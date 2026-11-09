Hırvat zeytin yetiştiricileri daha iyi bir hasat bekliyor ancak sıkma vergisini eleştiriyor

Hırvat zeytin yetiştiricileri, aylar süren yoğun sıcaklık ve kuraklığa rağmen geçen yıla göre daha verimli bir hasat yaşadıklarını bildiriyor. Ancak, değirmenler yeni mahsulü işlerken, üreticiler yüksek işletme maliyetlerinin ve değirmencilik hizmetlerine uygulanan yüzde 25’lik katma değer vergisinin kârlarını erittiğini belirtiyor.

Dalmaçya’nın bazı bölgelerinde uzun süren hasat halen devam ediyor ve üreticiler genel olarak verimin tatmin edici ve meyvelerin sağlıklı olduğunu belirtiyor. Nihai üretim rakamları, sıkma işlemi tamamlanana kadar bilinmeyecek.

Vrana Gölü yakınlarında yaklaşık 1.000 ağaç yetiştiren Pakoštane’li zeytin üreticisi Ante Vulin, Olive Oil Times’a “Geçen yıldan daha iyi” dedi.

Vulin, geçen yıl Hırvatistan’ın ürettiğinden daha fazla zeytinyağı ithal ettiğini hatırlattı; bu, Zadar İlçesindeki üreticiler için zor bir sezondu. Üreticinin aktardığı rakamlara göre, bölgede 6.450 metrik ton zeytin hasat edildi ve 1.906,5 hektolitre yağ üretildi; bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 daha az.

Vulin, “Bu yıl budama ve sulama yapanlar, aşırı hava koşullarına rağmen zeytinyağı sıkıntısı çekmeyecek” dedi.

Zadar’dan merhum Ante Medin de dahil olmak üzere yerel tarım uzmanları, uzun süredir budamanın önemini vurgulamaktadır. Tarım uzmanı Šime Marcelić ve meslektaşları da açık ve iyi yönetilen ağaç taçlarının korunmasının faydalarını vurguladı.

Marcelić, doğru şekilde budanmış ağaçların meyveyi esas olarak dış dallar boyunca değil, taç yapısının her yerinde verebileceğini belirtti. Elverişli ilkbahar koşulları çiçeklenmeyi ve meyve tutumunu destekledi, ancak yazın uzun süren sıcaklıklar daha sonra meyve gelişimini aksattı.

Zadar’da Haziran ayında 38 milimetre yağış kaydedildi ve Temmuz başında da sadece biraz daha fazla yağış görüldü. O tarihten Eylül ortasına kadar bölgenin büyük bir kısmında neredeyse hiç yağmur yağmadı. Kuraklık, çekirdek gelişimini geciktirdi ve zeytin etinin büyümesini azalttı; bu da birçok zeytinlikte meyve boyutunun küçülmesine neden oldu.

Sıcaklık, yağ birikimini yavaşlatır

Yağ, çekirdek sertleşmeye başladığında, genellikle Temmuz sonu ve Ağustos aylarında zeytinlerde birikmeye başlar. Aşırı sıcaklık, özellikle sıcaklıkların 40 ºC’ye ulaştığı sulanmayan zeytinliklerde bu süreci kesintiye uğrattı. Eylül ayının ikinci yarısında beklenen yağmurlar gelmeden önce bazı meyveler buruştu, kurudu veya yere düştü.

Vulin, daha yüksek bir yağ çıkarma yüzdesinin her zaman meyvenin daha fazla yağ ürettiği anlamına gelmediğini belirtti. Zeytinler su kaybettikçe, mutlak yağ miktarında çok az bir değişiklik olsa bile ağırlıkça yağ oranı artabilir.

Vulin de dahil olmak üzere sulama imkânına sahip üreticiler, Ekim ayı başında yağ sıkımına başlayabildiler. Vulin, erken hasat yağlarının, yüksek polifenol konsantrasyonlarının yanı sıra meyvelilik, keskinlik ve denge gibi arzu edilen duyusal özellikler sergilediğini belirtti.

Olağandışı derecede sıcak geçen yazın bir başka olumlu sonucu da, mahsullere ciddi zarar verebilen bir zararlı olan zeytin meyve sineğinin baskısının azalması oldu.

Zadar İlçesi Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı ve tarım uzmanı Toni Družijanić, yüksek sıcaklıkların olgunlaşmayı ve yağ birikimini yavaşlattığı görüşüne katıldı. Ayrıca, özellikle kayalık arazilerde ve adalarda, toprağında daha fazla organik madde bulunan zeytinliklerin sıcağa ve su kıtlığına daha iyi dayanabildiğini belirtti.

Družijanić, geçtiğimiz ay boyunca ekipleri profesyonel hasat hizmetleri sunan Orkulo adlı şirketin sahibidir.

Yerel uzmanlara göre, Temmuz ve Ağustos aylarındaki sıcaklık, zeytin meyve sineklerinin iki neslini bastırarak görünür hasarı nispeten az tuttu. Üçüncü neslin önemli sayılarda ortaya çıkmadığını belirten uzmanlar, yine de üreticilerin hasadı bir an önce tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

Daha acil endişe kaynağı ise sonbahar yağmurları ve olgun zeytinleri yere düşürebilecek kuzeydoğu rüzgarı bora ile güney rüzgarı jugo gibi şiddetli rüzgarlardır.

Tarım Bakanlığı’nın tarım danışmanlık hizmetinde görevli tarım uzmanı Zvonimir Vlatković, Zadar İlçesi’nde bu sezon yaklaşık 10.500 metrik ton meyve taşıyan yaklaşık bir milyon zeytin ağacı olduğunu tahmin etti.

Vlatković, “Eğer her şey hasat edilebilirse, yaklaşık 13.500 hektolitre zeytinyağı üretmemiz gerekir” dedi. Ulusal üretimin geçen yıla göre önemli ölçüde artarak yaklaşık 55.000 hektolitreye ulaşmasını bekliyor.

Daha iyi bir hasadın ekonomik boyutu

İyi bir hasat, her zaman rahat bir kâr anlamına gelmez. Yerel bir üretici, yaklaşık yüzde 12'lik bir yağ verimiyle 2.136 kilogram zeytin hasat edip yaklaşık 250 litre yağ üretmenin maliyet dağılımını açıkladı.

Doğrudan üretim giderleri, zeytin kilogramı başına 0,35 avro olan öğütme maliyeti için ayrılan 750 avro da dahil olmak üzere toplam 2.040 avroya ulaştı. Yağın litre başına 20 avroya satılması halinde 5.000 avro gelir elde edilecek ve bu doğrudan giderler düşüldükten sonra 2.960 avro kalacaktır.

Bu rakam, üreticinin ve aile üyelerinin birkaç ay boyunca harcadıkları emeği hesaba katmamaktadır; bu da net kârı önemli ölçüde azaltmaktadır.

Tüketiciler açısından, Zadar İlçesindeki zeytinyağı fiyatlarının geçen yılki seviyelere yakın kalması beklenmekle birlikte, bazı üreticiler artan girdi ve işçilik maliyetlerini telafi etmek için yüzde 10 ila 15 arasında artış öngörmektedir.

Aile işletmeleri tarafından doğrudan satılan markasız zeytinyağının fiyatı genellikle litre başına 13 ila 15 avro arasında değişirken, birinci sınıf markalı yağların fiyatı 20 avro veya daha fazla olabilir. Özel mağazalardaki fiyatlar litre başına 20 ila 25 avro arasında değişmekte olup, bazı Istria yağları 25 ila 30 avro arasında satılmaktadır.

Zeytin hasadı sırasında kısa bir mola

Değirmen sahipleri de elektrik, kalorifer yakıtı ve yedek parça maliyetlerindeki artışlarla karşı karşıya. Kimliğinin açıklanmamasını isteyen Zadar bölgesindeki bir değirmen sahibi, işleme ücretlerini iki yıldır değiştirmediğini söyledi.

“Üreticilerle dayanışma içinde olduğumuz için, geçen yılın başından beri işleme fiyatlarını artırmadık,” dedi. “Devlet yüzde 25’lik tam KDV oranını uygulamamış olsaydı, işlenmiş zeytin kilogramı başına 0,35 avro olan bu yılki ücret daha da düşük olurdu.”

Bu vergi uygulaması, diğer Akdeniz ülkelerinde zeytin işleme faaliyetlerine uygulanan indirimli oranlarla tezat oluşturuyor. İtalya’daki bir zeytin değirmeni yüzde 4 KDV oranı uyguluyor; Portekiz, 2026 yılında zeytinden yağ elde etme işlemleri için yüzde 6’lık oranı yeniden yürürlüğe koydu; İspanya ise şartları karşılayan tarım hizmetlerine yüzde 10’luk indirimli oran uyguluyor.

Röportaj yapılan Hırvat üreticiler için bu fark, zaten zor olan maliyet yapısını daha da ağırlaştırıyor. %25’lik KDV, hasat edilen zeytinlerin veya yağın değerine değil, sıkım ücretine uygulanıyor.

Kalite, zamanlama ve depolamaya bağlıdır

Zadar İlçesi Zeytin Üreticileri Derneği’nin yönetim kurulu üyesi ve tarım uzmanı Stjepan Dević, özellikle yerel Oblica çeşidi için sezonun genel olarak başarılı geçtiğini belirtti.

“Kurak bir yıl olmasına rağmen, Dalmaçya’nın bizim bölgemizde genel olarak iyi bir zeytin yetiştirme sezonu ve bol bir hasat olduğunu söyleyebiliriz,” dedi.

Bazı adalarda ve daha verimsiz arazilerde koşullar daha elverişsizdi; bu bölgelerde kuraklık nedeniyle meyve dökülmesi sınırlı kaldı. Ancak kıyı şeridinde haşere zararı nispeten düşük seviyede kaldı.

Dević, bol hasadın bazı üreticileri, elde edilen yağı depolamak için yeterli alana sahip olmadıkları için zeytinleri sıkma işleminden önce satmaya yönelttiğini belirtti.

Dević, en uygun hasat zamanının çeşitlere göre değiştiğini vurguladı. İtalyan zeytin uzmanı Giorgio Pannelli’ye atıfta bulunan Dević, Leccino çeşidinin en kaliteli yağı üretme süresinin nispeten kısa olduğunu, bu sürenin yaklaşık olarak Eylül ortasından Ekim başına kadar sürdüğünü, buna karşılık Istrian Bjelica çeşidinin ise daha geç bir dönemde, Ekim sonundan Kasım başına kadar mükemmel yağlar verebileceğini belirtti.

Sıkma işleminden sonra doğru şekilde işlenmesi de aynı derecede önemlidir. Taze sıkılmış yağ, depolama sırasında çöken nem ve küçük zeytin eti parçacıkları içerebilir. Tortu yaklaşık 30 ila 45 gün içinde giderilmezse, istenmeyen fermantasyon sonucu “çamurlu tortu” (borra) olarak bilinen bir kusur oluşabilir ve bu da yağın aromasını ve tadını olumsuz etkileyebilir.

Bu nedenle, üreticilere temiz kaplar kullanmaları, gerektiğinde yağı süzmeleri ve depolama sırasında kaliteyi korumak için filtrelemeyi düşünmeleri tavsiye edilir.

Uluslararası ödüller gümrük vergilerine tabi

Üreticiler, hasatla ilgili olmayan bir başka şikayette daha bulundu: Uluslararası zeytinyağı ödüllerinin Hırvatistan’a gönderilmesi sırasında uygulanan gümrük ücretleri.

Hırvat üreticiler, NYIOOC Dünya Zeytinyağı Yarışması’nda Altın ve Gümüş Ödüller kazanmışlardır, ancak bazıları, ABD’den gönderilen ödüller için gümrükle ilgili ücretler ödemek zorunda kaldıklarını belirtmektedir.

Sorun, gümrük idaresinin bir ödülün beyan edilen üretim değerini sıradan bir ithal malın değeri olarak değerlendirmesiyle ortaya çıkmaktadır. Üreticiler, bu ücretlere itiraz etmenin zaman alıcı olabileceğini belirtmekte ve bazıları, gönderinin iade edilme riskini göze almaktansa ödemeyi tercih etmektedir.

Šibenik’li bir doktor olan Nino Brajković, New York’tan bir ödül almak için 55 avro tutarında ücret ödediğini söyledi. Ödüllü bir üretici ve Šolta adasındaki Zlatna Šoltanka zeytin üreticileri derneği başkanı Zlatko Burić, ona itirazda bulunması için ısrar etti.

“Nino, gümrük vergisini ödememeliydin,” dedi Burić. “İtirazda bulunmalısın. Her yıl bu durumu yaşıyoruz çünkü uluslararası ödüller, yasaya göre gümrük vergisinden muaftır.”

Avrupa Birliği kuralları, gerekli koşullar ve belgeler sağlandığında, belirli kupalar, madalyalar ve sembolik eşyalar dahil olmak üzere, şartları karşılayan ticari olmayan onursal ödüllerin ithalat vergisinden muaf tutulmasını öngörmektedir. Belirli bir gönderinin bu muafiyetten yararlanıp yararlanamayacağı, koşullarına ve ithalat prosedürüne bağlı olabilir.

Zadar İlçesi Zeytin Üreticileri Derneği sekreteri Branimir Šunić, bireysel anlaşmazlıklara yol açmadan uygun ödül gönderilerini tanıyacak tutarlı bir prosedür çağrısında bulundu.

Šunić, “Her zeytin üreticisinin bürokrasiyle bireysel bir mücadele vermek zorunda kalması kabul edilemez” dedi. Yetkilileri, uluslararası yarışmalardan gelen resmi gönderileri tanıyacak net bir süreç oluşturmaya çağırdı.

Üreticiler vergi reformu çağrısında bulunuyor

Röportaj yapılan üreticiler ve yağhaneciler, işleme vergilerinin düşürülmesinin bahçe yönetimi, sulama ve ekipman iyileştirmeleri için kaynak yaratabileceğini ve bu sayede küçük çiftliklerin rekabet gücünü korumasına yardımcı olabileceğini belirtti.

Şu an için birçok Hırvat üretici, 2025 yılında 2024’e kıyasla daha sağlıklı bir hasat ve daha fazla zeytinyağı elde etmeyi bekliyor. Endişeleri ise, yetiştirme, hasat ve işleme maliyetlerini ödedikten sonra mali kazancın ne kadarının ellerinde kalacağıdır.