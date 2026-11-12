Εκατονταετές ελαιόδεντρο τιμά τον αείμνηστο επιμελητή στη Μπιενάλε της Βενετίας

Ένα αιωνόβιο ελαιόδεντρο στέκεται στο επίκεντρο της εγκατάστασης του Theo Eshetu με τίτλο Garden of the Broken Hearted, η οποία εκτίθεται στην 61η Διεθνή Έκθεση Τέχνης της Μπιενάλε της Βενετίας, που πραγματοποιείται στους Giardini, στο Arsenale, καθώς και σε διάφορους χώρους σε όλη τη Βενετία, από τις 9 Μαΐου έως τις 22 Νοεμβρίου 2026.

Μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις τέχνης στον κόσμο, η φετινή Μπιενάλε της Βενετίας έχει επιμεληθεί η Koyo Kouoh με τίτλο In Minor Keys. Συμμετέχουν 111 καλλιτέχνες από 99 χώρες, ενώ η κριτική επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες, με πρόεδρο τη Solange Oliveira Farkas.

Πρόκειται επίσης για ένα έργο που αφορά μια ισχυρή παρουσία, καθώς η δυνατή δύναμη που αντέχει είναι η φύση. – Theo Eshetu, βιντεοκαλλιτέχνης και σκηνοθέτης

«Αυτό το έργο είναι το πρώτο που έχω δημιουργήσει στο οποίο το βίντεο παραμένει αόρατο, αν και δεν απουσιάζει εντελώς. Στην ουσία του, αποτελεί μια αντανάκλαση της απουσίας», δήλωσε ο Eshetu στην Olive Oil Times.

Ο Eshetu, βιντεοκαλλιτέχνης και σκηνοθέτης, γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1958. Πέρασε μέρη της ζωής του στην Αιθιοπία, τη Σενεγάλη, τις Κάτω Χώρες και την πρώην Γιουγκοσλαβία, ενώ σήμερα ζει μεταξύ Βερολίνου, στη Γερμανία, και Ρώμης, στην Ιταλία. Το έργο του, που περιλαμβάνει βιντεοεγκαταστάσεις, πειραματικές ταινίες, φωτογραφίες και ντοκιμαντέρ, βρίσκεται σε διάφορες συλλογές, μεταξύ των οποίων το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA), το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (The Met) και το Εθνικό Μουσείο Αφρικανικής Τέχνης του Σμιθσόνιαν.

Το έργο Garden of the Broken Hearted περιλαμβάνει μια ελιά ύψους 4,5 μέτρων τοποθετημένη πάνω σε μια περιστρεφόμενη σκηνή, στην οποία προβάλλονται υπερεκτεθειμένες εικόνες βίντεο της ίδιας ελιάς, ενώ παίζει μια απαλή μελωδία μουσικού κουτιού.

«Είχα συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις που επιμελήθηκε η Koyo, και ήμουν επίσης πολύ στενός φίλος της», δήλωσε ο Eshetu για την αείμνηστη καλλιτεχνική διευθύντρια του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Μπιενάλε της Βενετίας, η οποία απεβίωσε στις 10 Μαΐου 2025, σχεδόν ακριβώς ένα χρόνο πριν από την έναρξη της έκθεσης. «Μετά τον θάνατό της, δεν επιθυμούσα πλέον να προχωρήσω στην ιδέα που είχα αρχικά προτείνει. Αντ’ αυτού, ήθελα να αναλογιστώ την απουσία της και, για να το κάνω αυτό, επέλεξα να απουσιάζω και εγώ η ίδια ως καλλιτέχνιδα βίντεο».

Ευρέως αναγνωρισμένη ως ηγετική φυσιογνωμία στη διεθνή σκηνή της σύγχρονης τέχνης, η Κουό γεννήθηκε στο Καμερούν και μεγάλωσε στην Ελβετία. Ίδρυσε την εταιρεία RAW Material Company στο Ντακάρ της Σενεγάλης και αργότερα διετέλεσε εκτελεστική διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Αφρικής Zeitz (Zeitz MOCAA) στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής.

Το έργο της Kouoh In Minor Keys ολοκληρώθηκε μετά θάνατον από την ομάδα της, η οποία αποτελείται από τους Gabe Beckhurst Feijoo, Marie Hélène Pereira, Rasha Salti, Siddhartha Mitter και Rory Tsapayi.

Ένα ελαιόδεντρο, που επιλέχθηκε για την εκφραστική του μορφή, αποκτά νέα ζωή στην εγκατάσταση του Theo Eshetu, όπου η ανάπτυξή του γίνεται μέρος του έργου τέχνης. (Φωτογραφία: Anna Faragona)

«Πρόκειται επίσης για ένα έργο που αφορά μια ισχυρή παρουσία, καθώς η ισχυρή δύναμη που αντέχει είναι η φύση», επισήμανε ο Eshetu. «Εργάζομαι πάνω σε μια σειρά κήπων και, κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για τη Βενετία, είπα στον Koyo ότι θα δημιουργούσα έναν. Όταν αποφάσισα να αλλάξω πορεία, επέλεξα να παρουσιάσω μόνο το ελαιόδεντρο ως την ενσάρκωση της απόλυτης ουσίας ενός κήπου».

Ο Eshetu δήλωσε ότι σκόπευε να εξερευνήσει τον κήπο ως έναν χώρο που βρίσκεται στη ρίζα της συνείδησής μας, από τον οποίο έχουν αναδυθεί οι πολιτισμοί μας, και ως το μυστικό μέρος από το οποίο πηγάζει η φαντασία. Ενώ η παράδοση μιλά για έναν παραδεισένιο κήπο από τον οποίο εκδιώχθηκαν οι άνθρωποι, η πρόθεσή του ήταν να αναπαραστήσει την επιστροφή στον κήπο ως τόπο θεραπείας, έναν χώρο όπου μπορεί κανείς να αφουγκραστεί ό,τι μπορεί να αποκαλύψει η φύση για την ανθρώπινη κατάσταση.

«Η ελιά, ειδικότερα, είναι ικανή να ξεκλειδώσει μια πληθώρα νοημάτων, προσφέροντας κάτι μοναδικό σε κάθε άτομο», πρόσθεσε ο Eshetu. «Έτσι, χωρίς να απαιτείται εμφανής καλλιτεχνική παρέμβαση, το ίδιο το δέντρο είναι ικανό να επικοινωνεί με όλους. Φέρει πολλές έννοιες, με την πιο ευρέως αναγνωρισμένη να είναι η ειρήνη. Είναι ένα φυτό που υπερβαίνει τα πολιτισμικά όρια, έχοντας βαθιά σημασία για τους Χριστιανούς, τους Μουσουλμάνους και τους Εβραίους, καθώς και για πολλές άλλες κοινότητες και παραδόσεις σε όλο τον κόσμο».

Η ουσία του έργου του Eshetu ήταν πάντα η γεφύρωση διαφορετικών πολιτισμών. Είτε μέσω εικόνων, είτε μέσω θεμάτων ή αντικειμένων, η προσέγγισή του προάγει τον διαπολιτισμικό και διεπιστημονικό διάλογο. Η επιλογή της ελιάς συνάδει με αυτή την καλλιτεχνική πρακτική και, σύμφωνα με αυτήν, αποφάσισε να μην αποκαλύψει τον τόπο προέλευσης του δέντρου.

«Οι άνθρωποι ρωτούν συχνά από πού προέρχεται το δέντρο, και αρνούμενος να απαντήσω, το δέντρο αποκτά τη δυνατότητα να αποκαλύψει ένα ευρύτερο φάσμα νοημάτων», εξήγησε ο Eshetu. «Καθώς δεν με ενδιαφέρει να ορίζω τον εαυτό μου μέσω της καταγωγής μου, δεν επιθυμώ να αποκαλύψω ούτε την προέλευση του δέντρου, έτσι ώστε ο θεατής να αναγκάζεται να το εξετάσει για αυτό που είναι, και όχι μέσα από τις αφηγήσεις που θα μπορούσαν διαφορετικά να προκύψουν από την προέλευσή του ή τις περιστάσεις. Εν ολίγοις, ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, και το δέντρο είναι δέντρο.»

Ο Eshetu είπε ότι, κατά την επιλογή του δέντρου, τον προσέλκυσε η διττή φύση που φαινόταν να ενσωματώνει μέσω δύο διακριτών όψεων. Η μία πλευρά φαινόταν υγιής και γεμάτη ζωντάνια, με αυτό που περιέγραψε ως μια αόριστα αρσενική ποιότητα, ενώ η άλλη ήταν ορατά κατεστραμμένη και θύμιζε θηλυκές μορφές. Η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των διαφορετικών διαστάσεων αποτελούσε μια αφήγηση που το δέντρο μπορούσε να ξεδιπλώσει μέσω της κίνησής του επί σκηνής.

«Αυτό το αρχαίο ελαιόδεντρο διέθετε ένα συγκεκριμένο χάρισμα», δήλωσε η Ελισάβεττα Μαργκερίτι, γεωπόνος και εμπορική διευθύντρια του φυτωρίου Vivai Torsanlorenzo στην Άρντεα, κοντά στη Ρώμη, το οποίο προμήθευσε το δέντρο και επέβλεψε τη μεταφορική του διαχείριση.

Η αιωνόβια ελιά που επέλεξε ο Θίο Εσέτου για το «Garden of the Broken Hearted», μια εγκατάσταση στη Μπιενάλε της Βενετίας του 2026 που εξερευνά την απώλεια, την ανανέωση και τη διαχρονική παρουσία της φύσης. (Φωτογραφία ευγενική παραχώρηση του Θίο Εσέτου)

«Αρχικά είχα προτείνει στον Theo μερικά επιβλητικά ελαιόδεντρα, αλλά όταν συνάντησε αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα, η οποία είχε παραβλεφθεί λόγω των κοίλων κορμών και των κατεστραμμένων κορωνών τους, αμέσως τον τράβηξε αυτό εδώ και τα εκφραστικά του σχήματα», θυμήθηκε. «Η μεγάλη ρίζα του παρουσίαζε επίσης σημαντικές προκλήσεις από λογιστικής άποψης, και ένα μικρότερο δέντρο θα ήταν σίγουρα πιο εύκολο να διαχειριστεί. Ωστόσο, ο Theo γοητεύτηκε εντελώς από αυτό το δείγμα και το επέλεξε για το έργο του. Ήμουν ενθουσιασμένη που συμμετείχα σε αυτό το έργο. Αντιμετώπισα με μεγάλο ενθουσιασμό την πρόκληση να μεταφέρω το δέντρο στη Μπιενάλε της Βενετίας και να επιβλέπω τη φροντίδα του καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Ήταν υπέροχο να το βλέπω να ζωντανεύει».

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το δέντρο έβγαλε νέα φύλλα. Η Μαργκερίτι καθοδηγούσε τους κηπουρούς που ήταν υπεύθυνοι για τη φροντίδα του και παρέμενε σε συνεχή επαφή μαζί τους, λαμβάνοντας τακτικές ενημερώσεις και φωτογραφίες που κατέγραφαν την εξέλιξή του.

«Η διασφάλιση της ευημερίας του δέντρου ήταν ένας από τους πρωταρχικούς μας στόχους», είπε ο Μαργκερίτι. «Η φροντίδα του παρουσίασε ορισμένες προκλήσεις, ειδικά επειδή η άρδευση έπρεπε να γίνεται με προσοχή για να μην προκληθεί ζημιά στο περίπτερο. Ωστόσο, τελικά έβγαλε νέα φύλλα στην κορυφή και φρέσκους βλαστούς από τη βάση. Αφιερώσαμε σημαντική προσπάθεια για να ενθαρρύνουμε αυτή την ανάπτυξη, η οποία αποτελούσε και αυτή μέρος του έργου τέχνης. Το να βλέπουμε το δέντρο να αρχίζει να ανθίζει ξανά κατά τη διάρκεια της έκθεσης ήταν βαθιά συγκινητικό. Τελικά, αναδείχθηκε ως μία από τις πιο συναρπαστικές παρουσίες στη Μπιενάλε της Βενετίας».

Ο Eshetu εξήγησε ότι η μεταφορά της ελιάς στη Βενετία σήμαινε τη μετάβασή της από το πεδίο της φύσης σε αυτό του πολιτισμού. Όπως ένας άνθρωπος που ταξιδεύει και επιστρέφει μεταμορφωμένος από την εμπειρία, έτσι και η ελιά διανύσε το δικό της ταξίδι, εξελισσόμενη από φυσικό αντικείμενο σε πολιτιστικό.

Για να διατηρηθεί η μνήμη της πολιτιστικής σημασίας που απέκτησε στη Μπιενάλε της Βενετίας, το ελαιόδεντρο θα φυτευτεί στον κήπο ενός πολιτιστικού ιδρύματος μόλις ολοκληρωθεί η έκθεση.

«Σε αυτό το πλαίσιο, ο κήπος είναι ένας φανταστικός χώρος που μας επιτρέπει να επιστρέψουμε σε μια εποχή πριν από την ανθρώπινη σκέψη, σε μια εποχή που προηγείται της εμφάνισης οποιουδήποτε πολιτισμού, όταν διαμορφώνονταν οι ίδιες οι ρίζες της ταυτότητάς μας, για να ακούσουμε τα διδάγματα που προσφέρει η φύση και, αν το επιλέξουμε, να εμπιστευτούμε τη νοημοσύνη των φυτών», είπε ο Eshetu. «Πρόκειται για μια επιστροφή σε μια αρχαϊκή μορφή συνείδησης, στην οποία ολόκληρη η φύση ήταν διαποτισμένη με πνεύμα. Η παρουσία ενός ελαιόδεντρου παρέχει ένα θεμέλιο από το οποίο μπορούμε να ακούσουμε και να μάθουμε· αντλώντας από αυτό το δίδαγμα, μπορούμε να οραματιστούμε νέες δημιουργικές μορφές και αφηγήσεις, νέους ακρογωνιαίους λίθους για να πλοηγηθούμε στο μέλλον.»

«Το έργο είναι ένα τραγούδι σε μινόρε κλίμακα», κατέληξε η Eshetu, απαντώντας στην πρόσκληση της Kouoh στο επιμελητικό κείμενό της για τη Μπιενάλε της Βενετίας «να περάσουμε σε πιο αργή ταχύτητα και να συντονιστούμε στις συχνότητες των μινόρ κλιμάκων».

«Διότι, αν και συχνά χάνεται μέσα στην αγωνιώδη κακοφωνία του παρόντος χάους που μαίνεται σε όλο τον κόσμο, η μουσική συνεχίζει να παίζει», έγραψε η Kouoh. «Τα τραγούδια εκείνων που δημιουργούν ομορφιά παρά την τραγωδία, οι μελωδίες των φυγάδων που ανακάμπτουν από τα ερείπια, οι αρμονίες εκείνων που επουλώνουν πληγές και ανασυγκροτούν κόσμους».