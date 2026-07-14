Akdeniz Kronodiyet, Yemek Zamanlamasını Metabolik Sağlıkla İlişkilendiriyor

İtalyan beslenme uzmanları, farklı gıdaların en uygun olarak ne zaman tüketilebileceğini göstermek amacıyla Akdeniz Diyeti piramidini güncelledi ve öğünleri vücudun sirkadiyen ritimleriyle uyumlu hale getirdi.

Akdeniz kronodiyeti, İtalyan Endokrinoloji Derneği ve İtalyan Diyetetik ve Klinik Beslenme Derneği tarafından geliştirilen güncellenmiş bir beslenme modelidir. Bu model, kronobiyolojik ilkeleri Akdeniz Diyetine entegre etmektedir.

Kısa süre önce Current Nutrition Reports dergisinde yayınlanan bir derleme makalesinde tanıtılan bu model, günlük beslenmeye zamansal bir boyut ekleyerek beslenme kalitesini sirkadiyen ritimle uyumlu hale getirir.

Öğünleri düzenli saatlerde planlamak ve sabah ile öğleden sonra erken saatler arasında daha yüksek enerji alımı sağlamak, sirkadiyen ritim ile metabolik hormonlar arasındaki uyumu destekler. – Barbara Paolini, İtalyan Diyetetik ve Klinik Beslenme Derneği Başkanı

Güncellenen Akdeniz Diyeti piramidi, gündüz ve gece göstergelerini kullanıyor ve besinlerin alım zamanlamasına vurgu yapıyor; obezite ve endokrin-metabolik hastalıklarla mücadelede potansiyel bir araç olarak, karbonhidratların günün erken saatlerinde, proteinlerin ise daha geç saatlerde tüketilmesi öneriliyor.

“Bu model, biyolojik, hormonal ve metabolik ritimlere uygun olarak, gıdanın miktarı ve kalitesinin yanı sıra 24 saatlik döngü içinde besin alımının zamanlamasının önemini ilk kez vurgulamaktadır,” dedi Siena’daki Santa Maria alle Scotte Üniversite Hastanesi Diyetetik ve Klinik Beslenme Birimi direktörü ve İtalyan Diyetetik ve Klinik Beslenme Derneği Başkanı Barbara Paolini.

Kronobeslenme, beslenme alışkanlıklarını vücudun iç biyolojik saatiyle uyumlu hale getiren bir beslenme yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, insan fizyolojisinin gün boyunca metabolizmayı, sindirimi ve hormon salgılanmasını düzenleyen sirkadiyen ritimlere uyduğu anlayışına dayanmaktadır.

Bu ritimlerle uyum içinde beslenmek, metabolik hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir, kilo yönetimini destekleyebilir ve genel sağlığı iyileştirebilir.

Paolini, “Bu yeni krono-diyet modeli, Akdeniz Diyeti çerçevesinde kronobiyoloji ile kronotiplere özgü faktörlerin bütünleştirilmesine dayanmaktadır,” dedi.

“Akdeniz Diyeti, kardiyometabolik ve nöroprotektif etkileriyle yaygın olarak tanınsa da, mevcut kılavuzlar henüz besin alımının zamanlamasını veya bireysel kronotipin etkisini ele almamıştır,” diye ekledi.

Paolini, kronobeslenme ve Akdeniz Diyetinin metabolik sağlık ve uyku düzeni üzerinde bağımsız ancak birbirini tamamlayıcı etkileri olduğunu belirtti.

Gözlemsel çalışmalar, Akdeniz Diyetine uyumun, bireyin belirli saatlerde uyku ve uyanma eğilimi olan kronotipine göre değiştiğini göstermektedir. Akşam ve ara tipler genellikle sabah tiplerine göre daha düşük uyum gösterir; bu da kronotipin beslenme davranışını şekillendirdiğini ve beslenme müdahalelerinin etkinliğini etkileyebileceğini düşündürmektedir.

Paolini, “Akdeniz Diyetinin ilkelerini kronobiyolojik beslenme çerçevelerine entegre etmek, sinerjik faydalar sağlayabilir” dedi.

“Bir yandan Akdeniz Diyeti, kardiyometabolik ve nöroprotektif özellikleriyle tanınan yüksek kaliteli bir beslenme modeli sunarken; diğer yandan krononutrisyon, metabolik ve davranışsal sonuçları optimize etmek için gerekli olan zamansal uyuma katkıda bulunuyor,” diye ekledi.

Paolini, makro besin maddelerinin zamanlamasını, sıklığını ve dağılımını ayarlayarak Akdeniz Diyeti önerilerini bireyin kronotipine uyarlamanın, diyete uyumu artırabileceğini, uyku düzenini destekleyebileceğini ve diyetin koruyucu etkilerini güçlendirebileceğini belirtti.

Kronobeslenme ilkelerine göre, öğün zamanlaması insülin, glukagon, kortizol ve leptinin dahil olduğu metabolik ve hormonal ritimlerin senkronize edilmesine yardımcı olur; bu da glikoz düzenlemesi ve genel metabolik homeostaz üzerinde etkileri vardır.

Enerji alımının gündüz saatlerinde 6 ila 10 saatlik bir aralığa sınırlandırıldığı çalışmalarda, vücut ağırlığı, kan basıncı ve glisemik kontrol açısından faydalar saptanmış olup, bu da Akdeniz Diyetine zamanlama kılavuzunun dahil edilmesini desteklemektedir.

Paolini, “Sabah ışığına maruz kalmak, uyanıklığı, vücut ısısını ve metabolizmayı uyaran bir zincirleme reaksiyonu başlatırken, akşam karanlığı ise uykululuğu ve doku onarımını teşvik eder” dedi.

“Sirkadiyen ritim ile hormonal sinyaller arasındaki bu sürekli diyalog, enerji substratlarının kullanımını, açlık eşiğini, insülin duyarlılığını ve derin uykunun kalitesini düzenler,” diye ekledi.

Biyolojik saat metabolizmayı nasıl etkiler?

Paolini, krono-diyetini anlamak için temel metabolik hormonların 24 saatlik bir döngü boyunca nasıl dalgalandığını incelemek gerektiğini söyledi.

Kortizol, uyanıştan sonra hızla yükselir; bu da uyanıklığı artırır, kan şekerini düzenler ve vücudun strese verdiği tepkiyi destekler. Ardından düşer ve gece en düşük seviyelerine ulaşır.

Melatonin, gün ışığı azaldıkça artar; bu da vücudun uykuya dalmasına yardımcı olur, vücut ısısını düşürür ve derin uykuyu destekler.

Büyüme hormonu, aralıklı olarak salınır ve yavaş dalga uykusunun gerçekleştiği gecenin ilk üçte birinde en yüksek seviyeye ulaşır. Bu hormon, protein sentezini, doku onarımını ve kas-iskelet sağlığını destekler.

Geç saatlerde akşam yemeği yemek, akşamları alkol tüketimi ve yetersiz uyku, yavaş dalga uykusunu ve büyüme hormonunun zirve seviyesini azaltarak vücut kompozisyonunu ve fiziksel performansı etkileyebilir.

İnsülin duyarlılığı genellikle sabahları daha yüksektir ve akşamları azalır. Sonuç olarak, aynı gıdadan alınan yemek sonrası kan şekeri düzeyleri, akşam yemeğinden sonra olduğundan daha çok kahvaltıdan sonra daha iyi olabilir.

Geç saatlerde yemek yemek, vardiyalı çalışma ve yetersiz uyku, pankreas ve karaciğerin iç saatlerini bozarak kan şekeri dalgalanmalarına ve insülin direncine katkıda bulunabilir.

Tokluk hissini artıran leptin seviyesi genellikle geceleri yükselirken, açlığı tetikleyen ghrelin seviyesi ise yemeklerden önce artar. Yetersiz uyku durumunda leptin seviyeleri düşer ve ghrelin seviyeleri yükselir; bu da özellikle şeker ve yağ içeriği yüksek, enerji yoğun gıdalara yönelik iştahı artırır.

Paolini, “Gündüzleri vücut, yiyecekleri sindirip enerjiye dönüştürmeye hazırken, geceleri dinlenmeye ve hücre onarımına programlanmıştır” dedi.

“Geç saatlerde yemek yemek, özellikle de karbonhidrat ve şeker tüketmek, metabolizmanın yavaş olduğu bir dönemde insülin salgılanmasını tetikleyerek yağ depolanmasını ve obezite riskini artırır,” diye ekledi.

Paolini, akşam yemeğini çok geç yemek veya çok geç saatte atıştırmanın, vücudun kontrol etmesini zorlaştıran kan şekeri ve insülin dalgalanmalarına neden olabileceğini, bunun da tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık riskini artırdığını belirtti.

Düzensiz beslenme veya öğün atlamanın ghrelin ve leptin gibi hormonları bozduğunu, bunun da yorgunluk arttıkça insanların daha fazla yemek yemesine veya daha az besleyici gıdalar tercih etmesine yol açabileceğini ekledi.

Barbara Paolini, Siena’daki Santa Maria alle Scotte Üniversite Hastanesi’nde Diyetetik ve Klinik Beslenme Birimi’nin direktörü ve İtalyan Diyetetik ve Klinik Beslenme Derneği’nin başkanıdır.

Yazarlar tarafından incelenen kanıtlar, akşam yemeğinin erken saatte, ideal olarak yatmadan üç ila dört saat önce yenmesinin sindirimin tamamlanmasını sağladığını ve gece uyanma sıklığını azaltırken uyku kalitesini artırabileceğini göstermektedir.

Akşam yemeği ile kahvaltı arasında 12 ila 14 saatlik bir aralık bırakmak da metabolik esnekliği ve yağ yakımını destekleyebilir. Buna bir örnek, akşam yemeğini saat 20.00’de, kahvaltıyı ise sabah 08.00 ile 10.00 arasında yemek olabilir.

Paolini, “İstikrarlı bir uyku-uyanma ritmi ve yemek saatlerini sabitlemek, akşamları açlığı azaltmaya ve kilo yönetimini kolaylaştırmaya yardımcı olur” dedi.

“Öğünleri düzenli saatlerde planlamak ve sabah ile öğleden sonra erken saatler arasında daha fazla enerji alımı sağlamak, sirkadiyen ritim ile metabolik hormonlar arasındaki uyumu destekler,” diye ekledi.

Kronotip temelli Akdeniz Diyeti piramidi, İtalyan Endokrinoloji Derneği ve İtalyan Diyetetik ve Klinik Beslenme Derneği tarafından tanıtıldı ve besin alım zamanlamasını Akdeniz Diyetine entegre etti.

Güncellenen Akdeniz Diyeti piramidinin içeriği

İtalyan Endokrinoloji Derneği ile İtalyan Diyetetik ve Klinik Beslenme Derneği, yaptıkları inceleme sonucunda kronotip temelli bir Akdeniz Diyeti piramidi geliştirdi.

Bu grafik model, geleneksel piramidi kronobeslenme ilkelerine, en son LARN 2024 kılavuzlarına ve İtalyan İnsan Beslenme Derneği’nin önerilerine göre güncellemektedir.

Model, gıdaların geleneksel hiyerarşisini korurken, farklı gıdaların en uygun tüketim zamanlarını belirtmek üzere güneş ve ay sembolleriyle temsil edilen sirkadiyen zamanlama ipuçlarını da içermektedir.

• Sızma zeytinyağı: Tekli doymamış yağ asitleri ve biyoaktif polifenollerin başlıca kaynağı olan sızma zeytinyağı, günlük tüketim için önerilmektedir. Endotel fonksiyonu ve iltihaplanma üzerindeki faydaları nedeniyle, hem sabah hem de akşam öğünlerine esnek bir şekilde dahil edilebilir.

• Tam tahıllar, ekmek ve makarna: Bu gıdalar karbonhidrat açısından zengin olduğundan, tüketim zamanlaması önemlidir. Glikoz toleransındaki sirkadiyen düzenlere uygun olarak, insülin duyarlılığının en yüksek olduğu günün erken saatlerinde tüketilmesi en iyisidir. Gece geç saatlerdeki glisemik dalgalanmaları önlemek için akşam tüketimi ılımlı olmalıdır.

• Baklagiller, meyveler ve sebzeler: Lif, kompleks karbonhidratlar, antioksidanlar ve mikro besinler açısından zengin olan bu gıdalar gün boyunca tüketilebilir. Karbonhidrat açısından zengin baklagiller ve meyveler özellikle kahvaltı ve öğle yemeği için uygundur.

Sebzeler, özellikle magnezyum, potasyum ve biyoaktif bileşikler açısından zengin olanlar, sindirim, tokluk ve kardiyometabolik sağlık üzerindeki etkileri nedeniyle akşam yemeğinde de tercih edilebilir.

• Balık, yağsız etler ve yumurta: Bu yüksek kaliteli protein kaynakları öğle veya akşam yemeğinde tüketilebilir. Akşam tüketimi, makul miktarda karbonhidratla birleştirildiğinde özellikle faydalı olabilir.

Proteinden elde edilen triptofan, insülin aracılı bir yol aracılığıyla kan-beyin bariyerini geçer, serotonin ve melatonin üretimini teşvik eder ve potansiyel olarak uyku kalitesini destekler.

• Süt ürünleri, kuruyemişler ve tohumlar: Kalsiyum, magnezyum, triptofan ve biyoaktif peptid kaynakları olan bu gıdalar, uykunun başlamasını ve devamlılığını destekleyebildikleri için özellikle akşam saatlerinde faydalı olabilir.

Kuruyemişler ve tohumlar ayrıca, sirkadiyen ritimlerin metabolizma ile uyumunu sağlamaya yardımcı olabilecek melatonin ve polifenoller de sağlar.

• Tatlılar, kırmızı et ve alkol gibi enerji yoğun gıdalar: Akdeniz Diyeti ilkeleri ve LARN 2024 önerileri doğrultusunda, bu gıdaların tüketimi sınırlandırılmalıdır. Tüketilecekse, tercihen metabolik verimliliğin daha yüksek olduğu günün erken saatlerinde yenmelidir; bu sayede gece saatlerinde kan şekeri ve lipit dengesizlikleri riski azaltılır.