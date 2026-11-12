克罗地亚橄榄油的成功势头超过了其国内供应量

克罗地亚因生产高品质橄榄油而声名远扬，但其产量还不到国内市场消费量的半数。

在2026年纽约国际橄榄油大赛（NYIOOC）上，克罗地亚生产商共提交144份样品，斩获128项大奖，其中包括103枚金牌和25枚银牌，延续了其在国际舞台上屡获殊荣的辉煌战绩。

然而，欧盟委员会的数据显示，2025/26产季克罗地亚的橄榄油产量仅为4,226吨，而国内消费量则高达8,600吨。这一缺口凸显了该国在高端橄榄油领域取得的成功与其有限的生产能力之间的反差。

据Financije.hr发布的一份分析报告显示，2025年克罗地亚橄榄油产量下降了约27%，从约63,000百升降至不足46,000百升。 进口量接近60,000百升，较上年增长62%，超过了国内产量。

外贸数据显示，这种失衡状况将持续至2026年。 Financije.hr援引克罗地亚农业部的数据报道称，今年前五个月，该国进口了1,996吨橄榄油，价值近1,000万欧元，而出口仅155吨，价值177万欧元。由此产生的贸易逆差超过820万欧元。

这一供应缺口不仅反映了各收成年份之间的波动。克罗地亚的橄榄种植主要集中在伊斯特拉和达尔马提亚地区，当地许多生产商耕种的是小块或零散的地块，且高度依赖人工劳动。在这些农场扩大生产面临着挑战，而地中海其他地区规模更大、机械化程度更高的农场则不必面对同等程度的困难。

位于达尔马提亚希贝尼克附近的家族企业OPG Nikolic便是一个典型例子。 该家族修复了被废弃的橄榄林，目前种植约1,000棵橄榄树，主要为本土品种“奥布利卡”（Oblica），采收完全依靠人工。在上一次采收季，约15名家庭成员花费近一个月时间，采摘了大约25吨橄榄。

“我们希望人们了解高品质橄榄油的来源，以及背后倾注了多少辛劳与热情，”负责农场市场营销和销售的姆拉德娜·尼科利奇（Mladena Nikolic）告诉《橄榄油时报》。

安特·尼科利奇（左）和赫尔沃耶·尼科利奇与年幼的安东尼奥和莱昂在达尔马提亚希贝尼克附近的家族橄榄园合影。尼科利奇家族在这里修复了被废弃的橄榄林，并围绕小规模、手工采摘的生产模式，打造了一家屡获殊荣的橄榄油企业。

这种劳动密集型的方式也有其局限性。尼科利奇表示，越来越难找到愿意从事体力消耗大的采收工作的工人。

即使产量有所提高，生产成本仍会大幅削减种植者的收益。在《橄榄油时报》最近的一份报道中，一位达尔马提亚种植者计算出，采收并加工足够生产约250升橄榄油的橄榄，直接费用为2,040欧元。 若以每升20欧元的价格出售橄榄油，可产生5,000欧元的收入，扣除上述费用后剩余2,960欧元，但这尚未计入种植者本人或家庭成员的劳动成本。

这种经济状况有助于解释，为何许多克罗地亚生产商更注重从相对较少的橄榄油产量中获取更高收益，而非在价格或销量上与全球最大生产商竞争。他们的经营策略侧重于特色地方品种、直销、高端定位以及橄榄油旅游。

克罗地亚发展与品牌专家米拉·莱普尔（Mira Lepur）在2025年指出，该国需要制定一项更具协调性的战略，将橄榄油与旅游业、文化认同及可持续发展相结合。

鉴于每年有数百万国际游客造访克罗地亚，莱普尔认为旅游业是小型生产商触达那些仅靠传统出口渠道永远无法供应的消费者的途径。她说，游客带回家的每一瓶橄榄油，都能成为克罗地亚橄榄油的“形象大使”。

“克罗地亚无法靠‘升’来取胜，但可以靠‘滴’来取胜，”莱普尔说道。

对区域特色身份的重视也在克罗地亚以外获得支持。 来自克罗地亚、斯洛文尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那以及黑山的橄榄油生产商和专家们提议，为优质特级初榨橄榄油设立“亚得里亚海瑰宝”质量认证标志。该倡议旨在通过共同的化学成分、感官品质和可追溯性标准，区分东亚得里亚海地区的橄榄油，同时保留其国家及生产商的独特身份。

提高国内产量仍是另一项优先任务。地区性倡议呼吁恢复废弃的橄榄园、建立新种植园，并推广精准灌溉等能够提高产量和抗风险能力的技术。这些措施有助于缩小克罗地亚的供应缺口，尽管其效果将取决于投资规模和推广程度。

然而，对许多生产商而言，更迫切的机遇在于提升现有橄榄油的价值。多年来获得的国际认可已使克罗地亚橄榄油确立了高端产品的地位，但仅靠奖项并不足以覆盖种植、采收及将橄榄油推向市场的成本。

对于国内市场而言，只要消费量远超产量，进口就仍不可或缺。对克罗地亚种植者来说，更关键的问题在于：对品质的重视能否带来足够的收益，以维持生产橄榄油的农场和家庭的生计。