La orden de retirada del aceite de oliva en España divide a productores y exportadores

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España ha publicado una resolución por la que se exige a las almazaras que retiren temporalmente del mercado unas 188 000 toneladas métricas de aceite de oliva.

El mercado del aceite de oliva necesita estabilidad para evitar las temidas fluctuaciones de precios que perjudican tanto a los productores como a los consumidores. – Cristóbal Cano, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA)

En virtud de esta medida, las almazaras españolas deben retirar el 12 % del aceite de oliva producido durante la campaña 2026/27 y almacenarlo en sus propias instalaciones o en las de terceros hasta el 30 de septiembre de 2027.

La orden entró en vigor a principios de noviembre, quedando exento el aceite producido en octubre.

Se aplica a todas las categorías de aceite de oliva, lo que permite a las almazaras elegir si retienen aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen o aceite lampante.

El MAPA ha señalado que la medida «tiene por objeto regular la oferta para mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado y del sector».

«La medida tiene por objeto garantizar la rentabilidad de los agricultores y proteger también los intereses de los compradores de aceite de oliva», añadió el ministerio. «El objetivo es proporcionar una mayor estabilidad al mercado, lo que beneficiará tanto a los productores como a los consumidores».

Según el ministerio, se prevé que España produzca 1,6 millones de toneladas métricas de aceite de oliva en la campaña 2026/27, lo que supone un aumento de más del 23 % con respecto a la campaña anterior. El país inició la nueva campaña con 357 040 toneladas métricas en existencias, cifra que también es un 23 % superior a la del año anterior.

«A la vista de estos datos, se cumplen los criterios técnicos establecidos en el reglamento de comercialización para la activación del mecanismo de retirada del producto, ya que la suma de la previsión para la nueva campaña y las existencias remanentes de la anterior alcanza el 120 % de la producción media de aceite de oliva de las seis campañas anteriores», señaló el ministerio.

El ministerio añadió que podría modificar la medida a partir del 31 de diciembre de 2026, en función de cómo se desarrolle la cosecha.

La decisión se produce además en un contexto de aumento de los costes de los insumos, ya que los medios locales informan de subidas de alrededor del 60 % en el combustible y del 50 % en los fertilizantes. Estos aumentos se atribuyen en parte a la escasez relacionada con el conflicto que afecta a Irán y otras zonas de Oriente Medio.

Cuatro importantes sindicatos agrícolas que han presionado a favor de esta medida acogieron con satisfacción la intervención del Gobierno, con la esperanza de que unos precios más altos en origen ayuden a compensar el aumento de los costes de producción.

«El mercado del aceite de oliva necesita estabilidad para evitar las temidas fluctuaciones de precios que perjudican tanto a los productores como a los consumidores. Esperamos que esta normativa ayude a resolverlo», afirmó Cristóbal Cano, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

Francisco Elvira, responsable del sector oleícola de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), argumentó que el mecanismo ayudaría a evitar la volatilidad de los precios para los consumidores.

«Evitará situaciones extremas, como que el aceite de oliva se venda a nueve euros en el supermercado o que los olivareros vendan por debajo del coste», señaló.

Sin embargo, otros productores, embotelladores y exportadores se han mostrado más críticos con la medida.

La Asociación Nacional de Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) anunció que recurriría la resolución, calificándola de «no ser la forma más adecuada» de abordar la esperada cosecha récord.

El director de Anierac, Primitivo Fernández, señaló que un enfoque más adecuado sería «buscar nuevos mercados y salidas» para la producción de aceite de oliva que el mercado nacional no puede absorber.

Jerónimo Palacios, cofundador de Molino & Cata, con sede en Granada, señaló que los productores de aceite de oliva de alta calidad también se oponen a la medida.

Argumentó que la política podría animar a las almazaras a producir aceites de menor calidad, ya que su retirada del mercado podría sostener sus precios, al tiempo que se reparte el riesgo entre los productores de aceites de oliva virgen extra de alta calidad.

Rafael Picó, director general de la asociación de exportadores Asoliva, señaló que la medida podría socavar la competitividad internacional de España, dado que alrededor del 70 % de la producción de aceite de oliva del país se destina a la exportación.

Otros críticos argumentaron que el Gobierno debería intentar primero frenar las importaciones de aceite de oliva antes de retirar la producción nacional del mercado.

Según datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las importaciones de aceite de oliva de España entre octubre de 2025 y agosto de 2026 superaron ligeramente las 230 000 toneladas métricas, lo que supone un aumento de más del 17 % en comparación con el mismo periodo de 2024/25.

«No tiene sentido obligarnos a almacenar nuestro aceite para evitar que bajen los precios, mientras se permite que los productos marroquíes y tunecinos entren en el mercado a precios mucho más bajos», declaró a La Gaceta un productor descontento.