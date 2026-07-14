Η «Μεσογειακή Χρονο-Διατροφή» συνδέει το χρονοδιάγραμμα των γευμάτων με τη μεταβολική υγεία

Ιταλοί ειδικοί στη διατροφή έχουν επικαιροποιήσει την πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής, προκειμένου να δείξουν πότε είναι καλύτερο να καταναλώνονται τα διάφορα τρόφιμα, εναρμονίζοντας τα γεύματα με τους κιρκαδικούς ρυθμούς του οργανισμού.

Η μεσογειακή χρονο-διατροφή είναι ένα επικαιροποιημένο διατροφικό μοντέλο που αναπτύχθηκε από την Ιταλική Εταιρεία Ενδοκρινολογίας και τον Ιταλικό Σύλλογο Διαιτολογίας και Κλινικής Διατροφής. Ενσωματώνει χρονοβιολογικές αρχές στη μεσογειακή διατροφή.

Το μοντέλο, το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα σε μια ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Current Nutrition Reports», συνδυάζει τη διατροφική ποιότητα με την προσαρμογή στον κιρκαδικό ρυθμό, προσθέτοντας μια χρονική διάσταση στην καθημερινή διατροφή.

Η οργάνωση των γευμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα, με υψηλότερη ενεργειακή πρόσληψη το πρωί και νωρίς το απόγευμα, προάγει την αρμονία μεταξύ του κιρκαδικού ρυθμού και των μεταβολικών ορμονών. – Μπάρμπαρα Παολίνι, πρόεδρος της Ιταλικής Ένωσης Διαιτολογίας και Κλινικής Διατροφής

Η επικαιροποιημένη πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής χρησιμοποιεί δείκτες ημέρας και νύχτας και δίνει έμφαση στο χρονοδιάγραμμα πρόσληψης των θρεπτικών συστατικών, προτείνοντας την κατανάλωση υδατανθράκων νωρίτερα μέσα στην ημέρα και πρωτεϊνών αργότερα, ως πιθανό εργαλείο για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και των ενδοκρινικών-μεταβολικών παθήσεων.

«Για πρώτη φορά, αυτό το μοντέλο τονίζει τη σημασία του χρονισμού της πρόσληψης θρεπτικών συστατικών κατά τη διάρκεια του 24ωρου κύκλου, πέρα από την ποσότητα και την ποιότητα των τροφίμων, σύμφωνα με τους βιολογικούς, ορμονικούς και μεταβολικούς ρυθμούς», δήλωσε η Μπάρμπαρα Παολίνι, διευθύντρια της Μονάδας Διαιτολογίας και Κλινικής Διατροφής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Santa Maria alle Scotte» της Σιένα και πρόεδρος της Ιταλικής Ένωσης Διαιτολογίας και Κλινικής Διατροφής.

Η χρονοδιατροφή είναι μια διατροφική προσέγγιση που ευθυγραμμίζει τις διατροφικές συνήθειες με το εσωτερικό βιολογικό ρολόι του οργανισμού. Βασίζεται στην αντίληψη ότι η ανθρώπινη φυσιολογία ακολουθεί κιρκαδικούς ρυθμούς που ρυθμίζουν το μεταβολισμό, την πέψη και την έκκριση ορμονών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η διατροφή σε αρμονία με αυτούς τους ρυθμούς μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη μεταβολικών παθήσεων, στη διαχείριση του σωματικού βάρους και στη βελτίωση της γενικής υγείας.

«Το καινοτόμο μοντέλο χρονοδιατροφής βασίζεται στην ενσωμάτωση της χρονοβιολογίας και των παραγόντων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο χρονοτύπο στο πλαίσιο της Μεσογειακής Διατροφής», δήλωσε η Paolini.

«Αν και η Μεσογειακή Διατροφή είναι ευρέως αναγνωρισμένη για τις καρδιομεταβολικές και νευροπροστατευτικές της επιδράσεις, οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες δεν έχουν ακόμη εξετάσει το χρονοδιάγραμμα της πρόσληψης τροφής ή την επίδραση του ατομικού χρονοτύπου», πρόσθεσε.

Η Paolini ανέφερε ότι η χρονοδιατροφή και η Μεσογειακή Διατροφή έχουν ανεξάρτητα αλλά συμπληρωματικά αποτελέσματα στη μεταβολική υγεία και στη ρύθμιση του ύπνου.

Παρατηρητικές μελέτες δείχνουν ότι η τήρηση της Μεσογειακής Διατροφής ποικίλλει ανάλογα με τον χρονοτύπο, δηλαδή τη φυσική τάση ενός ατόμου να κοιμάται και να ξυπνά σε συγκεκριμένες ώρες. Οι βραδινοί και οι ενδιάμεσοι τύποι παρουσιάζουν γενικά χαμηλότερη τήρηση σε σύγκριση με τους πρωινούς τύπους, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο χρονοτύπος διαμορφώνει τη διατροφική συμπεριφορά και μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των διατροφικών παρεμβάσεων.

«Η ενσωμάτωση των αρχών της Μεσογειακής Διατροφής στα πλαίσια της χρονοδιατροφής μπορεί να προσφέρει συνεργιστικά οφέλη», δήλωσε η Paolini.

«Από τη μία πλευρά, η Μεσογειακή Διατροφή παρέχει ένα διατροφικό πρότυπο υψηλής ποιότητας, αναγνωρισμένο για τις καρδιομεταβολικές και νευροπροστατευτικές του ιδιότητες· από την άλλη, η χρονοδιατροφή συμβάλλει στη χρονική ευθυγράμμιση που απαιτείται για τη βελτιστοποίηση των μεταβολικών και συμπεριφορικών αποτελεσμάτων», πρόσθεσε.

Η Paolini ανέφερε ότι η προσαρμογή των συστάσεων της Μεσογειακής Διατροφής στον χρονοτύπο του ατόμου, μέσω της ρύθμισης του χρόνου, της συχνότητας και της κατανομής των μακροθρεπτικών συστατικών, θα μπορούσε να βελτιώσει την τήρηση της διατροφής, να υποστηρίξει τη ρύθμιση του ύπνου και να ενισχύσει τα προστατευτικά αποτελέσματα της διατροφής.

Σύμφωνα με τις αρχές της χρονοδιατροφής, ο χρονισμός των γευμάτων βοηθά στον συγχρονισμό των μεταβολικών και ορμονικών ρυθμών που αφορούν την ινσουλίνη, το γλυκαγόνο, την κορτιζόλη και τη λεπτίνη, με επιπτώσεις στη ρύθμιση της γλυκόζης και στη συνολική μεταβολική ομοιόσταση.

Μελέτες στις οποίες η ενεργειακή πρόσληψη περιορίστηκε σε ένα χρονικό παράθυρο έξι έως δέκα ωρών κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπίστωσαν οφέλη για το σωματικό βάρος, την αρτηριακή πίεση και τον γλυκαιμικό έλεγχο, υποστηρίζοντας τη συμπερίληψη οδηγιών σχετικά με το χρονοδιάγραμμα στη Μεσογειακή Διατροφή.

«Η έκθεση στο πρωινό φως ενεργοποιεί μια αλυσιδωτή αντίδραση που διεγείρει την εγρήγορση, τη θερμοκρασία του σώματος και το μεταβολισμό, ενώ το βραδινό σκοτάδι προάγει την υπνηλία και την αποκατάσταση των ιστών», δήλωσε η Paolini.

«Αυτός ο συνεχής διάλογος μεταξύ του κιρκαδικού ρυθμού και των ορμονικών σημάτων ρυθμίζει τη χρήση των ενεργειακών υποστρωμάτων, το όριο της πείνας, την ευαισθησία στην ινσουλίνη και την ποιότητα του βαθιού ύπνου», πρόσθεσε.

Πώς το βιολογικό ρολόι επηρεάζει το μεταβολισμό

Για να κατανοήσουμε τη χρονο-διατροφή, πρέπει να εξετάσουμε πώς κυμαίνονται οι βασικές μεταβολικές ορμόνες κατά τη διάρκεια ενός κύκλου 24 ωρών, δήλωσε η Paolini.

Η κορτιζόλη αυξάνεται ραγδαία μετά το ξύπνημα, προάγοντας την εγρήγορση, ρυθμίζοντας το σάκχαρο του αίματος και υποστηρίζοντας την αντίδραση του οργανισμού στο στρες. Στη συνέχεια μειώνεται, φτάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδά της τη νύχτα.

Η μελατονίνη αυξάνεται καθώς το φως της ημέρας εξασθενεί, βοηθώντας τον οργανισμό να αποκοιμηθεί, μειώνοντας τη θερμοκρασία του σώματος και προωθώντας τον βαθύ ύπνο.

Η αυξητική ορμόνη απελευθερώνεται κατά παλμούς και φτάνει στο αποκορύφωμά της κατά το πρώτο τρίτο της νύχτας, όταν επικρατεί ο ύπνος αργών κυμάτων. Υποστηρίζει τη σύνθεση πρωτεϊνών, την αποκατάσταση των ιστών και τη μυοσκελετική υγεία.

Τα αργά δείπνα, η βραδινή κατανάλωση αλκοόλ και ο ανεπαρκής ύπνος ενδέχεται να μειώσουν τον ύπνο αργών κυμάτων και την κορύφωση της αυξητικής ορμόνης, επηρεάζοντας τη σύσταση του σώματος και τη σωματική απόδοση.

Η ευαισθησία στην ινσουλίνη είναι γενικά υψηλότερη το πρωί και μειώνεται το βράδυ. Ως αποτέλεσμα, τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα μετά το γεύμα από την ίδια τροφή μπορεί να είναι καλύτερα μετά το πρωινό παρά μετά το δείπνο.

Τα αργά γεύματα, η εργασία σε βάρδιες και ο ανεπαρκής ύπνος μπορούν να διαταράξουν τους εσωτερικούς ρυθμούς του παγκρέατος και του ήπατος, συμβάλλοντας σε απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα και στην αντίσταση στην ινσουλίνη.

Η λεπτίνη, η οποία προάγει το αίσθημα κορεσμού, τείνει να αυξάνεται τη νύχτα, ενώ η γκρελίνη, η οποία διεγείρει την πείνα, αυξάνεται πριν από τα γεύματα. Με τον ανεπαρκή ύπνο, τα επίπεδα της λεπτίνης μειώνονται και τα επίπεδα της γκρελίνης αυξάνονται, ενισχύοντας την όρεξη, ιδίως για τροφές υψηλής ενεργειακής πυκνότητας με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και λίπος.

«Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο οργανισμός είναι προετοιμασμένος να επεξεργάζεται την τροφή και να τη μετατρέπει σε ενέργεια, ενώ τη νύχτα είναι προγραμματισμένος για ανάπαυση και κυτταρική αποκατάσταση», δήλωσε η Paolini.

«Το να τρώμε αργά, ειδικά υδατάνθρακες και σάκχαρα, διεγείρει την έκκριση ινσουλίνης όταν ο μεταβολισμός είναι αργός, προωθώντας την αποθήκευση λίπους και τον κίνδυνο παχυσαρκίας», πρόσθεσε.

Η Paolini ανέφερε ότι το να τρώει κανείς δείπνο ή να καταναλώνει σνακ πολύ αργά μπορεί να προκαλέσει απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα και της ινσουλίνης, τις οποίες ο οργανισμός δυσκολεύεται να διαχειριστεί, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Πρόσθεσε ότι τα ακανόνιστα γεύματα ή η παράλειψη γευμάτων διαταράσσουν ορμόνες όπως η γκρελίνη και η λεπτίνη, οδηγώντας ενδεχομένως τους ανθρώπους να τρώνε περισσότερο ή να επιλέγουν λιγότερο θρεπτικά τρόφιμα καθώς συσσωρεύεται η κόπωση.

Η Μπάρμπαρα Παολίνι είναι διευθύντρια της Μονάδας Διαιτολογίας και Κλινικής Διατροφής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Santa Maria alle Scotte στη Σιένα και πρόεδρος της Ιταλικής Ένωσης Διαιτολογίας και Κλινικής Διατροφής.

Τα στοιχεία που εξέτασαν οι συγγραφείς δείχνουν ότι το να τρώει κανείς νωρίς το βραδινό, ιδανικά τρεις έως τέσσερις ώρες πριν τον ύπνο, επιτρέπει την ολοκλήρωση της πέψης και μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου, μειώνοντας παράλληλα τα νυχτερινά ξυπνήματα.

Η τήρηση ενός διαστήματος 12 έως 14 ωρών μεταξύ δείπνου και πρωινού μπορεί επίσης να υποστηρίξει τη μεταβολική ευελιξία και την καύση λίπους. Ένα παράδειγμα θα ήταν το δείπνο στις 8 μ.μ. και το πρωινό μεταξύ 8 και 10 π.μ.

«Η εδραίωση ενός σταθερού ρυθμού ύπνου-αφύπνισης και σταθερών ωρών γευμάτων βοηθά στον περιορισμό της πείνας το βράδυ και διευκολύνει τη διαχείριση του βάρους», δήλωσε η Paolini.

«Η οργάνωση των γευμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα, με υψηλότερη ενεργειακή πρόσληψη μεταξύ του πρωινού και των πρώτων ωρών του απογεύματος, προάγει την αρμονία μεταξύ του κιρκαδικού ρυθμού και των μεταβολικών ορμονών», πρόσθεσε.

Η πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής με βάση τον χρονοτύπο παρουσιάστηκε από την Ιταλική Εταιρεία Ενδοκρινολογίας και την Ιταλική Εταιρεία Διαιτολογίας και Κλινικής Διατροφής, ενσωματώνοντας τον χρονισμό των θρεπτικών συστατικών στη Μεσογειακή Διατροφή.

Στο εσωτερικό της επικαιροποιημένης πυραμίδας της Μεσογειακής Διατροφής

Μέσα από την ανασκόπηση, η Ιταλική Εταιρεία Ενδοκρινολογίας και η Ιταλική Ένωση Διαιτολογίας και Κλινικής Διατροφής ανέπτυξαν μια πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής βασισμένη στον χρονοτύπο.

Το γραφικό μοντέλο επικαιροποιεί την παραδοσιακή πυραμίδα σύμφωνα με τις αρχές της χρονοδιατροφής, τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές LARN 2024 και τις συστάσεις της Ιταλικής Εταιρείας Ανθρώπινης Διατροφής.

Διατηρεί την παραδοσιακή ιεραρχία των τροφίμων, ενώ ενσωματώνει ενδείξεις κιρκαδικού χρονοδιαγράμματος, που αντιπροσωπεύονται από σύμβολα του ήλιου και της σελήνης, για να υποδείξει πότε είναι καλύτερο να καταναλώνονται τα διάφορα τρόφιμα.

• Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο: Ως κύρια πηγή μονοακόρεστων λιπαρών οξέων και βιοδραστικών πολυφαινολών, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο συνιστάται για καθημερινή κατανάλωση. Λόγω των οφελών του για την ενδοθηλιακή λειτουργία και τη φλεγμονή, μπορεί να ενσωματωθεί με ευελιξία τόσο στα πρωινά όσο και στα βραδινά γεύματα.

• Ολόκληροι κόκκοι, ψωμί και ζυμαρικά: Επειδή αυτά τα τρόφιμα είναι πλούσια σε υδατάνθρακες, ο χρόνος κατανάλωσής τους είναι σημαντικός. Σύμφωνα με τα κιρκαδικά πρότυπα της ανοχής στη γλυκόζη, είναι προτιμότερο να καταναλώνονται νωρίτερα μέσα στην ημέρα, όταν η ευαισθησία στην ινσουλίνη είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Η βραδινή πρόσληψη πρέπει να είναι μέτρια, ώστε να αποφεύγονται οι γλυκαιμικές αιχμές αργά το βράδυ.

• Όσπρια, φρούτα και λαχανικά: Πλούσια σε φυτικές ίνες, σύνθετους υδατάνθρακες, αντιοξειδωτικά και μικροθρεπτικά συστατικά, αυτά τα τρόφιμα μπορούν να κατανεμηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα όσπρια και τα φρούτα, που είναι πλούσια σε υδατάνθρακες, ταιριάζουν ιδιαίτερα στο πρωινό και το μεσημεριανό γεύμα.

Τα λαχανικά, ειδικά αυτά που είναι πλούσια σε μαγνήσιο, κάλιο και βιοδραστικές ενώσεις, μπορεί επίσης να προτιμηθούν στο δείπνο λόγω των επιδράσεών τους στην πέψη, τον κορεσμό και την καρδιομεταβολική υγεία.

• Ψάρια, άπαχα κρέατα και αυγά: Αυτές οι πηγές πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας μπορούν να καταναλωθούν στο μεσημεριανό ή στο δείπνο. Η κατανάλωσή τους το βράδυ μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετική όταν συνδυάζεται με μέτριες ποσότητες υδατανθράκων.

Η τρυπτοφάνη που προέρχεται από τις πρωτεΐνες διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό μέσω μιας οδού που μεσολαβείται από την ινσουλίνη, προάγοντας την παραγωγή σεροτονίνης και μελατονίνης και ενδεχομένως συμβάλλοντας στην ποιότητα του ύπνου.

• Γαλακτοκομικά προϊόντα, ξηροί καρποί και σπόροι: Ως πηγές ασβεστίου, μαγνησίου, τρυπτοφάνης και βιοδραστικών πεπτιδίων, αυτά τα τρόφιμα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετικά το βράδυ, καθώς μπορούν να υποστηρίξουν την έναρξη και τη συνέχιση του ύπνου.

Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι παρέχουν επίσης μελατονίνη και πολυφαινόλες, οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν στην ευθυγράμμιση των κιρκαδικών ρυθμών με το μεταβολισμό.

• Τρόφιμα υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, όπως γλυκά, κόκκινο κρέας και αλκοόλ: Σύμφωνα με τις αρχές της Μεσογειακής Διατροφής και τις συστάσεις του LARN 2024, η κατανάλωση αυτών των τροφίμων πρέπει να περιορίζεται. Όταν καταναλώνονται, είναι προτιμότερο να γίνεται νωρίτερα μέσα στην ημέρα, όταν η μεταβολική απόδοση είναι υψηλότερη, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο νυχτερινών διαταραχών της γλυκαιμίας και των λιπιδίων.