Finlândia vence o Campeonato Mundial de Colheita de Azeitonas na Croácia

Competidores de dez países se reuniram na ilha croata de Brač para uma celebração da colheita tradicional da azeitona, e a Finlândia levou o prêmio principal.

A Finlândia surgiu como a vencedora surpresa do nono Campeonato Mundial de Colheita de Azeitonas, realizado na ilha croata de Brač, superando equipes de outros nove países, apesar de não possuir tradição própria no cultivo de azeitonas.

A equipe finlandesa colheu 55,4 quilos de azeitonas em apenas 45 minutos, terminando à frente da República Tcheca e da Polônia em uma competição que combina a colheita tradicional de azeitonas com o turismo internacional e a rivalidade amigável.

O campeonato aconteceu em Postira, uma pitoresca cidade litorânea com cerca de 1.500 habitantes. O evento começou na quinta-feira com uma apresentação formal das equipes no Hotel Pastura, seguida pela competição na manhã de sexta-feira no olival de São José, com vista para a cidade.

“Estamos criando uma marca de destino que não imita, mas inspira”, disse Ivana Jelinčić, diretora do Conselho de Turismo de Postira, ao Olive Oil Times.

“Estamos orgulhosos de que nossa pequena cidade tenha se tornado o centro de um evento tão maravilhoso, celebrando e promovendo a cultura da azeitona e do azeite por meio de experiências inesquecíveis e das muitas amizades formadas aqui ao longo dos anos”, acrescentou ela.

Organizado com o apoio do Conselho de Turismo de Postira, da prefeitura, da Cooperativa Agrícola de Postira e da Aldura Sport, o campeonato ajudou a colocar a pequena comunidade pesqueira e agrícola no mapa do turismo internacional.

Dez equipes disputam o título

A competição deste ano reuniu 40 participantes representando dez equipes: Finlândia, Suécia, Sérvia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Estados Unidos, Bósnia e Herzegovina, Croácia e uma equipe internacional de nômades digitais.

Cada equipe contava com quatro competidores: duas mulheres e dois homens. Com a ausência da França, atual campeã, este ano, o título estava em aberto.

A Croácia apresentou uma equipe de atletas e artistas conhecidos, incluindo a nadadora de longa distância Dina Levačić, a jornalista de televisão croata Ivana Šilović, o jogador olímpico de pólo aquático Tomislav Paškvalin e o rapper Ante Cash.

Competidores de dez países participaram do nono Campeonato Mundial de Colheita de Azeitonas em Postira, na Croácia, com 40 participantes competindo em equipes de quatro.

“Estamos bem coordenados e somos competitivos”, disse Levačić quando questionada se a vantagem de jogar em casa poderia compensar a experiência limitada da equipe na colheita de azeitonas.

Paškvalin, segurando um punhado de azeitonas recém-colhidas, destacou a ligação do evento com o patrimônio croata.

“Esta é uma história maravilhosa sobre nossa azeitona croata, nosso patrimônio e nossa tradição”, disse ele. “Quando se transforma em um evento esportivo como este, é fantástico. Não tem nada melhor.”

Brendan O’Hara, representando os Estados Unidos, mostrou-se igualmente entusiasmado.

“Nós nos apaixonamos por essa experiência”, disse ele. “Também esperamos um bom resultado.”

Nevena Marinovski, da Sérvia, comemorou as condições favoráveis, apesar de as previsões terem sugerido o contrário.

“Estamos prontos. É maravilhoso, e o tempo tem estado do nosso lado”, disse ela. “Um dia lindo e ensolarado, apesar das previsões ruins.”

Colheita tradicional sob pressão

Os competidores enfrentaram um desafio exigente: colher o máximo possível de azeitonas em exatamente 45 minutos, usando apenas as mãos e sem nenhum equipamento mecânico.

Seguindo a tradição local, os participantes coletaram as azeitonas em sakete, aventais tradicionais de estopa, antes de transferi-las para as caixas de suas equipes.

Trabalhando inteiramente à mão, os competidores tinham apenas 45 minutos para colher o máximo possível de azeitonas, recolhendo os frutos em aventais tradicionais de estopa.

Assim que o tempo se esgotou, as azeitonas foram pesadas sob a supervisão do controlador-chefe da Cooperativa Agrícola de Postira.

Os resultados foram mantidos em segredo, e apenas o controlador e os capitães das equipes puderam ver os pesos. A classificação final permaneceu em segredo até a cerimônia de premiação na noite de sábado, no Hotel Pastura.

Uma vitória surpreendente para a Finlândia

Quando os resultados foram anunciados, a Finlândia foi coroada campeã mundial, um desfecho inesperado para um país mais conhecido por suas florestas, lagos e longos invernos do que pelo cultivo de azeitonas.

“Estamos muito entusiasmados e adoramos Postira, Brač e a Croácia”, disse o capitão da equipe finlandesa, Petri Utriainen.

“Este ano, queríamos melhorar nosso quarto lugar do ano passado, mas vencer era algo que nem ousávamos esperar. Não temos uma única oliveira na Finlândia e agora somos campeões mundiais. É irreal!”

A República Tcheca ficou em segundo lugar com 48,4 quilos, seguida pela Polônia com 46,6 quilos. Todas as três equipes medalhistas vieram de países sem tradições significativas no cultivo de oliveiras.

A colheita de 55,4 kg da Finlândia colocou o país sete quilos à frente da República Tcheca, que ficou em segundo lugar com 48,4 kg. A Polônia ficou em terceiro lugar com 46,6 kg.

A Bósnia e Herzegovina ficou em quarto lugar com 43,6 kg, à frente, por uma pequena margem, da Croácia, com 43,2 kg, e da Lituânia, com 43,0 kg.

Os Estados Unidos ficaram em sétimo lugar, com 42,4 kg, seguidos pela Sérvia, com 38,0 kg, pela Suécia, com 34,4 kg, e pela equipe dos nômades digitais, com 31,6 kg.

Todas as três posições do pódio foram conquistadas por países sem tradições significativas no cultivo de azeitonas, o que ressalta o apelo internacional dessa competição incomum.

Celebrando o patrimônio olivícola de Brač

Além da competição, os organizadores promoveram atividades para apresentar aos participantes a cultura do azeite de Brač, suas tradições agrícolas e marcos históricos.

A programação de sábado incluiu uma visita ao Museu do Azeite em Škrip e um passeio por Dol, uma vila tradicional conhecida por sua arquitetura característica e patrimônio rural.

As atividades refletiram o objetivo mais amplo do evento: promover a identidade agrícola da ilha, ao mesmo tempo em que se desenvolve o agroturismo e se fortalecem os laços entre participantes de diferentes países.

A República Tcheca ficou em segundo lugar com 48,4 kg, seguida pela Polônia com 46,6 kg. Todas as três equipes medalhistas vieram de países sem tradições significativas no cultivo da oliveira.

“Não poderia estar mais orgulhoso”, disse Jelinčić após a cerimônia de premiação. “Postira é uma pequena cidade com apenas 1.500 habitantes, mas, por meio deste evento, conseguimos alcançar todos os cantos do mundo, compartilhando a história de Postira e do cultivo de azeitonas de uma forma tão enérgica, interessante e alegre.”

Realizado pela primeira vez em 2017, o Campeonato Mundial de Colheita de Azeitonas tornou-se um evento internacional reconhecido. Em 2019, recebeu um prêmio da Creative Tourism Network pela melhor experiência de turismo criativo.

O campeonato ilustra como uma prática agrícola secular pode se tornar a base de uma experiência turística diferenciada, atraindo visitantes para uma pequena comunidade mediterrânea e, ao mesmo tempo, preservando sua ligação com o cultivo da oliveira.

Para a Finlândia, a competição terminou com um título mundial inesperado. Para Postira, marcou mais uma edição bem-sucedida de um evento que continua a apresentar aos visitantes de todo o mundo o patrimônio olivícola da ilha.