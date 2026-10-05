Araştırma, Jaén’deki zeytin yetiştiriciliğinin 2.000 yıl öncesine kadar uzandığını ortaya koyuyor

İki yıl süren bir arkeolojik araştırma, Jaén’deki zeytin yetiştiriciliğinin yaklaşık 2.000 yıl öncesine kadar uzandığını ortaya koydu; bu yetiştiriciliğin yaygınlaşmasını Roma hakimiyetiyle ilişkilendirdi ve gelişmiş tarım uygulamalarına dair kanıtlar ortaya çıkardı.

Jaén’de zeytin yetiştiriciliğinin kökenlerine ilişkin iki yıllık bir araştırma bu yaz sona erdi ve sonuçlar, il merkezinde düzenlenen Birinci Zeytin Yetiştiriciliği Arkeolojisi Konferansı’nda sunuldu.

Araştırmacılar, kararlı izotop analizi de dahil olmak üzere çeşitli teknikler kullanarak, bölgedeki zeytin yetiştiriciliğinin yaklaşık iki bin yıl öncesine dayandığına dair kanıtlar buldular; bu yetiştiriciliğin yayılması, Roma İmparatorluğu’nun İber Yarımadası’ndaki ilerleyişiyle yakından örtüşüyor.

MÖ 1. yüzyıla gelindiğinde, bölgedeki çiftçiler muhtemelen organik gübreyi sistematik olarak kullanmaya başlamışlardı.

Jaén Üniversitesi’nden araştırmacı Eva María Montes Moya’nın liderliğindeki çalışma, bölgedeki en eski zeytin yetiştirme çukurlarından bazılarının belgelendiği El Cerro de la Atalaya ve El Cerro de los Vientos dahil olmak üzere, eyaletteki antik Roma kalıntılarındaki arkeolojik buluntulara odaklandı.

Araştırmacılar, kararlı izotop analizi, özellikle de karbon-13 ve azot-15 analizlerini kullanarak 1.000 yılı aşkın bir tarım tarihini yeniden canlandırdı. Bu çalışma, Batı Akdeniz’deki yavaş büyüyen odunsu bitkilerden elde edilen ilk izotopik kayıtları ortaya çıkardı.

Arkeolojik kalıntıların analizi, doğal toprak ve su koşulları ile tarım uygulamalarının zaman içinde nasıl değiştiği hakkında da bilgi sağladı.

Araştırmacılara göre, İber Yarımadası’ndaki zeytin yetiştiriciliği, Roma İmparatorluğu’nun bölgedeki genişlemesini yakından takip ederek kademeli olarak yayıldı.

Montes Moya, “Cástulo ve Marroquíes Bajos gibi yerlerde zeytinyağı üretimine dair doğrudan kanıtları M.S. 1. yüzyıldan itibaren buluyoruz,” dedi.

Bu dönem, MÖ 19’da Roma’nın İber Yarımadası’nı fethinin ve bölgenin Roma İmparatorluğu’na giderek daha fazla entegre olmasının ardından geldi. Roma’nın idari, ekonomik ve toprak sistemleri yüzyıllar boyunca baskın kalacaktı.

Örneğin Cástulo, tarihsel olarak Oretani halkıyla ilişkilendirilen Oretania bölgesinde önemli bir Roma kentiydi. Bölge, madenler ve zeytinyağı da dahil olmak üzere imparatorluk için önemli bir hammadde kaynağı haline geldi.

Araştırma, İspanya’daki zeytin yetiştiriciliğinin kronolojisine ışık tutmanın yanı sıra, gelişmiş ve organize tarım uygulamalarına dair kanıtlar da ortaya çıkardı.

Örneğin, kararlı azot izotoplarının analizi, MÖ 1. yüzyıla gelindiğinde çiftçilerin halihazırda sistematik olarak organik gübre kullanıyor olabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, bu bulgunun, yaygın Roma tarım sistemleri yerleşmeden önce bile yarımadada tarım bilgisinin oldukça gelişmiş olduğunu gösterdiğini belirtti.

Araştırmacılar ayrıca incelenen dönemdeki çevresel koşulları da incelediler ve Roma döneminden Orta Çağ’a kadar su kaynaklarında önemli dalgalanmalar olduğunu tespit ettiler.

Erken Roma İmparatorluğu dönemi ile daha sonraki Emirlik ve Halifelik dönemleri de dahil olmak üzere su kaynaklarının daha bol olduğu dönemler, çeşitli bölgelerde zeytin yetiştiriciliğinin daha yoğun olduğu aşamalarla örtüşmüştür.

Ancak genel olarak bakıldığında, kanıtlar sürekli su kısıtlamalarına işaret ediyor; bu koşullar, günümüzde İspanya’daki birçok geleneksel yağmurla sulanan zeytinliklerin karşılaştığı koşullardan çok da farklı değil.

Konferans, İber Arkeolojisi Araştırma Üniversitesi Enstitüsü tarafından düzenlendi ve Montes Moya bilimsel koordinatörlük görevini üstlendi.

Organizatörler, bu konferansın zeytin yetiştiriciliği ile ilgili araştırmaları daha geniş bir kitleye ulaştırmayı ve halkın zeytin yetiştiriciliği ve tarihine ilişkin bilgisini artırmayı amaçlayan bir dizi etkinliğin ilki olmasını hedeflediklerini belirtti.