Finnland gewinnt die Weltmeisterschaft im Olivenpflücken in Kroatien

Teilnehmer aus zehn Ländern versammelten sich auf der kroatischen Insel Brač, um die traditionelle Olivenernte zu feiern, wobei Finnland den ersten Preis gewann.

Finnland ging als Überraschungssieger der neunten Weltmeisterschaft im Olivenpflücken auf der kroatischen Insel Brač hervor und setzte sich gegen Teams aus neun anderen Ländern durch, obwohl das Land selbst keine eigene Tradition im Olivenanbau hat.

Das finnische Team erntete in nur 45 Minuten 55,4 Kilogramm Oliven und landete damit vor der Tschechischen Republik und Polen in einem Wettbewerb, der traditionelle Olivenernte mit internationalem Tourismus und freundschaftlichem Wettstreit verbindet.

Die Meisterschaft fand in Postira statt, einem malerischen Küstenort mit etwa 1.500 Einwohnern. Die Veranstaltung begann am Donnerstag mit einer feierlichen Vorstellung der Teams im Hotel Pastura, gefolgt vom Wettbewerb am Freitagmorgen im Olivenhain St. Joseph mit Blick auf den Ort.

„Wir schaffen eine Destination-Marke, die nicht nachahmt, sondern inspiriert“, erklärte Ivana Jelinčić, Direktorin des Tourismusverbands von Postira, gegenüber der Olive Oil Times.

„Wir sind stolz darauf, dass unser kleines Städtchen zum Mittelpunkt einer so wunderbaren Veranstaltung geworden ist, die die Kultur der Oliven und des Olivenöls durch unvergessliche Erlebnisse und die vielen Freundschaften, die hier im Laufe der Jahre entstanden sind, feiert und fördert“, fügte sie hinzu.

Die Meisterschaft, die mit Unterstützung des Tourismusverbands von Postira, der Gemeinde, der Landwirtschaftlichen Genossenschaft von Postira und Aldura Sport organisiert wurde, hat dazu beigetragen, die kleine Fischer- und Bauerngemeinde auf die internationale Tourismuslandkarte zu bringen.

Zehn Teams kämpfen um den Titel

Der diesjährige Wettbewerb brachte 40 Teilnehmer aus zehn Teams zusammen: Finnland, Schweden, Serbien, Litauen, Polen, die Tschechische Republik, die Vereinigten Staaten, Bosnien und Herzegowina, Kroatien sowie ein internationales Team aus digitalen Nomaden.

Jedes Team bestand aus vier Teilnehmern: zwei Frauen und zwei Männern. Da Titelverteidiger Frankreich in diesem Jahr fehlte, war der Titel offen.

Kroatien schickte ein Team aus bekannten Sportlern und Entertainern ins Rennen, darunter die Langstreckenschwimmerin Dina Levačić, die kroatische Fernsehjournalistin Ivana Šilović, der olympische Wasserballspieler Tomislav Paškvalin und der Rapper Ante Cash.

Teilnehmer aus zehn Ländern nahmen an der neunten Weltmeisterschaft im Olivenpflücken in Postira, Kroatien, teil; insgesamt traten 40 Teilnehmer in Viererteams gegeneinander an.

„Wir sind gut aufeinander eingespielt und konkurrenzfähig“, sagte Levačić auf die Frage, ob der Heimvorteil die begrenzte Erfahrung des Teams beim Olivenpflücken ausgleichen könne.

Paškvalin, der eine Handvoll frisch gepflückter Oliven in der Hand hielt, betonte den Bezug der Veranstaltung zum kroatischen Kulturerbe.

„Das ist eine wunderbare Geschichte über unsere kroatische Olive, unser Erbe und unsere Tradition“, sagte er. „Wenn daraus ein Sportwettbewerb wie dieser wird, ist das fantastisch. Besser geht es nicht.“

Brendan O’Hara, der die Vereinigten Staaten vertrat, zeigte sich ebenso begeistert.

„Wir haben uns in dieses Erlebnis verliebt“, sagte er. „Wir hoffen auch auf ein gutes Ergebnis.“

Nevena Marinovski aus Serbien freute sich über die günstigen Bedingungen, nachdem die Vorhersagen zunächst etwas anderes vermuten ließen.

„Wir sind bereit. Es ist wunderbar, und das Wetter spielt uns in die Hände“, sagte sie. „Ein schöner, sonniger Tag trotz der schlechten Vorhersagen.“

Traditionelle Ernte unter Druck

Die Teilnehmer standen vor einer anspruchsvollen Herausforderung: In genau 45 Minuten mussten sie so viele Oliven wie möglich ernten – ausschließlich mit den Händen und ohne mechanische Hilfsmittel.

Der lokalen Tradition folgend sammelten die Teilnehmer die Oliven in „Sakete“, traditionellen Ernte-Schürzen aus Sackleinen, bevor sie diese in die Kisten ihrer Teams umluden.

Die Teilnehmer arbeiteten ausschließlich von Hand und hatten nur 45 Minuten Zeit, um so viele Oliven wie möglich zu ernten, wobei sie die Früchte in traditionellen Ernte-Schürzen aus Sackleinen sammelten.

Nach Ablauf der Zeit wurden die Oliven unter Aufsicht des Hauptkontrolleurs der Landwirtschaftlichen Genossenschaft Postira gewogen.

Die Ergebnisse wurden geheim gehalten, und nur der Kontrolleur und die Mannschaftskapitäne durften die Gewichte einsehen. Die endgültige Rangliste wurde erst bei der Preisverleihung am Samstagabend im Hotel Pastura bekannt gegeben.

Ein Überraschungssieg für Finnland

Als die Ergebnisse bekannt gegeben wurden, wurde Finnland zum Weltmeister gekürt – ein unerwartetes Ergebnis für ein Land, das eher für seine Wälder, Seen und langen Winter bekannt ist als für den Olivenanbau.

„Wir sind begeistert und lieben Postira, Brač und Kroatien“, sagte der finnische Mannschaftskapitän Petri Utriainen.

„In diesem Jahr wollten wir unseren vierten Platz aus dem letzten Jahr verbessern, aber auf den Sieg hatten wir nicht einmal zu hoffen gewagt. Wir haben in Finnland keinen einzigen Olivenbaum, und jetzt sind wir Weltmeister. Das ist einfach unglaublich!“

Die Tschechische Republik belegte mit 48,4 Kilogramm den zweiten Platz, gefolgt von Polen mit 46,6 Kilogramm. Alle drei Medaillengewinnerteams stammten aus Ländern ohne nennenswerte Olivenanbautradition.

Finnland lag mit einer Ernte von 55,4 Kilogramm sieben Kilogramm vor der Tschechischen Republik, die mit 48,4 Kilogramm den zweiten Platz belegte. Polen belegte mit 46,6 Kilogramm den dritten Platz.

Bosnien und Herzegowina belegte mit 43,6 Kilogramm den vierten Platz, knapp vor Kroatien mit 43,2 Kilogramm und Litauen mit 43,0 Kilogramm.

Die Vereinigten Staaten belegten mit 42,4 Kilogramm den siebten Platz, gefolgt von Serbien mit 38,0 Kilogramm, Schweden mit 34,4 Kilogramm und dem Team der „Digital Nomads“ mit 31,6 Kilogramm.

Alle drei Podiumsplätze gingen an Länder ohne nennenswerte Olivenanbautradition, was die internationale Anziehungskraft dieses ungewöhnlichen Wettbewerbs unterstreicht.

Feier des olivenanbaulichen Erbes von Brač

Über den Wettbewerb hinaus organisierten die Veranstalter Aktivitäten, bei denen die Teilnehmer in die Olivenölkultur, die landwirtschaftlichen Traditionen und die historischen Sehenswürdigkeiten von Brač eingeführt wurden.

Auf dem Programm am Samstag standen ein Besuch des Olivenölmuseums in Škrip und ein Spaziergang durch Dol, ein traditionelles Dorf, das für seine unverwechselbare Architektur und sein ländliches Erbe bekannt ist.

Die Aktivitäten spiegelten das übergeordnete Ziel der Veranstaltung wider: die landwirtschaftliche Identität der Insel zu fördern, gleichzeitig den Agrotourismus auszubauen und die Verbindungen zwischen den Teilnehmern aus verschiedenen Ländern zu stärken.

Die Tschechische Republik belegte mit 48,4 Kilogramm den zweiten Platz, gefolgt von Polen mit 46,6 Kilogramm. Alle drei Medaillengewinnerteams stammten aus Ländern ohne nennenswerte Olivenanbautradition.

„Ich könnte nicht stolzer sein“, sagte Jelinčić nach der Siegerehrung. „Postira ist eine kleine Stadt mit nur 1.500 Einwohnern, doch durch diese Veranstaltung ist es uns gelungen, jeden Winkel der Welt zu erreichen und die Geschichte von Postira und dem Olivenanbau auf so energiegeladene, interessante und fröhliche Weise zu vermitteln.“

Die 2017 erstmals ausgetragene Weltmeisterschaft im Olivenpflücken hat sich zu einer anerkannten internationalen Veranstaltung entwickelt. Im Jahr 2019 wurde sie vom Creative Tourism Network als bestes kreatives Tourismuserlebnis ausgezeichnet.

Die Meisterschaft verdeutlicht, wie eine jahrhundertealte landwirtschaftliche Praxis zur Grundlage eines unverwechselbaren Tourismuserlebnisses werden kann, das Besucher in eine kleine mediterrane Gemeinde lockt und gleichzeitig deren Verbindung zum Olivenanbau bewahrt.

Für Finnland endete der Wettbewerb mit einem unerwarteten Weltmeistertitel. Für Postira war es eine weitere erfolgreiche Ausgabe einer Veranstaltung, die Besuchern aus aller Welt das Erbe des Olivenanbaus auf der Insel näherbringt.