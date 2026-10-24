Las altas temperaturas y el estrés hídrico provocan una mala cosecha de aceitunas en Chile

Chile produjo 16 600 toneladas métricas de aceite de oliva en 2026, lo que supone un descenso del 17 % con respecto al año anterior, ya que las condiciones meteorológicas desfavorables y la reducción de la superficie dedicada al cultivo del olivo afectaron a la producción.

La producción de aceite de oliva en Chile descendió un 17 % durante la difícil cosecha de 2026, hasta alcanzar las 16 600 toneladas métricas, según datos de la asociación sectorial ChileOliva.

Este descenso continúa una tendencia de fluctuaciones en la producción observada durante las últimas seis campañas, en las que los rendimientos han oscilado entre las 20 000 toneladas o más y las 15 000 a 16 500 toneladas.

La superficie dedicada al cultivo del olivo en Chile sigue disminuyendo, situándose actualmente en aproximadamente 19 700 hectáreas, frente a las más de 22 000 de 2018. Esto se debe principalmente a la escasez de agua y a la variabilidad climática, que dificultan el desarrollo de nuevos proyectos. – José Manuel Reyes, director comercial de Alonso Olive Oil

Los datos de ChileOliva muestran que la producción media anual de los últimos cinco años fue de 17 820 toneladas, frente a las 21 700 toneladas del quinquenio anterior.

Según Gabriela Moglia, directora general de ChileOliva, los factores climáticos fueron los principales responsables del descenso de este año, y algunas regiones se vieron más gravemente afectadas que otras.

«En el norte de Chile se registraron descensos significativos en la producción, y el análisis climático reveló una acumulación de horas de frío invernal de media a baja», explicó a Olive Oil Times. «Esta situación limitó la capacidad de los olivos para satisfacer sus necesidades fisiológicas, un problema que se vio agravado por la escasa disponibilidad de agua de riego».

La falta de horas de frío y la escasa disponibilidad de agua afectaron con mayor intensidad a Coquimbo, a unos 400 kilómetros al norte de Santiago, donde se concentra el 16 % de los olivares del país.

«En otras zonas más al sur, en el centro-sur de Chile, la disminución fue menor y se atribuye a episodios de estrés térmico durante el invierno y en momentos en que los árboles se encontraban en plena fase de crecimiento», añadió Moglia.

Claudio Lovazzano, responsable de marketing del mayor productor de aceite de oliva de Chile, afirmó que Olivos del Sur aumentó su producción en un 28 % en 2026 a pesar de las «difíciles condiciones meteorológicas», entre las que se incluyen «temperaturas muy elevadas en verano y heladas durante la cosecha».

Más allá de las condiciones climáticas, atribuyó la menor producción en Coquimbo a que muchos de los olivares de la región entraron en un «año de descanso» dentro del ciclo natural de alternancia de la producción de los olivos.

José Manuel Reyes, director comercial de la galardonada Alonso Olive Oil, en la región de O’Higgins, señaló que la empresa produjo un 7,6 % menos de aceite en 2026 que en 2025.

«La menor carga de frutos se debió principalmente a las condiciones climáticas durante la floración», explicó. «Además, tras una temporada de 2025 muy productiva, ya esperábamos un año con una cosecha más escasa. Lo que nos ayudó a compensar el descenso fue un mayor rendimiento de extracción: obtuvimos frutos de mejor calidad con un buen contenido en aceite».

Reyes señaló que el descenso de la producción era en cierta medida previsible tras un «año excepcional» en 2025. Atribuyó el descenso a largo plazo de la producción chilena, en parte, a una reducción de la superficie de olivares productivos.

«La superficie olivarera de Chile sigue disminuyendo, situándose ahora en aproximadamente 19 700 hectáreas, frente a las más de 22 000 de 2018», señaló. «Esto se debe principalmente a la escasez de agua y a la variabilidad climática, que dificultan el desarrollo de nuevos proyectos».

Reyes señaló que la escasez de agua y la creciente variabilidad climática siguen siendo los retos más importantes a los que se enfrenta el sector del aceite de oliva chileno.

«A esto se suman los crecientes costes de producción, especialmente en mano de obra y energía, y un entorno comercial más complejo», señaló. «En este contexto, creo que la eficiencia y el enfoque en la calidad son fundamentales para garantizar que Chile siga siendo competitivo en el mercado mundial».

Moglia se hizo eco de esas preocupaciones e identificó la variabilidad climática como el principal reto al que se enfrentan los productores.

«El principal reto fue mantener la productividad en medio de la variabilidad climática, que afectó directamente al cultivo y se tradujo en una menor producción de fruta por hectárea», explicó. «Para hacer frente a esto, es esencial monitorizar las temperaturas (horas de frío, heladas y estrés térmico) y las precipitaciones, implementar estrategias de riego eficaces y planificar las cosechas basándose en criterios de calidad y rendimiento».

Sin embargo, no todos los productores registraron un descenso. Viera Martínez Vásquez, directora comercial de Hacienda Choromba, señaló que la empresa, situada en la Región Metropolitana, cerca de Santiago, tuvo una cosecha «relativamente normal».

«No hemos experimentado un descenso en la producción», señaló. «Prevemos una menor producción para la próxima temporada en algunas zonas, especialmente en aquellas con temperaturas más bajas, donde esperamos cosechar algo menos de kilogramos de aceitunas. Pero la temporada pasada fue buena para nosotros en términos de producción».

Martínez Vásquez coincidió en que la falta de nuevas plantaciones de olivos estaba contribuyendo al descenso a largo plazo de la producción chilena de aceite de oliva. No obstante, señaló que Hacienda Choromba tiene previsto plantar otras 100 hectáreas de olivos antes de que termine el año.

«Vamos a plantar unas 100 hectáreas para alcanzar un total de 700», afirmó. «Nos estamos expandiendo, pero eso se debe a que estamos retirando algunos nogales y sustituyéndolos por olivos».

A pesar del descenso de la producción, ChileOliva informó de que las exportaciones de aceite de oliva alcanzaron un máximo histórico en el primer semestre de 2026, con un valor de casi 35 millones de dólares (31 millones de euros), lo que supone un aumento del 32 % respecto al año anterior.

Aunque las tendencias de producción impulsaron parte de este aumento, Moglia señaló que el aceite de oliva chileno goza de un reconocimiento cada vez mayor como producto de alta calidad.

Estados Unidos y Brasil siguieron siendo los principales destinos de exportación de Chile, representando conjuntamente el 80 % de las exportaciones en volumen y el 82 % en valor. España ocupó el tercer lugar.

«Nuestro principal mercado es Brasil», afirmó Lovazzano. «Allí, los precios al por menor de los productos europeos cayeron muy rápidamente a principios de 2026, pero logramos recuperar una parte sustancial de nuestros volúmenes de exportación en la segunda mitad del año».

Alonso Olive Oil también se encontraba entre las empresas que registraron un aumento de las exportaciones este año.

«Este año hemos aumentado nuestras exportaciones. Nuestros principales mercados son Estados Unidos, México, Japón y Taiwán», señaló Reyes. «Estamos observando un crecimiento especialmente positivo en todos estos mercados, donde los consumidores valoran cada vez más los aceites de alta gama con una reputación internacional consolidada».

Añadió que la empresa no se ha visto afectada por el arancel del 12,5 % que Estados Unidos impuso en julio a las exportaciones chilenas de aceite de oliva.

«Hasta ahora, no hemos notado ningún impacto. Al operar en el segmento de gama alta, nuestros consumidores son menos sensibles al precio», explicó. «Aun así, la situación actual nos ha llevado a diversificarnos y a reducir nuestra dependencia de un único mercado, reforzando nuestra presencia en Europa y Asia. Estados Unidos sigue siendo un mercado estratégico para nosotros, dada nuestra trayectoria allí y el perfil de sus consumidores».

Moglia coincidió en que los aranceles estadounidenses no habían afectado de manera significativa a los exportadores chilenos de aceite de oliva.

«Pero, por supuesto, se trata de una cuestión compleja para los productos chilenos, y el Gobierno está trabajando para abordarla», señaló.

Por su parte, Lovazzano señaló que los aranceles estadounidenses habían afectado a las exportaciones de Olivos del Sur, lo que le daba a la empresa una ligera ventaja frente a los competidores europeos, pero la ponía en desventaja frente a los productores de otros países.

«Esto nos brinda la oportunidad de competir con España, el principal proveedor de aceite de oliva de EE. UU.», señaló. «Sin embargo, países como Túnez y Marruecos han logrado una mayor penetración en el mercado gracias a aranceles más bajos o incluso a aranceles nulos».

«Por este motivo, aunque Estados Unidos sigue siendo un mercado muy estratégico para nosotros, también estamos buscando reforzar nuestras relaciones con países como Canadá», añadió Lovazzano.

Martínez Vázquez señaló que Estados Unidos también es un mercado importante para Hacienda Choromba, que vende aproximadamente la mitad de su aceite de oliva a granel a embotelladores estadounidenses.

Aunque reconoció que los aranceles no constituían un obstáculo importante, señaló que la incertidumbre sobre posibles subidas o bajadas dificultaba la negociación de los acuerdos.

Hacienda Choromba vende la otra mitad de su aceite de oliva embotellado en Chile, donde, según Martínez Vázquez, una recesión técnica —tras dos trimestres consecutivos de contracción económica— ha lastrado el gasto de los consumidores.

«Todo se ha encarecido mucho y el coste de la vida ha aumentado significativamente», señaló Martínez Vásquez. «La inflación sigue siendo un problema importante. Como consecuencia, el consumo de aceite de oliva —me refiero a los productos envasados que se venden al por menor en los supermercados— ha disminuido».

«Como consecuencia, la categoría se ha contraído en cuanto a lo que los consumidores compran en los lineales», añadió. «Los sueldos de la gente simplemente no dan para tanto como antes, por lo que su poder adquisitivo ha disminuido. Y a la hora de comprar aceite de oliva, la gente suele pensar: “Me conviene más comprar otro aceite que no sea de oliva, como el de colza o el de girasol, porque es más barato”».