Oliveira centenária homenageia curador falecido na Bienal de Veneza

Uma oliveira centenária ergue-se no centro da instalação de Theo Eshetu, intitulada Garden of the Broken Hearted, em exibição na 61ª Exposição Internacional de Arte da Bienal de Veneza, realizada nos Giardini, no Arsenale e em diversos locais por toda Veneza, de 9 de maio a 22 de novembro de 2026.

Um dos principais eventos de arte do mundo, esta edição da Bienal de Veneza tem curadoria de Koyo Kouoh sob o título In Minor Keys. Apresenta 111 artistas de 99 países e um júri exclusivamente feminino presidido por Solange Oliveira Farkas.

Esta também é uma obra sobre uma presença poderosa, pois a força potente que perdura é a natureza. – Theo Eshetu, artista de vídeo e cineasta

“Esta obra é a primeira que criei em que o vídeo permanece invisível, embora não esteja totalmente ausente. Em sua essência, é uma reflexão sobre a ausência”, disse Eshetu ao Olive Oil Times.

Vídeo-artista e cineasta, Eshetu nasceu em Londres em 1958. Passou parte de sua vida na Etiópia, no Senegal, na Holanda e na antiga Iugoslávia, e atualmente divide sua vida entre Berlim, na Alemanha, e Roma, na Itália. Seu trabalho, que abrange instalações de vídeo, filmes experimentais, fotografias e documentários, integra várias coleções, incluindo o Museu de Arte Moderna (MoMA), o Museu Metropolitano de Arte (The Met) e o Museu Nacional de Arte Africana do Smithsonian.

Garden of the Broken Hearted apresenta uma oliveira de 4,5 metros de altura colocada sobre um palco giratório, no qual são projetadas imagens de vídeo superexpostas da mesma árvore enquanto uma suave melodia de caixa de música é tocada.

“Eu havia participado de muitas exposições com curadoria de Koyo e também era um amigo muito próximo dela”, disse Eshetu sobre a falecida diretora artística do Departamento de Artes Visuais da Bienal de Veneza, que faleceu em 10 de maio de 2025, quase exatamente um ano antes da abertura da exposição. “Após sua perda, não desejei mais levar adiante a ideia que havia proposto originalmente. Em vez disso, quis refletir sobre sua ausência e, ao fazê-lo, optei por me tornar ausente também como artista de vídeo.”

Amplamente reconhecida como uma figura de destaque no cenário internacional da arte contemporânea, Kouoh nasceu nos Camarões e foi criada na Suíça. Ela fundou a RAW Material Company em Dakar, no Senegal, e mais tarde atuou como diretora executiva do Museu Zeitz de Arte Contemporânea da África (Zeitz MOCAA), na Cidade do Cabo, na África do Sul.

O projeto In Minor Keys, de Kouoh, foi concluído postumamente por sua equipe, composta por Gabe Beckhurst Feijoo, Marie Hélène Pereira, Rasha Salti, Siddhartha Mitter e Rory Tsapayi.

Uma oliveira selecionada por sua forma expressiva ganha nova vida na instalação de Theo Eshetu, onde seu crescimento passa a fazer parte da obra de arte. (Foto de Anna Faragona)

“Esta também é uma obra sobre uma presença poderosa, pois a força potente que perdura é a natureza”, destacou Eshetu. “Tenho trabalhado em uma série de jardins e, durante os preparativos para Veneza, disse a Koyo que criaria um. Quando decidi mudar de rumo, optei por apresentar apenas a oliveira como a personificação da essência absoluta de um jardim.”

Eshetu disse que pretendia explorar o jardim como um espaço na raiz de nossa consciência, do qual nossas culturas surgiram, e como o lugar secreto de onde brota a imaginação. Embora a tradição fale de um jardim paradisíaco do qual os seres humanos foram expulsos, sua intenção era representar um retorno ao jardim como um lugar de cura, um espaço para ouvir o que a natureza pode revelar sobre a condição humana.

“A oliveira, em particular, é capaz de revelar uma infinidade de significados, oferecendo algo único a cada indivíduo”, acrescentou Eshetu. “Assim, sem a necessidade de uma intervenção artística explícita, a própria árvore é capaz de se comunicar com todos. Ela carrega muitos significados, sendo o mais amplamente reconhecido a paz. É uma planta que transcende culturas, possuindo profundo significado para cristãos, muçulmanos e judeus, bem como para muitas outras comunidades e tradições ao redor do mundo.”

A essência do trabalho de Eshetu sempre foi servir de ponte entre diferentes culturas. Seja por meio de elementos visuais, assuntos ou temas, sua abordagem promove o diálogo intercultural e interdisciplinar. A escolha da oliveira está em consonância com essa prática artística e, em consonância com ela, ele decidiu não revelar o local de origem da árvore.

“As pessoas frequentemente perguntam de onde vem a árvore e, ao recusar-me a responder, a árvore consegue revelar uma gama mais ampla de significados”, explicou Eshetu. “Como não tenho interesse em me definir por meio de minhas origens, também não desejo revelar a origem da árvore, para que o espectador seja levado a considerá-la pelo que ela é, em vez de através das narrativas que, de outra forma, poderiam surgir a partir de sua proveniência ou circunstâncias. Em resumo, um ser humano é um ser humano, e uma árvore é uma árvore.”

Eshetu disse que, ao selecionar a árvore, sentiu-se atraído pela natureza dual que ela parecia incorporar por meio de duas faces distintas. Um lado parecia saudável e vigoroso, com o que ele descreveu como uma qualidade vagamente masculina, enquanto o outro estava visivelmente danificado e evocava formas femininas. A interação entre essas diferentes dimensões constituía uma narrativa que a árvore poderia desdobrar por meio de seu movimento no palco.

“Essa oliveira milenar possuía um certo carisma”, disse Elisabetta Margheriti, agrônoma e diretora comercial do Viveiro Vivai Torsanlorenzo, em Ardea, perto de Roma, que forneceu a árvore e supervisionou a logística de seu transporte.

A oliveira centenária selecionada por Theo Eshetu para “Garden of the Broken Hearted”, uma instalação na Bienal de Veneza de 2026 que explora a perda, a renovação e a presença duradoura da natureza. (Foto cortesia de Theo Eshetu)

“Inicialmente, eu havia sugerido algumas oliveiras imponentes ao Theo, mas quando ele se deparou com esse grupo específico, que havia sido ignorado devido aos troncos ocos e às copas danificadas, ele se sentiu imediatamente atraído por essa árvore e por suas formas expressivas”, lembrou ela. “Seu grande torrão também apresentava desafios logísticos consideráveis, e uma árvore menor certamente teria sido mais fácil de manejar. No entanto, Theo ficou completamente cativado por esse exemplar e o escolheu para sua obra. Fiquei muito animada por fazer parte desse projeto. Aceitei com grande entusiasmo o desafio de levar a árvore para a Bienal de Veneza e supervisionar seus cuidados durante toda a exposição. Ver a árvore ganhar vida foi maravilhoso.”

Ao longo da exposição, a árvore produziu novas folhas. Margheriti orientou os jardineiros responsáveis por seus cuidados e manteve contato constante com eles, recebendo atualizações regulares e fotografias que documentavam seu desenvolvimento.

“Garantir o bem-estar da árvore era um dos nossos principais objetivos”, disse Margheriti. “Cuidar dela apresentou alguns desafios, especialmente porque a irrigação precisava ser cuidadosamente gerenciada para evitar danos ao pavilhão. No entanto, ela acabou produzindo novas folhas no topo e brotos frescos na base. Dedicamos um esforço considerável para estimular esse crescimento, que, por si só, fazia parte da obra de arte. Ver a árvore começar a florescer novamente durante a exposição foi profundamente comovente. No fim das contas, ela se tornou uma das presenças mais marcantes da Bienal de Veneza.”

Eshetu explicou que levar a oliveira para Veneza significou transferi-la do reino da natureza para o da cultura. Assim como uma pessoa que viaja e retorna transformada pela experiência, a oliveira passou por sua própria jornada, evoluindo de um objeto natural para um objeto cultural.

Para preservar a memória do significado cultural que adquiriu na Bienal de Veneza, a oliveira será plantada no jardim de uma instituição cultural assim que a exposição terminar.

“Nesse contexto, o jardim é um recinto imaginário que nos permite retornar a uma época anterior ao pensamento humano, a uma época que antecede o surgimento de qualquer cultura, quando as próprias raízes de nossas identidades estavam se formando, para ouvir as lições oferecidas pela natureza e, se assim o desejarmos, depositar nossa confiança na inteligência das plantas”, disse Eshetu. “É um retorno a uma forma arcaica de consciência, na qual toda a natureza estava imbuída de espírito. A presença de uma oliveira oferece uma base a partir da qual podemos ouvir e aprender; valendo-nos dessa lição, podemos imaginar novas formas criativas e narrativas, novos pilares para navegar pelo futuro.”

“A obra é uma canção em tom menor”, concluiu Eshetu, respondendo ao convite de Kouoh em seu texto curatorial para a Bienal de Veneza “para reduzir o ritmo e sintonizar-se com as frequências dos tons menores”.

“Porque, embora muitas vezes perdida na cacofonia ansiosa do caos atual que assola o mundo, a música continua”, escreveu Kouoh. “As canções daqueles que produzem beleza apesar da tragédia, as melodias dos fugitivos que se recuperam das ruínas, as harmonias daqueles que curam feridas e mundos.”