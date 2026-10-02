Zeytinyağı Sommelier Programı, Kuzey Avrupa’da Becerileri ve Topluluk Ruhunu Güçlendiriyor

Hollanda’da beş gün süren yoğun eğitimin ardından, Olive Oil Times Sommelier Sertifika Programı katılımcıları, daha keskin duyusal beceriler ve zeytinyağı konusunda daha derin bir anlayış kazanarak programdan ayrıldılar.

“Hepsinin, o muhteşem sızma zeytinyağının inceliklerini keşfetmek için gözlerini kapattığını gördüm. 25 kişinin tamamı. Mükemmel bir andı,” dedi Zeytinyağı Akademisi’nin genel müdürü Christianne Noordermeer Van Loo, Hollanda’da düzenlenen son Zeytinyağı Zamanı Sommelier Sertifika Programı’nın son gününü anımsayarak.

Hepsinin gözlerini kapatıp o muhteşem sızma zeytinyağının inceliklerini keşfetmeye daldıklarını gördüm. – Christianne Noordermeer Van Loo, Zeytinyağı Akademisi genel müdürü

Yetiştiricilikten sıkma işlemine ve duyusal değerlendirmeye kadar zeytinyağı dünyasını keşfettikleri yoğun beş günün ardından, katılımcılar o Cuma günü sessizce oturarak son bir sızma zeytinyağını değerlendirdiler.

“Bu, paylaştığımız en iyi zeytinyağıydı, en kalitelisiydi,” dedi Noordermeer Van Loo.

Sadece birkaç gün önce, bazıları zeytinyağında domates gibi tanıdık aromaları ayırt etmekte zorlanıyordu. Şimdi ise meyveliği, aromaları ve kusurları değerlendiriyorlardı; tıpkı resmi bir yarışmada tadım jürisi üyelerinin yaptığı gibi zeytinyağına yaklaşıyorlardı.

“Bu benim için hayranlık uyandıran bir andı,” dedi Noordermeer Van Loo. “Gerçekten çok şey öğrendiler.”

Beş günlük programı tamamlayan Jan, “O kadar güzel bir zeytinyağıydı ki,” dedi. “Hafızamda kalıcı bir iz bıraktı.”

Sommelier Sertifika Programı’nın ikinci Avrupa edisyonu, 2025’teki ilk Avrupa edisyonunun ardından Eylül ayında düzenlendi.

Olive Oil Times ve Olive Oil Academy, duyusal değerlendirme, yetiştirme ve sıkma, sağlık ve beslenme, mutfak uygulamaları ve kalite kontrolünü kapsayan bir müfredat aracılığıyla Kuzey Avrupa’da zeytinyağı bilgisini ve duyusal eğitimi genişletmek amacıyla bu programı başlattı.

Noordermeer Van Loo, bu yıl eğitmenlerin ders konularını birbiriyle daha yakından ilişkilendirmeleri için teşvik edildiğini belirtti. Öğrencilerin tanıdık malzemeler kullanarak duyusal bir kelime dağarcığı oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlanan “Aroma Masası,” en yüksek puan alan etkinlikler arasında yer aldı.

Ancak onu en çok etkileyen şey, sınıfın çeşitliliğiydi. Katılımcılar arasında bir bilgi teknolojisi danışmanı, bir okul öğretmeni, restoran sahipleri, zeytinyağı üreticileri, tıp uzmanları ve zeytinyağıyla ilgili yeni işler veya kariyerler düşünmekte olan kişiler yer alıyordu. Amerikalı bir katılımcı, bir kamu kurumuna tarım konularında danışmanlık yapıyor.

Noordermeer Van Loo, “Normalde toplumda birbirleriyle hiç kesişmeyecek kişiler, bu kurs sayesinde birbirleriyle bağlantı kuruyorlar,” dedi. “Başladığımızdan birkaç saat sonra, bir grup haline geldiler.”

Farklı katılımcılar, kursun farklı bölümlerine ilgi duydu. Renate, teori ve duyusal deneyimin birleşiminin, özellikle katılımcılar kusurları, nüansları ve aromaları tanımayı öğrendikçe, hafta boyunca pek çok “aha” anı yarattığını söyledi.

Olive Oil Times Sommelier Sertifika Programı’nın Avrupa’daki ikinci edisyonu, beş gün süren duyusal eğitim, üretim bilimi, sağlık ve zeytinyağı eğitimi için çok çeşitli bir katılımcı grubunu bir araya getirdi.

Ayrıca, yetiştiricilik ve hasattan duyusal değerlendirmeye kadar zeytinyağı üretimini bir bütün olarak anlamanın önemini vurguladı.

Jan, programın çeşitler, biyolojik çeşitlilik, tarım, hasat, yağ sıkma, duyusal değerlendirme, yarışmalar, sağlık ve iş dünyası dahil olmak üzere tüm değer zincirini kapsamasına odaklandı.

En değerli dersin, tarım uygulamalarından üretimin ilk aşamalarına kadar yüksek kaliteli zeytinyağı üretmek için nelerin gerekli olduğunu anlamak olduğunu söyledi.

Başka bir katılımcı ise, derste tartışılan tanımlayıcıları gerçekte koklayıp tadabildikleriyle eşleştirmeye başladığında her şeyin yerine oturduğunu hissetti.

“Hangi yağın hangisi olduğunu ve hangisinin kusurlu olduğunu ayırt edebiliyordum,” dedi. “İşte o zaman her şey anlam kazanmaya başladı.”

Noordermeer Van Loo, hafta boyunca bu farkındalığın defalarca yaşandığını gözlemlediğini söyledi. İlk başta katılımcılar, bir zeytinyağında domates, enginar veya diğer tanımlayıcı unsurların kokusunu nasıl algılayabileceklerini sorgulayabilirlerdi.

Kursun farklı anlarında, her birinin deneyim, aroma tanıma ve tatma becerilerinin birbiriyle bağlantı kurmaya başladığı, kendisinin “eureka etkisi” olarak tanımladığı anı yaşadığını söyledi.

Cuma gününe gelindiğinde, katılımcıların yüzde 30’undan fazlası tadım sınavını tek bir hata bile yapmadan tamamladı, dedi.

Diğerleri için ise sağlık ve biyolojik çeşitlilik öne çıktı. Elvira, zeytinliklerdeki biyolojik çeşitlilik üzerine yapılan oturumu “göz açıcı” olarak nitelendirdi ve Simon Poole’un zeytinyağı ve sağlık üzerine yaptığı sunumun, bu konuyu daha derinlemesine araştırması için kendisine ilham verdiğini söyledi.

Kurs eğitmenlerinden biri olan Poole, İngiltere’de yaşayan bir hekim ve yazardır; çalışmaları, sızma zeytinyağı ve Akdeniz diyetinin sağlık bilimi ve beslenme alanındaki uygulamalarına odaklanmaktadır.

David de benzer şekilde, Poole’un derslerinin polifenollerin rolünü netleştirmeye yardımcı olduğunu ve sızma zeytinyağı ile Akdeniz diyeti hakkında başkalarına bilgi verme konusundaki ilgisini güçlendirdiğini belirtti.

Noordermeer Van Loo, bazı katılımcıların zeytin yağı üretimine, diğerlerinin ise sağlık, duyusal analiz veya biyolojik çeşitliliğe ilgi duyduğunu belirtti.

Çoğu kişi için kurs Cuma günü sona ermedi.

Bir katılımcı, programı tamamladığından beri her gün zeytinyağı tattığını söyledi. Bir diğeri ise, zeytinyağını tatmadan, yemeklere katmadan veya bu konuda daha fazla okumadan geçen tek bir gün bile olmadığını belirtti.

Katılımcılar ayrıca Akademi’nin mezunlar ağına da katıldı ve Noordermeer Van Loo, bu yılki sınıfın yaklaşık yüzde 70’inin, üyelerin tadım becerilerini geliştirmeye devam etmelerini sağlayan bir girişim olan Taster’s Club’a şimdiden kaydolduğunu belirtti.

Üyeler, aynı zeytinyağı seçkisini içeren tadım kutuları alıyor ve farklı ülkelerden gelen tadımcıların izlenimlerini karşılaştırıp tartıştıkları çevrimiçi akşam oturumlarına katılıyor.

Bazı katılımcılar sertifikalarını beklerken endişelendi. Noordermeer Van Loo, New York’taki Olive Oil Times ofislerinden resmi sonuçlar gelmeden önce, geçememiş olmaktan endişe duyan birkaç kişinin kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi.

Herkes sınavı geçmişti. Kısa süre sonra, katılımcıların sosyal medya hesaplarında sertifikaların paylaşılmaya başladığını gördü.

Noordermeer Van Loo, geleneksel üretici ülkelerin ötesinde zeytinyağı eğitimine olan ilginin arttığına dair işaretler de görüyor. Geçen yılki programda hiç Alman katılımcı bulunmazken, bu yılki sınıfta üç Alman katılımcı yer aldı; Van Loo, Danimarka, İsveç ve diğer Kuzey Avrupa ülkelerinden daha fazla kişiye ulaşmayı umuyor.

Sommelier Sertifika Programı’nın üçüncü Avrupa edisyonu Eylül 2027’de gerçekleştirilecek.

“Bu süreç durmaksızın devam ediyor,” dedi Noordermeer Van Loo. “Zeytinyağı bilgisi ve tadım deneyimine yönelik ilginin giderek arttığı izlenimini ediniyoruz.”