Yüzyıllık zeytin ağacı, Venedik Bienali’nde merhum küratörü anıyor

Theo Eshetu’nun Garden of the Broken Hearted adlı enstalasyonunun merkezinde, yüzyıllık bir zeytin ağacı yer alıyor. Bu eser, 9 Mayıs – 22 Kasım 2026 tarihleri arasında Giardini, Arsenale ve Venedik’in çeşitli mekanlarında 9 Mayıs – 22 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenleniyor.

Dünyanın en önemli sanat etkinliklerinden biri olan bu Venedik Bienali’nin küratörlüğünü Koyo Kouoh üstleniyor ve bienalin başlığı In Minor Keys olarak belirlendi. Bienalde 99 ülkeden 111 sanatçı yer alıyor ve Solange Oliveira Farkas’ın başkanlık ettiği jüri tamamen kadınlardan oluşuyor.

Bu aynı zamanda, kalıcı olan güçlü bir güç olarak doğanın varlığını konu alan bir eser. – Theo Eshetu, Video Sanatçısı ve Film Yapımcısı

“Bu eser, videonun görünmez kaldığı, ancak tamamen yok olmadığı ilk çalışmam. Özünde, bu bir yokluk üzerine bir düşüncedir,” dedi Eshetu, Olive Oil Times’a.

Video sanatçısı ve film yapımcısı Eshetu, 1958 yılında Londra’da doğdu. Hayatının bir kısmını Etiyopya, Senegal, Hollanda ve eski Yugoslavya’da geçirdi; şu anda ise Almanya’nın Berlin kentiyle İtalya’nın Roma kenti arasında yaşıyor. Video enstalasyonları, deneysel filmler, fotoğraflar ve belgesellerden oluşan eserleri, Modern Sanat Müzesi (MoMA), Metropolitan Sanat Müzesi (The Met) ve Smithsonian Ulusal Afrika Sanatı Müzesi dahil olmak üzere birçok koleksiyonda yer almaktadır.

Garden of the Broken Hearted adlı eserde, dönen bir sahne üzerine yerleştirilmiş 4,5 metre yüksekliğindeki bir zeytin ağacı yer alıyor; bu ağacın aşırı pozlanmış video görüntüleri, yumuşak bir müzik kutusu melodisi eşliğinde sahneye yansıtılıyor.

Eshetu, serginin açılışından neredeyse tam bir yıl önce, 10 Mayıs 2025’te vefat eden Venedik Bienali Görsel Sanatlar Bölümü’nün merhum sanat yönetmeni hakkında, “Koyo’nun küratörlüğünü üstlendiği birçok sergiye katılmıştım ve aynı zamanda onun çok yakın bir arkadaşıydım,” dedi. “Onu kaybettikten sonra, başlangıçta önerdiğim fikri daha fazla sürdürmek istemedim. Bunun yerine, onun yokluğunu düşünmek istedim ve bunu yaparken, bir video sanatçısı olarak kendimi de yok saymayı tercih ettim.”

Uluslararası çağdaş sanat sahnesinin önde gelen isimlerinden biri olarak tanınan Kouoh, Kamerun’da doğdu ve İsviçre’de büyüdü. Senegal’in Dakar kentinde RAW Material Company’yi kurdu ve daha sonra Güney Afrika’nın Cape Town kentindeki Zeitz Afrika Çağdaş Sanat Müzesi’nin (Zeitz MOCAA) yönetici direktörlüğünü üstlendi.

Kouoh’un In Minor Keys projesi, Gabe Beckhurst Feijoo, Marie Hélène Pereira, Rasha Salti, Siddhartha Mitter ve Rory Tsapayi’den oluşan ekibi tarafından vefatından sonra tamamlandı.

İfade gücü yüksek şekli nedeniyle seçilen bir zeytin ağacı, Theo Eshetu’nun enstalasyonunda yeni bir hayata kavuşuyor; ağacın büyümesi, sanat eserinin bir parçası haline geliyor. (Fotoğraf: Anna Faragona)

Eshetu, “Bu aynı zamanda güçlü bir varlık üzerine bir eser; zira kalıcı olan güçlü güç doğadır,” diye belirtti. “Bir dizi bahçe üzerine çalışıyordum ve Venedik için hazırlıklar sırasında Koyo’ya bir bahçe yaratacağımı söyledim. Yönümü değiştirmeye karar verdiğimde, bir bahçenin mutlak özünü somutlaştıran tek unsur olarak sadece zeytin ağacını sunmayı tercih ettim.”

Eshetu, bahçeyi, bilincimizin kökeninde yer alan, kültürlerimizin ortaya çıktığı bir mekan ve hayal gücünün fışkırdığı gizli bir yer olarak keşfetmeyi amaçladığını söyledi. Gelenek, insanların kovulduğu bir cennet bahçesinden bahsederken, onun amacı, bahçeye şifa veren bir yer, doğanın insanlık durumu hakkında ortaya koyabileceklerini dinleyebileceğimiz bir mekan olarak geri dönüşü temsil etmekti.

“Özellikle zeytin ağacı, çok sayıda anlamı ortaya çıkarabilme yeteneğine sahiptir ve her bireye kendine özgü bir şey sunar,” diye ekledi Eshetu. “Böylece, açık bir sanatsal müdahaleye gerek kalmadan, ağaçın kendisi herkesle iletişim kurabilir. Pek çok anlam taşır; en yaygın olarak kabul edilen anlamı ise barıştır. Kültürlerin ötesine geçen bir bitkidir; Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler için olduğu kadar, dünyadaki pek çok başka topluluk ve gelenek için de derin bir öneme sahiptir.”

Eshetu’nun çalışmalarının özü her zaman farklı kültürler arasında köprü kurmak olmuştur. İster görseller, ister konu başlıkları ya da temalar aracılığıyla olsun, onun yaklaşımı kültürlerarası ve disiplinlerarası diyaloğu teşvik eder. Zeytin ağacını seçmesi bu sanatsal uygulamayla tutarlıdır ve buna uygun olarak, ağacın menşe yerini açıklamamaya karar vermiştir.

“İnsanlar sık sık ağacın nereden geldiğini soruyor; ben de cevap vermeyerek ağacın daha geniş bir anlam yelpazesini ortaya çıkarmasını sağlıyorum,” diye açıkladı Eshetu. “Kendimi kökenlerim aracılığıyla tanımlamakla ilgilenmediğim için, ağacın kökenini de açıklamak istemiyorum; böylece izleyici, ağacın menşei veya koşullarından kaynaklanabilecek anlatılar yerine, onu olduğu gibi değerlendirmek zorunda kalır. Kısacası, insan insandır, ağaç da ağaçtır.”

Eshetu, ağacı seçerken, ağacın iki farklı yüzü aracılığıyla somutlaştırdığı görünen ikili doğasından etkilendiğini söyledi. Bir tarafı sağlıklı ve dinç görünüyordu; Eshetu’nun ifadesiyle, bu tarafta belirsiz bir erkeksi nitelik vardı; diğer tarafı ise gözle görülür şekilde hasarlıydı ve kadınsı formları çağrıştırıyordu. Bu farklı boyutlar arasındaki etkileşim, ağacın sahnedeki hareketleriyle ortaya çıkarabileceği bir anlatı oluşturuyordu.

“Bu asırlık zeytin ağacı belli bir karizmaya sahipti,” dedi Elisabetta Margheriti; Margheriti, ağacı temin eden ve nakliye lojistiğini yöneten, Roma yakınlarındaki Ardea’da bulunan Vivai Torsanlorenzo Fidanlığı’nın tarım uzmanı ve ticari direktörüdür.

Theo Eshetu’nun, kayıp, yenilenme ve doğanın kalıcı varlığını keşfeden 2026 Venedik Bienali’ndeki “Garden of the Broken Hearted” adlı enstalasyonu için seçtiği asırlık zeytin ağacı. (Fotoğraf: Theo Eshetu’nun izniyle)

“Başlangıçta Theo’ya birkaç heybetli zeytin ağacı önermiştim, ancak içi boş gövdeleri ve hasarlı taçları nedeniyle gözden kaçmış olan bu özel grubu gördüğünde, hemen bu ağaca ve onun ifade gücü yüksek şekillerine kapıldı,” diye hatırladı. “Ağacın büyük kök topu da lojistik açıdan önemli zorluklar yaratıyordu; daha küçük bir ağaçla uğraşmak kesinlikle daha kolay olurdu. Yine de Theo bu ağaca tamamen hayran kalmış ve eserinde onu kullanmaya karar vermişti. Bu projenin bir parçası olmaktan büyük heyecan duydum. Ağacı Venedik Bienali’ne getirmek ve sergi süresince bakımını üstlenmek gibi zorlu görevi büyük bir coşkuyla üstlendim. Ağacın canlanışını görmek harikaydı.”

Sergi süresince ağaç yeni yapraklar çıkardı. Margheriti, ağacın bakımından sorumlu bahçıvanlara rehberlik etti ve onlarla sürekli iletişim halinde kalarak, ağacın gelişimini belgeleyen düzenli güncellemeler ve fotoğraflar aldı.

“Ağacın sağlığını korumak öncelikli hedeflerimizden biriydi,” dedi Margheriti. “Bakımı bazı zorluklar içeriyordu, özellikle de pavyona zarar vermemek için sulamanın dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekiyordu. Ancak sonuçta ağacın tepesinde yeni yapraklar ve tabanından taze sürgünler çıktı. Bu büyümeyi teşvik etmek için büyük çaba harcadık; bu da sanat eserinin bir parçasıydı. Sergi süresince ağacın yeniden canlanmaya başladığını görmek çok dokunaklıydı. Sonuçta, Venedik Bienali’nin en etkileyici unsurlarından biri haline geldi.”

Eshetu, zeytin ağacını Venedik’e getirmenin, onu doğa alanından kültür alanına taşımak anlamına geldiğini açıkladı. Seyahate çıkıp deneyimleriyle dönüşerek geri dönen bir insan gibi, zeytin ağacı da kendi yolculuğuna çıktı ve doğal bir nesneden kültürel bir nesneye dönüştü.

Venedik Bienali’nde kazandığı kültürel önemin anısını yaşatmak amacıyla, sergi sona erdiğinde zeytin ağacı bir kültür kurumunun bahçesine dikilecek.

“Bu bağlamda bahçe, insan düşüncesinden önceki bir zamana, herhangi bir kültürün ortaya çıkmasından önceki, kimliklerimizin köklerinin şekillendiği bir döneme geri dönmemizi, doğanın bize sunduğu dersleri dinlememizi ve istersek bitkilerin zekasına güvenmemizi sağlayan hayali bir alan,” dedi Eshetu. “Bu, tüm doğanın ruhla dolu olduğu arkaik bir bilinç biçimine geri dönüş. Zeytin ağacının varlığı, dinleyip öğrenebileceğimiz bir temel sağlar; bu dersten yararlanarak, yeni yaratıcı biçimler ve anlatılar, geleceğe yön vermemiz için yeni mihenk taşları hayal edebiliriz.”

“Bu eser, minör tonlarda bir şarkıdır,” diye sözlerini tamamlayan Eshetu, Kouoh’un Venedik Bienali küratörlük metninde yer alan “daha yavaş bir vitese geçip minör tonların frekanslarına uyum sağlama” davetine yanıt verdi.

“Çünkü, dünyayı kasıp kavuran günümüz kaosunun endişe verici kakofonisi içinde sık sık kaybolmasına rağmen, müzik devam ediyor,” diye yazdı Kouoh. “Trajediye rağmen güzellik üretenlerin şarkıları, yıkıntılardan kurtulmaya çalışan kaçakların melodileri, yaraları ve dünyaları onaranların armonileri.”