La producción uruguaya de aceite de oliva aumentó por segundo año consecutivo en 2026, alcanzando las 1.300 toneladas métricas, según datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La cosecha de 2026 superó las 1.273 toneladas producidas en 2025 y las 614 toneladas de 2024, aunque la producción se mantuvo un 10 % por debajo de la media de los últimos cinco años.

Los productores de todo el país se beneficiaron de la llegada de El Niño, que ayudó a paliar el grave déficit hídrico causado por la prolongada sequía de 2023 y 2024. Esas condiciones habían contribuido a una cosecha históricamente baja en 2024.

Las abundantes lluvias invernales previas a la cosecha de 2026, seguidas de un verano soleado y seco, contribuyeron a una buena cuajada en todo el país. Muchos productores también informaron de rendimientos de aceite superiores a la media.

Según el ministerio, se recolectaron más de 11 millones de kilogramos de aceitunas para la producción de aceite, junto con otros 6.065 kilogramos destinados a aceitunas de mesa. Las cifras facilitadas por las propias 33 almazaras encuestadas por el ministerio mostraron un rendimiento medio de aceite del 11,7 %.

Los datos del ministerio también apuntan a un mercado interno relativamente sólido, ya que los productores indicaron que vendieron el 64 % de su aceite de oliva en Uruguay y exportaron otro 20 %.

Brasil, España y Estados Unidos siguieron siendo los principales destinos de las exportaciones de aceite de oliva uruguayo, aunque también se enviaron volúmenes más reducidos a la vecina Argentina.

A pesar del aumento de la producción y las exportaciones, Uruguay sigue siendo un importador neto de aceite de oliva. Un informe reciente del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) identificó al país como un mercado estratégico para los exportadores españoles de aceite de oliva.

Según el ICEX, Uruguay importó 2.200 toneladas de aceite de oliva por valor de 11,6 millones de dólares (10,6 millones de euros) en 2025, frente a unas exportaciones de 285 toneladas por valor de 1,2 millones de dólares (1,1 millones de euros).

El instituto señaló que el consumo de aceite de oliva ha aumentado en los últimos años, alcanzando los 0,5 litros per cápita. España fue el principal proveedor de aceite de oliva de Uruguay en 2025, seguida de Argentina e Italia.

«El aceite de oliva virgen extra está ganando protagonismo debido a la creciente preocupación por la salud y a la preferencia por productos de mayor calidad», señaló el ICEX. «El aceite de oliva mantiene una imagen de producto de gama alta, aunque el crecimiento en el segmento de gama media está fomentando el consumo entre un público más amplio».

Mientras que los exportadores españoles ven un «importante potencial de crecimiento» en Uruguay, a algunos productores locales les preocupa que el aumento de las importaciones debilite la industria nacional.

Los productores explicaron a Olive Oil Times que cada vez más empresas uruguayas importan aceite de oliva para protegerse de la volatilidad de las cosechas y cumplir con los estrictos contratos de suministro de los supermercados.

Algunos productores y actores del sector también han expresado en privado su preocupación por el hecho de que las empresas uruguayas embotellen aceites importados y los etiqueten como «Producto de Uruguay».

Estas tendencias han contribuido a mantener los precios del aceite de oliva uruguayo relativamente estables, según los productores, a pesar de que los costes de las botellas, los productos fitosanitarios y otros insumos siguen aumentando. La inflación general también ha añadido presión, ya que los datos del Gobierno muestran un incremento del 4,82 % desde principios de año.

Según el ministerio, el precio medio de venta a granel antes de impuestos del aceite de oliva uruguayo alcanzó los 388 pesos uruguayos (8,77 €), mientras que el precio medio al por menor fue de 478,6 pesos (10,80 €) por litro.

Una ventaja competitiva para los productores locales es el arancel del 8,4 % que grava las importaciones de aceite de oliva procedentes de la Unión Europea.

Sin embargo, está previsto que este arancel se elimine progresivamente a lo largo de la próxima década, en virtud del acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con el Mercosur —del que Uruguay es uno de los cuatro países miembros—, una vez que el acuerdo entre en vigor.

«Existe un importante potencial de crecimiento a la hora de atraer a consumidores que cambien de los aceites de semillas al aceite de oliva», señaló el ICEX. «El Acuerdo UE-Mercosur mejorará gradualmente la competitividad de los aceites de oliva europeos».

«Las oportunidades están aumentando para el aceite de oliva virgen extra, los productos ecológicos y los formatos de envase innovadores, especialmente entre los consumidores más jóvenes», concluía el informe.