根据国际橄榄油理事会（IOC）周一发布的预测，2026/27产季全球橄榄油产量预计将达到374万吨，较上一产季增长6.4%。

这一预计增幅主要得益于欧洲产量的回升，预计将超过消费增长，并有助于重建全球橄榄油库存。与此同时，国际贸易预计将萎缩，这对已经面临价格下跌压力的生产商和出口商而言，前景喜忧参半。

该预测基于IOC成员国在11月年度统计会议期间提交的数据编制而成，表明在全球市场经历数年显著波动后，全球供应正在恢复。

“2026/27产年的最新预估显示，产量将增加，全球需求保持稳定，全球库存将显著回升，”国际橄榄油理事会负责运营事务的副执行主任阿卜德拉乌夫·拉吉米表示。

“与此同时，消费水平依然居高不下，而国际贸易增速正在放缓，”他补充道。

欧洲产量推动全球复苏

预计欧盟的橄榄油产量将达到近240万吨，占全球产量的63.9%。

作为全球最大生产国，西班牙预计产量约为160万吨，占全球产量的近43%。

这一数据与西班牙农业部10月份预测的160.3万吨相符，较上一产季增长23%。春季降雨充沛且开花条件良好，为这一前景提供了支撑，尽管夏季高温和采收条件仍是重要变数。

预计产量增长已促使政府采取干预措施。正如《橄榄油时报》本月早些时候报道的那样，西班牙当局为稳定价格，下令榨油厂将2026/27产季产量的12%暂不投放市场，直至2027年9月30日。

这项措施涉及约18.8万吨产量，在业内引发了分歧。农业组织普遍支持保护种植者收入的举措，而装瓶商、出口商和部分高端生产商则对这些限制措施提出了质疑。

欧洲其他地区的产量前景则参差不齐。

在希腊，业界估计本季收成约为30万吨，这可能是该国自2022/23产季以来的最高产量。《橄榄油时报》10月采访的橄榄油生产商表示，经过几个艰难的产季后，生产状况有所好转，特别是在克里特岛的部分地区，尽管低价和高运营成本仍然令人担忧。

意大利的形势则有所不同。《橄榄油时报》10月报道的一份评估显示，意大利产量预计在27万至29万吨之间，比上一季减少约20%。 夏季持续的高温导致南部地区，尤其是普利亚大区的单产下降，而意大利中部和北部地区较好的生长条件仅部分抵消了这些损失。

国际橄榄油理事会（IOC）还将土耳其和突尼斯列为全球主要生产国。在突尼斯，此前行业预测显示，受隔年结果和天气因素影响，产量可能从上一季的约50万吨降至30万吨左右。

消费增长速度慢于产量

预计2026/27年度全球橄榄油消费量将达到342万吨，较上一产年仅增长0.8%。

预计产量将比年消费量高出约32万吨。尽管这一差额不会直接转化为期末库存的等量增长，但它支持了国际橄榄油理事会（IOC）关于库存将大幅回升的预期。

预计各市场需求将存在显著差异。欧盟的消费量预计将增长6.6%，而其他国际橄榄油理事会（IOC）成员国的消费量预计将增长3.6%。

相比之下，国际橄榄油理事会（IOC）以外国家的消费量预计将下降8.3%，这表明该行业部分重要国际市场的需求依然脆弱。

西班牙和意大利仍将是欧盟最大的消费国，预计消费量分别为510,000吨和497,100吨。

产量上升与消费增长相对温和之间的差距，可能会加剧橄榄油价格的压力，特别是在种植者已难以覆盖生产成本的市场上。

在西班牙，农业组织已警告称，农场收购价的下跌正威胁着传统橄榄园的生存能力。一份10月份的报告指出，特级初榨橄榄油的产地价格同比下跌35%，从每公斤4.90欧元降至3.19欧元。

意大利生产商也面临类似压力。在《橄榄油时报》最近的一份报道中，种植者表示，随着市场价格走低，而采收、劳动力和榨油成本却持续居高不下，利润空间正在不断缩小。

美国仍是最大的进口市场

尽管预计全球产量将增加，但国际橄榄油理事会（IOC）预计，2026/27年度全球橄榄油进口量将下降10.5%，至115.2万吨。

美国仍将是最大的进口国，预计进口量为406,400吨，占全球进口总量的35.3%。

巴西、加拿大、日本、中国和澳大利亚预计也将继续位列国际橄榄油贸易的主要目的地之列。

美国市场的这一前景出现之际，人们对零售价格和贸易政策的担忧仍在持续。10月，《橄榄油时报》报道称，关税限制了美国消费者本可从国际橄榄油价格下跌中获得的利益。

北美橄榄油协会执行董事约瑟夫·R·普罗法奇表示，尽管行业正试图利用人们对橄榄油健康益处日益增长的兴趣来扩大市场，但关税却为消费者设置了额外的价格壁垒。

国际橄榄油理事会（IOC）还预计，欧盟从欧盟以外地区进口的橄榄油总量将达到约188,800吨，其中西班牙和意大利约占进口总量的92%。

这种集中度不仅反映了这两个国家作为生产国和消费国的重要性，也体现了它们作为其他生产国橄榄油的加工、灌装和分销中心的重要地位。

全球出口预计将下降11.4%

预计全球橄榄油出口量将下降11.4%，至约119.4万吨，其中欧盟和突尼斯的出口量预计将减少。

预计土耳其及其他供应国的出口增长将部分抵消上述降幅。

这一前景对突尼斯而言是一个显著转变，该国在2025/26作物年度的出口曾激增。该季前十个月的出货量达到381,200吨，较上年同期增长50.8%。

然而，该国对散装出口的持续依赖，引发了人们对突尼斯生产商所获价值份额的担忧。该期间出口的橄榄油中，超过85%以散装形式运输，其中大部分销往西班牙和意大利。

在欧盟内部，预计西班牙和意大利将占欧盟向欧盟以外地区出口橄榄油总量的85.8%。

国际橄榄油理事会（IOC）的预测凸显了国际橄榄油行业面临的一个核心挑战：产量回升并不一定意味着种植者的收益会增加。

对消费者而言，供应量的增加有助于在经历多年供应中断后稳定价格。但对生产商来说，丰收、库存回升以及贸易放缓，可能导致盈利能力越来越依赖于生产成本、产品差异化以及市场准入。

这些估计数据仍属初步，随着收获季的推进可能会发生变化。实际产量、消费量和贸易流量将决定预计的过剩产量中有多少会延续到下一个作物年度。