Italia se enfrenta a una cosecha de aceite de oliva más escasa en un contexto de caída de los precios y aumento de las existencias

Se prevé que la producción de aceite de oliva en Italia descienda hasta situarse entre las 270 000 y las 290 000 toneladas métricas, ya que el calor del verano reduce los rendimientos en el sur, mientras que la caída de los precios y las elevadas existencias ejercen presión sobre los agricultores y los molineros.

Se prevé que la producción italiana de aceite de oliva disminuya en torno a un 20 % en la campaña 2026/27, hasta situarse entre las 270 000 y las 290 000 toneladas métricas, ya que la menor producción en el sur solo se ve compensada en parte por un repunte en las regiones del centro y del norte.

Ahora cunde cierto temor en el campo. Los agricultores tienen que hacer frente a los costes de la cosecha, y debemos esperar que los precios sigan siendo rentables para ellos. – Massimo Ragno, Monini

«Nuestro estudio realizado en todas las regiones italianas indica que la producción nacional podría situarse aproximadamente un 20 % por debajo de la de la campaña que acaba de terminar», declaró a Olive Oil Times Massimo Ragno, responsable del panel y director de compras de Monini.

«Para obtener un panorama verdaderamente científico se necesitaría una red nacional de olivares de ensayo y un seguimiento continuo, pero eso no sería económicamente viable», añadió. «Las estimaciones se basan en estudios de campo y en un estrecho contacto con los productores y los molineros de las diferentes regiones».

En el sur de Italia, en Apulia —la mayor región productora de aceite de oliva del país—, se espera una producción de entre 130 000 y 140 000 toneladas. «Su potencial es mucho mayor, en torno a las 210 000 toneladas, pero ha sido un verano muy caluroso que se prolongó desde finales de mayo hasta la primera quincena de septiembre», explicó Ragno.

«Quienes tuvieron acceso al riego se encuentran en una situación considerablemente mejor que los olivares de secano», añadió, citando los elevados costes del agua y la energía. «Dado que los costes son muy elevados, hay productores que optaron por regar menos de lo que las condiciones agronómicas habrían aconsejado».

También se prevé que Sicilia y Calabria produzcan menos que en la campaña anterior.

«El año pasado, la cosecha de aceitunas de Sicilia —no la producción de aceite de oliva— se situó entre las 400 000 y las 450 000 toneladas; este año esperamos unas 350 000 toneladas, con entre 320 000 y 330 000 toneladas de aceitunas en Calabria», afirmó Ragno.

«No se puede ver el aceite de oliva dentro de las aceitunas a simple vista», bromeó, señalando que el tonelaje de aceitunas no se traduce directamente en producción de aceite.

Tras una prometedora temporada de floración esta primavera, el calor prolongado redujo el número y el tamaño de los frutos. Sin embargo, las altas temperaturas también ayudaron a mantener a raya las enfermedades fúngicas y la mosca del olivo.

«Casi no se ven por ninguna parte y las aceitunas están muy sanas», afirmó Ragno. Las primeras catas también han sido prometedoras. «Sin duda, existe el potencial para una producción de aceite de oliva de muy alta calidad».

Se espera que las regiones del centro y del norte se recuperen de la cosecha del año pasado. «Para la mayoría de esas regiones, el año pasado fue un año de baja producción, y esta temporada, en cambio, estamos viendo mucha fruta en los árboles», explicó Ragno, refiriéndose al ciclo natural de producción alterna del olivo.

Estos mejores resultados deberían compensar en parte el descenso registrado en el sur, lo que situaría la producción por debajo del nivel del año pasado, aunque probablemente por encima de algunas de las primeras previsiones.

Italia entra en la campaña 2026/27 con un volumen considerable de aceite de oliva aún almacenado. A finales de julio, las existencias se situaban en unas 233 000 toneladas, frente a las 162 000 toneladas del año anterior, lo que supone un aumento de más del 40 %.

«Creo que podríamos llegar a noviembre con entre 70 000 y 100 000 toneladas de aceite de oliva italiano aún en stock, probablemente en torno a las 80 000 o 90 000 toneladas», afirmó Ragno. «Si la nueva producción se sitúa entre las 270 000 y las 290 000 toneladas, seguirá siendo una cantidad importante de aceite».

Ragno atribuyó la acumulación de existencias, en parte, a la diferencia de precios inusualmente amplia que surgió durante la campaña anterior entre el aceite de oliva italiano y el producido en otros lugares de la Unión Europea.

«Hubo un momento en el que el aceite de oliva europeo había bajado hasta situarse entre los 4 y los 4,50 € por kilogramo, mientras que el aceite italiano seguía oscilando entre los 7 y los 8 €», explicó. «Esa diferencia se hizo demasiado grande y dificultó a muchos operadores la venta de aceite de oliva italiano».

Ragno subrayó que mantener una prima para el aceite de oliva italiano sigue siendo esencial para premiar la calidad y apoyar a los productores. Sin embargo, advirtió de que una diferencia de precio excesiva en comparación con los orígenes competidores puede debilitar la demanda.

«Siempre hemos apoyado una política basada en el valor, porque solo el valor y la calidad pueden proteger el producto», afirmó. «Pero cuando la diferencia se vuelve excesiva en comparación con lo que ocurre en el mercado internacional, pueden surgir problemas. Llevamos algún tiempo observando una contracción en el consumo de aceite de oliva italiano, que solo recientemente ha comenzado a remitir a medida que los precios han bajado».

La corrección de precios ha sido considerable. Según Ismea, el instituto italiano de servicios para los mercados agrícolas y alimentarios, los precios medios del aceite de oliva virgen extra en origen cayeron hasta los 4,86 € por kilogramo en agosto, un 49,3 % por debajo de los registrados en el mismo mes de 2025. En la tercera semana de septiembre, Ismea informó de que los precios del aceite de oliva virgen extra español se situaban en 3,67 € por kilogramo.

Esta caída ha generado dificultades crecientes para los agricultores y los molineros a medida que se acerca la cosecha. «Ahora cunde cierto temor en el campo», afirmó Ragno. «Los agricultores tienen que hacer frente a los costes de la cosecha, y debemos esperar que los precios sigan siendo rentables para ellos».

«Si las aceitunas tienen un buen rendimiento, los operadores pueden pagar más por ellas y compensar el trabajo de los agricultores», añadió. «Pero si los rendimientos son bajos y el aceite de oliva resultante cuesta 7 u 8 euros por kilogramo, mientras que el aceite europeo se cotiza a un precio mucho más bajo, entonces la situación se complica».

Las asociaciones italianas de almazaras AIFO y AFP advirtieron recientemente de que cantidades significativas de aceite de oliva sin vender están inmovilizando el capital circulante en Apulia, lo que reduce la liquidez disponible para las almazaras al inicio de la nueva cosecha.

Las asociaciones instaron a las autoridades regionales a permitir que las almazaras utilicen el valor de sus existencias de aceite de oliva en el marco del mecanismo a corto plazo del programa «Puglia Moltiplica» para obtener financiación a corto plazo.

Advertían de que una liquidez insuficiente podría limitar la capacidad de las almazaras para comprar aceitunas durante la cosecha y pagar a los agricultores a tiempo.

En este contexto, el Gobierno italiano ha solicitado a la Comisión Europea que active la Reserva Agrícola de la UE, alegando la persistente presión a la baja sobre los precios al productor, el aumento de las existencias y los elevados costes de producción.

El Gobierno también ha anunciado el «Documento di Accompagnamento Elettronico Olivicolo» (DAO), un nuevo documento de seguimiento digital diseñado para integrarse con el sistema SIAN y el Registro Telemático del Aceite de Oliva.

La medida tiene por objeto reforzar la trazabilidad y endurecer los controles sobre la circulación de aceitunas y aceite de oliva. Además, reduciría el plazo para registrar las operaciones de seis a tres días y se espera que entre en vigor en la campaña agrícola 2027/28.

«Orgoglio Olivicolo», un comité de productores y molineros que aboga por medidas de apoyo más sólidas, acogió con satisfacción la iniciativa como un paso adelante, pero afirmó que continuaría con las manifestaciones y otras iniciativas para conseguir un mayor apoyo público al sector.

Dado que la cosecha ya ha comenzado en varias zonas, las cifras definitivas de producción aún podrían variar, sobre todo si las temperaturas más frescas y las lluvias mejoran el tamaño de los frutos antes de la recolección.

«Necesitamos un tiempo algo más fresco y algo de lluvia», afirmó Ragno. «Si las condiciones siguen siendo favorables, existe la posibilidad de cosechar y producir aceites de muy buena calidad».