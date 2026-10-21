Τιμήθηκαν οι ελαιοκαλλιεργητές της Δαλματίας μετά από μια άψογη παρουσίαση

Οι παραγωγοί ελαιολάδου από την κομητεία Σπλιτ-Δαλματία της Κροατίας απέσπασαν βραβεία και για τις 25 συμμετοχές τους στο NYIOOC του 2026, γεγονός που ώθησε τις περιφερειακές αρχές να δεσμευτούν για τη συνέχιση της υποστήριξής τους στον κλάδο.

Οι περιφερειακές αρχές τίμησαν τους παραγωγούς ελαιολάδου από την κομητεία Σπλιτ-Δαλματία της Κροατίας, αφού κέρδισαν βραβεία και για τις 25 συμμετοχές τους στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου NYIOOC 2026.

Οι παραγωγοί της περιφέρειας κέρδισαν 17 χρυσά και οκτώ ασημένια βραβεία, συμβάλλοντας στην εξαιρετική επίδοση των Κροατών παραγωγών ελαιολάδου, οι οποίοι συγκέντρωσαν συνολικά 128 βραβεία σε εθνικό επίπεδο, εκ των οποίων 103 χρυσά και 25 ασημένια.

«Όσον αφορά την ποιότητα, είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη σταθερότητα στον κόσμο. » – Φίλιπ Έρτσεγκ, οινολόγος από το Ζαντάρ

Η Κροατία κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε αριθμό βραβείων, πίσω από την Ιταλία, η οποία απέσπασε 166 βραβεία, μεταξύ των οποίων 121 χρυσά και 45 ασημένια. Η Ελλάδα κατέλαβε την τρίτη θέση με 106 βραβεία, ακολουθούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 94 και την Ισπανία με 85.

«Είμαστε δεύτεροι στον κόσμο», δήλωσε η Ζλάτα Σούνιτς, ελαιοκαλλιεργήτρια από την περιφέρεια Σπλιτ-Δαλματία.

Οι Κροάτες παραγωγοί σημείωσαν επίσης ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό επιτυχίας. Από τα 144 ελαιόλαδα που υποβλήθηκαν, τα 128 βραβεύτηκαν, ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει σχεδόν το 89%, σε σύγκριση με το 79% της Ιταλίας.

Οι περιφερειακοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν τους παραγωγούς

Για τους παραγωγούς της κομητείας Σπλιτ-Δαλματίας, η αναγνώριση αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική: και τα 25 ελαιόλαδα που υποβλήθηκαν βραβεύτηκαν.

«Τα βραβεία σημαίνουν πολλά για εμάς», δήλωσε η Σούνιτς. «Θέλουμε να παράγουμε ακόμα καλύτερα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα. Ζούμε γι’ αυτό, είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό, και μας δίνει τεράστια ενθάρρυνση».

Ο νομάρχης της Νομαρχίας Σπλιτ-Δαλματίας, Blaženko Boban, παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν των βραβευμένων παραγωγών, τους συγχαίρεσε για τα επιτεύγματά τους και επιβεβαίωσε τη δέσμευση της νομαρχίας να στηρίζει τον κλάδο.

Το απόλυτο ποσοστό επιτυχίας στο NYIOOC έχει φέρει αναγνώριση στους ελαιοκαλλιεργητές της Δαλματίας, ακόμη και ενώ το αυξανόμενο κόστος και ο ανταγωνισμός από φθηνότερες εισαγωγές απειλούν την κερδοφορία.

Ο κ. Μπόμπαν ανέδειξε μια πρωτοβουλία των ηγετών τεσσάρων νομών της Δαλματίας για την προστασία και την ενίσχυση της περιφερειακής ταυτότητας του υψηλής ποιότητας ελαιολάδου της Δαλματίας.

Ζήτησε επίσης μεγαλύτερη προώθηση και στενότερη συνεργασία μεταξύ των καλλιεργητών και των γεωπόνων, προκειμένου να διαμορφωθεί το μέλλον του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων άρδευσης και αποκατάστασης των περιοχών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές.

Μεγάλο μέρος της καμένης γης καλύπτονταν προηγουμένως από πευκοδάση. Εν μέσω των μεταβαλλόμενων κλιματικών συνθηκών, οι ελαιοκαλλιεργητές υποστήριξαν τη φύτευση ελαιόδεντρων σε κατάλληλες περιοχές αντί της αποκατάστασης της πευκοδασικής κάλυψης.

Ο Μπόμπαν δήλωσε ότι η κομητεία θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την αγορά ελαιόδεντρων και άλλων δενδρυλλίων οπωροφόρων δέντρων. Ενθάρρυνε τους καλλιεργητές να υποβάλλουν τακτικά αιτήσεις για τα προγράμματα ενίσχυσης της κομητείας.

Σύμφωνα με τον Μπόμπαν, η κομητεία Σπλιτ-Δαλματίας έχει συμβάλει στη χρηματοδότηση περισσότερων από τεσσάρων εκατομμυρίων δενδρυλλίων μεσογειακών οπωροφόρων δέντρων, ελαιόδεντρων και αμπέλων μέσω ενός προγράμματος που θα συνεχιστεί.

Η παραδοσιακή παραγωγή αντιμετωπίζει πιέσεις από την αγορά

Ο Ίβιτσα Λιούμπενκοφ, πρόεδρος της Ένωσης Κροατών Ελαιοκαλλιεργητών και Παραγωγών Ελαιολάδου, ζήτησε την ενίσχυση της προώθησης των ελαιολάδων της Δαλματίας και τη βελτίωση της άρδευσης των παραμελημένων γεωργικών εκτάσεων.

Ανέφερε ότι οι διεθνείς διαγωνισμοί προσφέρουν πολύτιμη προβολή στους παραγωγούς, αλλά απαιτούν επίσης τέλη συμμετοχής τα οποία οι καλλιεργητές συχνά πληρώνουν από την τσέπη τους.

Παρότι οι νομαρχιακές αρχές παρέχουν ήδη οικονομική ενίσχυση, ο Λιούμπενκοφ υποστήριξε ότι η μεγαλύτερη στήριξη για τα έξοδα συμμετοχής στους διαγωνισμούς θα συνέβαλε στην αύξηση της προβολής της Δαλματίας στις διεθνείς αγορές.

Προειδοποίησε επίσης ότι οι εγχώριοι παραγωγοί αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερες δυσκολίες στην πώληση των ελαιολάδων τους, καθώς φθηνότερες εισαγωγές κερδίζουν έδαφος στην κροατική αγορά. Ο Λιούμπενκοφ αμφισβήτησε την ποιότητα ορισμένων εισαγόμενων προϊόντων και ανέφερε ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής συμβάλλουν στις υψηλότερες τιμές των ελαιολάδων τοπικής παραγωγής.

Όταν ρωτήθηκε για τις τιμές που φτάνουν τα 40 ευρώ ανά λίτρο για ορισμένα ελαιόλαδα της Ίστριας, επισήμανε τον εντατικό χαρακτήρα της εργασίας στην κροατική παραγωγή.

Σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους παραγωγούς στην Ισπανία, την Ιταλία και άλλες μεσογειακές χώρες, πολλοί Κροάτες καλλιεργητές βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη χειρωνακτική εργασία. Σύμφωνα με τον Λιούμπενκοφ, μόνο η συγκομιδή αντιπροσωπεύει περίπου το 40 έως 50 τοις εκατό της τελικής τιμής του ελαιολάδου.

Αν και η μηχανοποίηση θα μπορούσε να μειώσει το κόστος, υποστήριξε ότι η χειρωνακτική συγκομιδή επιτρέπει στους καλλιεργητές να επιλέγουν προσεκτικά τους καρπούς και να διατηρούν υψηλά πρότυπα ποιότητας.

Ποιότητα αντί για ποσότητα

Οι δύο κύριες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Κροατίας, η Ίστρια και η Δαλματία, παράγουν συνολικά περίπου 3.500 έως 5.000 μετρικούς τόνους ελαιολάδου ετησίως, ένα κλάσμα των περισσότερων από 1,3 εκατομμυρίων τόνων που παράγονται στην Ισπανία.

Παρά τη διαφορά κλίμακας, οι Κροάτες παραγωγοί υποστηρίζουν ότι τα αποτελέσματα των διεθνών διαγωνισμών αποδεικνύουν τη δύναμη και τη σταθερότητα των ελαιολάδων τους.

«Όσον αφορά την ποιότητα, είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη σταθερότητα στον κόσμο», δήλωσε ο Φίλιπ Ερτσέγκ, οινολόγος από το Ζαντάρ.

Στον διαγωνισμό NYIOOC του 2026, η Ίστρια και η γειτονική περιοχή του Κβάρνερ κέρδισαν 54 βραβεία, μεταξύ των οποίων 51 χρυσά. Οι τέσσερις νομοί της Δαλματίας έλαβαν συνολικά 74 βραβεία, συμπεριλαμβανομένων 52 χρυσών.

Τα αποτελέσματα αντανακλούν επίσης τη διαρκή επιτυχία μεμονωμένων Κροατών παραγωγών. Ο παραγωγός της Ίστριας Avistria κατατάσσεται όγδοος στη λίστα των παραγωγών που αναφέρονται στις βαθμολογίες διεθνών διαγωνισμών, ενώ ο παραγωγός της Δαλματίας Ivica Vlatković έχει συγκεντρώσει 25 βραβεία στη Νέα Υόρκη από το 2017.