Azeite de Oliva do NYIOOC, enquanto o “Danae” se destaca por um perfil mais delicado e elegante.

A paleta de cores dos rótulos reflete essa mesma interação. Os monovarietais apresentam tons de azul e amarelo, respectivamente, enquanto a união dos dois produz o verde utilizado na mistura.

Crescendo em terras predominantemente planas, num microclima influenciado pelo mar próximo, as 12.000 oliveiras da família se estendem por várias parcelas, totalizando aproximadamente 50 hectares.

A propriedade De Palo abrange várias parcelas que somam mais de 50 hectares de terra e abriga 12.000 oliveiras das variedades Coratina e Ogliarola Barese.

No início, a empresa contava com um hectare de terra e 100 oliveiras, contou De Palo. Seu avô, também chamado Savino, cultivava a parcela para vender azeitonas e produzir azeite a fim de sustentar sua família, com cada membro da família contribuindo para o trabalho na fazenda, como era comum nas comunidades rurais até o século passado.

Luigi tinha 17 anos quando seu pai faleceu. De repente, sozinho com sua mãe, ele se dedicou a trabalhar a terra.

Enquanto muitos de seus amigos deixavam o sul da Itália durante uma onda de migração para o norte industrializado, Luigi optou por ficar e cuidar do pequeno pomar. Após anos de trabalho árduo, ele foi expandindo a propriedade aos poucos.

“Meu pai incutiu em mim o amor por essas oliveiras”, disse De Palo. “Quando eu era criança, ele me dizia: ‘Se você quer mesada, tem que ganhar’.”

Luigi De Palo administra uma propriedade de 50 hectares junto com seu filho, Savino, em Giovinazzo, perto de Bari.

“Então, eu ia com ele para a fazenda e ajudava em pequenas tarefas, e foi assim que minha paixão começou a crescer”, acrescentou ele.

Mesmo antes de ingressar formalmente na empresa, De Palo se matriculou em seus primeiros cursos de degustação de azeite.

“O passo fundamental para mim foi estudar e entender o produto”, disse ele. “Hoje, produzir qualidade não se resume apenas a trabalhar nos campos. Também exige uma consciência plena do que você está criando.”

“Somente compreendendo verdadeiramente o produto é que se pode oferecer aos consumidores o melhor resultado possível”, acrescentou De Palo.

De Palo passou a ajudar seu pai na gestão da fazenda há 12 anos, com o objetivo de valorizá-la. Na época, a empresa ainda vendia azeitonas, uma prática de longa data na região, onde muitos produtores entregavam seus frutos a moinhos ou atacadistas.

Com cerca de 35 hectares e um número considerável de oliveiras, De Palo acreditava que a família deveria desenvolver a propriedade e criar uma marca que refletisse seu valor. Ele propôs produzir e engarrafar seu próprio azeite.

Savino De Palo e seu pai, Luigi, produzem azeites monovarietais premium e um blend das variedades Coratina e Ogliarola Barese.

Seu pai não teria conseguido assumir o projeto sozinho, mas o trabalho em conjunto tornou isso viável, e Luigi abraçou a ideia.

A região abriga várias usinas de moagem conceituadas. Desde o início, a família optou por confiar suas azeitonas à Le Tre Colonne, que, segundo De Palo, oferece um processo de produção de alta qualidade.

“Ao longo dos anos, adquirimos vários pomares que também contêm árvores centenárias”, disse De Palo.

“Embora áreas no norte e no sul da Apúlia ainda tenham terrenos baldios adequados para novos plantios, esta paisagem já é densamente cultivada”, acrescentou ele. “A maioria dos olivais que adquirimos é, portanto, tradicional, com espaçamento amplo e muitas vezes irregular, moldado pela idade e pela história das árvores maduras.”

A propriedade também está dividida em inúmeras parcelas, refletindo a fragmentação fundiária que há muito caracteriza a região.

Os dois pomares mais novos da propriedade foram plantados há 30 anos pelo pai de De Palo, que os dispôs em um layout regular de seis por quatro metros para permitir um cultivo mais eficiente.

Os frutos dessas parcelas são reservados exclusivamente para o monovarietal Gran Cru Coratina da empresa, um dos marcos de sua produção.

Devido ao seu amadurecimento tardio, a Coratina é a última cultivar a ser colhida, a partir do início de novembro. A Ogliarola Barese é geralmente colhida a partir da segunda semana de outubro.

As duas variedades são moídas e armazenadas separadamente, e o blend é montado posteriormente.

No momento ideal para a colheita, uma pequena equipe de colhedores sazonais se junta à família e aos três funcionários qualificados que trabalham o ano todo na fazenda, elevando a força de trabalho para 10 pessoas.

“Hoje, nós, agricultores, devemos nos adaptar à natureza, em vez de forçá-la a se adaptar à agricultura”, disse De Palo.

“As mudanças climáticas têm se tornado cada vez mais evidentes”, acrescentou ele. “Diante de eventos extremos, como a seca, como aconteceu aqui no ano passado, quando não choveu de abril a junho, precisamos simplesmente dar o nosso melhor e trabalhar ainda mais duro.”

“Este ano, algumas chuvas de primavera pelo menos nos ajudaram a enfrentar a estação quente”, disse De Palo.

“Com isso em mente, nos esforçamos para proteger nossa terra e adotar uma abordagem sustentável que nos ajude a lidar com os desafios da crise climática”, acrescentou ele. “Cultivar e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente é fundamental. É também uma forma de criar uma bela paisagem e demonstrar um cuidado genuíno com nossa terra.”

Savino De Palo e seu pai, Luigi, oferecem experiências oleoturísticas em sua fazenda e promovem ativamente a região, motivados por um forte vínculo com a vila litorânea de Giovinazzo.

A fazenda é abastecida por painéis fotovoltaicos, e a maior parte de seus equipamentos funciona com eletricidade. A família também dedica muita atenção ao manejo do solo, mantendo uma cobertura vegetal controlada e realizando o corte periódico da vegetação.

Os resíduos da poda são triturados e devolvidos aos olivais como cobertura morta e fertilizante natural.

De Palo disse que a família também quer ensinar aos visitantes e turistas a importância de cuidar da terra de forma responsável.

Desenvolver o potencial turístico da propriedade é um dos dois principais objetivos de investimento da empresa, ao lado da construção de seu próprio lagar para completar o ciclo de produção.

Desde 2021, a família oferece experiências de oleoturismo, incluindo degustações e aperitivos entre as oliveiras. Os visitantes também podem participar de atividades agrícolas, como a colheita da azeitona.

“Meu pai e eu nos esforçamos para transmitir o valor da nossa terra, e essa é a base do nosso projeto”, disse De Palo. “Quando embarcamos nessa jornada, foi justamente por causa do nosso apego a este lugar.”

“Gosto de receber nossos hóspedes, compartilhar histórias sobre nossa cidade e incentivar as pessoas a visitá-la, porque eu a amo”, acrescentou.

“Produzimos azeite e cuidamos de nossas oliveiras porque sentimos uma profunda conexão, com raízes que se aprofundam na zona rural de Giovinazzo”, disse De Palo.

“Isso se torna um verdadeiro ponto forte, pois acredito que a verdadeira qualidade sempre vem de uma forte conexão com o território”, concluiu ele. “Em última análise, a qualidade é um princípio que nasce do amor e da paixão pela terra.”