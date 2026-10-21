Dalmatinische Olivenbauern nach makellosem Auftritt geehrt

Olivenölproduzenten aus der kroatischen Gespanschaft Split-Dalmatien wurden beim NYIOOC 2026 für alle 25 eingereichten Proben ausgezeichnet, woraufhin regionale Vertreter zusagten, den Sektor weiterhin zu unterstützen.

Regionale Vertreter ehrten Olivenölproduzenten aus der kroatischen Gespanschaft Split-Dalmatien, nachdem diese beim NYIOOC-Weltolivenölwettbewerb 2026 für alle 25 eingereichten Proben Auszeichnungen gewonnen hatten.

Die Erzeuger der Gespanschaft erhielten 17 Goldauszeichnungen und acht Silberauszeichnungen und trugen damit zum starken Abschneiden der kroatischen Olivenölproduzenten bei, die landesweit 128 Auszeichnungen erhielten, darunter 103 Gold- und 25 Silberauszeichnungen.

„Was die Qualität angeht, sind wir das Land mit der größten Beständigkeit weltweit. “ – Filip Erceg, Önologe aus Zadar

Kroatien belegte bei den Auszeichnungen den zweiten Platz hinter Italien, das 166 Auszeichnungen erhielt, darunter 121 Gold- und 45 Silbermedaillen. Griechenland belegte mit 106 Auszeichnungen den dritten Platz, gefolgt von den Vereinigten Staaten mit 94 und Spanien mit 85.

„Wir sind die Nummer zwei weltweit“, sagte Zlata Šunjić, eine Olivenanbauerin aus der Gespanschaft Split-Dalmatien.

Auch die kroatischen Erzeuger erzielten eine besonders hohe Erfolgsquote. Von den 144 eingereichten Ölen erhielten 128 Auszeichnungen, was einer Erfolgsquote von fast 89 Prozent entspricht, verglichen mit 79 Prozent für Italien.

Regionale Vertreter würdigen die Erzeuger

Für die Erzeuger aus der Gespanschaft Split-Dalmatien war die Anerkennung besonders bedeutsam: Alle 25 eingereichten Öle wurden ausgezeichnet.

„Die Auszeichnungen bedeuten uns sehr viel“, sagte Šunjić. „Wir wollen noch bessere native Olivenöle extra produzieren. Wir leben dafür, wir widmen uns voll und ganz dieser Aufgabe, und das gibt uns enormen Auftrieb.“

Der Landrat der Gespanschaft Split-Dalmatien, Blaženko Boban, richtete einen Empfang für die preisgekrönten Erzeuger aus, gratulierte ihnen zu ihren Erfolgen und bekräftigte das Engagement der Gespanschaft zur Unterstützung des Sektors.

Eine perfekte Erfolgsquote beim NYIOOC hat den dalmatinischen Olivenbauern Anerkennung verschafft, auch wenn steigende Kosten und die Konkurrenz durch billigere Importe die Rentabilität bedrohen.

Boban hob eine Initiative der Leiter von vier dalmatinischen Landkreisen hervor, die darauf abzielt, die regionale Identität für hochwertiges dalmatinisches Olivenöl zu schützen und zu stärken.

Er forderte zudem eine verstärkte Werbung und eine engere Zusammenarbeit zwischen Erzeugern und Landwirtschaftsexperten, um die Zukunft der Branche zu gestalten, einschließlich Bewässerung und der Wiederherstellung von durch Waldbrände geschädigten Gebieten.

Ein Großteil der verbrannten Flächen war zuvor von Kiefernwäldern bedeckt. Angesichts sich verändernder klimatischer Bedingungen sprachen sich die Erzeuger dafür aus, in geeigneten Gebieten Olivenbäume zu pflanzen, anstatt den Kiefernbestand wiederherzustellen.

Boban erklärte, die Gespanschaft werde den Kauf von Olivenbäumen und anderen Obstsetzlingen weiterhin finanzieren. Er ermutigte die Erzeuger, regelmäßig Fördermittel aus den Hilfsprogrammen der Gespanschaft zu beantragen.

Laut Boban hat der Landkreis Split-Dalmatien durch ein Programm, das fortgesetzt wird, die Finanzierung von mehr als vier Millionen Setzlingen mediterraner Obstbäume, Olivenbäume und Weinreben unterstützt.

Traditionelle Produktion steht unter Marktdruck

Ivica Ljubenkov, Vorsitzender des Verbandes kroatischer Olivenbauern und Olivenölproduzenten, forderte eine stärkere Vermarktung dalmatinischer Olivenöle und eine verbesserte Bewässerung vernachlässigter landwirtschaftlicher Flächen.

Er erklärte, internationale Wettbewerbe böten den Erzeugern wertvolle Sichtbarkeit, erforderten jedoch auch Teilnahmegebühren, die die Erzeuger oft aus eigener Tasche bezahlen müssten.

Obwohl die Bezirksverwaltungen bereits finanzielle Unterstützung leisten, argumentierte Ljubenkov, dass eine stärkere Unterstützung bei den Wettbewerbsausgaben dazu beitragen würde, die Sichtbarkeit Dalmatiens auf den internationalen Märkten zu erhöhen.

Er warnte zudem, dass es für einheimische Erzeuger immer schwieriger werde, ihre Öle zu verkaufen, da billigere Importe auf dem kroatischen Markt an Boden gewännen. Ljubenkov stellte die Qualität einiger importierter Produkte in Frage und erklärte, dass traditionelle Produktionsmethoden zu höheren Preisen für lokal hergestellte Öle beitrügen.

Auf die Frage nach Preisen von bis zu 40 Euro pro Liter für einige istrische Olivenöle verwies er auf den arbeitsintensiven Charakter der kroatischen Produktion.

Im Gegensatz zu größeren Erzeugern in Spanien, Italien und anderen Mittelmeerländern sind viele kroatische Erzeuger stark auf Handarbeit angewiesen. Laut Ljubenkov macht allein die Ernte etwa 40 bis 50 Prozent des Endpreises des Öls aus.

Zwar könnte eine Mechanisierung die Kosten senken, doch betonte er, dass die Ernte von Hand es den Erzeugern ermögliche, die Früchte sorgfältig auszuwählen und hohe Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten.

Qualität vor Quantität

Kroatiens zwei wichtigste Olivenanbaugebiete, Istrien und Dalmatien, produzieren zusammen schätzungsweise 3.500 bis 5.000 Tonnen Olivenöl pro Jahr – ein Bruchteil der mehr als 1,3 Millionen Tonnen, die in Spanien produziert werden.

Trotz des Größenunterschieds argumentieren die kroatischen Erzeuger, dass ihre Ergebnisse bei internationalen Wettbewerben die Stärke und Beständigkeit ihrer Öle belegen.

„Was die Qualität angeht, sind wir das Land mit der größten Beständigkeit weltweit“, sagte Filip Erceg, ein Önologe aus Zadar.

Beim NYIOOC 2026 erhielten Istrien und die benachbarte Region Kvarner 54 Auszeichnungen, darunter 51 Goldmedaillen. Die vier Gespanschaften Dalmatiens erhielten zusammen 74 Auszeichnungen, darunter 52 Goldmedaillen.

Die Ergebnisse spiegeln auch den anhaltenden Erfolg einzelner kroatischer Produzenten wider. Der istrische Produzent Avistria belegt den achten Platz in der von den Erzeugern genannten Rangliste internationaler Wettbewerbe, während der dalmatinische Produzent Ivica Vlatković seit 2017 in New York 25 Auszeichnungen gesammelt hat.