“Lübnan zeytinyağının yüksek kalitesi tartışılmaz ve bu, tüm dünyada bilinmelidir,” dedi Güney Lübnan’da ödüllü Olivello markasının kurucusu Dalia Yassine, Olive Oil Times’a verdiği demeçte.

Yassine’nin bu açıklamaları, hükümetin Lübnan’ın zeytin sektörüne yeniden ilgi göstermeye başladığı bir dönemde geldi. Tarım Bakanı Nizar Hani, zeytin üreticilerini desteklemek, ürün kalitesini korumak ve sahteciliğe karşı mücadele etmek amacıyla ulusal bir girişim başlatılması çağrısında bulundu.

Maliyetler o kadar artıyor ki, gelecek yıl bu işi gerçekten sürdürebilecek miyim, bilemiyorum. – Solar’ın kurucusu Karim Arsanios

Lübnan Yüksek Tarım Konseyi yetkililerine göre, bu sezonki zeytin hasadının geçen sezonunkini yüzde 30’dan fazla aşması bekleniyor. Hasat ilerledikçe yağ veriminin artmasıyla birlikte, hem Konsey hem de Bakanlık artık 2026/27 hasat yılı için 30.000 ton zeytinyağı üretimi öngörüyor.

Bu tahmin doğrulanırsa, son sezonlara kıyasla önemli bir toparlanma anlamına gelecek ve Lübnan’ın zeytinyağı üretimi, Uluslararası Zeytin Konseyi’nin 2022/23 sezonunda kaydettiği seviyeye geri dönecektir.

Geleneksel olarak ulusal zeytin üretiminin yüzde 30 ila 40’ını oluşturan güney Lübnan’daki çiftçiler, İsrail’in askeri operasyonlarından ciddi şekilde etkilenmiştir. Enflasyon ve tedarik zincirindeki aksaklıklar da ülke genelinde tarım maliyetlerini artırmıştır.

İsrail ile sınırı kapalı olan Lübnan, kara ticareti için Suriye ile olan geçiş noktalarına güveniyor. Ülkede faal bir demiryolu ağı bulunmuyor ve bazı bölgelerde elektrik şebekesi günde sadece birkaç saat elektrik sağlıyor. Tedarik zincirleri büyük ölçüde kamyon taşımacılığına bağımlıyken, Beyrut ise ana deniz ticaret kapısı olmaya devam ediyor. Bölgedeki istikrarsızlık da uluslararası nakliyeyi zorlaştırıyor.

Lübnan’ın kuzeyinde bulunan ödüllü Solar şirketinin kurucusu Karim Arsanios, yüksek kaliteli zeytinyağı üretiminin maliyetinin dayanılmaz hale geldiğini söyledi.

İşçiler, Lübnan'ın kuzeyindeki Solar'a ait zeytinliklerdeki dik yamaçlarda zeytinleri elle topluyor. Kurucu Karim Arsanios, artan işgücü maliyetlerinin geleneksel hasat yöntemlerinin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini ve ödüllü üreticinin makineleşmeyi düşünmeye zorlayabileceğini söylüyor. (Fotoğraf: Solar)

Arsanios, Olive Oil Times’a verdiği demeçte, “Maliyetler o kadar artıyor ki, gelecek yıl bu işi gerçekten sürdürebilecek miyim, bilemiyorum” dedi.

“Her yıl işçi ücretlerinde yüzde 30’luk bir artış oluyor ve ben üç hafta ve daha uzun süre boyunca 40 işçi çalıştırıyorum,” diye ekledi Arsanios, zeytinlerin elle toplanıp tek tek ayıklandığı Solar’ın hasat sürecine atıfta bulunarak.

Solar’ın kaliteli zeytinyağı üretimine yaklaşımı, yerel ekosistemi ve toprak biyoçeşitliliğini korumaya odaklanıyor. Ancak artan işçilik maliyetleri, şirketi hasat yöntemlerini değiştirmeye zorlayabilir.

“Ya daha az maliyetli olacak şekilde makinelerle hasada başlamam gerekecek ya da ne yapacağım bilmiyorum,” dedi.

“Hükümetten herhangi bir yardım gelmiyor ve enflasyon nedeniyle işler eskisi kadar iyi gitmiyor; insanlar artık harcama yapmıyor,” dedi Arsanios. “Bu yüzden kendi tarafımdan maliyetleri düşürmek zorunda kalacağım ve bunu yaparsam, tüketicinin ödeyeceği maliyeti de düşürebileceğim.”

Tarım Bakanlığı, pazar fırsatlarının genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Hani, tüketicilerin satın aldıkları zeytinyağının nereden geldiğini anlamalarına yardımcı olmak için coğrafi menşeinin daha net bir şekilde belirtilmesi, güvenilir markalar ve daha iyi pazarlama yoluyla Lübnan zeytinyağının daha fazla tanınmasını istedi.

Hani ayrıca, üretim zinciri genelinde daha iyi uygulamalar ve sızma veya sızma zeytinyağı olarak sınıflandırılan zeytinyağının pazar payının artırılmasını talep etti.

Mevcut tüketimin kişi başına yıllık yaklaşık dört litre olduğu tahmin edilirken, Hani iç tüketimin artırılmasını da bir başka öncelik olarak belirledi. Ekim ayında Hani, sektördeki işbirliğini daha da ilerletmek üzere Madrid’de Uluslararası Zeytin Konseyi yetkilileriyle bir araya geldi.

İhracat, zor durumda olan iç pazara bir alternatif sunuyor, ancak üreticiler yurtdışına satışın kendine özgü zorlukları olduğunu belirtiyor.

Solar şu anda ABD, Fransa ve Birleşik Krallık’a sınırlı miktarlarda ihracat yapıyor. Şirket, yaklaşık 400 ila 500 şişelik sevkiyatlar için hava kargo hizmetini kullanıyor; zira deniz kargo, genellikle daha büyük hacimler için daha ekonomik bir seçenek.

Lübnan’ın kuzeyinde bulunan ödüllü zeytinyağı üreticisi Solar’ın kurucusu Karim Arsanios. Arsanios, artan üretim maliyetleri ve nakliye giderlerinin, şirketin kaliteli zeytinyağı üretimini sürdürmesini ve uluslararası pazarlara açılmasını giderek zorlaştırdığını belirtiyor. (Fotoğraf: Solar)

Arsanios, yakıt ek ücretleri, gümrük vergileri ve diğer nakliye masraflarının, ulaşım maliyetlerinde yaklaşık yüzde 35’lik bir artışa neden olduğunu belirtti. Uluslararası nakliye şirketleriyle kurumsal hesap üzerinden elde edilen indirimlere rağmen, küçük ölçekli ihracatın finansal açıdan haklı gösterilmesinin giderek zorlaştığını ifade etti.

Ona göre, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde tüketici bilinci artıyor, ancak birçok alıcı hâlâ premium yağları daha ucuz alternatiflerden ayırt etmekte zorlanıyor.

Arsanios, “Dünyanın büyük bir kısmının, gerçekten yüksek kaliteli sızma zeytinyağının ne olduğunu tam olarak anlamadığını düşünüyorum” dedi.

Şirket, New York merkezli Gohar World ile ticari bir ilişki kurdu ve Amerikan pazarındaki varlığını genişletmek için distribütör arayışını sürdürüyor.

Bu ticari baskılara rağmen, NYIOOC Altın Ödülleri’ni kazanan Solar ve Olivello, son hasattan umut verici sonuçlar elde ettiklerini bildirdi.

Arsanios, “Zeytinler çok sağlıklı ve yeşildi, bu nedenle yeni hasat tatmin ediciydi” dedi.

Arsanios, yağışların üretilen zeytinyağının bazılarının duyusal özelliklerini etkilediğini, ancak en şiddetli yağışlardan önce hasat edilen partilerin mükemmel sonuçlar verdiğini belirtti.

“Bence bu yılki zeytinyağım da son derece iyi,” dedi.

Hasat edilen zeytinlerin yaklaşık yüzde 15’inin birinci sınıf üretimden çıkarıldığını açıkladı. Atılmak yerine, bunlar ayrı olarak satılıyor veya sıkılıyor; elde edilen yağın bir kısmı da yerel restoranlara tedarik ediliyor.

Yassine, Olivello’nun Tarım Bakanlığı ile işbirliği içinde zeytin ağacı yeniden dikim çalışmalarına katkıda bulunduğu güneyde de benzer sonuçlar elde edildiğini bildirdi.

“Bir satış gerçekleştirdiğimizde, bir zeytin ağacı satın alıp çiftçilere yardım edebileceğimiz arazilere dikiyoruz,” dedi Yassine.

Olivello, kendi yağhanesini işletiyor ve taze üretilen zeytinyağını kontrollü koşullar altında paslanmaz çelik kaplarda depoluyor.

Olivello’nun Jezzine bölgesindeki zeytin ağaçları İsrail saldırılarından doğrudan etkilenmemiş olsa da, Lübnan’ın güneyindeki birçok başka zeytinlik hasar gördü, yandı ya da kökünden söküldü.

Yassine, bu hasar ve arazilere erişim kısıtlamalarının, geçimini zeytin yetiştiriciliğinden sağlayan çiftçileri tehdit ettiğini belirtti. “Şu anda benim önceliğim güneye yardım etmek,” dedi.

Lübnanlı yetkililer ve uluslararası kuruluşlar, hasarın boyutunu belgeledi. Hani’nin Ekim ayı sonunda sunduğu rakamlara göre, İsrail’in askeri operasyonları Lübnan’ın güneyindeki yaklaşık 56.000 hektarlık tarım arazisini etkiledi.

Solar’ın kurucusu Karim Arsanios, son hasadın umut verici sonuçlar vermesine rağmen artan işgücü maliyetlerinin geleneksel hasat uygulamaları üzerinde baskı yarattığını söylüyor. (Fotoğraf: Solar)

Yassine’ye göre, “Tarım Bakanlığı, Lübnan’daki tüm tarım alanlarında yoğun bir şekilde çalışıyor. Şu anda zeytinyağına, zeytin ağaçlarına ve çiftçilere nasıl yardım edilebileceğine odaklanıyorlar.”

Bakanlık ayrıca, üreticilere pille çalışan zeytin hasat ekipmanları dağıttığını bildirdi.

Yassine, bu durumun Olivello’nun büyümesini diğer üreticileri desteklemek için kullanma konusundaki kararlılığını pekiştirdiğini söyledi. “Birbirimizi desteklemeliyiz,” dedi.

Solar gibi Olivello da, Lübnan’ın ciddi ekonomik baskılarla karşı karşıya kalmaya devam etmesi nedeniyle, özellikle yakıt ve tarımsal girdilerde artan maliyetlerle karşı karşıya.

Yassine, Olivello’nun şu anda ağırlıklı olarak Lübnan’da satış yaptığını, ancak ABD, Katar ve Kuveyt’ten potansiyel müşterilerden talepler aldığını belirtti. Şirketin sızma zeytinyağını yeni pazarlara taşıyabilecek distribütörlerle ilişkiler kurmak için çalışıyor.

“İhracatın tek çözüm olduğunu düşünüyorum, ancak fiyatlar çok yüksek, bu yüzden nasıl uyum sağlayacağımı bilmiyorum,” dedi Arsanios.

Zeytinyağı sahtekarlığı ve tağşişine ilişkin endişelerin satın alma kararlarını zorlaştırabileceği bir pazarda, tüketici güvenini kazanmanın özellikle önemli olduğuna inanıyor.

“[Yüksek kaliteli zeytinyağı satın almanın] en doğrudan ve en güvenli yolunun, işi fiilen yapan üreticiyi tanımak olduğunu düşünüyorum,” dedi.