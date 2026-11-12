Jahrhundertealter Olivenbaum ehrt verstorbenen Kurator der Biennale von Venedig

Im Zentrum von Theo Eshetus Installation Garden of the Broken Hearted, die im Rahmen der 61. Internationalen Kunstausstellung der Biennale von Venedig in den Giardini, im Arsenale sowie an verschiedenen Orten in ganz Venedig vom 9. Mai bis zum 22. November 2026 stattfindet.

Als eines der weltweit bedeutendsten Kunstereignisse wird diese Ausgabe der Biennale von Venedig von Koyo Kouoh unter dem Titel In Minor Keys kuratiert. Sie präsentiert 111 Künstler*innen aus 99 Ländern und eine ausschließlich aus Frauen bestehende Jury unter dem Vorsitz von Solange Oliveira Farkas.

Auch dieses Werk handelt von einer kraftvollen Präsenz, denn die Natur ist die starke Kraft, die Bestand hat. “ – Theo Eshetu, Videokünstler und Filmemacher

„Dieses Werk ist das erste, das ich geschaffen habe, bei dem das Video unsichtbar bleibt, obwohl es nicht gänzlich fehlt. Im Kern ist es eine Reflexion über Abwesenheit“, erklärte Eshetu gegenüber der „Olive Oil Times“.

Der Videokünstler und Filmemacher Eshetu wurde 1958 in London geboren. Er verbrachte Teile seines Lebens in Äthiopien, im Senegal, in den Niederlanden und im ehemaligen Jugoslawien und lebt heute abwechselnd in Berlin und Rom. Seine Arbeiten, die Videoinstallationen, Experimentalfilme, Fotografien und Dokumentarfilme umfassen, sind in mehreren Sammlungen vertreten, darunter im Museum of Modern Art (MoMA), im Metropolitan Museum of Art (The Met) und im Smithsonian National Museum of African Art.

Garden of the Broken Hearted zeigt einen 4,5 Meter hohen Olivenbaum auf einer rotierenden Bühne, auf die überbelichtete Videobilder desselben Baumes projiziert werden, während eine sanfte Spieluhrenmelodie erklingt.

„Ich hatte an vielen von Koyo kuratierten Ausstellungen teilgenommen und war zudem eine sehr enge Freundin von ihr“, sagte Eshetu über die verstorbene künstlerische Leiterin der Abteilung für Bildende Kunst der Biennale von Venedig, die am 10. Mai 2025, fast genau ein Jahr vor Ausstellungseröffnung, verstorben war. „Nach ihrem Tod wollte ich die Idee, die ich ursprünglich vorgeschlagen hatte, nicht mehr weiterverfolgen. Stattdessen wollte ich über ihre Abwesenheit nachdenken, und dabei entschied ich mich, mich selbst als Videokünstlerin ebenfalls abwesend zu machen.“

Kouoh, die weithin als eine der führenden Persönlichkeiten der internationalen zeitgenössischen Kunstszene anerkannt war, wurde in Kamerun geboren und wuchs in der Schweiz auf. Sie gründete die RAW Material Company in Dakar, Senegal, und war später Geschäftsführerin des Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz MOCAA) in Kapstadt, Südafrika.

Kouohs Projekt In Minor Keys wurde posthum von ihrem Team vollendet, bestehend aus Gabe Beckhurst Feijoo, Marie Hélène Pereira, Rasha Salti, Siddhartha Mitter und Rory Tsapayi.

Ein Olivenbaum, der aufgrund seiner ausdrucksstarken Form ausgewählt wurde, erhält in Theo Eshetus Installation neues Leben, wobei sein Wachstum Teil des Kunstwerks wird. (Foto: Anna Faragona)

„Auch dieses Werk handelt von einer kraftvollen Präsenz, denn die beständige, mächtige Kraft ist die Natur“, betonte Eshetu. „Ich habe an einer Serie von Gärten gearbeitet, und während der Vorbereitungen für Venedig sagte ich Koyo, dass ich einen gestalten würde. Als ich mich entschied, einen anderen Kurs einzuschlagen, entschied ich mich dafür, nur den Olivenbaum als Verkörperung der absoluten Essenz eines Gartens zu präsentieren.“

Eshetu erklärte, er wolle den Garten als einen Raum erforschen, der an der Wurzel unseres Bewusstseins liegt, aus dem unsere Kulturen hervorgegangen sind, und als den geheimen Ort, aus dem die Vorstellungskraft entspringt. Während die Überlieferung von einem Paradiesgarten erzählt, aus dem die Menschen vertrieben wurden, war es seine Absicht, die Rückkehr in den Garten als Ort der Heilung darzustellen – einen Raum, in dem man darauf lauschen kann, was die Natur über das menschliche Dasein offenbaren mag.

„Insbesondere der Olivenbaum ist in der Lage, eine Vielzahl von Bedeutungen freizusetzen und jedem Einzelnen etwas Einzigartiges zu bieten“, fügte Eshetu hinzu. „So ist der Baum selbst, ohne dass es einer offensichtlichen künstlerischen Intervention bedarf, in der Lage, mit jedem zu kommunizieren. Er trägt viele Bedeutungen in sich, von denen die am weitesten verbreitete der Frieden ist. Es ist eine Pflanze, die Kulturen überwindet und sowohl für Christen, Muslime und Juden als auch für viele andere Gemeinschaften und Traditionen auf der ganzen Welt eine tiefe Bedeutung besitzt.“

Das Wesentliche an Eshetus Arbeit war schon immer, Brücken zwischen verschiedenen Kulturen zu schlagen. Ob durch Bildsprache, Sujets oder Themen – sein Ansatz fördert den interkulturellen und interdisziplinären Dialog. Die Wahl des Olivenbaums steht im Einklang mit dieser künstlerischen Praxis, und entsprechend dieser Entscheidung hat er beschlossen, den Herkunftsort des Baums nicht preiszugeben.

„Die Leute fragen oft, woher der Baum stammt, und indem ich mich weigere, darauf zu antworten, kann der Baum ein breiteres Spektrum an Bedeutungen erschließen“, erklärte Eshetu. „Da ich kein Interesse daran habe, mich über meine Herkunft zu definieren, möchte ich auch die Herkunft des Baumes nicht preisgeben, damit der Betrachter gezwungen ist, ihn als das zu betrachten, was er ist, und nicht durch die Erzählungen, die sich andernfalls aus seiner Herkunft oder seinen Umständen ergeben könnten. Kurz gesagt: Ein Mensch ist ein Mensch, und ein Baum ist ein Baum.“

Eshetu sagte, bei der Auswahl des Baumes habe ihn die duale Natur angezogen, die dieser durch zwei unterschiedliche Seiten zu verkörpern schien. Die eine Seite wirkte gesund und kräftig und hatte, wie er es beschrieb, eine vage maskuline Ausstrahlung, während die andere Seite sichtbar beschädigt war und an weibliche Formen erinnerte. Das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Dimensionen bildete eine Erzählung, die der Baum durch seine Bewegung auf der Bühne entfalten konnte.

„Dieser uralte Olivenbaum besaß ein gewisses Charisma“, sagte Elisabetta Margheriti, Agrarwissenschaftlerin und kaufmännische Leiterin der Baumschule Vivai Torsanlorenzo in Ardea bei Rom, die den Baum lieferte und die Transportlogistik betreute.

Der jahrhundertealte Olivenbaum, den Theo Eshetu für „Garden of the Broken Hearted“ ausgewählt hat, eine Installation auf der Biennale von Venedig 2026, die sich mit Verlust, Erneuerung und der beständigen Präsenz der Natur auseinandersetzt. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Theo Eshetu)

„Ich hatte Theo zunächst einige imposante Olivenbäume vorgeschlagen, aber als er auf diese besondere Gruppe stieß, die aufgrund ihrer hohlen Stämme und beschädigten Kronen übersehen worden war, fühlte er sich sofort von diesem einen Baum und seinen ausdrucksstarken Formen angezogen“, erinnert sie sich. „Sein großer Wurzelballen stellte zudem erhebliche logistische Herausforderungen dar, und ein kleinerer Baum wäre sicherlich einfacher zu handhaben gewesen. Doch Theo war von diesem Exemplar völlig fasziniert und wählte es für sein Werk aus. Ich war begeistert, Teil dieses Projekts zu sein. Mit großer Begeisterung nahm ich die Herausforderung an, den Baum zur Biennale in Venedig zu bringen und seine Pflege während der gesamten Ausstellung zu betreuen. Zu sehen, wie er zum Leben erwachte, war wunderbar.“

Im Laufe der Ausstellung trieb der Baum neue Blätter aus. Margheriti leitete die für die Pflege zuständigen Gärtner an und stand in ständigem Kontakt mit ihnen; sie erhielt regelmäßig Updates und Fotos, die die Entwicklung des Baumes dokumentierten.

„Das Wohlergehen des Baumes zu gewährleisten, war eines unserer vorrangigen Ziele“, sagte Margheriti. „Die Pflege stellte uns vor einige Herausforderungen, zumal die Bewässerung sorgfältig gesteuert werden musste, um Schäden am Pavillon zu vermeiden. Letztendlich trieb er jedoch an der Spitze neue Blätter und an der Basis frische Triebe aus. Wir haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um dieses Wachstum zu fördern, das selbst Teil des Kunstwerks war. Zu sehen, wie der Baum während der Ausstellung wieder zu blühen begann, war zutiefst bewegend. Letztendlich entwickelte er sich zu einer der faszinierendsten Präsenzen auf der Biennale in Venedig.“

Eshetu erklärte, dass die Überführung des Olivenbaums nach Venedig bedeutete, ihn aus dem Bereich der Natur in den der Kultur zu versetzen. Ähnlich wie ein Mensch, der auf Reisen geht und durch diese Erfahrung verändert zurückkehrt, durchlief auch der Olivenbaum seine eigene Reise und entwickelte sich von einem natürlichen zu einem kulturellen Objekt.

Um die Erinnerung an die kulturelle Bedeutung zu bewahren, die er auf der Biennale in Venedig erlangte, wird der Olivenbaum nach Ende der Ausstellung im Garten einer kulturellen Einrichtung gepflanzt.

„In diesem Zusammenhang ist der Garten ein imaginärer Raum, der es uns ermöglicht, in eine Zeit vor dem menschlichen Denken zurückzukehren, in eine Zeit, die dem Entstehen jeglicher Kultur vorausging, als sich die Wurzeln unserer Identitäten gerade erst bildeten, um den Lehren der Natur zu lauschen und, wenn wir es so wollen, unser Vertrauen in die Intelligenz der Pflanzen zu setzen“, sagte Eshetu. „Es ist eine Rückkehr zu einer archaischen Bewusstseinsform, in der die gesamte Natur von Geist durchdrungen war. Die Präsenz eines Olivenbaums bietet eine Grundlage, von der aus wir zuhören und lernen können; aus dieser Lektion schöpfend können wir uns neue kreative Formen und Erzählungen vorstellen, neue Eckpfeiler für den Weg in die Zukunft.“

„Das Werk ist ein Lied in einer Molltonart“, schloss Eshetu und reagierte damit auf Kouohs Aufforderung in ihrem kuratorischen Text zur Biennale von Venedig, „einen Gang herunterzuschalten und sich auf die Frequenzen der Molltonarten einzustimmen.“

„Denn obwohl sie oft in der beunruhigenden Kakophonie des gegenwärtigen Chaos, das durch die Welt tobt, untergeht, geht die Musik weiter“, schrieb Kouoh. „Die Lieder derer, die trotz der Tragödie Schönheit schaffen, die Melodien der Flüchtlinge, die sich aus den Trümmern erholen, die Harmonien derer, die Wunden und Welten heilen.“