Em Roma, a colheita comunitária de azeitonas fornece azeite para famílias carentes

Voluntários em Roma estão colhendo azeitonas de 65 árvores em um parque público, produzindo azeite de oliva extravirgem para famílias carentes, à medida que uma iniciativa comunitária em expansão ganha apoio municipal.

A colheita de azeitonas está em andamento no Parco dei Romanisti, no bairro de Torre Spaccata, em Roma, onde as 65 árvores do parque em breve produzirão azeite de oliva extravirgem para distribuição a famílias e pessoas carentes.

Atualmente sob o patrocínio da Prefeitura de Roma (Roma Capitale), o projeto Olio Bene Comune (Azeite como Bem Comum) remonta a 2012, quando um grupo de voluntários começou a cuidar das oliveiras espalhadas pelo parque público na periferia leste da cidade.

Ao longo dos anos, vimos como atividades como essa em espaços públicos podem combater o desengajamento cívico e incentivar as pessoas a assumirem um papel mais ativo em sua comunidade.– Antonio Carosi, Gli Olivari

Em 2024, o Olive Oil Times publicou uma reportagem sobre a iniciativa, que continuou a crescer. No ano passado, foram plantadas novas árvores, e a Roma Capitale reconheceu formalmente o projeto por meio de um acordo de colaboração. O financiamento subsequente da Fundação Charlemagne possibilitou uma maior expansão do olival e a aquisição de novos equipamentos.

O Departamento de Proteção Ambiental de Roma, o grupo de compras solidárias Gaspar8 APS e a Gli Olivari, associação de engajamento cívico formada pelos promotores originais da iniciativa, assinaram o acordo, e a Gli Olivari continua liderando o projeto.

“Esta é uma iniciativa notável que combina a agricultura urbana com um projeto de solidariedade profundamente significativo”, afirmou Sabrina Alfonsi, vereadora de Roma Capitale responsável pela agricultura, meio ambiente e gestão de resíduos. “Os acordos de colaboração estão provando, mais uma vez, ser uma ferramenta extremamente eficaz para a subsidiariedade horizontal entre a administração e os grupos comunitários locais.”

“Além do papel extraordinário que as hortas urbanas desempenham na promoção da comunidade e da inclusão, a experiência do olival do Parco dei Romanisti destaca o valor da agricultura urbana”, acrescentou Alfonsi. “Ela não apenas traz benefícios ambientais, como a conservação do solo e da biodiversidade, mas também tem um forte impacto social e de construção da solidariedade.”

Em 2025, a Roma Capitale reconheceu formalmente o projeto Olio Bene Comune por meio de um acordo de colaboração. (Foto: Alfredo Vittorio)

De acordo com o regulamento da Roma Capitale sobre a governança compartilhada dos bens comuns, o acordo de três anos abrange a restauração e a gestão compartilhada das oliveiras do parque.

Ele também promove a educação ambiental para crianças e jovens em colaboração com escolas locais, além de debates públicos sobre cultura alimentar e alimentação saudável.

“O acordo foi o passo final necessário para formalizar nosso esforço, que começou como uma iniciativa de base com o objetivo de salvaguardar o patrimônio verde da comunidade e apoiar moradores em situação de vulnerabilidade e que, ao longo dos anos, passou a ser reconhecido como uma prática recomendada na promoção da coesão comunitária, da solidariedade e da gestão ambiental”, disse Antonio Carosi, porta-voz da Gli Olivari, ao Olive Oil Times.

Carosi disse que o projeto ganhou novo impulso alguns meses antes da assinatura do acordo, quando a Prefeitura de Roma acrescentou 13 oliveiras às 35 que já cresciam no parque.

As árvores foram transferidas da Viale Mazzini, no norte de Roma, onde estava em andamento um projeto de revitalização para restaurar a avenida arborizada de acordo com o projeto original do arquiteto Raffaele De Vico.

No início deste ano, a Fundação Charlemagne, que apoia o projeto por meio de seu programa Periferia Capitale, plantou mais 17 oliveiras das variedades Leccino, Frantoio, Moraiolo e Pendolino.

“A Fundação Charlemagne aprovou nosso pedido de financiamento, que incluía a ampliação do olival existente, a compra de equipamentos essenciais e o apoio a uma série de atividades educacionais que planejamos organizar nos próximos meses”, disse Carosi.

Antes que a associação pudesse plantar as novas árvores na primavera passada, foi necessário concluir os trâmites administrativos exigidos para doá-las à Roma Capitale, de acordo com os regulamentos municipais.

Após a colheita e a moagem, os voluntários da Gli Olivari engarrafam e rotulam o azeite antes de entregá-lo aos centros locais da Cáritas para distribuição às pessoas necessitadas. (Foto: Alfredo Vittorio)

A Gli Olivari está documentando o plantio e o trabalho ao longo do ano no olival para um filme educativo a ser exibido em escolas, destacando os benefícios ambientais e sociais do projeto.

No último fim de semana, cerca de duas dúzias de moradores locais se reuniram no parque para colher azeitonas. O evento também proporcionou aos vizinhos uma oportunidade de se relacionarem, com os participantes levando comida caseira para compartilhar com os demais voluntários.

Os novos equipamentos ajudaram a colheita a ocorrer sem contratempos, e os voluntários entregaram prontamente as azeitonas a um lagar na cidade vizinha de Monte Compatri.

Os voluntários do Gli Olivari estão agora engarrafando e rotulando o azeite antes de entregá-lo aos centros locais da Cáritas nas paróquias de São Boaventura e Santa Maria Regina Mundi, que supervisionarão sua distribuição às pessoas necessitadas.

“Acreditamos que outro aspecto importante desse projeto é evitar o desperdício de alimentos e garantir que as azeitonas sejam bem aproveitadas”, disse Carosi. “Ao longo dos anos, vimos como atividades como essa em espaços públicos podem combater o desengajamento cívico e incentivar as pessoas a assumirem um papel mais ativo em sua comunidade.”

Ele afirmou que tais iniciativas incentivam a cidadania ativa e fortalecem os laços dos moradores com seus bairros. Ao cuidar das árvores e doar o azeite resultante a moradores em situação de vulnerabilidade, os voluntários criam um ciclo de solidariedade ao mesmo tempo em que aumentam a conscientização sobre o valor dos espaços públicos compartilhados.

“Este projeto se baseia em três grandes pilares”, disse Carosi. “O primeiro é o cuidado. Ao cuidar de um espaço compartilhado, ajudamos a criar um ambiente seguro, limpo e bonito. Acreditamos que a beleza incentiva as pessoas a valorizá-lo e protegê-lo, conferindo à iniciativa uma forte dimensão educacional.”

O azeite extravirgem produzido a partir das árvores do Parco dei Romanisti, em Roma, é distribuído aos membros da comunidade que precisam. (Foto: Alfredo Vittorio)

“O segundo pilar é a solidariedade, representada pela doação de azeite aos mais vulneráveis, um dos aspectos mais significativos do projeto”, continuou ele. “O terceiro é a construção da comunidade. Esse trabalho exige comprometimento e tempo de pessoas de origens muito diferentes, mas as une em torno do objetivo comum de cuidar de um bem comum de forma totalmente altruísta, sem nenhuma recompensa além do impacto positivo gerado pela própria iniciativa.”

O Gli Olivari está organizando agora um curso sobre poda e manejo de oliveiras, a ser realizado no parque nos próximos meses e ministrado por instrutores especializados.

O sucesso da iniciativa do Parco dei Romanisti também atraiu o interesse de outros grupos comunitários. Nas próximas semanas, associações locais planejam organizar colheitas de azeitonas no vizinho Parco Salvador Allende, no Parco Sergio Albani, no bairro de Casal Brunori, e no distrito de Statuario.