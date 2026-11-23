Mientras subíamos por la carretera hacia la colina de Garavicchio, en Capalbio, un majestuoso ave rapaz surgió de entre la vegetación, planeó cruzando nuestro camino y se posó en una rama de un olivo cercano. Nos detuvimos unos instantes para admirar a la ave rapaz, una muestra de la próspera fauna de la Maremma, antes de continuar hacia la finca de Sant’Angelica.

Lo que comenzó como un amor por la Toscana y nuestra preciosa finca de olivos se ha convertido en algo mucho más significativo de lo que jamás imaginamos. – Laura Miller, Sant’Angelica

Laura y Ed Miller, de Dublín (Irlanda), establecieron aquí su residencia italiana el verano pasado. Se trata de la zona más meridional de la Toscana, donde la campiña ondulada da paso a la costa, y Sant’Angelica ofrece un mirador privilegiado desde el que admirar el paisaje. Al llegar a la finca, la brillante luz del sol otoñal hacía que el panorama resultara aún más impresionante: a la derecha se alzaba una colina coronada por el centro histórico amurallado de Capalbio; a la izquierda se extendía el promontorio del Monte Argentario, que se adentra en el mar Tirreno.

Ante nosotros se extendía un olivar de 900 árboles de las variedades Frantoio, Leccino, Moraiolo y Pendolino que parecía abrazar el paisaje, con su disposición tradicional que seguía los contornos del terreno. Las aceitunas se prensan en unas instalaciones de última generación para producir una elegante mezcla con notas vivaces de hierbas silvestres, hierba, cardo y alcachofa.

«Visitamos esta región por primera vez hace unos veinte años y pronto nos cautivó su belleza natural y su carácter auténtico», recuerda Laura. «Nos alojábamos en la cercana localidad costera de Porto Ercole, empezamos a explorar los alrededores y nos enamoramos de la zona, de su gastronomía y de su gente».

Tras jubilarse de su carrera como abogado mercantil, Ed coincidió con Laura, cuya formación es en economía y marketing, en que era hora de pasar más tiempo en este rincón de la Toscana, que parecía el lugar perfecto para el siguiente capítulo de sus vidas. Tras adquirir la finca, se encontraron cuidando el olivar que venía con ella.

«Nunca nos habíamos planteado realmente cultivar olivos hasta que llegamos aquí, y aceptamos con gusto el reto de revitalizar el olivar, que se plantó hace quince años y nunca se había gestionado con fines productivos», explicó Laura. «El nombre de la finca proviene de Angelica, la esposa de su anterior propietario. Nos encantó la idea de mantener su nombre como parte de la historia de la finca. A medida que nos fuimos involucrando más en el trabajo del olivar, la decisión de producir un aceite de oliva virgen extra de primera calidad surgió de forma natural».

Al inicio de su aventura, los Miller contaron con profesionales experimentados, al tiempo que iban adquiriendo poco a poco los conocimientos y habilidades necesarios para llevar a cabo por sí mismos un cultivo de olivos centrado en la calidad.

Los resultados de su primera cosecha de prueba fueron tan prometedores que finalmente decidieron lanzar su marca. En su debut en el Concurso Mundial de Aceite de Oliva del NYIOOC, Sant’Angelica obtuvo un premio de oro, lo que supuso una confirmación temprana de la calidad que los Miller se esforzaban por alcanzar.

Con una pasión de toda la vida por el arte, Laura y Ed decidieron crear una etiqueta diseñada a medida para su aceite de oliva virgen extra. En ella aparece una obra del artista contemporáneo irlandés Al Maser, varias de cuyas pinturas forman parte de su colección personal.

Laura y Ed Miller donan un porcentaje de los ingresos por las ventas de Sant’Angelica a organizaciones benéficas que apoyan causas que comparten con el artista irlandés Maser, cuya obra aparece en la etiqueta. (Foto de Sant’Angelica)

«Desde el inicio del proyecto, cada una de nuestras tres cosechas ha estado representada por una obra de arte diferente de Maser», explicó Ed. «Es un reconocido artista callejero, y sus instalaciones y proyectos son sinónimo del paisaje urbano; sin embargo, los colores y el estilo gráfico distintivo que caracterizan su obra parecen hacer eco de la belleza natural de este lugar».

«Sus pinturas reflejan todo lo que vemos aquí entre la tierra, el mar y el cielo», señaló Ed. «La vitalidad de su arte resuena verdaderamente con los elementos naturales que nos rodean y con el carácter vivaz de nuestro aceite, al tiempo que expresa la alegría del trabajo en el olivar».

Con una obra diferente de Maser que acompaña a cada cosecha, cada edición es única, invitando a quienes consumen el aceite a disfrutar de una obra de arte que captura la esencia de la vida en la finca.

Laura y Ed explicaron que, al incluir estas obras en sus etiquetas, pretenden convertir cada botella en un objeto artístico. Por encima de todo, es su forma de promover las artes, que siempre han desempeñado un papel importante en sus vidas.

Como reflejo del compromiso ético que sustenta su enfoque empresarial, los Miller donan un porcentaje de los ingresos por ventas de Sant’Angelica a organizaciones benéficas que apoyan causas que comparten con Maser.

Otra conexión con el mundo del arte se encuentra al pie de la colina. El Tarot Garden, un parque de esculturas creado por la artista franco-estadounidense Niki de Saint Phalle entre 1979 y 2002, es una creación artística única compuesta por esculturas monumentales cuyas estructuras de hierro y hormigón están recubiertas de mosaicos de espejos y cerámica.

En un libro sobre el proyecto, De Saint Phalle afirmó que se inspiró en el Parque Güell de Antoni Gaudí en Barcelona. «Sabía que algún día yo también construiría un jardín de la alegría. Un pequeño rincón del paraíso. Un encuentro entre el hombre y la naturaleza», escribió, expresando la alegría que encontraba en este rincón de la Maremma toscana.

Cuando nuestra visita a la finca llegaba a su fin, dos miembros del equipo de la granja preparaban con esmero cajas de aceite de oliva embotellado para su envío. Su destino era Irlanda, donde Sant’Angelica figura en las cartas de un selecto grupo de restaurantes de alta cocina.

Los hijos de los Miller, Herry y Jessy, también estudian en Irlanda. Ed y Laura comentaron que apoyan plenamente el proyecto de sus padres en la Toscana y que vuelven a la finca siempre que pueden durante las vacaciones universitarias.

«A nuestro hijo y a nuestra hija les encanta este lugar y cada vez tienen más interés en conocer mejor nuestra nueva aventura», señaló Ed. «Este trabajo es muy diferente al anterior y igual de exigente, pero creo que es un estilo de vida mucho más saludable, ya que siempre estamos al aire libre, disfrutando del aire fresco y manteniéndonos activos».

La finca de Sant’Angelica disfruta de unas vistas panorámicas que se extienden desde el pueblo medieval de Capalbio hasta el promontorio del Monte Argentario y el mar Tirreno. Su querida mascota, Rocco, deambula libremente, disfrutando del aire fresco y del entorno virgen. (Foto de Sant’Angelica)

Hoy en día, él supervisa las operaciones agrícolas de la finca y el proceso de producción, mientras que Laura se encarga de la comunicación y el marketing de la empresa.

«Ed y yo nos sentimos increíblemente afortunados de haber dado este giro a nuestras vidas», afirma ella. «Lo que comenzó como un amor por la Toscana y nuestra preciosa finca de olivos se ha convertido en algo mucho más significativo de lo que jamás imaginamos. Hemos aprendido muchísimo por el camino, y hay algo muy especial en trabajar con la naturaleza, cuidar de nuestros olivos y producir un aceite de oliva del que nos sentimos genuinamente orgullosos. Cada cosecha trae consigo nuevos retos, pero también una enorme satisfacción».

«Llevar el arte a Sant’Angelica a través de nuestra colaboración con Maser ha hecho que este viaje sea aún más especial, uniendo nuestras raíces irlandesas con nuestra vida aquí en Italia», añadió Laura. «También nos sentimos muy afortunados de poder devolver algo a la sociedad apoyando a organizaciones benéficas y causas que nos tocan el corazón. Por encima de todo, creo que nos sentimos agradecidos. Nunca imaginamos que nuestro pequeño rincón de la Toscana nos abriría tantas puertas, nos haría conocer a tanta gente maravillosa y se convertiría en una parte tan importante de nuestras vidas. Ha supuesto mucho trabajo, pero no lo cambiaríamos por nada del mundo».