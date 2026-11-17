„Seit dem 7. Oktober konnte ich meinen Olivenhain nicht mehr betreten“, erklärte Abbas Milhem, Geschäftsführer der Palästinensischen Bauernvereinigung (PFU), gegenüber der Olive Oil Times.

Milhems Land liegt in Gebiet B des besetzten Westjordanlands. Gemäß den Osloer Abkommen untersteht Gebiet A der palästinensischen Zivil- und Sicherheitskontrolle, Gebiet B der palästinensischen Zivilverwaltung, wobei Israel die Sicherheitsverantwortung behält, während Gebiet C weiterhin vollständig unter israelischer Zivil- und Sicherheitskontrolle steht.

Laut Milhem sind Erfahrungen wie die seine für palästinensische Olivenbauern im gesamten Westjordanland zunehmend an der Tagesordnung.

Die PFU schätzt, dass etwa 140.000 palästinensische Familien ganz oder teilweise vom Olivenanbau leben, darunter rund 100.000, die Olivenhaine besitzen, und weitere 40.000, die auf saisonale Erntearbeit angewiesen sind.

„Etwa 700.000 Menschen bestreiten zumindest einen Teil ihres Lebensunterhalts durch den Olivenanbau und die Olivenölproduktion“, sagte Milhem.

Siehe auch: Die anhaltende Belastung für israelische Olivenbauern sechs Monate nach dem verheerenden Angriff

Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) wurden zwischen dem 1. September und dem 12. Oktober 199 Angriffe von Siedlern im Zusammenhang mit der Olivenernte dokumentiert. Die Vorfälle führten zu einem palästinensischen Todesopfer, 124 Verletzten und Schäden an mehr als 2.500 Bäumen und Jungbäumen.

Die PFU, die eine weiter gefasste Definition zugrunde legt, gab an, im Oktober 1.910 Angriffe und Verstöße dokumentiert zu haben, darunter Diebstahl, körperliche Übergriffe und Vandalismus. Sie meldete vier getötete Palästinenser, mehr als 140 Verletzte, 7.346 beschädigte Olivenbäume und mehr als 50 Tonnen gestohlene Oliven.

In einem Bericht, der der „Olive Oil Times“ vorgelegt wurde, zählte die PFU nicht nur körperliche Angriffe und Sachschäden als Verstöße, sondern auch Vorfälle, bei denen Landwirte daran gehindert wurden, ihre Olivenhaine zu erreichen.

„Wenn Siedler in einem Dorf die Straße blockierten und die Landwirte daran hinderten, ihr Gebiet bzw. ihren Olivenhain zu erreichen, gilt dies für uns als dokumentierter Verstoß“, sagte Milhem.

Die Gewerkschaft gab an, ihre Zahlen über ein vor der Olivenernte aufgebautes Netzwerk vor Ort erhoben zu haben. Gemeinsam mit dem Sektor für Ernährungssicherheit der Vereinten Nationen und anderen Organisationen identifizierte die PFU 178 Dörfer mit Hochrisikogebieten, organisierte in 104 davon Hilfsmaßnahmen und entsandte 208 Außendienstmitarbeiter, um Landwirte zu begleiten, Ausrüstung bereitzustellen und Vorfälle zu dokumentieren.

Bis Ende Oktober schätzte die PFU, dass 55 Prozent der Olivenernte unzugänglich oder ungeerntet blieben, insbesondere in Hochrisikogebieten.

Aufgrund ihrer Einschätzung der Bedingungen während der Ernte prognostizierte die Gewerkschaft eine palästinensische Olivenölproduktion von 10.000 bis 11.000 Tonnen, was etwa der Hälfte ihrer ursprünglichen Schätzung von 21.000 Tonnen entspricht. Als Faktoren, die die Ernte beeinträchtigten, nannte die PFU Angriffe von Siedlern und militärische Beschränkungen Israels für landwirtschaftliche Flächen.

Die Prognose ist vorläufig und spiegelt die Einschätzung der PFU wider, nicht jedoch eine endgültige Produktionsmenge.

Die israelischen Behörden haben eine andere Darstellung der Erntebedingungen und der Maßnahmen zur Erleichterung der landwirtschaftlichen Tätigkeit vorgelegt.

In einer Erklärung vom 27. Oktober teilten die israelischen Streitkräfte (IDF) mit, dass im Westjordanland etwa 220.000 Dunam abgeerntet worden seien und dass etwa 100 koordinierte Ernteplätze unter dem Schutz von Sicherheitskräften betrieben worden seien.

Die IDF erklärte, sie habe ihre Truppen im Westjordanland verstärkt, um die Ernte zu erleichtern und das zu verhindern, was sie als „Reibereien, Gewalt und Terrorismus“ bezeichnete, und fügte hinzu, dass das Sicherheitspersonal Gewalt und kriminelle Aktivitäten jeglicher Seite ernst nehme.

Für Landwirte, die eine Genehmigung benötigen, um ihre Obstplantagen zu betreten, kann der Zugang jedoch auf bestimmte Zeiträume beschränkt sein oder gänzlich verwehrt werden.

Laut von OCHA zitierten Daten von „Peace Now“ haben israelische Militärbefehle, die im Vorfeld der Ernte 2026 erlassen wurden, die Fläche, für deren Nutzung palästinensische Landwirte eine vorherige Abstimmung benötigen, auf etwa 88.300 Dunam erhöht – fast 30 Prozent mehr als im Jahr 2025. Ein Dunam entspricht 1.000 Quadratmetern.

Mehr als 40 Prozent der neu ausgewiesenen Fläche befinden sich im Gouvernement Jenin im Norden des Westjordanlands, wo im vergangenen Jahr etwa 12 Siedlungsaußenposten errichtet wurden.

OCHA wies darauf hin, dass eine Genehmigung den Landwirten nicht unbedingt ausreichend Zeit oder geeignete Bedingungen garantiert, um die Ernte abzuschließen. Die PFU berichtete im Oktober von Einschränkungen an mehr als 54 landwirtschaftlichen Standorten, darunter die Verhinderung der Ernte, Vertreibungen von Feldern, Planierarbeiten und die Beschlagnahmung von landwirtschaftlichen Flächen.

Ein Angehöriger der israelischen Streitkräfte steht in einem Olivenhain, während Palästinenser im Dorf Abu Falah im Westjordanland Oliven ernten. (Foto: Itai Ron/picture-alliance/dpa/AP Images)

OCHA dokumentierte zudem Vorwürfe, wonach israelische Streitkräfte Siedler bei Vorfällen auf palästinensischem Ackerland begleitet hätten.

In Deir Abu Mash’al im Gouvernement Ramallah nördlich von Jerusalem sollen Siedler Berichten zufolge mehrfach Oliven auf palästinensischem Land in Gebiet B geerntet haben, während sie von israelischen Streitkräften begleitet wurden, die die Landbesitzer daran hinderten, sich ihren Hainen zu nähern.

„Abgesehen von unmittelbaren Schäden und wirtschaftlichen Verlusten untergraben diese Umstände die Fähigkeit der Landwirte, Zugang zu ihrem Land zu erhalten, es zu bewirtschaften und zu schützen“, erklärte OCHA.

PFU berichtete von ähnlichen Vorfällen mit Zugangsverweigerungen, Vertreibungen und gestohlenen Ernten in mehreren Dörfern im Westjordanland.

In Kharas im Gouvernement Hebron wurde berichtet, dass Landwirte von ihrem Land vertrieben und ihre Olivenernte gestohlen wurde. In Ramin im Gouvernement Tulkarm wurden Übergriffe und Vertreibungen, gestohlene Ernten und Ausrüstung sowie der blockierte Zugang zu Land dokumentiert.

Reuters dokumentierte unabhängig davon Fälle, in denen Siedler Oliven von palästinensischen Bäumen pflückten und die Ernte zur Pressung in einen nahegelegenen Siedlungsaußenposten transportierten. Außerdem berichtete die Agentur, dass unter israelischen Siedlern Aufrufe kursierten, in denen die Menschen dazu ermutigt wurden, Oliven von Land zu ernten, das Palästinenser nicht mehr erreichen konnten.

Die israelische Zeitung „Israel Hayom“ berichtete im Oktober, dass eine hochrangige israelische Sicherheitsquelle eine solche Ernte als „Diebstahl der Ernte“ bezeichnete und betonte, dass die den palästinensischen Bauern auferlegten Beschränkungen Israelis nicht dazu berechtigten, die Oliven zu nehmen.

Auch unter israelischen Amtsträgern und religiösen Persönlichkeiten gehen die Meinungen über den Status von Oliven auseinander, die von Flächen geerntet wurden, zu denen palästinensische Bauern keinen Zugang haben.

Rabbi Dov Lior, eine prominente religiöse Persönlichkeit mit Verbindungen zur Siedlerbewegung, argumentierte, dass Israelis Oliven aus Hainen ernten dürften, zu denen Palästinenser keinen Zugang hätten, da man davon ausgehen könne, dass die Eigentümer auf die Ernte verzichtet hätten.

Ein Sprecher der israelischen Regierung bestritt in von Reuters zitierten Äußerungen ebenfalls, dass die Ernte der Siedler von diesen Olivenbäumen an sich als Diebstahl zu bezeichnen sei, erklärte jedoch, dass Einzelpersonen das Recht nicht in die eigene Hand nehmen sollten.

Die Ernte 2026 fand vor dem Hintergrund einer Ausweitung israelischer Siedlungsaußenposten und Veränderungen beim Zugang zu Land statt, die von europäischen und israelischen Organisationen dokumentiert wurden.

Laut dem Bericht der Europäischen Union aus dem Jahr 2025 über israelische Siedlungen im besetzten Westjordanland wurden im Laufe des Jahres 86 neue Außenposten errichtet – ein Allzeitrekord und mehr als das Dreifache des bisherigen Rekords von 26, der im Jahr 2023 aufgestellt wurde. Von den neuen Außenposten wurden 58 als „landwirtschaftliche Betriebe“ eingestuft.

Die EU beschrieb das Jahr 2025 als einen Meilenstein einer „qualitativen Entwicklung“ in der israelischen Siedlungspolitik, bei der Planung, Infrastrukturentwicklung, Landverwaltung und die Legalisierung von Außenposten zunehmend zu einer umfassenderen territorialen Strategie verschmelzen.

Untersuchungen der von der EU zitierten israelischen Organisationen „Peace Now“ und „Kerem Navot“ schätzten, dass landwirtschaftliche Außenposten bis Ende 2025 effektiv mehr als 1,07 Millionen Dunam kontrollierten, was etwa 18 Prozent des Westjordanlands entspricht.

Allein im Jahr 2025 kamen etwa 300.000 Dunam zu dem Gebiet hinzu, über das Siedler durch landwirtschaftliche Außenposten die Kontrolle ausübten. Dem EU-Bericht zufolge sind diese Außenposten zu einem wesentlichen Faktor für die Vertreibung der Palästinenser geworden.

Auch israelische Regierungsvertreter haben sich für den Ausbau und die Legalisierung landwirtschaftlicher Siedlungsaußenposten ausgesprochen.

Im Februar 2026 kündigte Verteidigungsminister Israel Katz an, er arbeite daran, etwa 140 nicht genehmigte landwirtschaftliche Außenposten zu legalisieren, und zwar mit Unterstützung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Finanzminister Bezalel Smotrich.

Katz erklärte, die Initiative werde die israelischen Siedlungen stärken und gleichzeitig „die Bemühungen der Palästinenser, sich in der Region zu etablieren, schwächen“.

PFU berichtete, dass allein im Oktober sieben neue Siedlungsaußenposten errichtet wurden.

Unterdessen stellten „Peace Now“ und „Kerem Navot“ fest, dass Siedler durch Pflügen, Bepflanzung und die Verweigerung des Zugangs zu ihrem Land mindestens weitere 11.520 Dunam für landwirtschaftliche Zwecke unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Zudem seien im gesamten Westjordanland Hunderte Kilometer neuer unbefestigter Straßen eröffnet worden.

Die Ausweitung hat auch Gebiete außerhalb von Zone C betroffen. Der EU-Bericht dokumentierte für das Jahr 2025 einen deutlichen Anstieg der Siedleraktivitäten und der Gewalt in Zone B, während „Peace Now“ und „Kerem Navot“ schätzten, dass etwa 4,4 Prozent des Landes, das durch Weidevorposten unter die Kontrolle der Siedler gebracht wurde, bereits in den Zonen A und B lag.

Das von landwirtschaftlichen Außenposten betroffene Gebiet umfasst Flächen mit unterschiedlichen rechtlichen Einstufungen und Eigentumsverhältnissen.

Laut „Peace Now“ und „Kerem Navot“ werden nur etwa 40 Prozent des durch landwirtschaftliche Außenposten kontrollierten Gebiets von der israelischen Zivilverwaltung als Staatsland definiert. Der Rest umfasst palästinensisches Land in Privatbesitz, religiöses Stiftungsland (Waqf) und nicht kartiertes Land.

Gleichzeitig berichtete die EU, dass Israel zwischen 2023 und 2025 25.959 Dunam im Westjordanland als Staatsland deklariert habe – fast die Hälfte aller Flächen, die seit den Osloer Abkommen von 1995 in Bezug auf das Westjordanland dieser Einstufung unterzogen wurden. Nach Angaben der EU können solche Erklärungen den Bau weiterer Siedlungen erleichtern.

Die israelische Zivilverwaltung betrachtet die Einstufung und Verwaltung von Staatsland als Teil der Rechtsordnung, die sie in Gebiet C anwendet, und unterhält Verfahren zur Zuteilung solcher Flächen sowohl für israelische Siedlungen als auch für palästinensischen Wohnungsbau und Landwirtschaft.

Landklassifizierung, Eigentumsverhältnisse und die Erlaubnis zur Bewirtschaftung oder Ernte sind unterschiedliche Themen, obwohl jedes davon die Möglichkeit der Landwirte beeinträchtigen kann, landwirtschaftliche Flächen zu nutzen.

Für die Ernte 2026 berichteten israelische Medien, dass es Palästinensern erstmals nicht gestattet sein würde, Oliven auf als Staatsland klassifiziertem Land zu ernten, einschließlich Gebieten, in denen sie in den Vorjahren geerntet hatten.

Die Ernte auf anerkanntem palästinensischem Privatland würde fortgesetzt, vorbehaltlich einer vorherigen sicherheitspolitischen Abstimmung in sensiblen Gebieten.

Israelische Sicherheitsbehörden erklärten, die Beschränkungen seien darauf ausgerichtet, Reibungspunkte zwischen Palästinensern und israelischen Siedlern zu verringern.

Milhem sagte, die derzeitigen Klassifizierungen spiegelten die Geschichte der landwirtschaftlichen Nutzung im Westjordanland nicht vollständig wider.

Einige Flächen, die unter osmanischer, britischer und jordanischer Herrschaft historisch als öffentliches oder staatliches Eigentum verwaltet worden seien, seien dennoch seit Generationen von palästinensischen Bauern bewirtschaftet worden.

„Sie wurden von der Regierung im Hinblick auf die Regelung der Eigentumsverhältnisse verwaltet, aber von Bauern seit mehr als Jahrhunderten zum Anbau, zur Bewirtschaftung und zur Produktion von Nahrungsmitteln genutzt“, sagte er.

Milhem argumentiert, dass die derzeitige Anwendung der Klassifizierung durch Israel einen Weg schaffen kann, über den von Palästinensern bewirtschaftetes Land letztendlich für israelische Siedlungen zugeteilt wird. Seine Darstellung verdeutlicht den Unterschied zwischen langjähriger landwirtschaftlicher Nutzung und formal anerkanntem Eigentumsrecht, die im Verwaltungssystem mit unterschiedlichen Rechten verbunden sein können.

Für palästinensische Bauernfamilien bleibt die unmittelbare Sorge die wirtschaftliche Auswirkung einer unterbrochenen Ernte.

„Die einzige Einkommensquelle, die den Palästinensern noch blieb, war fast ausschließlich der Agrarsektor, allen voran die Olivenernte“, erklärte Milhem gegenüber der Olive Oil Times.

Da ein erheblicher Teil der Ernte unzugänglich oder ungeerntet bleibt, fügte er hinzu: „Dies kann die Lage von Hunderttausenden Menschen und Landwirten in Palästina erheblich erschweren.“