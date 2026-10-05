Studie verfolgt den Olivenanbau in Jaén 2.000 Jahre zurück

Eine zweijährige archäologische Untersuchung hat den Olivenanbau in Jaén etwa 2.000 Jahre zurückverfolgt, dessen Ausbreitung mit der römischen Herrschaft in Verbindung gebracht und Belege für ausgefeilte Anbaumethoden zutage gefördert.

Eine zweijährige Studie über die Ursprünge des Olivenanbaus in Jaén wurde in diesem Sommer abgeschlossen; die Ergebnisse wurden auf der Ersten Konferenz zur Archäologie des Olivenanbaus in der Provinzhauptstadt vorgestellt.

Mithilfe verschiedener Methoden, darunter die Analyse stabiler Isotope, fanden die Forscher Hinweise darauf, dass der Olivenanbau in der Region etwa zwei Jahrtausende zurückreicht und dass seine Ausbreitung eng mit dem Vormarsch des Römischen Reiches auf der Iberischen Halbinsel zusammenfiel.

Bereits im 1. Jahrhundert v. Chr. setzten die Bauern in der Region möglicherweise systematisch organischen Dünger ein.

Die von der Forscherin Eva María Montes Moya von der Universität Jaén geleitete Untersuchung konzentrierte sich auf archäologische Funde aus antiken römischen Stätten in der Provinz, darunter El Cerro de la Atalaya und El Cerro de los Vientos, wo einige der ältesten Olivenanbaugruben der Region dokumentiert wurden.

Mithilfe der Analyse stabiler Isotope, insbesondere von Kohlenstoff-13 und Stickstoff-15, rekonstruierten die Forscher mehr als 1.000 Jahre Agrargeschichte. Die Arbeit lieferte die ersten Isotopendaten von langsam wachsenden Gehölzen im westlichen Mittelmeerraum.

Die Analyse der archäologischen Funde lieferte zudem Informationen über die natürlichen Boden- und Wasserverhältnisse sowie darüber, wie sich die landwirtschaftlichen Praktiken im Laufe der Zeit veränderten.

Den Forschern zufolge breitete sich der Olivenanbau auf der Iberischen Halbinsel schrittweise aus und folgte dabei eng der Expansion des Römischen Reiches in der Region.

„Ab dem 1. Jahrhundert n. Chr. finden wir direkte Belege für die Olivenölproduktion an Orten wie Cástulo und Marroquíes Bajos“, sagte Montes Moya.

Dieser Zeitraum folgte auf die Eroberung der Iberischen Halbinsel durch Rom im Jahr 19 v. Chr. und die zunehmende Integration der Region in das Römische Reich. Die römischen Verwaltungs-, Wirtschafts- und Territorialsysteme sollten über Jahrhunderte hinweg dominierend bleiben.

Cástulo beispielsweise war eine bedeutende römische Stadt in Oretania, dem Gebiet, das historisch mit dem Volk der Oretaner in Verbindung gebracht wird. Die Region entwickelte sich zu einer wichtigen Rohstoffquelle für das Reich, unter anderem für Mineralien und Olivenöl.

Die Forschung gab nicht nur Aufschluss über die Chronologie des Olivenanbaus in Spanien, sondern deckte auch Belege für ausgefeilte, organisierte landwirtschaftliche Praktiken auf.

Die Analyse stabiler Stickstoffisotope deutete beispielsweise darauf hin, dass Landwirte bereits im 1. Jahrhundert v. Chr. systematisch organischen Dünger eingesetzt haben könnten. Nach Ansicht der Forscher deuten diese Ergebnisse auf ein gut entwickeltes landwirtschaftliches Wissen auf der Halbinsel hin, noch bevor sich die extensiven römischen Anbausysteme etablierten.

Die Forscher untersuchten zudem die Umweltbedingungen während des untersuchten Zeitraums und stellten erhebliche Schwankungen in der Wasserverfügbarkeit von der Römerzeit bis ins Mittelalter fest.

Zeiträume mit größerer Wasserverfügbarkeit, darunter die frühe römische Kaiserzeit sowie die späteren Emirat- und Kalifat-Epochen, fielen an mehreren Standorten mit Phasen intensiveren Olivenanbaus zusammen.

Insgesamt deuten die Belege jedoch auf anhaltende Wasserknappheit hin – Bedingungen, die denen ähneln, mit denen viele der traditionellen, regenbewässerten Olivenhaine Spaniens heute konfrontiert sind.

Das Universitätsinstitut für iberische Archäologie organisierte die Konferenz, wobei Montes Moya als wissenschaftlicher Koordinator fungierte.

Die Organisatoren erklärten, die Konferenz solle die erste einer Veranstaltungsreihe sein, die darauf abzielt, die Forschung zum Olivenanbau einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und das öffentliche Verständnis für den Olivenanbau und seine Geschichte zu vertiefen.