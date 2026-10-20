In Rom liefert eine gemeinschaftliche Olivenernte Öl für bedürftige Familien

Freiwillige in Rom ernten Oliven von 65 Bäumen in einem öffentlichen Park und stellen daraus natives Olivenöl extra für bedürftige Familien her, während eine wachsende Gemeinschaftsinitiative zunehmend Unterstützung seitens der Stadtverwaltung erhält.

Im Parco dei Romanisti im römischen Stadtteil Torre Spaccata ist die Olivenernte in vollem Gange. Die 65 Bäume des Parks werden bald natives Olivenöl extra liefern, das an bedürftige Familien und Einzelpersonen verteilt wird.

Das Projekt „Olio Bene Comune“ (Öl als Gemeingut), das mittlerweile unter der Schirmherrschaft der Stadt Rom (Roma Capitale) steht, geht auf das Jahr 2012 zurück, als eine Gruppe von Freiwilligen begann, sich um die Olivenbäume zu kümmern, die über den öffentlichen Park am östlichen Stadtrand verstreut stehen.

Im Laufe der Jahre haben wir gesehen, wie Aktivitäten wie diese im öffentlichen Raum der Entfremdung der Bürger entgegenwirken und die Menschen dazu ermutigen können, eine aktivere Rolle in ihrer Gemeinschaft zu übernehmen. – Antonio Carosi, Gli Olivari

Im Jahr 2024 berichtete die „Olive Oil Times“ über die Initiative, die seitdem weiter gewachsen ist. Im vergangenen Jahr wurden neue Bäume gepflanzt, und „Roma Capitale“ erkannte das Projekt durch eine Kooperationsvereinbarung offiziell an. Die anschließende Finanzierung durch die Charlemagne-Stiftung ermöglichte eine weitere Erweiterung des Olivenhains und die Anschaffung neuer Ausrüstung.

Die römische Umweltbehörde, die Solidaritäts-Einkaufsgruppe „Gaspar8 APS“ und „Gli Olivari“, der von den ursprünglichen Initiatoren gegründete Verein für bürgerschaftliches Engagement, unterzeichneten die Vereinbarung, wobei „Gli Olivari“ weiterhin die Leitung des Projekts innehat.

„Dies ist eine bemerkenswerte Initiative, die städtische Landwirtschaft mit einem zutiefst bedeutungsvollen Solidaritätsprojekt verbindet“, sagte Sabrina Alfonsi, Stadträtin für Landwirtschaft, Umwelt und Abfallwirtschaft bei Roma Capitale. „Kooperationsvereinbarungen erweisen sich einmal mehr als äußerst wirksames Instrument für horizontale Subsidiarität zwischen der Verwaltung und lokalen Bürgergruppen.“

„Über die außergewöhnliche Rolle hinaus, die städtische Gärten bei der Förderung von Gemeinschaft und Inklusion spielen, unterstreicht die Erfahrung mit dem Olivenhain im Parco dei Romanisti den Wert der städtischen Landwirtschaft“, fügte Alfonsi hinzu. „Sie bringt nicht nur ökologische Vorteile wie den Schutz des Bodens und der Artenvielfalt mit sich, sondern hat auch eine starke soziale und solidaritätsfördernde Wirkung.“

Im Jahr 2025 erkannte Roma Capitale das Projekt „Olio Bene Comune“ durch eine Kooperationsvereinbarung offiziell an. (Foto: Alfredo Vittorio)

Im Rahmen der Verordnung von Roma Capitale zur gemeinsamen Verwaltung von Gemeingütern umfasst die dreijährige Vereinbarung die Wiederherstellung und gemeinsame Bewirtschaftung der Olivenbäume des Parks.

Zudem fördert sie in Zusammenarbeit mit lokalen Schulen die Umweltbildung für Kinder und Jugendliche sowie öffentliche Diskussionen über Esskultur und gesunde Ernährung.

„Die Vereinbarung war der letzte Schritt, um unser Engagement zu formalisieren, das als Basisinitiative zum Schutz des grünen Erbes der Gemeinde und zur Unterstützung benachteiligter Bewohner begann und im Laufe der Jahre als vorbildliches Beispiel für die Förderung des gemeinschaftlichen Zusammenhalts, der Solidarität und des verantwortungsvollen Umgangs mit der Umwelt anerkannt wurde“, sagte Antonio Carosi, Sprecher von „Gli Olivari“, gegenüber der „Olive Oil Times“.

Carosi erklärte, das Projekt habe einige Monate vor der Unterzeichnung der Vereinbarung neuen Schwung erhalten, als die Stadt Rom die 35 bereits im Park wachsenden Olivenbäume um 13 weitere ergänzte.

Die Bäume wurden aus der Viale Mazzini im Norden Roms umgesiedelt, wo ein Sanierungsprojekt im Gange war, um die von Bäumen gesäumte Allee wieder in den ursprünglichen Entwurf des Architekten Raffaele De Vico zurückzuversetzen.

Anfang dieses Jahres pflanzte die Charlemagne-Stiftung, die das Projekt im Rahmen ihres Programms „Periferia Capitale“ unterstützt, 17 weitere Olivenbäume der Sorten Leccino, Frantoio, Moraiolo und Pendolino.

„Die Charlemagne-Stiftung hat unseren Förderantrag bewilligt, der die Erweiterung des bestehenden Olivenhains, die Anschaffung notwendiger Ausrüstung sowie die Unterstützung einer Reihe von Bildungsaktivitäten umfasste, die wir in den kommenden Monaten organisieren wollen“, sagte Carosi.

Bevor der Verein im vergangenen Frühjahr die neuen Bäume pflanzen konnte, musste er die gemäß den kommunalen Vorschriften erforderlichen Verwaltungsformalitäten erledigen, um sie an „Roma Capitale“ zu spenden.

Nach der Ernte und der Ölgewinnung füllen die Freiwilligen von „Gli Olivari“ das Olivenöl ab, etikettieren es und übergeben es anschließend an lokale Caritas-Zentren zur Verteilung an bedürftige Menschen. (Foto: Alfredo Vittorio)

„Gli Olivari“ dokumentiert die Pflanzung und die ganzjährige Arbeit im Hain für einen Lehrfilm, der in Schulen gezeigt werden soll und die ökologischen und sozialen Vorteile des Projekts hervorhebt.

Am vergangenen Wochenende versammelten sich etwa zwei Dutzend Anwohner im Park, um Oliven zu ernten. Die Veranstaltung bot den Nachbarn zudem die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, wobei die Teilnehmer selbstgemachte Speisen mitbrachten, um sie mit den anderen Freiwilligen zu teilen.

Dank der neuen Ausrüstung verlief die Ernte reibungslos, und die Freiwilligen lieferten die Oliven umgehend an eine Ölmühle in der nahegelegenen Stadt Monte Compatri.

Die Freiwilligen von Gli Olivari füllen das Öl nun in Flaschen ab und etikettieren es, bevor sie es an die örtlichen Caritas-Zentren in den Pfarreien San Bonaventura und Santa Maria Regina Mundi übergeben, die die Verteilung an bedürftige Menschen übernehmen werden.

„Wir glauben, dass ein weiterer wichtiger Aspekt dieses Projekts darin besteht, Lebensmittelverschwendung zu verhindern und sicherzustellen, dass die Oliven sinnvoll genutzt werden“, sagte Carosi. „Im Laufe der Jahre haben wir gesehen, wie Aktivitäten wie diese im öffentlichen Raum dem Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben entgegenwirken und die Menschen dazu ermutigen können, eine aktivere Rolle in ihrer Gemeinschaft zu übernehmen.“

Er erklärte, dass solche Initiativen aktives bürgerschaftliches Engagement fördern und die Verbundenheit der Bewohner mit ihren Stadtvierteln stärken. Indem sie sich um die Bäume kümmern und das gewonnene Öl an bedürftige Bewohner spenden, schaffen die Freiwilligen einen Kreislauf der Solidarität und schärfen gleichzeitig das Bewusstsein für den Wert gemeinsamer öffentlicher Räume.

„Dieses Projekt ruht auf drei großen Säulen“, sagte Carosi. „Die erste ist die Pflege. Indem wir uns um einen gemeinsamen Raum kümmern, tragen wir dazu bei, eine sichere, saubere und schöne Umgebung zu schaffen. Wir glauben, dass Schönheit die Menschen dazu anregt, sie zu schätzen und zu schützen, was der Initiative eine starke pädagogische Dimension verleiht.“

Das aus den Bäumen im römischen Parco dei Romanisti gewonnene native Olivenöl extra wird an bedürftige Mitglieder der Gemeinschaft verteilt. (Foto: Alfredo Vittorio)

„Die zweite Säule ist Solidarität, verkörpert durch die Spende von Öl an die Schwächsten – einer der bedeutendsten Aspekte des Projekts“, fuhr er fort. „Die dritte Säule ist die Gemeinschaftsbildung. Diese Arbeit erfordert Engagement und Zeit von Menschen mit sehr unterschiedlichem Hintergrund, doch sie bringt sie um das gemeinsame Ziel zusammen, sich auf völlig selbstlose Weise für das Gemeinwohl einzusetzen, ohne eine andere Belohnung als die positiven Auswirkungen, die die Initiative selbst hervorbringt.“

„Gli Olivari“ organisiert derzeit einen Kurs zum Beschneiden und zur Pflege von Olivenbäumen, der in den kommenden Monaten im Park stattfinden und von erfahrenen Ausbildern geleitet werden soll.

Der Erfolg der Initiative „Parco dei Romanisti“ hat auch das Interesse anderer Bürgerinitiativen geweckt. In den kommenden Wochen planen lokale Vereine, Olivenernten im nahegelegenen Parco Salvador Allende, im Parco Sergio Albani im Stadtteil Casal Brunori sowie im Stadtteil Statuario zu organisieren.