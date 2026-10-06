Mittelmeerdiät steht im Zusammenhang mit einer geringeren Häufigkeit von Akne bei Erwachsenen

Eine groß angelegte britische Studie ergab, dass Erwachsene, die sich stärker an eine mediterrane Ernährungsweise hielten, seltener unter Akne litten, wobei sich deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen zeigten.

Erwachsene, die sich weitgehend an eine mediterrane Ernährung halten, die reich an gesunden Fetten, Obst, Gemüse und Vollkornprodukten ist, leiden laut einer von Forschern des King’s College London durchgeführten Studie seltener unter Akne.

Die Forscher analysierten Daten der UK Biobank, um den Zusammenhang zwischen der allgemeinen Ernährungsqualität und Akne bei Erwachsenen zu untersuchen – ein Bereich, dem bisher weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde als der Akne bei Jugendlichen.

Akne ist eine häufige entzündliche Hauterkrankung, die besonders im Jugendalter auftritt, aber auch im Erwachsenenalter bestehen bleiben oder erst dann auftreten kann. Bisherige Forschungsarbeiten konzentrierten sich weitgehend auf jüngere Menschen und die möglichen Auswirkungen einzelner Lebensmittel, darunter Milch und Produkte mit hohem glykämischen Index.

Die Studie analysierte Daten von 228.757 Teilnehmern im Alter von 37 bis 73 Jahren. Anhand verknüpfter medizinischer Unterlagen stuften die Forscher die Teilnehmer als Personen mit aktueller Akne, einer Akne in der Vorgeschichte oder ohne Akne in der Vorgeschichte ein.

Die Teilnehmer füllten zudem Ernährungsfragebögen aus und gaben bei Ernährungsrückblick-Bewertungen Auskunft über ihre Essgewohnheiten. Die Forscher verglichen die Akneprävalenz mit der allgemeinen Ernährungsqualität und führten eine Sekundäranalyse einzelner Lebensmittelgruppen sowie von Milchprodukten durch.

Die Ergebnisse zeigten einen Zusammenhang zwischen einer höheren Ernährungsqualität und einer geringeren Prävalenz von Akne bei Erwachsenen. Teilnehmer, deren Ernährungsgewohnheiten eher einer mediterranen Ernährung ähnelten, wiesen im Allgemeinen eine geringere Prävalenz der Erkrankung auf.

Der Zusammenhang war besonders ausgeprägt bei Frauen, deren Ernährungsgewohnheiten sich deutlich von denen der Männer unterschieden. Frauen, die mehr pflanzliche Lebensmittel zu sich nahmen, wiesen eine geringere Akneprävalenz auf.

Bei Männern war eine Ernährung mit einem höheren Anteil an tierischen Lebensmitteln, insbesondere Fleisch, und einem geringeren Kohlenhydratanteil mit einer höheren Akne-Prävalenz verbunden. Ein höherer Verzehr von gekochtem Gemüse, Joghurt und Käse war hingegen mit einer geringeren Prävalenz verbunden.

Die Forscher stellten zudem gegensätzliche Zusammenhänge bei verschiedenen Arten von Milchprodukten fest. Magermilch und Desserts auf Milchbasis waren mit einer höheren Akne-Prävalenz verbunden, während Joghurt und Käse mit einer geringeren Prävalenz assoziiert waren.

Der Verzehr von Schweinefleisch war bei Männern ebenfalls mit einer höheren Akne-Prävalenz verbunden.

Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Ernährungsqualität bei Akne im Erwachsenenalter eine Rolle spielen könnte und dass der Zusammenhang zwischen dem Verzehr bestimmter Lebensmittel und dieser Erkrankung bei Männern und Frauen unterschiedlich sein könnte.

Da es sich jedoch um eine Beobachtungsstudie handelt, zeigen die Ergebnisse lediglich Zusammenhänge auf und beweisen nicht, dass bestimmte Lebensmittel oder Ernährungsgewohnheiten Akne verursachen oder verhindern.

Der Hauptautor Bochen Li, Doktorand am King’s College London, erklärte, die beobachteten Unterschiede zwischen Männern und Frauen könnten Forschern letztendlich dabei helfen, individuellere Ernährungsempfehlungen zu entwickeln.

Li hob zudem gegensätzliche Zusammenhänge zwischen fermentierten Milchprodukten wie Joghurt und Käse einerseits und Produkten wie Magermilch und Desserts auf Milchbasis andererseits hervor. Die Forscher wiesen darauf hin, dass weitere Untersuchungen erforderlich sind, um festzustellen, wie sich verschiedene Milchprodukte auf die Hautgesundheit auswirken könnten.

Mitautorin Wendy Hall fügte hinzu, dass Teilnehmer mit Akne insgesamt tendenziell eine weniger gesunde Ernährung hätten, was die potenzielle Bedeutung der allgemeinen Ernährungsgewohnheiten unterstreiche, anstatt sich ausschließlich auf einzelne Lebensmittel zu konzentrieren.

Die Forscher erklärten, es seien weitere Studien erforderlich, um festzustellen, ob Ernährungsumstellungen dazu beitragen können, Akne vorzubeugen oder die Symptome zu lindern, und ob geschlechtsspezifische Ernährungsempfehlungen letztendlich eine Rolle bei der Behandlung der Erkrankung spielen könnten.