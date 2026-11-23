«Η υψηλή ποιότητα του ελαιολάδου του Λιβάνου είναι αδιαμφισβήτητη και πρέπει να γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο», δήλωσε στην Olive Oil Times η Ντάλια Γιασίν, ιδρύτρια της βραβευμένης εταιρείας Olivello στο νότιο Λίβανο.

Τα σχόλιά της έρχονται εν μέσω ανανεωμένου ενδιαφέροντος της κυβέρνησης για τον ελαιοκομικό τομέα του Λιβάνου. Ο υπουργός Γεωργίας Νιζάρ Χάνι έχει ζητήσει μια εθνική πρωτοβουλία για τη στήριξη των ελαιοκαλλιεργητών, τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και την καταπολέμηση της απάτης.

Γίνεται εξαιρετικά ακριβό, σε σημείο που δεν ξέρω αν θα μπορέσω να συνεχίσω να το κάνω αυτό το επόμενο έτος, δήλωσε ο Καρίμ Αρσάνιος, ιδρυτής της Solar .

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Ανώτατου Γεωργικού Συμβουλίου του Λιβάνου, η φετινή συγκομιδή ελιάς αναμένεται να ξεπεράσει την περσινή κατά περισσότερο από 30 τοις εκατό. Με τις αποδόσεις ελαιολάδου να βελτιώνονται καθώς προχωρά η συγκομιδή, τόσο το Συμβούλιο όσο και το Υπουργείο προβλέπουν πλέον παραγωγή 30.000 τόνων ελαιολάδου για την καλλιεργητική περίοδο 2026/27.

Εάν επιβεβαιωθεί, η πρόβλεψη αυτή θα σηματοδοτούσε μια σημαντική ανάκαμψη σε σχέση με τις πρόσφατες περιόδους, επαναφέροντας την παραγωγή του Λιβάνου στο επίπεδο που είχε καταγραφεί το 2022/23 από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου.

Οι αγρότες στο νότιο Λίβανο, όπου οι ελαιώνες αντιπροσωπεύουν παραδοσιακά το 30 έως 40 τοις εκατό της εθνικής παραγωγής ελιάς, έχουν πληγεί σοβαρά από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο πληθωρισμός και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν επίσης οδηγήσει σε αύξηση του κόστους της γεωργίας σε εθνικό επίπεδο.

Με τα σύνορά του με το Ισραήλ κλειστά, ο Λίβανος βασίζεται στα συνοριακά περάσματα με τη Συρία για το χερσαίο εμπόριο. Η χώρα δεν διαθέτει λειτουργικό σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ σε ορισμένες περιοχές το ηλεκτρικό δίκτυο παρέχει ρεύμα μόνο για λίγες ώρες την ημέρα. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις οδικές μεταφορές, ενώ η Βηρυτός παραμένει η κύρια θαλάσσια πύλη. Η περιφερειακή αστάθεια έχει επίσης περιπλέξει τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Ο Καρίμ Αρσάνιος, ιδρυτής της βραβευμένης εταιρείας Solar στο βόρειο Λίβανο, δήλωσε ότι το κόστος παραγωγής ελαιολάδου υψηλής ποιότητας γίνεται δυσβάσταχτο.

Οι εργάτες συγκομίζουν τις ελιές με το χέρι στις απότομες πλαγιές των ελαιώνων της «Solar» στο βόρειο Λίβανο. Ο ιδρυτής Καρίμ Αρσάνιος αναφέρει ότι το αυξανόμενο κόστος εργασίας απειλεί τη βιωσιμότητα των παραδοσιακών μεθόδων συγκομιδής και ενδέχεται να αναγκάσει τον βραβευμένο παραγωγό να εξετάσει το ενδεχόμενο της μηχανοποίησης. (Φωτογραφία: Solar)

«Γίνεται εξαιρετικά ακριβό, σε σημείο που δεν ξέρω αν θα μπορέσω πραγματικά να συνεχίσω να το κάνω αυτό το επόμενο έτος», δήλωσε ο Αρσάνιος στην Olive Oil Times.

«Κάθε χρόνο, παρατηρείται αύξηση 30 τοις εκατό στις αμοιβές των εργατών, ενώ απασχολώ 40 εργάτες για τρεις εβδομάδες και περισσότερο», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη συγκομιδή της Solar, κατά την οποία οι ελιές συλλέγονται με το χέρι και διαλέγονται μία προς μία.

Η προσέγγιση της Solar στην παραγωγή ελαιολάδου υψηλής ποιότητας επικεντρώνεται στην προστασία του τοπικού οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας του εδάφους. Ωστόσο, το αυξανόμενο κόστος εργασίας ενδέχεται να αναγκάσει την εταιρεία να αλλάξει τις μεθόδους συγκομιδής της.

«Σκέφτομαι ότι είτε θα πρέπει να αρχίσω να συγκομίζω με μηχανήματα, κάτι που θα ήταν λιγότερο δαπανηρό, είτε δεν ξέρω», είπε.

«Δεν υπάρχει καμία βοήθεια από την κυβέρνηση, και η επιχείρηση δεν πάει τόσο καλά όσο πριν λόγω του πληθωρισμού, και ο κόσμος δεν ξοδεύει πια», είπε ο Αρσάνιος. «Γι’ αυτό θα πρέπει να μειώσω το κόστος από την πλευρά μου, και αν το κάνω αυτό, θα μπορέσω να μειώσω το κόστος για τον καταναλωτή».

Το Υπουργείο Γεωργίας έχει τονίσει την ανάγκη επέκτασης των ευκαιριών στην αγορά. Ο Χάνι ζήτησε μεγαλύτερη αναγνώριση του λιβανέζικου ελαιολάδου μέσω σαφέστερης αναγραφής της γεωγραφικής του προέλευσης, αξιόπιστων εμπορικών σημάτων και βελτιωμένου μάρκετινγκ, ώστε να κατανοούν οι καταναλωτές από πού προέρχεται το ελαιόλαδο που αγοράζουν.

Ο Χάνι ζήτησε επίσης την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και την αύξηση του μεριδίου του ελαιολάδου που ταξινομείται ως παρθένο ή εξαιρετικά παρθένο.

Αναγνώρισε την αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης ως μια άλλη προτεραιότητα, με την τρέχουσα κατανάλωση να εκτιμάται σε περίπου τέσσερα λίτρα ανά άτομο ετησίως. Τον Οκτώβριο, ο Χάνι συναντήθηκε με αξιωματούχους του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου στη Μαδρίτη για να συζητήσουν περαιτέρω συνεργασία στον τομέα.

Οι εξαγωγές προσφέρουν μια εναλλακτική λύση στην εγχώρια αγορά που αντιμετωπίζει δυσκολίες, αλλά οι παραγωγοί αναφέρουν ότι η πώληση στο εξωτερικό ενέχει τις δικές της προκλήσεις.

Η Solar εξάγει επί του παρόντος περιορισμένες ποσότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία βασίζεται στις αεροπορικές μεταφορές για αποστολές περίπου 400 έως 500 φιαλών, καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές είναι γενικά πιο οικονομικές για μεγαλύτερους όγκους.

Ο Καρίμ Αρσάνιος, ιδρυτής της βραβευμένης εταιρείας παραγωγής ελαιολάδου «Solar», στο βόρειο Λίβανο. Ο Αρσάνιος αναφέρει ότι το αυξανόμενο κόστος παραγωγής και τα έξοδα μεταφοράς καθιστούν όλο και πιο δύσκολη τη διατήρηση της παραγωγής ελαιολάδου υψηλής ποιότητας από την εταιρεία και την επέκτασή της σε διεθνείς αγορές. (Φωτογραφία: Solar)

Ο Αρσανίος ανέφερε ότι οι επιβαρύνσεις καυσίμων, οι δασμοί και άλλα έξοδα μεταφοράς έχουν συμβάλει σε αύξηση περίπου 35 τοις εκατό στα έξοδα μεταφοράς. Ακόμη και με τις εκπτώσεις που προσφέρονται μέσω εταιρικού λογαριασμού σε διεθνείς μεταφορείς, είπε, οι εξαγωγές μικρής κλίμακας έχουν καταστεί όλο και πιο δύσκολο να δικαιολογηθούν οικονομικά.

Κατά την άποψή του, η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών βελτιώνεται, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πολλοί αγοραστές εξακολουθούν να δυσκολεύονται να διακρίνουν τα ελαιόλαδα υψηλής ποιότητας από τις φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις.

«Έχω την αίσθηση ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου δεν κατανοεί πραγματικά τι είναι ένα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο», δήλωσε ο Αρσάνιος.

Η εταιρεία έχει συνάψει εμπορική συνεργασία με την εταιρεία Gohar World, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, και συνεχίζει να αναζητά διανομείς για να επεκτείνει την παρουσία της στην αμερικανική αγορά.

Παρά αυτές τις εμπορικές πιέσεις, τόσο η Solar όσο και η Olivello, νικήτριες των χρυσών βραβείων του NYIOOC, ανέφεραν ενθαρρυντικά αποτελέσματα από την τελευταία συγκομιδή.

«Η νέα συγκομιδή ήταν ικανοποιητική, καθώς οι ελιές ήταν πολύ υγιείς και πράσινες», δήλωσε ο Αρσάνιος.

Ο κ. Αρσάνιος ανέφερε ότι οι βροχοπτώσεις επηρέασαν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά μέρους του παραγόμενου ελαιολάδου, αν και οι παρτίδες που συγκομίστηκαν πριν από τις πιο έντονες βροχοπτώσεις απέδωσαν εξαιρετικά αποτελέσματα.

«Πιστεύω ότι το ελαιόλαδο που διαθέτω είναι εξαιρετικά καλό και φέτος», είπε.

Εξήγησε ότι περίπου το 15% των ελιών που συγκομίστηκαν αποκλείονται από την παραγωγή ελαιολάδου υψηλής ποιότητας. Αντί να απορρίπτονται, πωλούνται ή ελαιοποιούνται ξεχωριστά, ενώ μέρος του ελαιολάδου που παράγεται προμηθεύει τοπικά εστιατόρια.

Ο Γιασίν ανέφερε παρόμοια αποτελέσματα στο νότο, όπου η Olivello συμβάλλει επίσης σε μια προσπάθεια αναφύτευσης ελαιόδεντρων σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας.

«Όταν ολοκληρώνουμε μια πώληση, αγοράζουμε μια ελιά και τη φυτεύουμε σε γη όπου μπορούμε να βοηθήσουμε τους αγρότες», είπε ο Yassine.

Η Olivello διαθέτει δικό της ελαιοτριβείο και αποθηκεύει το φρέσκο ελαιόλαδό της σε δοχεία από ανοξείδωτο χάλυβα υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

Αν και οι ελιές της Olivello στην περιοχή της Jezzine δεν επηρεάστηκαν άμεσα από τις ισραηλινές επιθέσεις, πολλοί άλλοι ελαιώνες στο νότιο Λίβανο υπέστησαν ζημιές, κάηκαν ή ξεριζώθηκαν.

Η Yassine δήλωσε ότι οι ζημιές και οι περιορισμοί στην πρόσβαση στη γη απειλούν τους αγρότες που εξαρτώνται από την ελαιοκαλλιέργεια για τη διαβίωσή τους. «Η πρώτη μου προτεραιότητα τώρα είναι να βοηθήσω τον νότο», είπε.

Οι λιβανικές αρχές και οι διεθνείς οργανώσεις έχουν καταγράψει την έκταση των ζημιών. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Χάνι στα τέλη Οκτωβρίου, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επηρεάσει περίπου 56.000 εκτάρια γεωργικής γης στο νότιο Λίβανο.

Ο ιδρυτής της Solar, Καρίμ Αρσάνιος, αναφέρει ότι το αυξανόμενο κόστος εργασίας ασκεί πίεση στις παραδοσιακές πρακτικές συγκομιδής, ακόμη και αν η τελευταία σοδειά έφερε ενθαρρυντικά αποτελέσματα. (Φωτογραφία: Solar)

Σύμφωνα με τον Γιασίν, «το Υπουργείο Γεωργίας καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες σε όλους τους τομείς της γεωργίας στο Λίβανο. Τώρα επικεντρώνονται στο ελαιόλαδο και στα ελαιόδεντρα, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες».

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι διανέμει στους καλλιεργητές εξοπλισμό συγκομιδής ελιών που λειτουργεί με μπαταρία.

Η Γιασίν δήλωσε ότι η κατάσταση έχει ενισχύσει την αποφασιστικότητά της να αξιοποιήσει την ανάπτυξη της Olivello για να υποστηρίξει άλλους παραγωγούς. «Πρέπει να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον», είπε.

Όπως και η Solar, η Olivello αντιμετωπίζει αυξανόμενα κόστη, ιδίως όσον αφορά τα καύσιμα και τα γεωργικά εφόδια, καθώς ο Λίβανος συνεχίζει να βιώνει σοβαρές οικονομικές πιέσεις.

Η Yassine ανέφερε ότι η Olivello πωλεί επί του παρόντος κυρίως στο Λίβανο, αλλά λαμβάνει αιτήματα από υποψήφιους πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και το Κουβέιτ. Εργάζεται για τη δημιουργία σχέσεων με διανομείς που θα μπορούσαν να προωθήσουν το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της εταιρείας σε επιπλέον αγορές.

«Πιστεύω ότι η εξαγωγή είναι η μόνη λύση, αλλά, και πάλι, οι τιμές είναι τόσο υψηλές, οπότε δεν ξέρω πώς θα προσαρμοστώ», είπε ο Αρσάνιος.

Πιστεύει ότι η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια αγορά όπου οι ανησυχίες σχετικά με την απάτη και τη νοθεία στο ελαιόλαδο μπορούν να περιπλέξουν τις αποφάσεις αγοράς.

«Πιστεύω ότι ο πιο άμεσος και ασφαλέστερος τρόπος [για να αγοράσει κανείς ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας] είναι να γνωρίζει πραγματικά τον παραγωγό που κάνει τη δουλειά», είπε.