Spanien verschärft die Vorschriften zur Rückverfolgbarkeit von Olivenöl-Lieferungen

Spanien hat sein System zur Rückverfolgbarkeit von Olivenöl durch neue Vorschriften gestärkt, um die Überwachung von Inlandslieferungen sowie von Ein- und Ausfuhren von Olivenöl und Oliventresteröl zu verbessern.

Die Maßnahmen ergänzen die 2021 eingeführten Qualitätsvorschriften und verschärfen die Auflagen für Unternehmen, die am Transport, Empfang und Import von Olivenöl beteiligt sind.

Wir fangen nicht von vorne an, sondern verbessern ein Instrument, das Spanien an die Spitze der Rückverfolgbarkeit von Olivenöl gebracht hat. – Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung (MAPA), Spanien

„In den letzten fünf Jahren haben wir viel aus dem Betrieb von REMOA gelernt und einige Bereiche identifiziert, die verbessert werden könnten“, erklärte das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung (MAPA) gegenüber der Olive Oil Times.

Spanien führte REMOA, sein elektronisches Register zur Verfolgung der Bewegungen von Olivenöl und Oliventresteröl, im Jahr 2021 als Teil einer umfassenden Überarbeitung der spanischen Qualitätsvorschriften für Olivenöl ein.

Laut MAPA sollen die neuen Maßnahmen die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der entlang der gesamten Lieferkette erfassten Informationen verbessern, insbesondere bei Massenguttransporten und Importen aus Ländern außerhalb der Europäischen Union.

Nach den ursprünglichen Vorschriften mussten die Betreiber den Transport von Öl in Großmengen vor dem Versand an das elektronische System melden, und jeder Sendung mussten Dokumente zur Identifizierung des Produkts beiliegen.

Fünf Jahre nach Einführung des Systems zeigten sich bei dessen Anwendung Lücken in den Informationen, die den Inspektoren zur Verfügung standen. Einige Sendungen wurden weiterhin als versandt erfasst, ohne dass eine Lieferbestätigung vorlag, Analyseunterlagen wurden nicht konsequent in das Register aufgenommen, und es bestand weiterhin Unklarheit darüber, welche Marktteilnehmer für die Meldung bestimmter Importe verantwortlich waren.

Der neue Königliche Erlass 808/2026 befasst sich mit drei Bereichen, in denen Verbesserungsbedarf festgestellt wurde.

Es führt eine klarere Definition des Endempfängers von importiertem Olivenöl ein und legt fest, welcher Betreiber dafür verantwortlich ist, dass Sendungen, die aus Drittländern oder anderen EU-Mitgliedstaaten nach Spanien gelangen, mit den erforderlichen Unterlagen versehen sind.

Bei Massengutlieferungen, die für andere EU-Mitgliedstaaten, Drittländer oder Branchen außerhalb des Olivenölsektors bestimmt sind, bleibt der Wirtschaftsbeteiligte, der das Öl zum Zeitpunkt des Versands in seinem Besitz hat, für die Meldung an REMOA verantwortlich.

Die Marktteilnehmer müssen nun bei der Registrierung von Öltransporten in Großmengen Analyseberichte oder gleichwertige unterzeichnete Dokumente in REMOA hochladen. Bisher wurden diese Dokumente den Sendungen beigefügt, aber nicht unbedingt in das elektronische Register aufgenommen.

Die Empfänger müssen zudem den Eingang von Öltransporten in Großmengen bestätigen und überprüfen, ob die Lieferungen mit den zuvor gemeldeten Angaben übereinstimmen. Dadurch können die Transportvorgänge formell abgeschlossen werden, anstatt ohne Lieferbestätigung offen zu bleiben.

Die Empfangsbestätigung bedeutet jedoch nicht, dass der Empfänger das Öl als den Qualitätsanforderungen oder anderen geltenden Vorschriften entsprechend akzeptiert hat. Die Verpflichtung besteht darin, die Lieferung zu erfassen und zu überprüfen, ob sie mit den angegebenen Informationen übereinstimmt, nicht darin, die Qualität des Öls zu bescheinigen.

„Bislang hatten wir zwar Informationen über den Abtransport einer Öllieferung, aber nicht immer die Bestätigung, dass der Transport abgeschlossen war“, erklärte das Ministerium.

Durch die Einbindung von Analyseunterlagen in REMOA erhalten die Inspektoren zudem direkten Zugriff auf Informationen, die die angegebene Klassifizierung jeder Sendung belegen.

Die Änderungen erfordern von Unternehmen, die mit Olivenöl in Großgebinden handeln, dass sie detailliertere Unterlagen vorlegen und eingegangene Lieferungen nachweisen, insbesondere solche, die von außerhalb der Europäischen Union stammen.

Die Verordnung ermöglicht es den Behörden zudem, Dokumente, die Analyseberichten gleichwertig sind, bei der Risikobewertung und der Planung von Kontrollen als Nachweis heranzuziehen.

Durch die Schließung dieser Lücken erwarten die spanischen Behörden, ein klareres Bild davon zu erhalten, wie sich Olivenöl durch die Lieferkette bewegt, und ihre Fähigkeit zur Überprüfung der Rückverfolgbarkeit sowie der angegebenen Klassifizierung zu stärken.

„Wir fangen nicht von vorne an, sondern verbessern ein Instrument, das Spanien an die Spitze der Rückverfolgbarkeit von Olivenöl gebracht hat“, schloss das Ministerium.