“Desde 7 de outubro, não consegui mais pisar no meu olival”, disse Abbas Milhem, diretor executivo do Sindicato dos Agricultores Palestinos (PFU), ao Olive Oil Times.

As terras de Milhem ficam na Área B da Cisjordânia ocupada. De acordo com os Acordos de Oslo, a Área A está sob controle civil e de segurança palestino; a Área B, sob administração civil palestina, com Israel mantendo as responsabilidades de segurança; enquanto a Área C permanece sob controle civil e de segurança total de Israel.

Segundo Milhem, situações como a dele estão se tornando cada vez mais comuns entre os olivicultores palestinos em toda a Cisjordânia.

A PFU estima que cerca de 140 mil famílias palestinas dependam total ou parcialmente do setor olivícola, incluindo cerca de 100 mil que possuem olivais e outras 40 mil que dependem do trabalho sazonal de colheita.

“Aproximadamente 700 mil pessoas obtêm pelo menos parte de seu sustento do cultivo de oliveiras e da produção de azeite”, disse Milhem.

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De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), foram registrados 199 ataques de colonos relacionados à colheita da azeitona entre 1º de setembro e 12 de outubro. Os incidentes resultaram na morte de um palestino, 124 feridos e danos a mais de 2.500 árvores e mudas.

A PFU, utilizando uma definição mais ampla, afirmou ter documentado 1.910 ataques e violações durante o mês de outubro, incluindo roubos, agressões físicas e vandalismo. A organização relatou quatro palestinos mortos, mais de 140 feridos, 7.346 oliveiras danificadas e mais de 50 toneladas de azeitonas roubadas.

Em um relatório compartilhado com o Olive Oil Times, a PFU considerou como violações não apenas agressões físicas e danos materiais, mas também incidentes nos quais os agricultores foram impedidos de chegar aos seus olivais.

“Se colonos de uma aldeia bloquearam a estrada, impedindo que os agricultores chegassem à sua área, ao seu olival, para nós, isso é uma violação documentada”, disse Milhem.

O sindicato informou que coletou esses dados por meio de uma rede de campo estabelecida antes da colheita da azeitona. Em conjunto com o Setor de Segurança Alimentar das Nações Unidas e outras organizações, a PFU identificou 178 aldeias com áreas de alto risco, organizou assistência em 104 delas e mobilizou 208 trabalhadores de campo para acompanhar os agricultores, fornecer equipamentos e documentar os incidentes.

Até o final de outubro, a PFU estimava que 55% da safra de azeitonas permanecia inacessível ou não colhida, especialmente em áreas de alto risco.

Com base em sua avaliação das condições durante a colheita, o sindicato projetou a produção palestina de azeite de oliva entre 10.000 e 11.000 toneladas, cerca de metade de sua estimativa inicial de 21.000 toneladas. A PFU citou os ataques de colonos e as restrições militares israelenses às terras agrícolas entre os fatores que prejudicaram a colheita.

A projeção é preliminar e reflete a avaliação da PFU, e não um total definitivo de produção.

As autoridades israelenses apresentaram uma versão diferente das condições da colheita e das medidas tomadas para facilitar a atividade agrícola.

Em um comunicado de 27 de outubro, as Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que cerca de 220.000 dunams haviam sido colhidos na Cisjordânia e que cerca de 100 locais de colheita coordenados haviam operado sob a proteção de pessoal de segurança.

As IDF afirmaram ter reforçado suas forças na Cisjordânia para facilitar a colheita e impedir o que descreveram como “atritos, violência e terrorismo”, acrescentando que o pessoal de segurança levava a sério a violência e as atividades criminosas por parte de qualquer grupo.

Para os agricultores que precisam de autorização para entrar em seus pomares, no entanto, o acesso pode ser limitado a períodos designados ou totalmente indisponível.

De acordo com dados da Peace Now citados pelo OCHA, ordens militares israelenses emitidas antes da colheita de 2026 aumentaram a área de terra que exige coordenação prévia para os agricultores palestinos para cerca de 88.300 dunams, quase 30% a mais do que em 2025. Um dunam equivale a 1.000 metros quadrados.

Mais de 40% da área recém-designada fica na província de Jenin, no norte da Cisjordânia, onde cerca de 12 postos avançados de assentamentos foram estabelecidos ao longo do ano anterior.

O OCHA observou que a autorização não garante necessariamente aos agricultores tempo suficiente ou condições adequadas para concluir a colheita. A PFU relatou restrições em mais de 54 locais agrícolas durante o mês de outubro, incluindo bloqueio da colheita, expulsões dos campos, demolições com tratores e apreensão de terras agrícolas.

Um membro das forças israelenses permanece em um olival enquanto palestinos colhem azeitonas na vila de Abu Falah, na Cisjordânia. (Foto: Itai Ron/picture-alliance/dpa/AP Images)

O OCHA também documentou alegações de que as forças israelenses acompanharam colonos durante incidentes envolvendo terras agrícolas palestinas.

Em Deir Abu Mash’al, na província de Ramallah, ao norte de Jerusalém, colonos teriam colhido azeitonas de terras de propriedade de palestinos na Área B em várias ocasiões, enquanto eram acompanhados por forças israelenses que impediram os proprietários de se aproximarem de seus olivais.

“Além dos danos imediatos e das perdas econômicas, essas condições prejudicam a capacidade dos agricultores de acessar, cultivar e proteger suas terras”, afirmou o OCHA.

A PFU relatou incidentes semelhantes envolvendo negação de acesso, expulsões e colheitas roubadas em várias aldeias da Cisjordânia.

Em Kharas, na província de Hebron, a organização relatou que agricultores foram expulsos de suas terras e tiveram sua colheita de azeitonas roubada. Em Ramin, na província de Tulkarm, foram registrados agressões e expulsões, roubo de colheitas e equipamentos, além do bloqueio do acesso às terras.

A Reuters documentou de forma independente casos de colonos retirando azeitonas de árvores palestinas e transportando a safra para um posto avançado de assentamento nas proximidades para ser prensada. A agência também relatou que circularam entre colonos israelenses apelos incentivando as pessoas a colher azeitonas de terras às quais os palestinos não podiam mais chegar.

O jornal israelense Israel Hayom noticiou em outubro que uma fonte sênior da segurança israelense descreveu essa colheita como “roubo da safra” e enfatizou que as restrições impostas aos agricultores palestinos não autorizavam os israelenses a recolher as azeitonas.

Também há divergências entre autoridades israelenses e figuras religiosas quanto ao status das azeitonas colhidas em terras às quais os agricultores palestinos não têm acesso.

O rabino Dov Lior, uma figura religiosa proeminente associada ao movimento dos colonos, argumentou que os israelenses poderiam colher azeitonas de olivais aos quais os palestinos foram impedidos de chegar, pois poderia-se considerar que os proprietários haviam renunciado à safra.

Um porta-voz do governo israelense, em comentários divulgados pela Reuters, também contestou a caracterização da colheita feita pelos colonos nessas oliveiras como roubo em si, ao mesmo tempo em que afirmou que as pessoas não deveriam fazer justiça com as próprias mãos.

A colheita de 2026 ocorreu em meio à expansão dos postos avançados de assentamentos israelenses e a mudanças no acesso à terra documentadas por organizações europeias e israelenses.

De acordo com o relatório de 2025 da União Europeia sobre os assentamentos israelenses na Cisjordânia ocupada, 86 novos postos avançados foram erguidos durante o ano, um recorde histórico e mais de três vezes o recorde anterior de 26 estabelecidos em 2023. Desses novos postos avançados, 58 foram classificados como “fazendas agrícolas”.

A UE descreveu o ano de 2025 como um marco de “evolução qualitativa” na política de assentamentos israelenses, com o planejamento, o desenvolvimento de infraestrutura, a administração de terras e a regularização dos postos avançados cada vez mais combinados em uma estratégia territorial mais ampla.

Uma pesquisa das organizações israelenses Peace Now e Kerem Navot, citada pela UE, estimou que os postos avançados agrícolas controlavam efetivamente mais de 1,07 milhão de dunams até o final de 2025, o que equivale a cerca de 18% da Cisjordânia.

Somente em 2025, aproximadamente 300 mil dunams foram adicionados ao território sobre o qual os colonos exerciam controle por meio de postos avançados agrícolas. De acordo com o relatório da UE, esses postos avançados se tornaram um fator importante no deslocamento da população palestina.

Autoridades israelenses também manifestaram apoio à expansão e à legalização dos postos avançados agrícolas dos assentamentos.

Em fevereiro de 2026, o ministro da Defesa, Israel Katz, anunciou que estava trabalhando para legalizar cerca de 140 postos avançados agrícolas não autorizados, com o apoio do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e do ministro das Finanças, Bezalel Smotrich.

Katz afirmou que a iniciativa fortaleceria os assentamentos israelenses ao mesmo tempo em que “enfraqueceria os esforços dos palestinos para se estabelecerem na região”.

A PFU informou que sete novos postos avançados de assentamentos foram estabelecidos somente no mês de outubro.

Enquanto isso, as organizações Peace Now e Kerem Navot constataram que os colonos haviam assumido o controle de pelo menos mais 11.520 dunams para fins agrícolas por meio de arado, plantio e negação do acesso dos palestinos às suas terras. Centenas de quilômetros de novas estradas de terra também foram abertas em toda a Cisjordânia.

A expansão também afetou áreas fora da Área C. O relatório da UE documentou um aumento acentuado na atividade dos colonos e na violência na Área B durante 2025, enquanto a Peace Now e a Kerem Navot estimaram que cerca de 4,4% das terras colocadas sob controle dos colonos por meio de postos avançados de pastoreio já estavam localizadas dentro das Áreas A e B.

O território afetado pelos postos avançados agrícolas inclui terras com diferentes classificações jurídicas e regimes de propriedade.

De acordo com a Peace Now e a Kerem Navot, apenas cerca de 40% do território controlado por meio de postos avançados agrícolas é definido pela Administração Civil Israelense como terra do Estado. O restante inclui terras palestinas de propriedade privada, terras de dotação religiosa (waqf) e terras não mapeadas.

Ao mesmo tempo, a UE informou que Israel declarou 25.959 dunams na Cisjordânia como terras do Estado entre 2023 e 2025, quase metade de todas as terras que receberam essa classificação desde os acordos de Oslo relativos à Cisjordânia, em 1995. Segundo a UE, tais declarações podem facilitar a criação de novos assentamentos.

A Administração Civil Israelense considera a classificação e a gestão de terras do Estado como parte do regime jurídico que aplica na Área C e mantém procedimentos para a alocação dessas terras tanto para assentamentos israelenses quanto para habitação e agricultura palestinas.

A classificação das terras, a propriedade e a permissão para cultivar ou colher são questões distintas, embora cada uma delas possa afetar a capacidade dos agricultores de utilizar as terras agrícolas.

Para a colheita de 2026, a imprensa israelense informou que, pela primeira vez, os palestinos não teriam permissão para colher azeitonas em terras classificadas como terras do Estado, incluindo áreas nas quais haviam colhido em anos anteriores.

A colheita em terras palestinas reconhecidas como de propriedade privada continuaria, sujeita a coordenação prévia de segurança em áreas sensíveis.

Autoridades de segurança israelenses afirmaram que as restrições tinham como objetivo reduzir pontos de atrito entre palestinos e colonos israelenses.

Milhem disse que as classificações atuais não refletem plenamente a história do uso agrícola na Cisjordânia.

Algumas terras historicamente administradas como propriedade pública ou estatal sob o domínio otomano, britânico e jordaniano, disse ele, haviam, no entanto, sido cultivadas por agricultores palestinos por gerações.

“Elas eram administradas pelo governo no que diz respeito à organização da propriedade, mas eram utilizadas pelos agricultores para cultivar, trabalhar a terra e produzir alimentos há mais de séculos”, disse ele.

Milhem argumenta que o uso atual dessa classificação por parte de Israel pode criar um caminho pelo qual terras cultivadas por palestinos acabem sendo destinadas a assentamentos israelenses. Sua análise destaca a distinção entre o uso agrícola de longa data e a propriedade formalmente reconhecida, o que pode implicar em direitos diferentes no âmbito do sistema administrativo.

Para as famílias de agricultores palestinos, a preocupação imediata continua sendo o impacto econômico de uma colheita interrompida.

“A única fonte de renda que restava aos palestinos era praticamente o setor agrícola, sendo a colheita da azeitona a principal delas”, disse Milhem ao Olive Oil Times.

Com uma parcela significativa da safra inacessível ou não colhida, acrescentou ele, “isso pode realmente complicar a situação de centenas de milhares de pessoas e agricultores na Palestina”.