北美橄榄油协会表示，特朗普政府通过公共卫生宣传推广橄榄油，为该行业创造了机遇，但关税正在推高消费者成本，并可能限制消费。

美国中期选举正迅速临近，此次选举将改选全部435名众议员和35名参议员，而唐纳德·J·特朗普总统第二任期内，执政的共和党普遍面临民众不满。

然而，北美橄榄油协会 执行董事 约瑟夫·R·普罗法奇表示，即便考虑到针对美国橄榄油进口关税时断时续的影响，特朗普第二任期的头两年对橄榄油行业而言也并非一无是处。

“我们正在触达此前未涉足橄榄油领域的消费群体 。”——北美橄榄油协会执行董事约瑟夫·R·普罗法奇

“在小罗伯特·F·肯尼迪领导卫生与公众服务部期间，出现了许多积极因素，我认为过去两年发生的好事远多于坏事，”普罗法奇对《橄榄油时报》表示。

“他组建了一支顾问团队，这些顾问显然非常了解橄榄油及其 健康益处 。其中包括[高级顾问]卡利·米恩斯，我认为她是橄榄油的支持者，”他补充道。

特朗普政府支持橄榄油行业的一种方式，是修订并最终敲定了由小约瑟夫·R·拜登总统前任政府启动的美国食品和药物管理局（FDA） 健康声明规则 。

“特朗普上任后，新政府在该规则生效前设有一段审查期。他们审查了数周，随后予以确认，”普罗法奇说道。“橄榄油如今作为可标注为‘健康’的产品之一，被显著列出。”

“新规定几乎适用于所有饱和脂肪含量低于20%的植物性食用油，基本上除了 椰子油 之外，其他都包括在内，”他补充道，“但他们选择用什么作为象征呢？一瓶橄榄油，下面配有一小枝橄榄枝和几颗橄榄。”

普罗法奇还指出，在特朗普政府 重新设计的食物金 字塔中心，一瓶橄榄油占据了显眼的位置。他赞扬了政府将推荐的膳食指南替换为推荐的“真实食物”的努力，认为这更符合现代食品科学和营养学的认知——暂且不讨论除橄榄油以外的 除了橄榄油之外，哪些食物值得推广。

然而，新的食物金字塔也遭到了 诸多批评 ，包括对红肉或饱和脂肪的摄入量未作任何限制，尽管数十年的证据表明，高饱和脂肪摄入与中风或心脏病发作率升高有关。

普罗法奇表示，他更愿意关注政府与橄榄油的关系，而非评论政府的其他健康政策。相反，他赞扬了新膳食指南中建议美国人使用“必需脂肪酸（如橄榄油）”烹饪的建议。

普罗法奇还称赞了肯尼迪主持的、由政府资助的新节目《真实食物秀》（Real Food Show）所发挥的作用。该节目在 首期 节目中邀请客座厨师安德鲁·格鲁尔（Andrew Gruel）时，就突出了橄榄油的重要性；而在最新一集中，还收录了“农产品妈妈”（Produce Moms）组织的洛里·泰勒（Lori Taylor）提出的“不可妥协”的建议：在食品储藏室里常备橄榄油或牛油果油。

在首期节目中，格鲁尔和肯尼迪共同制作了酥脆三文鱼饼配沙拉。格鲁尔首先建议用“优质的 特级初榨橄榄油 ”烘烤三文鱼片，以“增添令人欲罢不能的风味”，同时既不增加成本，也不使用 过度加工食品 。

不过，格鲁尔也表示，牛油或牛油果油可以作为橄榄油的替代品，但部分健康专家并不认同这一建议。

值得注意的是，其他食谱也推荐使用牛油，但它同样缺乏特级初榨橄榄油所特有的健康益处，尤其是 多酚 。

在后续步骤中，格鲁尔指导观众在配菜沙拉的油醋汁中加入四分之一杯特级初榨橄榄油，强调了它所增添的营养价值，并指出自制沙拉酱的成本仅为商店购买的一半左右。

“看，卫生与公众服务部长正站在一位厨师身旁，而这位厨师正把特级初榨橄榄油倒得到处都是，”普罗法奇说道，“这真是相当引人注目。”

他补充道，自己曾在西班牙最近的一次会议上播放过这段视频，当地橄榄油行业的代表们表示，西班牙政府中没有任何一位官员会如此明确地推荐这种产品。

作为对肯尼迪推广全天然食品努力的补充，普罗法奇表示，美国橄榄油协会（NAOOA）的研究显示，谷歌上关于橄榄油及相关主题的关键词搜索量有所增加。

“我们发现，特级初榨橄榄油的搜索量同比增长了约22%，而其他所有食用油的搜索量则下降了大致相同的幅度，”他说。 “随后，我们又进行了一次搜索，以了解人们对特级初榨橄榄油有哪些疑问。迄今为止，最受欢迎的两个话题是‘用它烹饪’和‘其健康益处’，这两者并列第一。”

普罗法奇补充道，相比之下，关于纯度和价格的问题微乎其微，他表示，与以往的研究相比，这反映出人们感兴趣的内容和想要了解的信息发生了真正的转变。

“对我来说，这是一个非常特殊的时期。在我担任执行董事的九年里，从未见过这样的环境，”他说。“我们正在触达此前不属于橄榄油消费群体的人群。”

普罗法奇表示，美国橄榄油协会（NAOOA）的专有数据支持这一说法：截至2025年4月——即特朗普政府宣布 第一轮关税 之前——橄榄油的家庭渗透率已从38.5%上升至41.3%。

尽管特朗普政府在饮食习惯调整方面的举措似乎对橄榄油消费产生了积极影响，但关税的影响却难以忽视。

普罗法奇补充道，同一组数据还显示，美国的整体消费量并未增加，他将此归因于“价格壁垒”，而关税在一定程度上加剧了这一壁垒。

根据美国农业部的 数据 ，国内橄榄油消费量从2024/25产年的45.4万吨下降至2025/26产年的43万吨。 不过，美国农业部预测，2026/27年度的消费量将回升至45.4万吨。

美国最初于2025年4月根据《国际经济紧急状态法》对橄榄油征收25%的关税。在美国最高法院裁定该关税违法后，特朗普政府于2026年3月在另一项框架下实施了10%的关税。

“全球橄榄油价格已大幅下跌，但由于关税的存在，这一降价红利并未惠及美国家庭，”普罗法奇于5月在致美国贸易代表的信中写道。

根据美国橄榄油协会（NAOOA）的预测，与无关税情况相比，美国消费者每升橄榄油的支出可能多出2美元（1.79欧元）至3美元（2.68欧元），溢价幅度约为18%至25%。

普罗法奇表示，NAOOA已向特朗普政府游说，要求将特级初榨橄榄油进口排除在关税之外，并援引了该产品在“让美国再次健康”议程中的作用。

“他们给椰子油开了豁免，却没给橄榄油，”普罗法奇说，“我认为原因在于，他们知道橄榄油对欧洲经济至关重要。”