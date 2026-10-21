İspanya’daki Erken Seçim, Zeytinyağı Devi Deoleo’nun Satışını Zorlaştırıyor

İspanya’da yapılan erken seçimler, Deoleo’nun satışına yönelik hükümet müdahalesi konusunda şüpheler uyandırdı ve bu durum, İtalyan alıcı Coricelli Group’u daha güçlü bir konuma getirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in 29 Kasım’da erken seçim çağrısı yapma kararı, dünyanın en büyük zeytinyağı şişeleyicisi ve satıcısı olan Deoleo’nun satış sürecini zorlaştırdı.

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, bu süreçte ilerleme kaydetmek zor olabilir. – DCoop Başkanı Antonio Luque

Bir düşünce kuruluşu olan Avrupa Politika Merkezi’ne göre, Sosyalist lider, konut sorunuyla ilgili ülke çapında yaşanan protestoların ardından iki acil konut kararnamesinin parlamentoda reddedilmesini seçimlerde bir ivme haline getirerek mutlak çoğunluğu elde etmeyi umuyor.

Ancak, Sánchez’in kararının istenmeyen bir sonucu, Deoleo’yu satın almak için teklif veren iki İspanyol şirketinin çabalarını baltalamak olabilir.

Carbonell, Bertolli, Carapelli, Koipe ve Maestros de Hojiblanca markalarının sahibi olan Deoleo’nun çoğunluk hissesi CVC Capital Partners’a aittir. Jersey merkezli bu özel sermaye şirketi, çeşitli iştirakler aracılığıyla faaliyet gösteren Deoleo S.A.’nın yaklaşık yüzde 57’sini kontrol etmektedir.

İtalyan aile şirketi Coricelli Group, CVC Capital Partners’ın hisseleri için 500 milyon avro teklif ederek en yüksek teklifi veren şirket konumundadır.

Ancak İspanya’nın en büyük zeytinyağı üreticisi DCoop ve Acesur, hükümetin 26 Ekim’deki son tarihten önce İspanyol alıcıları desteklemek amacıyla sözde “devralma önleme kalkanı”nı devreye sokmasını umuyordu.

DCoop, başlangıçta CVC Capital Partners’ın hisseleri için 470 milyon avro teklif etmişti ve şu ana kadar teklifini yükseltmeyi reddetmiştir. Acesur ise yaklaşık 460 milyon avro teklif etmiştir.

Hükümet başlangıçta Deoleo’yu yeniden İspanyol mülkiyetine döndürmeye ilgi göstermişti. Madrid, İspanyol ticari çıkarlarının ve ulusal güvenliğin korunmasını gerekçe göstererek bir grup Macar yatırımcının tren üreticisi Talgo’yu satın almasını engelleyerek bir emsal oluşturmuştu.

Hükümet kaynakları Ağustos ayında Economía Digital’e yaptıkları açıklamada, “Hükümetin tutumu, mevcut yasal çerçeve ve piyasa koşullarına uygunluk çerçevesinde, potansiyel alıcının bir İspanyol kuruluşu olması yönünde olacaktır” demişti.

Ancak hükümet daha sonra, Coricelli Group’un en rekabetçi teklifi sunduğunu ve net bir İspanyol alternatifin bulunmadığını kabul etti.

Seçimlerin Kasım ayı sonuna ertelenmesiyle birlikte, hükümetin Talgo vakasında uygulanan mekanizmaya benzer bir mekanizmayı devreye sokmak için yeterli zamanı olmayabilir.

CVC Capital Partners, ihale son başvuru tarihinin Ekim ayı sonunda yaklaşmasına rağmen satışla ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.

DCoop Başkanı Antonio Luque, Agropopular’a verdiği demeçte, “Gerçek şu ki, hükümetin ve bakanlığın harekete geçmek için hâlâ zamanı olup olmadığı belirsiz” dedi. “Seçimler yaklaşırken, bu konuda ilerleme kaydetmek zor olabilir.”

“Açıkça görülüyor ki, bir teklif sahibi diğerine göre önde görünüyor,” diye ekledi. “Her zaman söylediğimiz gibi, asıl endişemiz Deoleo’nun, benim ‘diğer karmaşık anlaşmalar’ olarak adlandıracağım işlere bulaşmak yerine, kaliteye değer veren ve kaliteyi savunmaya devam eden bir şirket tarafından satın alınmasıdır.”

Kısa süre önce İtalya’nın Spoleto kentinde yeni bir tesis açan Coricelli Group, 2025 mali yılında 400 milyon avroluk yıllık ciro bildirdi ve Pietro Coricelli ile Olio Cirio markaları altında 78 milyon litreden fazla zeytinyağı sattı.

Bu arada DCoop, ABD merkezli zeytinyağı üreticisi ve şişeleyicisi Pompeian da dahil olmak üzere alternatif satın alma fırsatlarını araştırıyor. Ancak Economía Digital, İspanyol kooperatifinin Deoleo’yu satın almaya odaklandığını bildirdi.

Luque, “Hâlâ yapılabilecek çok şey olduğuna inanıyorum. Bekleyip göreceğiz,” dedi. “Bence [42 kilometrelik] maratonun 35 ya da 36. kilometresindeyiz, yani bitiş çizgisi yaklaşıyor. Bakalım ne olacak.”