Apulische Erzeuger verwandeln familiäre Wurzeln und eine uralte Legende in preisgekrönte Öle

Auf ihrem Familiengut in der Nähe von Giovinazzo verbinden Savino und Luigi De Palo lokale Rebsorten, nachhaltigen Weinbau und eine tiefe Verbundenheit mit der apulischen Landschaft.

Eine alte lokale Legende führt die Ursprünge der apulischen Stadt Giovinazzo auf den griechischen Helden Perseus zurück, den Sohn des Zeus und der sterblichen Prinzessin Danae.

Erschöpft von seinen Heldentaten und langen Wanderungen soll Perseus auf einem fruchtbaren Stück Land an der Adriaküste Rast gesucht haben. Dort gründete er zu Ehren seines Vaters einen kleinen Weiler. Der Überlieferung zufolge entwickelte sich der lateinische Name des Dorfes, „Iovis Natio“ – was so viel wie „Zeus’ Volk“ bedeutet –, zum heutigen Namen der Stadt.

Heute geht es bei der Produktion von Qualität nicht nur darum, auf den Feldern zu arbeiten. Es erfordert auch ein umfassendes Bewusstsein dafür, was man schafft. “ – Savino De Palo, Azienda Agricola Depalo Luigi

„Wir schätzen diesen Ort sehr, dessen dokumentierte Ursprünge auf eine Siedlung aus dem vierten Jahrhundert v. Chr. zurückgehen, die sich in der Römerzeit zu einer Gemeinschaft von Fischern und Händlern entwickelte“, sagte Savino De Palo, der gemeinsam mit seinem Vater Luigi ein Anwesen im Hinterland des Küstendorfes nördlich von Bari bewirtschaftet.

„Doch in dieser faszinierenden Legende fanden wir Figuren, die auf natürliche Weise mit der Seele unserer Öle im Einklang zu stehen scheinen“, erklärte er gegenüber der Olive Oil Times.

Benannt nach dem mythologischen Gründer der Stadt, vereint die „Perseo“-Mischung des Unternehmens die für die Region typischen Sorten Coratina und Ogliarola Barese.

Aus diesen Sorten werden auch zwei sortenreine Öle hergestellt: „Giove“ – der italienische Name für Zeus – und „Danae“. „Giove“, bekannt für seinen kräftigen und lebendigen Charakter, wurde beim NYIOOC World Olive Oil Competition mit einer Goldmedaille ausgezeichnet, während „Danae“ sich durch ein zarteres und eleganteres Profil auszeichnet.

Die Farbpalette der Etiketten spiegelt dieses Wechselspiel wider. Die sortenreinen Öle sind jeweils in Blau- und Gelbtönen gehalten, während ihre Kombination das Grün ergibt, das für die Mischung verwendet wird.

Die 12.000 Olivenbäume der Familie gedeihen auf überwiegend flachem Gelände in einem vom nahegelegenen Meer beeinflussten Mikroklima und erstrecken sich über mehrere Parzellen mit einer Gesamtfläche von etwa 50 Hektar.

Das Anwesen De Palo erstreckt sich über mehrere Parzellen mit einer Gesamtfläche von 50 Hektar und beherbergt 12.000 Bäume der Sorten Coratina und Ogliarola Barese.

„Anfangs bestand der Betrieb aus einem Hektar Land und 100 Olivenbäumen“, sagte De Palo. Sein Großvater, der ebenfalls Savino hieß, bewirtschaftete die Parzelle, um Oliven zu verkaufen und Öl herzustellen, um seine Familie zu ernähren; dabei half jedes Familienmitglied bei der Arbeit auf dem Hof mit, wie es in ländlichen Gemeinden bis ins letzte Jahrhundert üblich war.

Luigi war 17, als sein Vater starb. Plötzlich allein mit seiner Mutter, widmete er sich der Bewirtschaftung des Landes.

Während viele seiner Freunde im Zuge einer Migrationswelle in den industriellen Norden Süditaliens verließen, entschied sich Luigi, zu bleiben und den kleinen Olivenhain zu pflegen. Nach Jahren harter Arbeit erweiterte er das Anwesen nach und nach.

„Mein Vater hat mir die Liebe zu diesen Olivenbäumen vermittelt“, sagte De Palo. „Als ich ein Kind war, sagte er mir immer: ‚Wenn du Taschengeld haben willst, musst du es dir verdienen.‘“

Luigi De Palo bewirtschaftet gemeinsam mit seinem Sohn Savino ein 50 Hektar großes Anwesen in Giovinazzo bei Bari.

„Also begleitete ich ihn auf den Hof und half bei kleinen Aufgaben, und so begann meine Leidenschaft zu wachsen“, fügte er hinzu.

Noch bevor er offiziell in das Unternehmen eintrat, belegte De Palo seine ersten Kurse zur Olivenölverkostung.

„Der entscheidende Schritt für mich war, das Produkt zu studieren und zu verstehen“, sagte er. „Um heute Qualität zu produzieren, reicht es nicht aus, nur auf den Feldern zu arbeiten. Es erfordert auch ein umfassendes Bewusstsein dafür, was man herstellt.“

„Nur wenn man das Produkt wirklich versteht, kann man den Verbrauchern das bestmögliche Ergebnis bieten“, fügte De Palo hinzu.

Vor zwölf Jahren schloss sich De Palo seinem Vater bei der Leitung des Betriebs an, mit dem Ziel, dessen Wert zu steigern. Damals verkaufte das Unternehmen noch Oliven – eine in der Region seit langem übliche Praxis, bei der viele Erzeuger ihre Früchte an Ölmühlen oder Großhändler lieferten.

Mit rund 35 Hektar und einer beträchtlichen Anzahl von Olivenbäumen war De Palo der Ansicht, dass die Familie das Anwesen weiterentwickeln und eine Marke schaffen sollte, die dessen Wert widerspiegelte. Er schlug vor, eigenes Öl herzustellen und abzufüllen.

Savino De Palo und sein Vater Luigi stellen hochwertige sortenreine Öle sowie eine Mischung aus Coratina und Ogliarola Barese her.

Sein Vater hätte das Projekt allein nicht bewältigen können, doch durch die Zusammenarbeit wurde es realisierbar, und Luigi nahm die Idee begeistert auf.

In der Region gibt es mehrere renommierte Ölmühlen. Von Anfang an entschied sich die Familie, ihre Oliven „Le Tre Colonne“ anzuvertrauen, das laut De Palo einen Produktionsprozess von höchster Qualität bietet.

„Im Laufe der Jahre haben wir mehrere Olivenhaine erworben, in denen sich auch jahrhundertealte Bäume befinden“, sagte De Palo.

„Während es in den nördlichen und südlichen Teilen Apuliens noch Brachflächen gibt, die für Neuanpflanzungen geeignet sind, ist diese Landschaft bereits dicht bewirtschaftet“, fügte er hinzu. „Die meisten der von uns erworbenen Olivenhaine sind daher traditionell angelegt, mit weiten und oft unregelmäßigen Abständen, die durch das Alter und die Geschichte der alten Bäume geprägt sind.“

Das Anwesen ist zudem in zahlreiche Parzellen unterteilt, was die seit langem für die Region charakteristische Zersplitterung des Grundbesitzes widerspiegelt.

Die beiden jüngsten Haine des Anwesens wurden vor 30 Jahren von De Palos Vater gepflanzt, der sie in einem regelmäßigen Raster von sechs mal vier Metern anlegte, um eine effizientere Bewirtschaftung zu ermöglichen.

Die Früchte dieser Parzellen sind ausschließlich für den sortenreinen Gran Cru Coratina des Unternehmens reserviert, eines der Aushängeschilder seiner Produktion.

Aufgrund ihrer späten Reife ist die Coratina die letzte Sorte, die geerntet wird; die Ernte beginnt Anfang November. Die Ogliarola Barese wird in der Regel ab der zweiten Oktoberwoche geerntet.

Die beiden Sorten werden getrennt gemahlen und gelagert; die Mischung wird erst anschließend zusammengestellt.

Zum optimalen Zeitpunkt der Lese verstärkt ein kleines Team von Saisonarbeitern die Familie und die drei erfahrenen Mitarbeiter, die ganzjährig auf dem Betrieb arbeiten, sodass die Belegschaft auf 10 Personen anwächst.

„Heute müssen wir Landwirte uns an die Natur anpassen, anstatt die Natur zu zwingen, sich der Landwirtschaft anzupassen“, sagte De Palo.

„Der Klimawandel wird immer deutlicher“, fügte er hinzu. „Angesichts von Extremereignissen wie Dürren – wie sie hier letztes Jahr auftraten, als von April bis Juni kein Regen fiel – müssen wir einfach unser Bestes geben und noch härter arbeiten.“

„In diesem Jahr haben uns zumindest ein paar Frühlingsschauer geholfen, die warme Jahreszeit zu bewältigen“, sagte De Palo.

„Vor diesem Hintergrund bemühen wir uns, unser Land zu schützen und einen nachhaltigen Ansatz zu verfolgen, der uns hilft, die Herausforderungen der Klimakrise zu bewältigen“, fügte er hinzu. „Der Anbau unter Wahrung der Umwelt ist entscheidend. Er ist auch eine Möglichkeit, eine schöne Landschaft zu schaffen und echte Sorge um unser Land zu zeigen.“

Savino De Palo und sein Vater Luigi bieten auf ihrem Hof ein „Oleourist“-Erlebnis an und werben aktiv für die Region, angetrieben von einer starken Verbundenheit mit dem Küstendorf Giovinazzo.

Der Betrieb wird mit Photovoltaikmodulen mit Strom versorgt, und der Großteil der Maschinen wird elektrisch betrieben. Die Familie legt zudem großen Wert auf die Bodenpflege, sorgt für eine kontrollierte Bodenbedeckung und mäht regelmäßig.

Schnittabfälle werden zerkleinert und als Mulch und natürlicher Dünger in die Haine zurückgeführt.

De Palo erklärte, die Familie wolle Besuchern und Touristen zudem vermitteln, wie wichtig es ist, verantwortungsbewusst mit dem Land umzugehen.

Die Erschließung des touristischen Potenzials des Anwesens ist neben dem Bau einer eigenen Ölmühle zur Vervollständigung des Produktionszyklus eines der beiden wichtigsten Investitionsziele des Unternehmens.

Seit 2021 bietet die Familie Oleotourismus-Erlebnisse an, darunter Verkostungen und Aperitifs inmitten der Olivenbäume. Besucher können auch an landwirtschaftlichen Aktivitäten wie der Olivenernte teilnehmen.

„Mein Vater und ich bemühen uns, den Wert unseres Landes zu vermitteln, und das ist die Grundlage unseres Projekts“, sagte De Palo. „Als wir diesen Weg eingeschlagen haben, geschah dies gerade wegen unserer Verbundenheit mit diesem Ort.“

„Ich freue mich, unsere Gäste kennenzulernen, Geschichten über unsere Stadt zu erzählen und die Menschen zu ermutigen, sie zu besuchen, weil ich sie liebe“, fügte er hinzu.

„Wir stellen Öl her und kümmern uns um unsere Olivenbäume, weil wir eine tiefe Verbundenheit spüren, deren Wurzeln tief in die Landschaft von Giovinazzo reichen“, sagte De Palo.

„Das wird zu einer echten Stärke, denn ich glaube, dass wahre Qualität immer aus einer starken Verbundenheit mit der Region entsteht“, schloss er. „Letztendlich ist Qualität ein Prinzip, das aus der Liebe und Leidenschaft für das Land entspringt.“