Os produtores de azeitona suíços transformam as colheitas dos quintais em uma tradição cada vez mais forte

No sul da Suíça, uma iniciativa liderada por voluntários está transformando as azeitonas de jardins particulares em azeite produzido localmente, ao mesmo tempo em que incentiva novos plantios e melhores práticas de cultivo.

As importações suíças de azeite de oliva aumentaram cerca de 20% na última década, apesar das flutuações ano a ano, passando de aproximadamente 15.000 toneladas métricas em 2016 para 17.939 toneladas métricas em 2025, de acordo com dados da SwissImpex. As importações atingiram um pico de mais de 19.000 toneladas métricas em 2020.

Claudio Premoli, presidente da associação Amici dell’Olivo (“Amigos da Oliveira”) no cantão do Ticino, no sul da Suíça, disse que os números oficiais do comércio podem não refletir todo o azeite consumido na região.

“Também devemos levar em conta que muitos consumidores cruzam a fronteira com a Itália para fazer compras, pois lá é mais barato”, disse ele ao Olive Oil Times. “Muitas das garrafas de azeite compradas no exterior por suíços não constam nas estatísticas oficiais de importação.”

No Ticino, disse Premoli, o interesse pelo azeite também cresceu. A iniciativa de colheita coletiva da associação, agora em sua décima edição, reúne azeitonas de jardins e outras pequenas propriedades particulares onde grande parte dos frutos era tradicionalmente deixada sem colher.

“Até dez anos atrás, pouquíssimas pessoas no Ticino aproveitavam suas azeitonas, seja para fazer azeite ou mesmo para conservá-las em salmoura”, disse Premoli. “A oliveira era, em grande parte, uma planta ornamental no jardim. Alguém poderia ter duas ou três árvores, mas elas ainda eram ornamentais. As azeitonas não eram colhidas. Eram deixadas na árvore e depois caíam. Além de desperdiçá-las, ao deixar os frutos no chão, as pessoas também estavam trazendo a mosca-da-azeitona para seus próprios jardins.”

A iniciativa começou em 2017 com apenas dois participantes, que entregaram 28 quilos de azeitonas, rendendo quatro litros de azeite.

No ano seguinte, a participação cresceu para 13 pessoas, que trouxeram 156 quilos. Em 2022, 66 colaboradores entregaram mais de uma tonelada métrica de azeitonas, com uma média de cerca de 16 quilos por pessoa. A colheita rendeu aproximadamente 118 litros de azeite.

A produção de azeite no Ticino continua limitada. Em 2020, os lagares locais processaram cerca de 18,3 toneladas métricas de azeitonas e produziram aproximadamente 2.000 litros de azeite.

A produção varia acentuadamente de ano para ano. Em 2023, os moinhos processaram 4,5 toneladas métricas de azeitonas. Em 2024, esse número subiu para 11,7 toneladas métricas, rendendo aproximadamente 870 litros de azeite. A associação atribuiu o rendimento relativamente baixo de azeite naquele ano às chuvas intensas durante o amadurecimento e parte da colheita.

Premoli espera que a safra deste ano se aproxime do nível de 2024.

“Temos grandes expectativas para esta safra no Ticino, pois quase não há mosca-da-azeitona por aqui e este é um ano de produção”, disse ele, referindo-se ao ciclo natural de produção alternada da oliveira. “Se a tendência que observamos nos últimos cinco ou seis anos continuar, nossos anos de colheita abundante terão muito pouca mosca-da-azeitona, enquanto nos anos de colheita escassa, quando há menos azeitonas, temos muitas delas. Para nós, este ano parece muito promissor.”

Todas as azeitonas doadas por meio da colheita coletiva são reunidas e moídas em conjunto. Os participantes recebem garrafas do azeite resultante, em vez de azeite produzido separadamente a partir de suas próprias azeitonas. Na prática, não há quantidade mínima exigida para participar.

“Nossa política é que qualquer pessoa pode vir, mesmo com meio quilo”, disse Premoli. “Por exemplo, temos uma senhora idosa que costuma vir com um recipiente Tupperware contendo 400, 500 ou 600 gramas de azeitonas de sua pequena árvore. Independentemente da quantidade que nos tragam, damos a todos uma garrafa de 250 mililitros de azeite de oliva como presente.”

“Eles nos dão as azeitonas e nós lhes damos o azeite”, acrescentou ele. “Obviamente, se alguém trouxer dez quilos e o rendimento for de 10%, não podemos dar um litro, porque temos os custos de moagem, a garrafa, o rótulo, a filtragem, o bico e a tampa. Mas se alguém trouxer um ou dois quilos, recebe uma de nossas garrafinhas, enquanto quem trouxer 20 quilos pode receber três ou quatro.”

O Frantoio Atena, em Mezzana — um dos dois lagares de azeite em atividade no Ticino e a unidade que atende à associação —, iniciou suas operações regulares em 2025. Ele substituiu um lagar muito menor, que processava cerca de 50 quilos de azeitonas por hora. A nova instalação utiliza tecnologia Mori e pode processar aproximadamente 150 quilos por hora.

A capacidade de processamento por hora difere da quantidade mínima exigida para uma moagem individual. O lagar aceita lotes de cerca de 100 quilos, embora seu preço padrão seja baseado em 150 quilos. Os produtores com colheitas menores podem juntar suas azeitonas às dos vizinhos ou de outros produtores. Aqueles com menos de cerca de 50 quilos podem, em vez disso, contribuir para a colheita coletiva.

Premoli disse que a capacidade da nova instalação foi deliberadamente adaptada à produção de azeitonas do Ticino.

“Não faz sentido ter um lagar capaz de processar 500 kg por hora quando não temos a matéria-prima”, disse ele. “É melhor manter o lagar aberto por mais alguns dias.”

A Amici dell’Olivo também promove novos plantios a cada ano e organiza compras coletivas de oliveiras jovens, geralmente com dois ou quatro anos de idade. As variedades são selecionadas em consulta com o agrônomo da associação para se adequarem às condições do Ticino, onde as oliveiras costumam crescer em um clima mais frio e em altitudes mais elevadas do que nas principais regiões olivícolas da vizinha Itália.

Oliveiras jovens prontas para distribuição aos membros da Amici dell’Olivo, que organiza compras coletivas de variedades adequadas às condições de cultivo na região do Ticino, na Suíça.

“A Leccino é a variedade mais amplamente plantada em nossa região”, disse Premoli. “Também temos a Frantoio, enquanto a Maurino e a Pendolino são utilizadas como polinizadoras. Além disso, há outras variedades que recomendamos porque constatamos que se dão bem aqui.”

A associação também organiza cursos de poda e orienta os produtores sobre o manejo de suas oliveiras.

“Cobrimos praticamente todo o processo, desde o plantio até o que as pessoas devem fazer depois, incluindo tratamentos e manejo”, disse Premoli. “Monitoramos a mosca-da-azeitona e incentivamos as pessoas a colherem suas azeitonas e encontrarem uma maneira de aproveitá-las.”

Participantes de um seminário sobre os benefícios do azeite extravirgem para a saúde, organizado pela Amici dell’Olivo na região do Ticino, na Suíça.

As degustações anuais de azeites do Ticino são outra parte dos esforços da associação para promover a cultura do azeite. Outras atividades incluem visitas a regiões olivícolas na Itália, degustações ocasionais de azeites dessas áreas e eventos que marcam o Dia Mundial da Oliveira.

“Somos um comitê de seis pessoas e fazemos tudo isso de forma voluntária”, disse Premoli. “Os membros pagam uma pequena taxa e recebem todas as informações, incluindo um boletim informativo mensal. Atualmente, temos quase 400 membros, e alguns deles nem sequer têm uma única oliveira.”