Οι Κροάτες ελαιοκαλλιεργητές αναμένουν καλύτερη συγκομιδή, αλλά κατακρίνουν τον φόρο επί της ελαιοτριβής

Οι Κροάτες ελαιοκαλλιεργητές αναφέρουν μια καλύτερη συγκομιδή σε σχέση με πέρυσι, παρά τους μήνες έντονης ζέστης και ξηρασίας. Ωστόσο, καθώς τα ελαιοτριβεία επεξεργάζονται τη νέα σοδειά, οι παραγωγοί αναφέρουν ότι τα υψηλά λειτουργικά κόστη και ο φόρος προστιθέμενης αξίας 25% επί των υπηρεσιών ελαιοτριβής μειώνουν τα κέρδη τους.

Η παρατεταμένη συγκομιδή συνεχίζεται σε περιοχές της Δαλματίας, με τους ελαιοκαλλιεργητές να αναφέρουν γενικά ικανοποιητικές αποδόσεις και υγιή καρπούς. Τα τελικά στοιχεία παραγωγής δεν θα γίνουν γνωστά μέχρι να ολοκληρωθεί η ελαιοτριβή.

«Καλύτερα από πέρυσι», δήλωσε στην Olive Oil Times ο Άντε Βούλιν, ελαιοκαλλιεργητής από το Πακόστανε, ο οποίος καλλιεργεί περίπου 1.000 δέντρα κοντά στη λίμνη Βράνα.

Ο Βούλιν υπενθύμισε ότι η Κροατία εισήγαγε περισσότερο ελαιόλαδο από ό,τι παρήγαγε πέρυσι, μια δύσκολη σεζόν για τους ελαιοκαλλιεργητές της κομητείας Ζαντάρ. Εκεί, συγκομίστηκαν 6.450 μετρικοί τόνοι ελιών και παρήχθησαν 1.906,5 εκατόλιτρα ελαιολάδου, σχεδόν 40 τοις εκατό λιγότερο από το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία που ανέφερε ο ελαιοπαραγωγός.

«Όσοι κλάδεψαν και πότισαν φέτος δεν θα έχουν έλλειψη ελαιολάδου, παρά τις ακραίες καιρικές συνθήκες», δήλωσε ο Βούλιν.

Οι τοπικοί γεωπόνοι, μεταξύ των οποίων και ο αείμνηστος Άντε Μεντίν από το Ζαντάρ, έχουν από καιρό τονίσει τη σημασία του κλαδέματος. Ο γεωπόνος Σίμε Μαρτσέλιτς και οι συνεργάτες του υπογράμμισαν επίσης τα οφέλη της διατήρησης ανοιχτών, καλά διαχειριζόμενων κορωνών.

Ο Μαρτσέλιτς ανέφερε ότι τα σωστά κλαδεμένα δέντρα μπορούν να αποδώσουν καρπούς σε ολόκληρη την κομοστέγη και όχι κυρίως κατά μήκος των εξωτερικών κλαδιών της. Οι ευνοϊκές συνθήκες της άνοιξης ενθάρρυναν την άνθηση και τη γονιμοποίηση, αλλά η παρατεταμένη καλοκαιρινή ζέστη διέκοψε στη συνέχεια την ανάπτυξη των καρπών.

Στο Ζαντάρ καταγράφηκαν 38 χιλιοστά βροχόπτωσης τον Ιούνιο και ελάχιστα περισσότερα στις αρχές Ιουλίου. Από τότε έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής δεν γνώρισε σχεδόν καθόλου βροχή. Η ξηρασία καθυστέρησε την ανάπτυξη του πυρήνα και μείωσε την ανάπτυξη της σάρκας της ελιάς, με αποτέλεσμα πολλοί ελαιώνες να αποδώσουν μικρότερους καρπούς.

Η ζέστη επιβραδύνει τη συσσώρευση ελαίου

Το λάδι αρχίζει να συσσωρεύεται στις ελιές καθώς ο πυρήνας σκληραίνει, γενικά στα τέλη Ιουλίου και τον Αύγουστο. Η ακραία ζέστη διέκοψε αυτή τη διαδικασία στους μη αρδευόμενους ελαιώνες, ιδιαίτερα όπου οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 40 ºC. Ορισμένοι καρποί μαράθηκαν, ξεράθηκαν ή έπεσαν πριν φτάσουν οι ευπρόσδεκτες βροχές το δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου.

Ο Vulin σημείωσε ότι ένα υψηλότερο ποσοστό εξαγωγής ελαίου δεν σημαίνει πάντα ότι ο καρπός έχει παράγει περισσότερο λάδι. Καθώς οι ελιές χάνουν νερό, η αναλογία ελαίου κατά βάρος μπορεί να αυξηθεί ακόμη και όταν η απόλυτη ποσότητα ελαίου μεταβάλλεται ελάχιστα.

Οι καλλιεργητές με άρδευση, συμπεριλαμβανομένου του Vulin, μπόρεσαν να ξεκινήσουν την ελαιοτριβή στις αρχές Οκτωβρίου. Ανέφερε ότι τα ελαιόλαδα της πρώιμης συγκομιδής παρουσίαζαν επιθυμητά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, όπως φρουτώδη γεύση, πικάντικη γεύση και ισορροπία, καθώς και υψηλές συγκεντρώσεις πολυφαινολών.

Το ασυνήθιστα ζεστό καλοκαίρι είχε επίσης μια ευνοϊκή συνέπεια: τη μειωμένη πίεση από τη μύγα της ελιάς, ένα παράσιτο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες.

Ο Τόνι Ντρουζιάνιτς, γεωπόνος και πρόεδρος του Συλλόγου Ελαιοκαλλιεργητών της Επαρχίας Ζαντάρ, συμφώνησε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες επιβράδυναν την ωρίμανση και τη συσσώρευση ελαίου. Ανέφερε επίσης ότι οι ελαιώνες με περισσότερη οργανική ύλη στο έδαφος, ιδίως σε βραχώδη εδάφη και νησιά, ήταν σε καλύτερη θέση να αντέξουν τη ζέστη και την έλλειψη νερού.

Ο Ντρουζιάνιτς είναι ιδιοκτήτης της «Orkulo», μιας επιχείρησης της οποίας τα συνεργεία παρείχαν επαγγελματικές υπηρεσίες συγκομιδής τον τελευταίο μήνα.

Σύμφωνα με τοπικούς ειδικούς, η ζέστη του Ιουλίου και του Αυγούστου ανέκοψε δύο γενιές μύγας της ελιάς, αφήνοντας σχετικά μικρές ορατές ζημιές. Μια τρίτη γενιά δεν έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς αριθμούς, ανέφεραν, αν και οι καλλιεργητές πρέπει ακόμα να προχωρήσουν άμεσα στη συγκομιδή.

Πιο άμεσες ανησυχίες αποτελούν οι φθινοπωρινές βροχές και οι ισχυροί άνεμοι, συμπεριλαμβανομένων της βορειοανατολικής «μπόρα» και της νότιας «τζούγκο», οι οποίοι μπορούν να ρίξουν τις ώριμες ελιές στο έδαφος.

Ο γεωπόνος Ζβονίμιρ Βλάτκοβιτς, της γεωργικής συμβουλευτικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, εκτίμησε ότι η κομητεία Ζαντάρ διαθέτει περίπου ένα εκατομμύριο ελαιόδεντρα που φέρουν περίπου 10.500 μετρικούς τόνους καρπών αυτή τη σεζόν.

«Αν καταφέρουμε να συγκομίσουμε τα πάντα, θα πρέπει να παράγουμε περίπου 13.500 εκατόλιτρα ελαιολάδου», δήλωσε ο Βλάτκοβιτς. Αναμένει ότι η εθνική παραγωγή θα φτάσει περίπου τα 55.000 εκατόλιτρα, σημαντικά περισσότερα από πέρυσι.

Η οικονομική πλευρά μιας καλύτερης συγκομιδής

Μια καλή σοδειά δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε ικανοποιητικό κέρδος. Ένας τοπικός παραγωγός παρουσίασε μια ανάλυση του κόστους της συγκομιδής 2.136 κιλών ελιών και της παραγωγής περίπου 250 λίτρων ελαιολάδου, με απόδοση εκχύλισης περίπου 12 τοις εκατό.

Τα άμεσα έξοδα παραγωγής του ανήλθαν συνολικά σε 2.040 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 750 ευρώ για την ελαιοτριβή, με κόστος 0,35 ευρώ ανά κιλό ελιών. Η πώληση του ελαιολάδου στα 20 ευρώ ανά λίτρο θα απέφερε έσοδα 5.000 ευρώ, αφήνοντας 2.960 ευρώ μετά την αφαίρεση αυτών των άμεσων εξόδων.

Το ποσό αυτό δεν λαμβάνει υπόψη την εργασία του παραγωγού ή των μελών της οικογένειάς του κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών, γεγονός που μειώνει σημαντικά την πραγματική απόδοση.

Για τους καταναλωτές, οι τιμές του ελαιολάδου στην επαρχία Ζαντάρ αναμένεται να παραμείνουν κοντά στα επίπεδα του περασμένου έτους, αν και ορισμένοι παραγωγοί προβλέπουν αυξήσεις της τάξης του 10 έως 15 τοις εκατό για να αντισταθμίσουν το αυξανόμενο κόστος των εισροών και της εργασίας.

Το ελαιόλαδο χωρίς εμπορική επωνυμία που πωλείται απευθείας από οικογενειακές εκμεταλλεύσεις κοστίζει γενικά 13 έως 15 ευρώ ανά λίτρο, ενώ τα ελαιόλαδα υψηλής ποιότητας με εμπορική επωνυμία μπορούν να φτάσουν τα 20 ευρώ ή και περισσότερο. Οι τιμές στα εξειδικευμένα καταστήματα κυμαίνονται από 20 έως 25 ευρώ ανά λίτρο, με ορισμένα ελαιόλαδα της Ίστριας να πωλούνται από 25 έως 30 ευρώ.

Ένα σύντομο διάλειμμα κατά τη διάρκεια της συγκομιδής της ελιάς

Οι ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων αντιμετωπίζουν επίσης υψηλότερο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, πετρελαίου θέρμανσης και ανταλλακτικών. Ένας ιδιοκτήτης ελαιοτριβείου στην περιοχή του Ζαντάρ, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι είχε διατηρήσει αμετάβλητα τα τέλη επεξεργασίας για δύο χρόνια.

«Από αλληλεγγύη προς τους ελαιοκαλλιεργητές, δεν έχουμε αυξήσει τις τιμές ελαιοτριβής από πριν από δύο χρόνια», είπε. «Η φετινή τιμή των 0,35 ευρώ ανά κιλό επεξεργασμένων ελιών θα ήταν ακόμη χαμηλότερη αν το κράτος δεν επέβαλε τον πλήρη συντελεστή ΦΠΑ 25%».

Η φορολογική μεταχείριση έρχεται σε αντίθεση με τους μειωμένους συντελεστές που εφαρμόζονται στην ελαιοτριβή σε άλλες μεσογειακές χώρες. Ένας ιταλικός ελαιοτριβείο εφαρμόζει συντελεστή ΦΠΑ 4%, η Πορτογαλία επανέφερε το 2026 συντελεστή 6% για την επεξεργασία ελιών σε ελαιόλαδο, ενώ η Ισπανία εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή 10% σε επιλέξιμες γεωργικές υπηρεσίες.

Για τους Κροάτες παραγωγούς που ερωτήθηκαν, η διαφορά αυτή επιβαρύνει μια ήδη δύσκολη δομή κόστους. Ο ΦΠΑ 25% εφαρμόζεται στο κόστος της ελαιοτριβής, όχι στην αξία των συγκομισμένων ελιών ή του ελαιολάδου.

Η ποιότητα εξαρτάται από το χρονοδιάγραμμα και την αποθήκευση

Ο Στιέπαν Ντέβιτς, γεωπόνος και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Συλλόγου Ελαιοκαλλιεργητών της Επαρχίας Ζαντάρ, χαρακτήρισε τη σεζόν γενικά επιτυχημένη, ιδίως για την τοπική ποικιλία «Ομπλίτσα».

«Παρά την ξηρασία που επικράτησε φέτος, στην περιοχή μας της Δαλματίας μπορούμε γενικά να μιλήσουμε για μια καλή ελαιοκαλλιεργητική περίοδο με μεγάλη συγκομιδή», ανέφερε.

Οι συνθήκες ήταν λιγότερο ευνοϊκές σε ορισμένα νησιά και σε λιγότερο εύφορα εδάφη, όπου η ξηρασία προκάλεσε περιορισμένη πτώση καρπών. Ωστόσο, οι ζημιές από παράσιτα κατά μήκος της ακτής παρέμειναν σχετικά χαμηλές.

Ο Ντέβιτς ανέφερε ότι η άφθονη συγκομιδή ώθησε επίσης ορισμένους ελαιοκαλλιεργητές να πουλήσουν τις ελιές πριν από την ελαιοτριβή, καθώς δεν διαθέτουν επαρκή χώρο για την αποθήκευση του ελαιολάδου που θα παραχθεί.

Τόνισε ότι το βέλτιστο χρονικό διάστημα συγκομιδής ποικίλλει ανάλογα με την ποικιλία. Αναφερόμενος στον Ιταλό ειδικό στις ελιές Giorgio Pannelli, ο Dević ανέφερε ότι η ποικιλία Leccino έχει σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα για την παραγωγή ελαιολάδου κορυφαίας ποιότητας, περίπου από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου, ενώ η ποικιλία Istrian Bjelica μπορεί να αποδώσει εξαιρετικά ελαιόλαδα αργότερα, από τα τέλη Οκτωβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Ο σωστός χειρισμός μετά την ελαιοτριβή είναι εξίσου σημαντικός. Το φρεσκοεκχυλισμένο ελαιόλαδο μπορεί να περιέχει υγρασία και μικρά σωματίδια σάρκας ελιάς που κατακαθίζουν κατά την αποθήκευση. Εάν το ίζημα δεν απομακρυνθεί εντός περίπου 30 έως 45 ημερών, η ανεπιθύμητη ζύμωση μπορεί να προκαλέσει το ελάττωμα που είναι γνωστό ως λασπώδες ίζημα (borra), επηρεάζοντας το άρωμα και τη γεύση.

Συνιστάται, επομένως, στους καλλιεργητές να χρησιμοποιούν καθαρά δοχεία, να μεταγγίζουν το λάδι όταν χρειάζεται και να εξετάζουν το ενδεχόμενο διήθησης για τη διαφύλαξη της ποιότητας κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.

Τα διεθνή βραβεία επιβαρύνονται με τελωνειακά τέλη

Οι παραγωγοί εξέφρασαν ένα άλλο παράπονο που δεν σχετίζεται με τη συγκομιδή: τα τέλη που επιβάλλονται κατά την αποστολή διεθνών βραβείων ελαιολάδου στην Κροατία.

Κροάτες παραγωγοί έχουν κερδίσει χρυσά και ασημένια βραβεία στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου NYIOOC, αλλά ορισμένοι αναφέρουν ότι τους ζητήθηκε να καταβάλουν τελωνειακά τέλη για τα τρόπαια που αποστέλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το πρόβλημα προκύπτει όταν οι τελωνειακές αρχές αντιμετωπίζουν τη δηλωμένη αξία παραγωγής ενός τροπαίου ως την αξία ενός συνηθισμένου εισαγόμενου προϊόντος. Οι παραγωγοί αναφέρουν ότι η αμφισβήτηση των τελών μπορεί να είναι χρονοβόρα, και ορισμένοι προτιμούν να πληρώσουν παρά να διακινδυνεύσουν την επιστροφή της αποστολής.

Ο Νίνο Μπράικοβιτς, γιατρός από το Σίμπενικ, δήλωσε ότι κατέβαλε 55 ευρώ σε τέλη για να παραλάβει ένα βραβείο από τη Νέα Υόρκη. Ο Ζλάτκο Μπούριτς, βραβευμένος ελαιοκαλλιεργητής και πρόεδρος του συλλόγου ελαιοκαλλιεργητών «Ζλάτνα Σολτάνκα» στο νησί Σόλτα, τον προέτρεψε να ασκήσει ένσταση.

«Νίνο, δεν έπρεπε να πληρώσεις δασμούς», του είπε ο Μπορίτς. «Πρέπει να υποβάλεις ένσταση. Το περνάμε αυτό κάθε χρόνο, επειδή οι διεθνείς διακρίσεις απαλλάσσονται από δασμούς σύμφωνα με το νόμο».

Οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς για τα μη εμπορικά τιμητικά βραβεία που πληρούν τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων κυπέλλων, μεταλλίων και συμβολικών αντικειμένων, όταν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα. Το αν μια συγκεκριμένη αποστολή πληροί τις προϋποθέσεις εξαρτάται από τις περιστάσεις και τη διαδικασία εισαγωγής.

Ο Μπράνιμιρ Σούνιτς, γραμματέας του Συλλόγου Ελαιοκαλλιεργητών της Επαρχίας Ζαντάρ, ζήτησε μια συνεπή διαδικασία που θα αναγνωρίζει τις αποστολές βραβείων που πληρούν τις προϋποθέσεις χωρίς μεμονωμένες διαμάχες.

«Είναι απαράδεκτο κάθε ελαιοκαλλιεργητής να αναγκάζεται να δίνει μια προσωπική μάχη με τη γραφειοκρατία», δήλωσε ο Σούνιτς. Προέτρεψε τις αρχές να θεσπίσουν μια σαφή διαδικασία για την αναγνώριση των επίσημων αποστολών από διεθνείς διαγωνισμούς.

Οι ελαιοκαλλιεργητές ζητούν φορολογική μεταρρύθμιση

Οι ελαιοκαλλιεργητές και οι ελαιοτριβείς που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι η μείωση των φόρων επεξεργασίας θα μπορούσε να απελευθερώσει κεφάλαια για τη διαχείριση των ελαιώνων, την άρδευση και τη βελτίωση του εξοπλισμού, βοηθώντας τις μικρότερες εκμεταλλεύσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Προς το παρόν, πολλοί Κροάτες παραγωγοί αναμένουν μια πιο υγιή σοδειά και περισσότερη ελαιόλαδο το 2025 σε σύγκριση με το 2024. Η ανησυχία τους αφορά το πόσο από το οικονομικό όφελος θα απομείνει αφού πληρώσουν τα έξοδα καλλιέργειας, συγκομιδής και ελαιοτριβής.