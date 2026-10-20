En Roma, la cosecha comunitaria de aceitunas proporciona aceite a las familias necesitadas

Un grupo de voluntarios de Roma está recolectando aceitunas de 65 árboles en un parque público para producir aceite de oliva virgen extra destinado a familias necesitadas, en el marco de una iniciativa comunitaria cada vez más extendida que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento.

La cosecha de aceitunas está en marcha en el Parco dei Romanisti, en el barrio de Torre Spaccata de Roma, donde los 65 árboles del parque pronto producirán aceite de oliva virgen extra que se distribuirá entre familias y personas necesitadas.

El proyecto «Olio Bene Comune» (Aceite, bien común), que actualmente cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Roma (Roma Capitale), se remonta a 2012, cuando un grupo de voluntarios comenzó a cuidar los olivos repartidos por todo el parque público situado en las afueras del este de la ciudad.

A lo largo de los años, hemos visto cómo actividades como esta en los espacios públicos pueden contrarrestar la desimplicación ciudadana y animar a las personas a asumir un papel más activo en su comunidad.– Antonio Carosi, Gli Olivari

En 2024, Olive Oil Times informó sobre la iniciativa, que no ha dejado de crecer. El año pasado se plantaron nuevos olivos y Roma Capitale reconoció oficialmente el proyecto mediante un acuerdo de colaboración. La financiación posterior de la Fundación Carlomagno permitió una mayor ampliación del olivar y la adquisición de nuevo equipamiento.

El Departamento de Protección Medioambiental de Roma, el grupo de compra solidaria Gaspar8 APS y Gli Olivari —la asociación de participación ciudadana formada por los promotores originales de la iniciativa— firmaron el acuerdo, y Gli Olivari sigue liderando el proyecto.

«Se trata de una iniciativa extraordinaria que combina la agricultura urbana con un proyecto solidario de gran significado», afirmó Sabrina Alfonsi, concejala de Agricultura, Medio Ambiente y Gestión de Residuos de Roma Capitale. «Los acuerdos de colaboración están demostrando, una vez más, ser una herramienta extremadamente eficaz para la subsidiariedad horizontal entre la administración y los colectivos comunitarios locales».

«Más allá del extraordinario papel que desempeñan los huertos urbanos a la hora de fomentar el espíritu comunitario y la inclusión, la experiencia del olivar del Parco dei Romanisti pone de relieve el valor de la agricultura urbana», añadió Alfonsi. «No solo aporta beneficios medioambientales, como la conservación del suelo y la biodiversidad, sino que también tiene un poderoso impacto social y de fomento de la solidaridad».

En 2025, Roma Capitale reconoció oficialmente el proyecto «Olio Bene Comune» mediante un acuerdo de colaboración. (Foto: Alfredo Vittorio)

En virtud de la normativa de Roma Capitale sobre la gobernanza compartida de los bienes comunes, el acuerdo, de tres años de duración, abarca la restauración y la gestión compartida de los olivos del parque.

Además, promueve la educación medioambiental para niños y jóvenes en colaboración con los colegios locales, así como debates públicos sobre la cultura alimentaria y la alimentación saludable.

«El acuerdo fue el último paso necesario para formalizar nuestra iniciativa, que comenzó como un proyecto de base destinado a salvaguardar el patrimonio verde de la comunidad y apoyar a los residentes desfavorecidos y que, con el paso de los años, ha llegado a ser reconocida como una buena práctica para fomentar la cohesión comunitaria, la solidaridad y la gestión medioambiental», explicó Antonio Carosi, portavoz de Gli Olivari, a Olive Oil Times.

Carosi señaló que el proyecto cobró un nuevo impulso unos meses antes de la firma del acuerdo, cuando el Ayuntamiento de Roma añadió 13 olivos a los 35 que ya crecían en el parque.

Los árboles fueron trasladados desde Viale Mazzini, en el norte de Roma, donde se estaba llevando a cabo un proyecto de remodelación para restaurar la avenida arbolada según el diseño original del arquitecto Raffaele De Vico.

A principios de este año, la Fundación Carlomagno, que respalda el proyecto a través de su programa «Periferia Capitale», plantó 17 olivos más de las variedades Leccino, Frantoio, Moraiolo y Pendolino.

«La Fundación Carlomagno aprobó nuestra solicitud de financiación, que incluía la ampliación del olivar existente, la adquisición de equipamiento esencial y el apoyo a una serie de actividades educativas que tenemos previsto organizar en los próximos meses», explicó Carosi.

Antes de que la asociación pudiera plantar los nuevos olivos la pasada primavera, tuvo que completar los trámites administrativos necesarios para donarlos a Roma Capitale, de acuerdo con la normativa municipal.

Tras la cosecha y la molienda, los voluntarios de Gli Olivari embotellan y etiquetan el aceite de oliva antes de entregarlo a los centros locales de Cáritas para su distribución entre las personas necesitadas. (Foto: Alfredo Vittorio)

Gli Olivari está documentando la plantación y el trabajo que se realiza durante todo el año en el olivar para elaborar un vídeo educativo que se proyectará en los colegios, en el que se destacan los beneficios medioambientales y sociales del proyecto.

El pasado fin de semana, unas dos docenas de vecinos se reunieron en el parque para recolectar aceitunas. El evento también brindó a los vecinos la oportunidad de relacionarse, ya que los participantes llevaron comida casera para compartirla con el resto de voluntarios.

El nuevo equipamiento contribuyó a que la cosecha se desarrollara sin contratiempos, y los voluntarios entregaron rápidamente las aceitunas a una almazara situada en la cercana localidad de Monte Compatri.

Los voluntarios de Gli Olivari están ahora embotellando y etiquetando el aceite antes de entregarlo a los centros locales de Cáritas de las parroquias de San Bonaventura y Santa María Regina Mundi, que se encargarán de su distribución entre las personas necesitadas.

«Creemos que otro aspecto importante de este proyecto es evitar el desperdicio de alimentos y garantizar que las aceitunas se aprovechen adecuadamente», afirmó Carosi. «A lo largo de los años, hemos visto cómo actividades como esta en espacios públicos pueden contrarrestar la desimplicación ciudadana y animar a las personas a asumir un papel más activo en su comunidad».

Afirmó que este tipo de iniciativas fomentan la ciudadanía activa y refuerzan los vínculos de los residentes con sus barrios. Al cuidar los árboles y donar el aceite obtenido a los residentes más vulnerables, los voluntarios crean un ciclo de solidaridad al tiempo que sensibilizan sobre el valor de los espacios públicos compartidos.

«Este proyecto se sustenta en tres grandes pilares», explicó Carosi. «El primero es el cuidado. Al cuidar un espacio compartido, contribuimos a crear un entorno seguro, limpio y bello. Creemos que la belleza anima a las personas a valorarla y protegerla, lo que confiere a la iniciativa una fuerte dimensión educativa».

El aceite de oliva virgen extra producido a partir de los árboles del Parco dei Romanisti de Roma se distribuye entre los miembros de la comunidad que lo necesitan. (Foto: Alfredo Vittorio)

«El segundo pilar es la solidaridad, que se plasma en la donación de aceite a los más vulnerables, uno de los aspectos más significativos del proyecto», continuó. «El tercero es la creación de comunidad. Este trabajo requiere compromiso y tiempo por parte de personas de orígenes muy diversos, pero las une en torno al objetivo compartido de cuidar un bien común de forma totalmente desinteresada, sin otra recompensa que el impacto positivo generado por la propia iniciativa».

Gli Olivari está organizando ahora un curso sobre poda y gestión de olivos, que se celebrará en el parque en los próximos meses y estará impartido por instructores expertos.

El éxito de la iniciativa del Parco dei Romanisti también ha despertado el interés de otros grupos comunitarios. En las próximas semanas, varias asociaciones locales tienen previsto organizar cosechas de aceitunas en el cercano Parco Salvador Allende, en el Parco Sergio Albani, en el barrio de Casal Brunori, y en el distrito de Statuario.