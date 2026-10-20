Los productores españoles de aceite de oliva presionan para que se establezcan controles sobre la oferta con el fin de estabilizar los precios

Mientras España se prepara para una cosecha de aceitunas que podría ser excepcional, los agricultores instan al Gobierno a retirar del mercado el excedente de aceite para estabilizar los precios a la baja, lo que ha suscitado la oposición de los embotelladores y los exportadores.

El presidente de DCoop, la mayor cooperativa agrícola de España, se ha sumado a cuatro importantes organizaciones agrícolas para reclamar un mecanismo de estabilización del mercado que frene la caída de los precios del aceite de oliva, en un momento en que el mayor productor mundial se prepara para una cosecha excepcional.

A principios de octubre, la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y las Cooperativas Agroalimentarias de España instaron al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a retirar del mercado el excedente de aceite de oliva para ajustar mejor la oferta a la demanda.

Según la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), la autoridad independiente de competencia de España, «la medida se activará cuando las existencias iniciales más la producción alcancen al menos el 120 % de la media de los dos niveles de comercialización más altos de las últimas seis campañas. La retirada no podrá superar el 20 % de la producción estimada».

Hemos llegado a un punto en el que muchos olivareros simplemente no pueden ganarse la vida con los precios actuales del aceite de oliva. – Antonio Luque, presidente de DCoop

En su evaluación, la CNMC advirtió de que la medida «plantea riesgos para la competencia y los consumidores», argumentando que cualquier decisión de activarla debería basarse «en un análisis exhaustivo del mercado».

Sin embargo, el presidente de DCoop, Antonio Luque, declaró a Agropopular que, en su opinión, activar el mecanismo «no perjudica a nadie y beneficia a todos».

«La idea es retirar del mercado, de forma obligatoria, una parte del aceite de oliva que prevemos que podría ser excedentaria esta campaña, y que el coste lo financien los propios productores», explicó.

«Por desgracia, los precios del aceite de oliva ya son bajos y siguen cayendo», añadió Luque. «Siguen bajando porque el Ministerio de Agricultura no ha aplicado esta medida. Podríamos utilizarla para frenar esa tendencia a la baja. Creo que podría aliviar las dificultades a las que se enfrentan los olivicultores debido a estos precios».

Según datos de Infaoliva, los precios del aceite de oliva virgen extra en origen han caído un 35 % en los últimos 12 meses, pasando de 4,90 € a 3,19 € por kilogramo. Los precios del aceite de oliva virgen y del aceite de oliva lampante han descendido de forma más moderada, con una caída del 17 % en ambos casos.

Ante el aumento de los costes de los insumos, incluidos el gasóleo y la mano de obra, Asaja, COAG, UPA y las Cooperativas Agroalimentarias de España advirtieron de que los precios actuales en origen han caído por debajo del coste de producción para muchos olivareros.

«Hemos llegado a un punto en el que muchos olivareros simplemente no pueden ganarse la vida con los precios actuales del aceite de oliva», afirmó Luque.

Las autoridades españolas prevén que la producción de aceite de oliva podría alcanzar los 1,6 millones de toneladas métricas en la campaña 2026/27, lo que supone un aumento del 23 % con respecto a la campaña anterior. Los datos del MAPA también muestran que España comenzó la nueva campaña con unas existencias de aceite de oliva de 175 745 toneladas métricas.

Los productores y las organizaciones agrícolas temen que el consumo interno y las exportaciones, que en conjunto alcanzaron 1,33 millones de toneladas en la campaña 2025/26, no crezcan lo suficiente como para absorber la oferta adicional, lo que ejercería una mayor presión a la baja sobre los precios.

Luque argumentó que retener temporalmente el excedente de aceite también podría ayudar a estabilizar los precios en caso de una mala cosecha el año siguiente.

«Al mismo tiempo, podría ayudar a evitar la escasez», afirmó. «En otras palabras, si trasladamos parte de las existencias de aceite de oliva al año que viene y no llueve lo suficiente o no tenemos una buena cosecha, podríamos evitar una fuerte subida de los precios. En su lugar, podríamos mantener un precio más razonable para los consumidores, al tiempo que garantizamos un precio más aceptable para los productores».

Sin embargo, la asociación de embotelladores Anierac y la asociación de exportadores Asoliva se oponen a la retirada de aceite de oliva del mercado, alegando que la medida de estabilización propuesta «no está suficientemente justificada».

En su lugar, ambas organizaciones instaron al ministerio a evaluar cómo evoluciona la cosecha antes de decidir si intervenir. También abogaron por una estrategia a más largo plazo para aumentar el consumo interno y la demanda internacional de aceite de oliva español.

La CNMC expresó preocupaciones similares y advirtió de que limitar la cantidad de aceite de oliva disponible podría socavar la competencia y perjudicar a los consumidores.

«Medidas restrictivas como esta podrían tener efectos muy negativos sobre la competencia y los consumidores», señaló el organismo regulador. «Limitarían la cantidad de producto disponible en el mercado. Afectarían a los precios, a la calidad y a la variedad de la oferta. Alterarían el funcionamiento competitivo de la cadena de valor».