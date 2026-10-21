Dalmaçyalı Zeytin Üreticileri, Mükemmel Performanslarının Ardından Onurlandırıldı

Hırvatistan’ın Split-Dalmaçya İli’nden zeytinyağı üreticileri, 2026 NYIOOC’ta katıldıkları 25 yarışmanın tamamında ödül kazandılar; bu durum, bölge yetkililerini sektöre desteğini sürdürme sözü vermeye sevk etti.

Bölge yetkilileri, 2026 NYIOOC Dünya Zeytinyağı Yarışması’nda katıldıkları 25 yarışmanın tamamında ödül kazanan Hırvatistan’ın Split-Dalmaçya İli’nden zeytinyağı üreticilerini onurlandırdı.

İlçenin üreticileri 17 Altın Ödül ve sekiz Gümüş Ödül kazanarak, ülke genelinde 103 Altın ve 25 Gümüş olmak üzere toplam 128 ödül toplayan Hırvat zeytinyağı üreticilerinin güçlü performansına katkıda bulundu.

“Kalite söz konusu olduğunda, dünyadaki en istikrarlı ülkeyiz. ” – Zadarlı şarap uzmanı Filip Erceg

Hırvatistan, 121 Altın ve 45 Gümüş olmak üzere toplam 166 ödül alan İtalya’nın ardından ödül sayısında ikinci sırada yer aldı. Yunanistan 106 ödülle üçüncü sırada yer alırken, onu 94 ödülle ABD ve 85 ödülle İspanya izledi.

“Dünyada ikinci sıradayız,” dedi Split-Dalmaçya İlçesinden zeytin yetiştiricisi Zlata Šunjić.

Hırvat üreticiler ayrıca özellikle yüksek bir başarı oranı elde etti. Yarışmaya katılan 144 zeytinyağından 128’i ödül aldı; bu, İtalya’nın yüzde 79’luk başarı oranına kıyasla yaklaşık yüzde 89’luk bir başarı oranına tekabül ediyor.

Bölge yetkilileri üreticileri takdir etti

Split-Dalmaçya İlçesindeki üreticiler için bu takdir özellikle önemliydi: yarışmaya katılan 25 zeytinyağının tamamı ödül aldı.

“Bu ödüller bizim için çok büyük anlam ifade ediyor,” dedi Šunjić. “Daha da kaliteli sızma zeytinyağları üretmek istiyoruz. Bunun için yaşıyoruz, kendimizi buna adadık ve bu bize muazzam bir cesaret veriyor.”

Split-Dalmaçya İli Valisi Blaženko Boban, ödül kazanan üreticiler için bir resepsiyon düzenledi, başarılarından dolayı onları tebrik etti ve ilin bu sektörü destekleme konusundaki kararlılığını yeniden vurguladı.

NYIOOC’ta elde edilen kusursuz başarı oranı, artan maliyetler ve daha ucuz ithalat ürünleriyle rekabetin kârlılığı tehdit etmesine rağmen, Dalmaçyalı zeytin üreticilerine tanınırlık kazandırdı.

Boban, yüksek kaliteli Dalmaçya zeytinyağının bölgesel kimliğini korumak ve güçlendirmek amacıyla dört Dalmaçya ilinin liderleri tarafından başlatılan bir girişime dikkat çekti.

Ayrıca, sulama ve orman yangınlarından zarar gören alanların yeniden canlandırılması da dahil olmak üzere, sektörün geleceğini şekillendirmek için daha fazla tanıtım ve üreticiler ile tarım uzmanları arasında daha yakın işbirliği çağrısında bulundu.

Yanmış arazilerin büyük bir kısmı daha önce çam ormanlarıyla kaplıydı. Değişen iklim koşulları karşısında, üreticiler çam ormanlarını yeniden canlandırmak yerine uygun alanlara zeytin ağacı dikilmesini desteklediler.

Boban, ilin zeytin ağaçları ve diğer meyve fidelerinin satın alınmasını finanse etmeye devam edeceğini söyledi. Üreticileri, ilin yardım programlarına düzenli olarak başvurmaya teşvik etti.

Boban’a göre, Split-Dalmaçya İlçesi, devam edecek bir program aracılığıyla dört milyondan fazla Akdeniz meyve ağacı, zeytin ağacı ve asma fidanının finansmanına katkıda bulundu.

Geleneksel üretim, piyasa baskısıyla karşı karşıya

Hırvat Zeytin Yetiştiricileri ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği Başkanı Ivica Ljubenkov, Dalmaçya zeytinyağlarının pazarlanmasının güçlendirilmesi ve ihmal edilmiş tarım arazilerinin sulanmasının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası yarışmaların üreticiler için değerli bir tanıtım fırsatı sunduğunu, ancak bu yarışmalara katılım için genellikle yetiştiricilerin kendi ceplerinden ödemek zorunda kaldıkları giriş ücretleri gerektiğini belirtti.

İl yönetimlerinin halihazırda mali destek sağladığını belirten Ljubenkov, yarışma masraflarına yönelik daha fazla desteğin Dalmaçya’nın uluslararası pazarlardaki görünürlüğünü artırmaya yardımcı olacağını savundu.

Ayrıca, Hırvatistan pazarında daha ucuz ithal ürünlerin yaygınlaşmasıyla birlikte yerli üreticilerin zeytinyağlarını satmakta giderek daha fazla zorlandıklarını da belirtti. Ljubenkov, bazı ithal ürünlerin kalitesini sorguladı ve geleneksel üretim yöntemlerinin yerel olarak üretilen zeytinyağlarının fiyatlarının daha yüksek olmasına neden olduğunu söyledi.

Bazı Istria zeytinyağlarının fiyatlarının litre başına 40 avroya ulaşmasıyla ilgili soruya yanıt olarak, Hırvatistan’daki üretimin emek yoğun bir süreç olduğunu vurguladı.

İspanya, İtalya ve diğer Akdeniz ülkelerindeki büyük üreticilerin aksine, birçok Hırvat üretici büyük ölçüde el emeğine güveniyor. Ljubenkov’a göre, hasat tek başına zeytinyağının nihai fiyatının yaklaşık yüzde 40 ila 50’sini oluşturuyor.

Mekanizasyon maliyetleri düşürebilse de, elle hasatın üreticilerin meyveleri özenle seçmelerine ve yüksek kalite standartlarını korumalarına olanak tanıdığını savundu.

Miktardan çok kalite

Hırvatistan’ın iki başlıca zeytin yetiştirme bölgesi olan Istria ve Dalmaçya, birlikte yıllık tahmini 3.500 ila 5.000 metrik ton zeytinyağı üretiyor; bu rakam, İspanya’da üretilen 1,3 milyon tondan fazla miktarın sadece bir kısmını oluşturuyor.

Ölçek farkına rağmen Hırvat üreticiler, uluslararası rekabet sonuçlarının zeytinyağlarının gücünü ve tutarlılığını kanıtladığını savunuyor.

Zadar’lı bir şarap uzmanı olan Filip Erceg, “Kalite söz konusu olduğunda, dünyadaki en tutarlı ülkeyiz,” dedi.

2026 NYIOOC’ta Istria ve komşu Kvarner bölgesi, 51 Altın Ödül dahil olmak üzere toplam 54 ödül kazandı. Dalmaçya’nın dört ilçesi ise 52 Altın Ödül dahil olmak üzere toplam 74 ödül aldı.

Sonuçlar, Hırvat üreticilerin bireysel olarak da sürdürdükleri başarıyı yansıtıyor. Istriya’lı üretici Avistria, üreticiler tarafından belirtilen uluslararası yarışma sıralamasında sekizinci sırada yer alırken, Dalmaçya’lı üretici Ivica Vlatković ise 2017’den bu yana New York’ta toplam 25 ödül kazandı.