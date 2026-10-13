La empresa sudafricana Kielder apunta al crecimiento tras conseguir el oro en el NYIOOC

En la provincia del Cabo Occidental de Sudáfrica, Kielder combina la ampliación de sus huertos, los sistemas modernos de riego y el desarrollo de viveros, centrándose en la producción de aceite de oliva de alta calidad.

Una empresa de aceite de oliva relativamente joven de Sudáfrica ha ganado su primer premio de oro en su debut en el Concurso Mundial de Aceite de Oliva NYIOOC 2026 con su «Premium Selection», una mezcla de las variedades Favolosa, Frantoio y Arbequina.

«Nueva York es uno de los concursos más prestigiosos que existen. Siempre es un momento de gran tensión cuando empiezan a salir los resultados. Hay que pulsar el botón de actualizar la página muy a menudo. El equipo se alegró muchísimo cuando por fin vimos que habíamos conseguido el oro. Fue un alivio», declaró a Olive Oil Times Nicolaas Roodt, director de la finca y gerente general de Kielder South Africa, la explotación agrícola sudafricana de Kielder Agro Group.

Al fin y al cabo, sin embargo, lo mejor que puedes hacer es tener los pies en el olivar.– Nicolaas Roodt, Kielder South Africa

Para Roodt, el premio validó el enfoque de la empresa. «Estamos intentando establecer un aceite de oliva de calidad muy superior», afirmó.

Roodt señaló que Sudáfrica representa solo una pequeña parte de la producción mundial de aceite de oliva, pero cree que los principales productores del país pueden competir al más alto nivel de calidad.

Este reconocimiento llega justo cuando Kielder se prepara para ampliar su explotación olivarera en el valle de Nuy, cerca de Worcester, a lo largo de la R60 en dirección a Robertson, en la provincia del Cabo Occidental de Sudáfrica.

Los olivares de la finca abarcan 155 hectáreas de suelos predominantemente ricos en cal, salpicados de zonas arcillosas. La propiedad, de 364 hectáreas en total, también incluye cerezos y viñedos.

Aunque muchos de los olivares tienen más de 25 años, Kielder Agro Group puso en marcha su división «Specialty» en 2025, y el aceite de oliva virgen extra sudafricano figura entre los productos que tiene previsto desarrollar para los mercados nacionales e internacionales.

Actualmente, Kielder cultiva ocho variedades de olivo. Roodt afirmó que, con el tiempo, preferiría concentrar la producción en un número menor de variedades que hayan demostrado adaptarse especialmente bien a las condiciones locales.

«Queremos cultivar más, pero me gustaría centrarme en un número menor de variedades que nos proporcionen de forma sostenible buenas cosechas año tras año, así como la calidad de aceite que necesitamos», afirmó.

La elección de las variedades está estrechamente ligada al clima del valle de Nuy, que ofrece relativamente pocas horas de frío invernal. Roodt señaló que esto limita la idoneidad de algunas variedades y puede contribuir a la alternancia de la producción tras inviernos especialmente cálidos.

Además de la selección de variedades, Kielder está experimentando con diferentes configuraciones de huertos. La explotación cuenta con huertos tradicionales y plantaciones más intensivas, y está aumentando el uso de sistemas de densidad muy alta.

Para Roodt, este cambio refleja tanto consideraciones agronómicas como presiones económicas. El aumento de los costes de mano de obra, combustible, insumos agrícolas y electricidad hace que la eficiencia sea cada vez más importante para mantener la rentabilidad.

Según él, la industria olivarera sudafricana se ha desarrollado históricamente en torno a huertos tradicionales, pero los productores se plantean cada vez más los sistemas de densidad superalta para controlar los costes y mecanizar más operaciones.

La expansión prevista de la finca cuenta con el respaldo de su vivero de olivos, que también suministra árboles a productores externos.

Los olivos jóvenes crecen en bandejas de propagación bajo mallas de sombreo en el vivero de Kielder South Africa, que respalda la expansión de la empresa y suministra árboles a otros productores.

Sin embargo, la demanda supera la capacidad de producción actual del vivero. «No podemos producir suficientes árboles para el mercado tan rápido como está creciendo Sudáfrica», afirmó Roodt.

Kielder está invirtiendo en técnicas de propagación y estudiando cómo responden los distintos cultivares en el vivero, con el objetivo de mejorar de forma constante las tasas de éxito de la propagación.

«Estamos haciendo un gran esfuerzo para establecer un estándar sobre qué es un olivo de calidad, cómo podemos confirmar que tiene la genética adecuada y si disponemos del historial de cosechas del lugar de donde procede el cultivar», explicó Roodt.

También participa en una iniciativa de SA Olive para mejorar la calidad y la trazabilidad del material de vivero.

A medida que Kielder se expande y establece huertos más intensivos, la disponibilidad de agua, la gestión del riego y los costes operativos cobran cada vez más importancia.

El valle de Nuy recibe relativamente pocas precipitaciones, y los agricultores se enfrentan a patrones de precipitación cambiantes. «Se registra la misma cantidad de lluvia, pero está mucho más concentrada en un periodo de tiempo», explicó Roodt.

El momento y la intensidad de las lluvias afectan a la humedad del suelo y a la eficacia con la que se pueden reponer los embalses de riego. Para Roodt, el agua es «el recurso más sagrado que tenemos».

Los sistemas de riego informatizados controlan la distribución del agua, mientras que los variadores de velocidad permiten que las bombas funcionen a la presión necesaria en cada momento, en lugar de funcionar continuamente a plena capacidad.

Olivares de Kielder Sudáfrica, en el valle de Nuy, en la provincia del Cabo Occidental, donde la empresa está ampliando su producción e invirtiendo en sistemas de cultivo y riego más eficientes.

Roodt afirmó que el sistema ayuda a ahorrar electricidad y reduce la carga sobre las tuberías y el resto de la infraestructura de riego.

La empresa utiliza la monitorización de la humedad del suelo para determinar las necesidades de riego e imágenes del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) obtenidas por satélite para evaluar el desarrollo de los árboles e identificar posibles problemas en los olivares.

El NDVI mide las diferencias en la luz roja y del infrarrojo cercano reflejada por la vegetación para indicar la densidad y el vigor de las plantas.

La tecnología también se está incorporando a la maquinaria agrícola. Roodt destacó la importancia de adaptar el equipo de pulverización a la densidad del huerto para garantizar que los tratamientos penetren en el dosel y proporcionen una cobertura adecuada.

No obstante, hizo hincapié en que la tecnología no puede sustituir a la observación directa ni a la experiencia práctica en el campo.

«Al fin y al cabo, lo mejor que se puede hacer es estar presente en el huerto», afirmó. «Observas tus árboles y comprendes dónde están los problemas. La tecnología puede ser de gran ayuda, pero hay algunas cosas que no puede hacer. Si sabes cómo cultivar, sabes qué es lo que hay que hacer. Tienes que verlo por ti mismo», añadió.

Las iniciativas de sostenibilidad de Kielder también incluyen la búsqueda de usos de mayor valor para los subproductos de la molienda de la aceituna, aunque esa iniciativa se encuentra aún en fase de planificación.

Los residuos de la almazara ya se convierten en compost y se devuelven a los olivares, reciclando así los nutrientes y devolviéndolos al suelo.

«Convertirlos en abono y devolverlos al olivar tiene un gran valor para mí», afirmó Roodt.

El desarrollo del mercado nacional supone otro reto. Sudáfrica importa aproximadamente dos tercios del aceite de oliva que consume, según estimaciones del sector, lo que obliga a los productores locales a competir con una amplia gama de productos importados.

Roodt cree que para hacer frente a ese reto es necesario ayudar a los consumidores a reconocer el aceite de oliva virgen extra de alta calidad y a comprender el valor de los aceites producidos localmente.

Un ejemplo es el programa de certificación «Commitment to Compliance» de SA Olive, en virtud del cual los aceites de oliva participantes se someten a evaluaciones químicas y organolépticas antes de recibir un sello reconocible en la botella.

A nivel internacional, Kielder se centra en mercados específicos en los que considera que el aceite de oliva sudafricano puede competir en calidad, haciendo hincapié en establecer relaciones comerciales duraderas en lugar de buscar ventas puntuales.

«No buscamos vender nuestro aceite de forma esporádica ni ninguno de nuestros productos de forma aislada», afirmó Roodt. «Se trata, en realidad, de forjar relaciones a largo plazo para poder seguir suministrándoles. Nuestro objetivo es exportar cada vez más aceite de oliva sudafricano a mercados específicos».

Roodt señaló que el reconocimiento internacional puede ayudar a demostrar las capacidades de los productores sudafricanos. Para Kielder, el Premio de Oro obtenido en Nueva York supuso un primer respaldo a sus esfuerzos por consolidar una marca de aceite de oliva de alta gama.

«Quiero que ese color dorado siga brillando hasta el final», concluyó.